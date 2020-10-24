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  3. Голландия
ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Виллем II
0' 14'
1
Цеттерер
Михаэль
23
Рейндерс
Элиано
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
31
Ван
Вермескеркен
Саи
30
Хюйбертс
Дин
4
Накаяма
Юта
6
Саймак
Мустафа
10
Леманс
Клинт
27
Тедич
Слободан
25
Ферай
Иммануэль
1
Руйтер
Робин
13
Овюсу
Лерой
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
27
Кён
Деррик
6
Ван
дер
Хейден
Ян-Ари
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
21
Ндайишимий
Майк
11
Кёлерт
Матс
10
Павлидис
Вангелис
ПЕК Зволле
4-3-3
Виллем II
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 2 0.33
2. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.33
3. Накаяма Юта 1 0.17
4. Рейндерс Элиано 1 0.17
5. Дрост Йеспер 0 0
6. Тедич Слободан 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 3 0.5
2. Ндайишимий Майк 1 0.17
3. Саглам Геркем 1 0.17
4. Замора Джон 1 0.17
5. Хольмен Себастьян 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Ван Полен Брам 3 0
2. Хюйбертс Дин 3 0
3. Лам Томас 1 1
4. Ван Дёйнен Майк 2 0
5. Накаяма Юта 2 0
6. Керстен Сэм 1 0
7. Байселмани Дестан 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Нелом Микел 2 0
2. Хольмен Себастьян 2 0
3. Саглам Геркем 2 0
4. Питерс Йорденс 1 0
5. Льонч Поль 1 0
6. Кёлерт Матс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 0 0 33.33% (2) 33.33% (2) 33.33% (2) 0
 Виллем II 33.33% (2) 0 0 50% (3) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: + = -
Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам
АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Виллем II 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:3 Утрехт
Виллем II Последние 20 матчей: + = -
Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс
Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Виллем II: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:3 Виллем II Эредивизие
ПЕК Зволле 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:3 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Эредивизие ПЕК Зволле 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Виллем II 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион ПЕК Зволле 1:0 Виллем II Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 6 5 0 1 24 - 3 15
2. ПСВ Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3. Витесс Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
4. Фейеноорд Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
5. Твенте 1:2 Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Херенвен Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
7. Утрехт 2:1 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
8. Гронинген Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
10. Виллем II 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
11. ВВВ-Венло Заявка 6 1 2 3 9 - 22 5
12. АЗ Алкмаар Заявка 4 0 4 0 10 - 10 4
13. Ваалвейк Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
14. Хераклес Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. АДО Ден Хааг Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3
16. Эммен Заявка 5 0 3 2 8 - 11 3
17. Фортуна Ситтард Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
18. Спарта Роттердам Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Виллем II
2.78
3.50
2.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.45 3.50 2.80
2.65 3.45 2.50
2.78 3.48 2.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.04 4.20 1.21 3.25 1.30 2.14 1.71 1.92 1.89 1.68 2.18 1.44 2.70 1.22 4.10 1.17 4.70 1.06 8.40 1.05 9.00
4.39 1.23 2.52 1.56 2.11 1.77 1.89 1.99 1.65 2.32 1.51 2.64 1.43 2.96 1.16 5.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.21 1.67 1.51 2.48 1.18 4.60
1.13 6.00
3.30 1.36 2.72 1.49 2.13 1.76 1.69 2.25 1.49 2.74 1.37 3.31
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.10 1.31 1.79 1.95 1.35 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.28
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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