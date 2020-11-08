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  3. Голландия
Витесс
3:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Эммен
0'
8' Желтая карточка
Видвальд Феликс
1:0
9' Пенальти
Таннан Уссама
20' Желтая карточка
Тибблинг Симон
2:0
26' Гол
Таннан Уссама
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Базур Рихедли
30' Красная карточка
Базур Рихедли
43' Желтая карточка
Веендорп Кезиа
3:0
44' Гол
Икома Луис
46'
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
14
Таннан
Уссама
8
Тронстад
Сондре
20
Брюнс
Томас
7
Икома
Луис
11
Броя
Армандо
1
Видвальд
Феликс
23
Бейл
Гленн
34
Ван
Рейн
Рикардо
5
Араухо
Мигель
3
Веендорп
Кезиа
22
Кавлан
Канер
7
Тибблинг
Симон
10
Пенья
Серхио
20
Чакон
Майкл
11
Лаурсен
Николай
8
Де
Леув
Михаэль
Витесс
5-3-2
Эммен
5-3-2

Ход матча

8'
 
Видвальд Феликс
9'
Таннан Уссама
1:0
20'
 
Тибблинг Симон
26'
Таннан Уссама
(Даса Элазар)
2:0
27'
Базур Рихедли
 
30'
Базур Рихедли
 
43'
 
Веендорп Кезиа
44'
Икома Луис
(Брюнс Томас)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икома Луис 4 0.5
2. Броя Армандо 4 0.5
3. Таннан Уссама 4 (1) 0.5
4. Дарфалу Усама 2 0.25
5. Расмуссен Якоб 1 0.13
6. Базур Рихедли 1 0.13
7. Вруг Патрик 1 0.13
8. Беро Матуш 0 0
9. Виттек Максимилиан 0 0
10. Даса Элазар 0 0
11. Брюнс Томас 0 0
12. Тронстад Сондре 0 0
13. Бёйтинк Томас 0 0
14. Манхуф Миллион 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 4 0.5
2. Лаурсен Николай 2 0.25
3. Колар Марко 1 0.13
4. Де Вос Робберт 1 0.13
5. Янсен Анко 1 (1) 0.13
6. Кавлан Канер 0 0
7. Бейл Гленн 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 3 1
2. Базур Рихедли 1 1
3. Брюнс Томас 2 0
4. Гайек Томаш 2 0
5. Бёйтинк Томас 2 0
6. Расмуссен Якоб 1 0
7. Беро Матуш 1 0
8. Виттек Максимилиан 1 0
9. Тронстад Сондре 1 0
10. Туре Идрисса 1 0
11. Даса Элазар 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 1 1
3. Бейл Гленн 1 1
4. Лаурсен Николай 1 1
5. Де Леув Михаэль 2 0
6. Баккер Ник 2 0
7. Чакон Майкл 2 0
8. Пенья Серхио 1 0
9. Видвальд Феликс 1 0
10. Кавлан Канер 1 0
11. Колар Марко 1 0
12. Веендорп Кезиа 1 0
13. Араухо Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2)
 Эммен 33.33% (3) 0 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +9 =9 -2
АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Рахимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ
Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло
Эммен Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард
Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте

Последние игры между собой

Витесс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Эммен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Витесс 1:1 Эммен Эредивизие Эммен 2:1 Витесс Эредивизие Эммен 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Эммен Эредивизие
Витесс 2:1 Эммен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 7 0 1 32 - 5 21
2. Витесс 3:0 Заявка 8 7 0 1 17 - 4 21
3. Твенте Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
4. ПСВ Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
5. Херенвен Заявка 7 5 1 1 16 - 8 16
6. Фейеноорд 0:0 Заявка 8 4 4 0 17 - 9 16
7. Гронинген 0:0 Заявка 8 4 2 2 9 - 8 14
8. Утрехт Заявка 7 2 3 2 8 - 11 9
9. АЗ Алкмаар Заявка 6 1 5 0 15 - 12 8
10. Хераклес Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
11. ВВВ-Венло Заявка 8 2 2 4 13 - 26 8
12. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
13. Спарта Роттердам Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
14. Виллем II Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Ваалвейк Заявка 8 1 2 5 5 - 15 5
16. АДО Ден Хааг Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
17. Эммен 0:3 Заявка 8 0 3 5 10 - 21 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 8 0 3 5 11 - 22 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Эммен
1.41
7.20
7.97
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.14 7.20 21.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 19.00 50.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.20 7.00
  1.41 4.85 7.97

Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.20 1.14 4.30 1.19 9.20 1.03 2.14 1.71 2.06 1.77 1.81 2.00 4.05 1.20 1.35 3.05 1.72 2.05 1.11 5.90 1.20 4.20 1.01 11.00 1.03 10.00
13.50 1.00 11.75 1.01 5.05 1.12 4.25 1.19 2.54 1.49 2.04 1.78 1.68 2.31 1.36 3.15 1.26 3.70 1.10 6.10 1.07 6.55 1.00 11.25
4.92 1.19 2.79 1.47 2.30 1.66 2.05 1.83 1.79 2.10 1.61 2.39 3.25 1.37 2.84 1.46 2.43 1.60 2.07 1.79 1.75 2.16 1.56 2.52 1.26 4.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.30 1.30 2.48 1.49 1.62 2.25 1.25 3.90 1.85 1.90 1.12 5.55
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
3.23 1.37 2.66 1.51 2.08 1.81 1.65 2.32 1.46 2.82 1.45 2.90 1.81 2.08 1.50 2.68 1.20 4.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.11 1.70 1.53 2.30 1.33 3.05
5.40 1.15 3.85 1.26 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.00
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Витесс 3:0 Эммен онлайн

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