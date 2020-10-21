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  3. Голландия
Ваалвейк
1:1
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
38' Желтая карточка
Домашкан Виталий
55' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
0:1
65' Гол
Рейндерс Элиано
84' Желтая карточка
Ван Дёйнен Майк
1:1
86' Гол
Штоккерс Финн
89' Желтая карточка
Байселмани Дестан
90'+6
31
Лампру
Костантинос
2
Гаари
Жюрьен
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
34
Ваутерс
Луук
4
Анита
Вурнон
8
Тахири
Анас
6
Ольсак
Николас
7
Нгонж
Сириль
99
Домашкан
Виталий
19
Со
Силла
1
Цеттерер
Михаэль
17
Байселмани
Дестан
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
31
Ван
Вермескеркен
Саи
11
Дрост
Йеспер
4
Накаяма
Юта
6
Саймак
Мустафа
10
Леманс
Клинт
8
Гучаннеджад
Реза
25
Ферай
Иммануэль
Ваалвейк
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

38'
Домашкан Виталий
 
46'
Данеелс Леннерд
Нгонж Сириль
 
55'
Гаари Жюрьен
 
61'
 
Тедич Слободан
Гучаннеджад Реза
62'
 
Рейндерс Элиано
Дрост Йеспер
65'
0:1
Рейндерс Элиано
(Тедич Слободан)
72'
Эль-Хаддути Морад
Ольсак Николас
 
72'
Ван дер Венне Рихард
Домашкан Виталий
 
75'
 
Ван Дёйнен Майк
Леманс Клинт
75'
 
Штридер Рико
Саймак Мустафа
83'
Джон Ола
Со Силла
 
83'
Штоккерс Финн
Тахири Анас
 
84'
 
Ван Дёйнен Майк
86'
Штоккерс Финн
(Данеелс Леннерд)
1:1
89'
 
Байселмани Дестан
90'
 
Клемент Пелле
Байселмани Дестан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штоккерс Финн 1 0.2
2. Домашкан Виталий 1 0.2
3. Бакари Саид 1 0.2
4. Тахири Анас 0 0
5. Данеелс Леннерд 0 0
6. Нгонж Сириль 0 0
ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 2 0.4
2. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.4
3. Накаяма Юта 1 0.2
4. Рейндерс Элиано 1 0.2
5. Дрост Йеспер 0 0
6. Тедич Слободан 0 0

Карточки

Ваалвейк
# Игрок      
1. Со Силла 2 0
2. Ваутерс Луук 0 1
3. Домашкан Виталий 1 0
4. Гаари Жюрьен 1 0
ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Ван Полен Брам 3 0
2. Хюйбертс Дин 3 0
3. Лам Томас 1 1
4. Ван Дёйнен Майк 2 0
5. Накаяма Юта 2 0
6. Керстен Сэм 1 0
7. Байселмани Дестан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ваалвейк 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 ПЕК Зволле 0 0 33.33% (2) 33.33% (2) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс
Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк Хераклес 4:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Утрехт Ваалвейк 0:1 Спарта Роттердам Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 4:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Серветт 1:0 Ваалвейк
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +8 =6 -6
ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:2 Стандард

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эредивизие ПЕК Зволле 3:0 Ваалвейк Товарищеские матчи Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 2:4 ПЕК Зволле Кубок Ваалвейк 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Ваалвейк Кубок ПЕК Зволле 0:3 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион Ваалвейк 1:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 2:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Аякс Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
3. Витесс Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
4. Твенте Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5. Фейеноорд Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
7. Гронинген Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
8. Утрехт Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
9. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
10. ПЕК Зволле Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
11. АЗ Алкмаар Заявка 4 0 4 0 10 - 10 4
12. Виллем II Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
13. Ваалвейк Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
14. Хераклес Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
16. Эммен Заявка 5 0 3 2 8 - 11 3
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18. Спарта Роттердам Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
12.00 1.15 8.00
3.68 3.48 2.04
28.19 5.86 1.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.05 1.20 10.50 1.03 2.20 1.62 3.25 1.31 2.14 1.71 1.15 5.00 1.92 1.88 1.69 2.18 1.03 10.00 1.21 4.20 1.04 9.00 1.05 8.40 1.05 9.00
11.75 1.04 9.90 1.06 4.15 1.24 3.32 1.34 2.12 1.81 1.67 2.25 1.46 2.76 1.18 5.00 1.14 5.80 1.06 9.50
3.69 1.30 3.11 1.39 2.52 1.56 1.93 1.95 2.06 1.83 1.69 2.24 1.33 3.46 1.54 2.58 1.18 5.24 1.72 2.20 1.51 2.67 1.56 2.54 1.34 3.38 1.16 5.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.72 2.05 2.14 1.71 1.09 6.50 1.16 4.80 1.07 7.50
3.15 1.37 2.00 1.81 1.51 2.62 1.14 5.85 1.10 7.30
1.48 2.75 1.27 3.90 1.71 2.22 1.45 2.85 1.47 2.83 1.38 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.86 1.88 1.40 2.80
4.45 1.21 2.95 1.39 1.77 2.04 1.38 3.10 1.21 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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