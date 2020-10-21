Ваалвейк
1:1
Конец матча
Стадион: Мандемейкерс
ПЕК Зволле
38' Желтая карточкаДомашкан Виталий
55' Желтая карточкаГаари Жюрьен
0:1
65' ГолРейндерс Элиано
84' Желтая карточкаВан Дёйнен Майк
1:1
86' ГолШтоккерс Финн
89' Желтая карточкаБайселмани Дестан
59
Тоуба
Ахмед
34
Ваутерс
Луук
19
Со
Силла
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Со СиллаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Грим МайкВратарь
- Защитник
-
16 Азхиль АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джон ОлаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Дрост ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леманс КлинтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Маус КсавьеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Samir Lagsir
-
Главный тренер: Стегеман Джон
Ход матча
38'
55'
65'
84'
86'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 7
-
9 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штоккерс Финн
|1
|0.2
|2.
|Домашкан Виталий
|1
|0.2
|3.
|Бакари Саид
|1
|0.2
|4.
|Тахири Анас
|0
|0
|5.
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|6.
|Нгонж Сириль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леманс Клинт
|2
|0.4
|2.
|Гучаннеджад Реза
|2 (1)
|0.4
|3.
|Накаяма Юта
|1
|0.2
|4.
|Рейндерс Элиано
|1
|0.2
|5.
|Дрост Йеспер
|0
|0
|6.
|Тедич Слободан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Со Силла
|2
|0
|2.
|Ваутерс Луук
|0
|1
|3.
|Домашкан Виталий
|1
|0
|4.
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Полен Брам
|3
|0
|2.
|Хюйбертс Дин
|3
|0
|3.
|Лам Томас
|1
|1
|4.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|5.
|Накаяма Юта
|2
|0
|6.
|Керстен Сэм
|1
|0
|7.
|Байселмани Дестан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ваалвейк
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|ПЕК Зволле
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +4 =2 -14Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс
Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк Хераклес 4:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Утрехт Ваалвейк 0:1 Спарта Роттердам Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 4:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Серветт 1:0 Ваалвейк
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +8 =6 -6ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:2 Стандард
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 2:4 ПЕК Зволле Кубок Ваалвейк 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Ваалвейк Кубок ПЕК Зволле 0:3 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион Ваалвейк 1:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 2:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Аякс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|4.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|7.
|Гронинген
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|8.
|Утрехт
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|10 - 10
|4
|12.
|Виллем II
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Хераклес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|16.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 11
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.05
|1.20
|—
|—
|10.50
|1.03
|—
|—
|2.20
|1.62
|—
|—
|3.25
|1.31
|2.14
|1.71
|1.15
|5.00
|1.92
|1.88
|1.69
|2.18
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.21
|4.20
|1.04
|9.00
|1.05
|8.40
|1.05
|9.00
|11.75
|1.04
|—
|—
|9.90
|1.06
|—
|—
|4.15
|1.24
|—
|—
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.12
|1.81
|—
|—
|1.67
|2.25
|—
|—
|1.46
|2.76
|1.18
|5.00
|1.14
|5.80
|1.06
|9.50
|—
|—
|3.69
|1.30
|3.11
|1.39
|2.52
|1.56
|1.93
|1.95
|2.06
|1.83
|1.69
|2.24
|1.33
|3.46
|1.54
|2.58
|1.18
|5.24
|1.72
|2.20
|1.51
|2.67
|1.56
|2.54
|1.34
|3.38
|—
|—
|1.16
|5.57
|—
|—
|—
|—