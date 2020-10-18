ОФИ
1:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Панатинаикос
1:0
37' ГолСтургеон Фабиу
24
Ватерман
Бой
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dani Poyatos
Ход матча
37'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|3
|0.6
|2.
|Juan Neira1
|1
|0.2
|3.
|Яннулис Костас
|0
|0
|4.
|Наби Адил
|0
|0
|5.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|6.
|Коровесис Никос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Македа Федерико
|1
|0.25
|2.
|Санчес Факундо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вурос Праксителис
|2
|0
|2.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|3.
|Селимович Вахид
|2
|0
|4.
|Juan Neira1
|2
|0
|5.
|Маринакис Никос
|1
|0
|6.
|Коровесис Никос
|1
|0
|7.
|Miguel Mellado
|1
|0
|8.
|Joao Figueiredo
|1
|0
|9.
|Abdul Rahman Oues
|1
|0
|10.
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|11.
|Frixos Grivas
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|2.
|Македа Федерико
|1
|0
|3.
|Санчес Факундо
|1
|0
|4.
|Хуанкар
|1
|0
|5.
|Велес Фран
|1
|0
|6.
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|7.
|Карлитос Карлос
|1
|0
|8.
|Dimitrios Seprezis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|0
|0
|0
|75% (3)
|25% (1)
|0
|Панатинаикос
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: + = -ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон
Панатинаикос Последние 20 матчей: + = -Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК
Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 ПАОК АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 4:1 Волос Астерас 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 Панетоликос
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Панатинаикос: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Панатинаикос 1:3 ОФИ Суперлига Панатинаикос 1:3 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 Панатинаикос Суперлига ОФИ 2:1 Панатинаикос Кубок ОФИ 2:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:2 ОФИ Суперлига Панатинаикос 3:0 ОФИ Кубок Греции ОФИ 1:0 Панатинаикос Кубок Греции ОФИ 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 ОФИ Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Панатинаикос Суперлига ОФИ 4:1 Панатинаикос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|ПАОК
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|ОФИ
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|6.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|Атромитос
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|8.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Аполлон Смирнис
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|ПАС Янина
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Панетоликос
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|12.
|Лариса
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Панатинаикос
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Ламия
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.40
|1.18
|5.70
|1.12
|1.80
|1.95
|—
|—
|2.00
|1.81
|1.72
|2.12
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.05
|8.50
|1.05
|8.40
|1.04
|9.10
|1.01
|16.00
|7.00
|1.06
|5.80
|1.11
|2.64
|1.46
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.60
|2.48
|—
|—
|1.27
|3.76
|1.18
|4.60
|1.04
|8.40
|1.03
|9.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.67
|1.48
|2.34
|1.61
|2.00
|1.84
|1.72
|2.15
|1.56
|2.46
|1.44
|2.82
|—
|—
|1.19
|4.78
|—
|—
|—
|—
|—
|—