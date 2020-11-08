8' Желтая карточкаВидвальд Феликс
1:0
9' ПенальтиТаннан Уссама
20' Желтая карточкаТибблинг Симон
2:0
26' ГолТаннан Уссама
27' Undefined phrase: football_event_Базур Рихедли
29' Красная карточкаБазур Рихедли
43' Желтая карточкаВеендорп Кезиа
3:0
44' ГолИкома Луис
3:1
58' ГолДе Леув Михаэль
79' Желтая карточкаLuciano Carty
88' Желтая карточкаВан Рейн Рикардо
22
Пасвер
Ремко
20
Брюнс
Томас
11
Броя
Армандо
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
10
Пенья
Серхио
20
Чакон
Майкл
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
23 Баязит БилалВратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пейн ДесевиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сидибе СекуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
1:0
20'
26'
2:0
27'
29'
43'
44'
3:0
58'
3:1
79'
88'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 7
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икома Луис
|4
|0.5
|2.
|Броя Армандо
|4
|0.5
|3.
|Таннан Уссама
|4 (1)
|0.5
|4.
|Дарфалу Усама
|2
|0.25
|5.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.13
|6.
|Базур Рихедли
|1
|0.13
|7.
|Вруг Патрик
|1
|0.13
|8.
|Беро Матуш
|0
|0
|9.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|10.
|Даса Элазар
|0
|0
|11.
|Брюнс Томас
|0
|0
|12.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|13.
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|14.
|Манхуф Миллион
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Леув Михаэль
|5
|0.63
|2.
|Лаурсен Николай
|2
|0.25
|3.
|Колар Марко
|1
|0.13
|4.
|Де Вос Робберт
|1
|0.13
|5.
|Янсен Анко
|1 (1)
|0.13
|6.
|Кавлан Канер
|0
|0
|7.
|Бейл Гленн
|0
|0
|8.
|Luciano Carty
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|3
|1
|2.
|Базур Рихедли
|1
|1
|3.
|Брюнс Томас
|2
|0
|4.
|Гайек Томаш
|2
|0
|5.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|6.
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|7.
|Беро Матуш
|1
|0
|8.
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|9.
|Тронстад Сондре
|1
|0
|10.
|Туре Идрисса
|1
|0
|11.
|Даса Элазар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тибблинг Симон
|3
|1
|2.
|Янсен Анко
|1
|1
|3.
|Бейл Гленн
|1
|1
|4.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|5.
|Де Леув Михаэль
|2
|0
|6.
|Баккер Ник
|2
|0
|7.
|Чакон Майкл
|2
|0
|8.
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|9.
|Пенья Серхио
|1
|0
|10.
|Видвальд Феликс
|1
|0
|11.
|Кавлан Канер
|1
|0
|12.
|Колар Марко
|1
|0
|13.
|Веендорп Кезиа
|1
|0
|14.
|Араухо Мигель
|1
|0
|15.
|Luciano Carty
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Витесс
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|Эммен
|30% (3)
|0
|10% (1)
|40% (4)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +9 =9 -2АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Рахимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ
Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло
Эммен Последние 20 матчей: +5 =5 -10Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард
Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте
Последние игры между собой
Витесс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Эммен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|32 - 5
|21
|2.
|Витесс
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 5
|21
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 9
|18
|4.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|5.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|6.
|ПСВ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|7.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|8.
|Утрехт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|9.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|7
|1
|6
|0
|15 - 12
|9
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 26
|8
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 14
|7
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|14.
|Виллем II
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 21
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 22
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.20
|1.14
|4.30
|1.19
|—
|—
|9.20
|1.03
|2.14
|1.71
|2.06
|1.77
|1.81
|2.00
|3.75
|1.25
|—
|—
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.11
|5.90
|1.22
|4.00
|1.01
|11.00
|1.03
|10.00
|
|13.50
|1.00
|11.75
|1.01
|5.05
|1.12
|4.25
|1.19
|—
|—
|2.54
|1.49
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.68
|2.31
|—
|—
|1.36
|3.15
|—
|—
|1.26
|3.70
|—
|—
|1.10
|6.10
|1.07
|6.55
|1.00
|11.25
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.92
|1.19
|—
|—
|2.79
|1.47
|2.30
|1.66
|2.05
|1.83
|1.79
|2.10
|1.61
|2.39
|3.25
|1.37
|2.84
|1.46
|2.43
|1.60
|1.80
|2.06
|2.00
|1.86
|1.56
|2.52
|—
|—
|1.26
|4.06
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|
|3.30
|1.30
|—
|—
|2.48
|1.49
|—
|—
|1.62
|2.25
|—
|—
|1.25
|3.90
|1.85
|1.90
|—
|—
|—
|—
|1.12
|5.55
|
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.68
|2.19
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.18
|4.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|3.23
|1.37
|2.66
|1.51
|2.08
|1.81
|1.65
|2.32
|1.46
|2.82
|1.45
|2.90
|—
|—
|1.81
|2.08
|1.50
|2.68
|1.20
|4.82
|—
|—