8' Желтая карточкаВидвальд Феликс
1:0
9' ПенальтиТаннан Уссама
20' Желтая карточкаТибблинг Симон
2:0
26' ГолТаннан Уссама
27' Undefined phrase: football_event_Базур Рихедли
30' Красная карточкаБазур Рихедли
43' Желтая карточкаВеендорп Кезиа
3:0
44' ГолИкома Луис
22
Пасвер
Ремко
20
Брюнс
Томас
11
Броя
Армандо
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
10
Пенья
Серхио
20
Чакон
Майкл
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
23 Баязит БилалВратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пейн ДесевиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сидибе СекуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
1:0
20'
26'
2:0
27'
30'
43'
44'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икома Луис
|4
|0.5
|2.
|Броя Армандо
|4
|0.5
|3.
|Таннан Уссама
|4 (1)
|0.5
|4.
|Дарфалу Усама
|2
|0.25
|5.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.13
|6.
|Базур Рихедли
|1
|0.13
|7.
|Вруг Патрик
|1
|0.13
|8.
|Беро Матуш
|0
|0
|9.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|10.
|Даса Элазар
|0
|0
|11.
|Брюнс Томас
|0
|0
|12.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|13.
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|14.
|Манхуф Миллион
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|4
|0.5
|2.
|Лаурсен Николай
|2
|0.25
|3.
|Колар Марко
|1
|0.13
|4.
|Де Вос Робберт
|1
|0.13
|5.
|Янсен Анко
|1 (1)
|0.13
|6.
|Кавлан Канер
|0
|0
|7.
|Бейл Гленн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|3
|1
|2.
|Базур Рихедли
|1
|1
|3.
|Брюнс Томас
|2
|0
|4.
|Гайек Томаш
|2
|0
|5.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|6.
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|7.
|Беро Матуш
|1
|0
|8.
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|9.
|Тронстад Сондре
|1
|0
|10.
|Туре Идрисса
|1
|0
|11.
|Даса Элазар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|3
|1
|2.
|Янсен Анко
|1
|1
|3.
|Бейл Гленн
|1
|1
|4.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|5.
|Де Леув Михаэль
|2
|0
|6.
|Баккер Ник
|2
|0
|7.
|Чакон Майкл
|2
|0
|8.
|Пенья Серхио
|1
|0
|9.
|Видвальд Феликс
|1
|0
|10.
|Кавлан Канер
|1
|0
|11.
|Колар Марко
|1
|0
|12.
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|13.
|Араухо Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|Эммен
|33.33% (3)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +9 =9 -2АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Рахимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ
Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло
Эммен Последние 20 матчей: +5 =5 -10Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард
Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте
Последние игры между собой
Витесс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Эммен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|32 - 5
|21
|2.
|Витесс
|3:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 4
|21
|3.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|4.
|ПСВ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|5.
|Херенвен
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 8
|16
|6.
|Фейеноорд
|0:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|17 - 9
|16
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|8.
|Утрехт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|9.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|15 - 12
|8
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 26
|8
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 14
|7
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|14.
|Виллем II
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|17.
|Эммен
|0:3 Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 21
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 22
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.20
|1.14
|4.30
|1.19
|—
|—
|9.20
|1.03
|2.14
|1.71
|2.06
|1.77
|1.81
|2.00
|4.05
|1.20
|—
|—
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.72
|2.05
|—
|—
|1.11
|5.90
|1.20
|4.20
|1.01
|11.00
|1.03
|10.00
|
|13.50
|1.00
|11.75
|1.01
|5.05
|1.12
|4.25
|1.19
|—
|—
|2.54
|1.49
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.68
|2.31
|—
|—
|1.36
|3.15
|—
|—
|1.26
|3.70
|—
|—
|1.10
|6.10
|1.07
|6.55
|1.00
|11.25
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.92
|1.19
|—
|—
|2.79
|1.47
|2.30
|1.66
|2.05
|1.83
|1.79
|2.10
|1.61
|2.39
|3.25
|1.37
|2.84
|1.46
|2.43
|1.60
|2.07
|1.79
|1.75
|2.16
|1.56
|2.52
|—
|—
|1.26
|4.06
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|
|3.30
|1.30
|—
|—
|2.48
|1.49
|—
|—
|1.62
|2.25
|—
|—
|1.25
|3.90
|1.85
|1.90
|—
|—
|—
|—
|1.12
|5.55
|
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.68
|2.19
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.18
|4.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|3.23
|1.37
|2.66
|1.51
|2.08
|1.81
|1.65
|2.32
|1.46
|2.82
|1.45
|2.90
|—
|—
|1.81
|2.08
|1.50
|2.68
|1.20
|4.82
|—
|—