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  3. Голландия
Виллем II
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Витесс
0'
6' Желтая карточка
Овюсу Лерой
20' Желтая карточка
Туре Идрисса
24'
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
27
Кён
Деррик
8
Льонч
Поль
21
Ндайишимий
Майк
6
Ван
дер
Хейден
Ян-Ари
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
42
Манхуф
Миллион
8
Тронстад
Сондре
40
Уйсман
Дан
27
Туре
Идрисса
7
Икома
Луис
11
Броя
Армандо
Виллем II
4-3-3
Витесс
5-3-2

Ход матча

6'
Овюсу Лерой
 
20'
 
Туре Идрисса

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 3 0.43
2. Ндайишимий Майк 1 0.14
3. Саглам Геркем 1 0.14
4. Замора Джон 1 0.14
5. Хольмен Себастьян 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Броя Армандо 3 0.43
2. Дарфалу Усама 2 0.29
3. Икома Луис 2 0.29
4. Таннан Уссама 2 0.29
5. Расмуссен Якоб 1 0.14
6. Базур Рихедли 1 0.14
7. Беро Матуш 0 0
8. Виттек Максимилиан 0 0
9. Даса Элазар 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Нелом Микел 2 0
2. Хольмен Себастьян 2 0
3. Саглам Геркем 2 0
4. Питерс Йорденс 1 0
5. Льонч Поль 1 0
6. Овюсу Лерой 1 0
7. Кёлерт Матс 1 0
8. Ндайишимий Майк 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 3 1
2. Брюнс Томас 2 0
3. Гайек Томаш 2 0
4. Бёйтинк Томас 2 0
5. Расмуссен Якоб 1 0
6. Беро Матуш 1 0
7. Виттек Максимилиан 1 0
8. Тронстад Сондре 1 0
9. Даса Элазар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 33.33% (2) 0 0 50% (3) 0 16.67% (1)
 Витесс 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: + = -
ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II
Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II
Витесс Последние 20 матчей: + = -
Витесс 2:1 ПСВ Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс
Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Витесс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Виллем II 0:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Витесс Эредивизие Виллем II 2:2 Витесс Эредивизие
Витесс 2:2 Виллем II Эредивизие Витесс 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Эредивизие Виллем II 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Виллем II Эредивизие Витесс 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Витесс Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Премьер-лига Витесс 2:2 Виллем II Премьер-лига Виллем II 4:0 Витесс Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:1 Заявка 7 6 0 1 26 - 4 18
2. Витесс 0:0 Заявка 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Твенте Заявка 7 4 2 1 16 - 6 14
4. ПСВ Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
5. Херенвен Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Гронинген 2:0 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
7. Фейеноорд Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
8. Утрехт Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
9. Виллем II 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
10. ПЕК Зволле Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
11. АЗ Алкмаар Заявка 5 0 5 0 12 - 12 5
12. Ваалвейк Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
13. Хераклес Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
14. ВВВ-Венло 0:2 Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
15. АДО Ден Хааг Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Спарта Роттердам Заявка 6 0 3 3 6 - 13 3
17. Эммен Заявка 6 0 3 3 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 1:2 Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Витесс
3.30
3.70
2.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 3.70 2.10
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.20 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.72 3.66 2.45
  2.68 3.54 2.60

Самый высокий коэффициент на матч «Виллем II» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виллем II» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виллем II» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 10.50 1.03 2.95 1.37 3.30 1.31 1.68 2.11 1.93 1.87 1.70 2.15 1.23 3.90 1.21 4.10 1.07 7.50 1.04 8.20 1.05 8.80
10.75 1.01 10.00 1.02 3.98 1.23 3.38 1.32 2.13 1.79 1.64 2.26 1.44 2.69 1.18 4.40 1.14 5.00 1.04 8.10
4.38 1.23 2.55 1.55 2.14 1.76 1.93 1.96 1.68 2.27 1.54 2.57 1.45 2.88 1.17 5.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 2.08 1.74 1.22 4.00 1.17 5.00 1.02 11.00
3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.19 4.95 1.13 6.20
3.33 1.35 2.75 1.48 2.16 1.75 1.70 2.23 1.50 2.71 1.35 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.86 1.88 1.40 2.80
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.39 3.00 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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