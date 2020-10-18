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ОФИ
1:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Панатинаикос
0'
1:0
37' Гол
Стургеон Фабиу
43'
24
Ватерман
Бой
2
Abdul
Rahman
Oues
15
Диамантис
Апостолос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
29
Miguel
Mellado
7
Стургеон
Фабиу
26
Стаикос
Пасхалис
4
Vajeba
Sakor
28
Frixos
Grivas
22
Сардинеро
Адриан
1
Диудис
Сократис
14
Санчес
Факундо
4
Велес
Фран
5
Шенквельд
Барт
47
Vasilios
Zagaritis
11
Хадзийованнис
Анастасиос
21
Курбелис
Димитрис
55
Sotiris
Alexandropoulos
18
Бузукис
Яннис
9
Македа
Федерико
10
Карлитос
Карлос
ОФИ
4-1-4-1
Панатинаикос
4-4-2

Ход матча

37'
Стургеон Фабиу
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 3 0.6
2. Juan Neira1 1 0.2
3. Яннулис Костас 0 0
4. Наби Адил 0 0
5. Ваш Рикарду 0 0
6. Коровесис Никос 0 0
Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Македа Федерико 1 0.25
2. Санчес Факундо 0 0

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Вурос Праксителис 2 0
2. Стаикос Пасхалис 2 0
3. Селимович Вахид 2 0
4. Juan Neira1 2 0
5. Маринакис Никос 1 0
6. Коровесис Никос 1 0
7. Miguel Mellado 1 0
8. Joao Figueiredo 1 0
9. Abdul Rahman Oues 1 0
10. Диамантис Апостолос 1 0
11. Frixos Grivas 1 0
Панатинаикос
# Игрок      
1. Курбелис Димитрис 2 0
2. Македа Федерико 1 0
3. Санчес Факундо 1 0
4. Хуанкар 1 0
5. Велес Фран 1 0
6. Пуггурас Ахиллеас 1 0
7. Карлитос Карлос 1 0
8. Dimitrios Seprezis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 0 0 0 75% (3) 25% (1) 0
 Панатинаикос 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: + = -
ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон
ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ ОФИ 1:3 Олимпиакос ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 0:0 Панатинаикос ПАОК 3:1 ОФИ ОФИ 0:2 АЕК Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 3:0 Ламия АЕК 3:0 ОФИ
Панатинаикос Последние 20 матчей: + = -
Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК
Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 ПАОК АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 4:1 Волос Астерас 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 Панетоликос

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Панатинаикос: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Панатинаикос 1:0 ОФИ Товарищеские матчи Панатинаикос 3:2 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Панатинаикос Суперлига ОФИ 1:1 Панатинаикос Суперлига
Панатинаикос 1:3 ОФИ Суперлига Панатинаикос 1:3 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 Панатинаикос Суперлига ОФИ 2:1 Панатинаикос Кубок ОФИ 2:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:2 ОФИ Суперлига Панатинаикос 3:0 ОФИ Кубок Греции ОФИ 1:0 Панатинаикос Кубок Греции ОФИ 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 ОФИ Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Панатинаикос Суперлига ОФИ 4:1 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Олимпиакос 4 3 1 0 10 - 1 10
3. Волос 5 3 1 1 6 - 3 10
4. ПАОК 4 2 2 0 5 - 1 8
5. ОФИ 1:0 5 2 2 1 6 - 7 8
6. АЕК 3 2 0 1 5 - 1 6
7. Атромитос 5 1 2 2 4 - 9 5
8. Астерас 3 1 1 1 2 - 4 4
9. Аполлон Смирнис 2 1 0 1 1 - 1 3
10. ПАС Янина 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Панетоликос 4 0 2 2 2 - 6 2
12. Лариса 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Панатинаикос 0:1 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Ламия 4 0 0 4 3 - 10 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Стургеон Фабиу бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Панатинаикос
4.70
3.33
2.13
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.70 2.70 2.07
3.70 2.60 1.97
3.70 3.26 2.11
3.65 3.33 2.13

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.40 1.18 5.70 1.12 1.80 1.95 2.00 1.81 1.72 2.12 1.23 3.90 1.25 3.75 1.05 8.50 1.05 8.40 1.04 9.10 1.01 16.00
7.00 1.06 5.80 1.11 2.64 1.46 2.01 1.80 1.60 2.48 1.27 3.76 1.18 4.60 1.04 8.40 1.03 9.00
2.67 1.48 2.34 1.61 2.00 1.84 1.72 2.15 1.56 2.46 1.44 2.82 1.19 4.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.35 3.05 1.57 2.40 1.13 5.40 1.05 8.20
2.53 1.52 1.65 2.24 1.31 3.45
2.53 1.53 2.07 1.78 1.60 2.37 1.39 3.04 1.33 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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