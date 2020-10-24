ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: МАК3ПАРК
Виллем II
15
Керстен
Сэм
30
Хюйбертс
Дин
10
Леманс
Клинт
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леманс КлинтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
11 Дрост ЙесперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Samir Lagsir
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Полузащитник
-
19 Замора ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Костер Адри
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леманс Клинт
|2
|0.33
|2.
|Гучаннеджад Реза
|2 (1)
|0.33
|3.
|Накаяма Юта
|1
|0.17
|4.
|Рейндерс Элиано
|1
|0.17
|5.
|Дрост Йеспер
|0
|0
|6.
|Тедич Слободан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|3
|0.5
|2.
|Ндайишимий Майк
|1
|0.17
|3.
|Саглам Геркем
|1
|0.17
|4.
|Замора Джон
|1
|0.17
|5.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Полен Брам
|3
|0
|2.
|Хюйбертс Дин
|3
|0
|3.
|Лам Томас
|1
|1
|4.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|5.
|Накаяма Юта
|2
|0
|6.
|Керстен Сэм
|1
|0
|7.
|Байселмани Дестан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нелом Микел
|2
|0
|2.
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|3.
|Саглам Геркем
|2
|0
|4.
|Питерс Йорденс
|1
|0
|5.
|Льонч Поль
|1
|0
|6.
|Кёлерт Матс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПЕК Зволле
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|Виллем II
|33.33% (2)
|0
|0
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: + = -Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам
АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт
Виллем II Последние 20 матчей: + = -Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс
Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Виллем II: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
ПЕК Зволле 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:3 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|24 - 3
|15
|2.
|ПСВ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Витесс
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|5.
|Твенте
|1:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Херенвен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|7.
|Утрехт
|2:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|Гронинген
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 22
|5
|12.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|10 - 10
|4
|13.
|Ваалвейк
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Хераклес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|16.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|8 - 11
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.04
|4.20
|1.21
|3.25
|1.30
|—
|—
|2.14
|1.71
|1.92
|1.89
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.22
|4.10
|1.17
|4.70
|1.06
|8.40
|1.05
|9.00
|—
|—
|4.39
|1.23
|—
|—
|2.52
|1.56
|2.11
|1.77
|1.89
|1.99
|1.65
|2.32
|1.51
|2.64
|1.43
|2.96
|—
|—
|1.16
|5.51
|—
|—
|—
|—