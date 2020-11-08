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  3. Голландия
Витесс
3:1
Конец матча

Стадион:
Эммен
0'
8' Желтая карточка
Видвальд Феликс
1:0
9' Пенальти
Таннан Уссама
20' Желтая карточка
Тибблинг Симон
2:0
26' Гол
Таннан Уссама
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Базур Рихедли
29' Красная карточка
Базур Рихедли
43' Желтая карточка
Веендорп Кезиа
3:0
44' Гол
Икома Луис
3:1
58' Гол
Де Леув Михаэль
79' Желтая карточка
Luciano Carty
88' Желтая карточка
Ван Рейн Рикардо
90'+5
22
Пасвер
Ремко
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
14
Таннан
Уссама
8
Тронстад
Сондре
20
Брюнс
Томас
7
Икома
Луис
11
Броя
Армандо
1
Видвальд
Феликс
23
Бейл
Гленн
34
Ван
Рейн
Рикардо
5
Араухо
Мигель
3
Веендорп
Кезиа
22
Кавлан
Канер
7
Тибблинг
Симон
10
Пенья
Серхио
20
Чакон
Майкл
11
Лаурсен
Николай
8
Де
Леув
Михаэль
Витесс
5-3-2
Эммен
5-3-2

Ход матча

8'
 
Видвальд Феликс
9'
Таннан Уссама
1:0
20'
 
Тибблинг Симон
26'
Таннан Уссама
(Даса Элазар)
2:0
27'
Базур Рихедли
 
29'
Базур Рихедли
 
43'
 
Веендорп Кезиа
44'
Икома Луис
(Брюнс Томас)
3:0
46'
 
Luciano Carty
Тибблинг Симон
57'
 
Бернаду Лукас
Чакон Майкл
58'
3:1
Де Леув Михаэль
(Luciano Carty)
61'
Вруг Патрик
Икома Луис
 
61'
Бёйтинк Томас
Броя Армандо
 
62'
Туре Идрисса
Брюнс Томас
 
73'
Дарфалу Усама
Таннан Уссама
 
76'
 
Сидибе Секу
Веендорп Кезиа
79'
 
Luciano Carty
88'
 
Ван Рейн Рикардо

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икома Луис 4 0.5
2. Броя Армандо 4 0.5
3. Таннан Уссама 4 (1) 0.5
4. Дарфалу Усама 2 0.25
5. Расмуссен Якоб 1 0.13
6. Базур Рихедли 1 0.13
7. Вруг Патрик 1 0.13
8. Беро Матуш 0 0
9. Виттек Максимилиан 0 0
10. Даса Элазар 0 0
11. Брюнс Томас 0 0
12. Тронстад Сондре 0 0
13. Бёйтинк Томас 0 0
14. Манхуф Миллион 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 5 0.63
2. Лаурсен Николай 2 0.25
3. Колар Марко 1 0.13
4. Де Вос Робберт 1 0.13
5. Янсен Анко 1 (1) 0.13
6. Кавлан Канер 0 0
7. Бейл Гленн 0 0
8. Luciano Carty 0 0

Карточки

Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 3 1
2. Базур Рихедли 1 1
3. Брюнс Томас 2 0
4. Гайек Томаш 2 0
5. Бёйтинк Томас 2 0
6. Расмуссен Якоб 1 0
7. Беро Матуш 1 0
8. Виттек Максимилиан 1 0
9. Тронстад Сондре 1 0
10. Туре Идрисса 1 0
11. Даса Элазар 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 1 1
3. Бейл Гленн 1 1
4. Лаурсен Николай 1 1
5. Де Леув Михаэль 2 0
6. Баккер Ник 2 0
7. Чакон Майкл 2 0
8. Ван Рейн Рикардо 1 0
9. Пенья Серхио 1 0
10. Видвальд Феликс 1 0
11. Кавлан Канер 1 0
12. Колар Марко 1 0
13. Веендорп Кезиа 1 0
14. Араухо Мигель 1 0
15. Luciano Carty 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Витесс 11.76% (2) 11.76% (2) 29.41% (5) 17.65% (3) 17.65% (3) 11.76% (2)
 Эммен 30% (3) 0 10% (1) 40% (4) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +9 =9 -2
АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Рахимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ
Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло
Эммен Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард
Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте

Последние игры между собой

Витесс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Эммен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Витесс 1:1 Эммен Эредивизие Эммен 2:1 Витесс Эредивизие Эммен 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 Эммен Эредивизие
Витесс 2:1 Эммен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 7 0 1 32 - 5 21
2. Витесс Заявка 8 7 0 1 17 - 5 21
3. Фейеноорд Заявка 8 5 3 0 19 - 9 18
4. Твенте Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
5. Херенвен 0:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
6. ПСВ Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
7. Гронинген Заявка 8 4 1 3 9 - 10 13
8. Утрехт Заявка 7 2 3 2 8 - 11 9
9. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 7 1 6 0 15 - 12 9
10. Хераклес Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
11. ВВВ-Венло Заявка 8 2 2 4 13 - 26 8
12. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
13. Спарта Роттердам Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
14. Виллем II Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Ваалвейк Заявка 8 1 2 5 5 - 15 5
16. АДО Ден Хааг Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 11 - 21 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 8 0 3 5 11 - 22 3
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Основное время
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Бонус: 5 000 ₽ 1.03 12.00 44.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.20 7.00
  1.41 4.85 7.97

Самый высокий коэффициент на матч «Витесс» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Витесс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Витесс» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.20 1.14 4.30 1.19 9.20 1.03 2.14 1.71 2.06 1.77 1.81 2.00 3.75 1.25 1.35 3.05 1.14 5.20 1.11 5.90 1.22 4.00 1.01 11.00 1.03 10.00
13.50 1.00 11.75 1.01 5.05 1.12 4.25 1.19 2.54 1.49 2.04 1.78 1.68 2.31 1.36 3.15 1.26 3.70 1.10 6.10 1.07 6.55 1.00 11.25
4.92 1.19 2.79 1.47 2.30 1.66 2.05 1.83 1.79 2.10 1.61 2.39 3.25 1.37 2.84 1.46 2.43 1.60 1.80 2.06 2.00 1.86 1.56 2.52 1.26 4.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.30 1.30 2.48 1.49 1.62 2.25 1.25 3.90 1.85 1.90 1.12 5.55
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
3.23 1.37 2.66 1.51 2.08 1.81 1.65 2.32 1.46 2.82 1.45 2.90 1.81 2.08 1.50 2.68 1.20 4.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.11 1.70 1.53 2.30 1.33 3.05
5.40 1.15 3.85 1.26 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Витесс 3:1 Эммен онлайн

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