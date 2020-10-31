Виллем II
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Конинг Виллем II
Витесс
6' Желтая карточкаОвюсу Лерой
20' Желтая карточкаТуре Идрисса
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
22
Пасвер
Ремко
40
Уйсман
Дан
27
Туре
Идрисса
11
Броя
Армандо
- Основной состав
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кёлерт МатсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
-
23 Баязит БилалВратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
6'
20'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|3
|0.43
|2.
|Ндайишимий Майк
|1
|0.14
|3.
|Саглам Геркем
|1
|0.14
|4.
|Замора Джон
|1
|0.14
|5.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Броя Армандо
|3
|0.43
|2.
|Дарфалу Усама
|2
|0.29
|3.
|Икома Луис
|2
|0.29
|4.
|Таннан Уссама
|2
|0.29
|5.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.14
|6.
|Базур Рихедли
|1
|0.14
|7.
|Беро Матуш
|0
|0
|8.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|9.
|Даса Элазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нелом Микел
|2
|0
|2.
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|3.
|Саглам Геркем
|2
|0
|4.
|Питерс Йорденс
|1
|0
|5.
|Льонч Поль
|1
|0
|6.
|Овюсу Лерой
|1
|0
|7.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|8.
|Ндайишимий Майк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|3
|1
|2.
|Брюнс Томас
|2
|0
|3.
|Гайек Томаш
|2
|0
|4.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|5.
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|6.
|Беро Матуш
|1
|0
|7.
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|8.
|Тронстад Сондре
|1
|0
|9.
|Даса Элазар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виллем II
|33.33% (2)
|0
|0
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|Витесс
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: + = -ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II
Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II
Витесс Последние 20 матчей: + = -Витесс 2:1 ПСВ Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс
Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Витесс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Витесс 2:2 Виллем II Эредивизие Витесс 0:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Эредивизие Виллем II 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Виллем II Эредивизие Витесс 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Витесс Эредивизие Виллем II 0:2 Витесс Премьер-лига Витесс 2:2 Виллем II Премьер-лига Виллем II 4:0 Витесс Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2:1 Заявка
|7
|6
|0
|1
|26 - 4
|18
|2.
|Витесс
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|3.
|Твенте
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|ПСВ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|5.
|Херенвен
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Гронинген
|2:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|8.
|Утрехт
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|9.
|Виллем II
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|11.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|12 - 12
|5
|12.
|Ваалвейк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|13.
|Хераклес
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|17.
|Эммен
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|1:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Виллем II» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виллем II» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виллем II» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|8.50
|1.05
|10.50
|1.03
|2.95
|1.37
|3.30
|1.31
|—
|—
|1.68
|2.11
|1.93
|1.87
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.21
|4.10
|1.07
|7.50
|1.04
|8.20
|1.05
|8.80
|
|10.75
|1.01
|10.00
|1.02
|3.98
|1.23
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.44
|2.69
|1.18
|4.40
|1.14
|5.00
|1.04
|8.10
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.38
|1.23
|—
|—
|2.55
|1.55
|2.14
|1.76
|1.93
|1.96
|1.68
|2.27
|1.54
|2.57
|1.45
|2.88
|—
|—
|1.17
|5.34
|—
|—
|—
|—