Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

96' Штоккерс Финн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

96' Эль-Хаддути Морад навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Ваалвейк

93' Иммануэль Ферай не смог попасть в створ ударом издали

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Ваалвейк

91' Тедич Слободан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Destan Bajselmani получил травму и заменен. Клемент Пелле выходит на поле.

89' Destan Bajselmani получил желтую карточку от судьи

89' Destan Bajselmani задерживает мяч рукой

89' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Иммануэль Ферай нанес удар, но тот был заблокирован.

86' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Ваутерс Луук из команды Ваалвейк навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

84' Ван Дёйнен Майк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

82' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Ваалвейк

79' Удар от ворот произведет Ваалвейк

79' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

78' Иммануэль Ферай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

73' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Ваалвейк

71' Иммануэль Ферай из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.

71' Удар от ворот произведет Ваалвейк

70' Ван Вермескеркен Саи не смог попасть в створ ударом издали

69' Лампру Костантинос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Destan Bajselmani из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

68' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Ольсак Николас не смог попасть в створ ударом издали

67' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

66' Плохо сыграл Тоуба Ахмед - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

66' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Г О О О О Л - Рейндерс Элиано изменил счет на табло!

64' Удар от ворот произведет Ваалвейк

63' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Накаяма Юта

63' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

61' Мёленстен Мелле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Саймак Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Удар от ворот произведет Ваалвейк

60' Гучаннеджад Реза не смог попасть в створ ударом издали

59' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Ваалвейк

57' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Иммануэль Ферай нанес удар головой, но Лампру Костантинос спокойно отбил мяч.

57' Destan Bajselmani из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...

56' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Саймак Мустафа пробил со штрафного прямо в стенку

55' Гаари Жюрьен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

53' Дрост Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля