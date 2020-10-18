АЕК
1:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
ПАОК
1:0
23' ГолАнсарифард Карим
40' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
45' Желтая карточкаКрстичич Ненад
55' Желтая карточкаМихаилидис Яннис
77' Желтая карточкаШахов Евгений
84' Желтая карточкаЛивайя Марко
1:1
89' ГолМург Томас
26
Хнид
Нассим
40
Митай
Марио
10
Ливайя
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Ziga Laci
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ваге МуссаПолузащитник
- Нападающий
-
10 Мург ТомасНападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
23'
40'
45'
55'
77'
84'
89'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манталос Петрос
|1
|0.25
|2.
|Крстичич Ненад
|1
|0.25
|3.
|Ансарифард Карим
|1
|0.25
|4.
|Ливайя Марко
|1
|0.25
|5.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.25
|6.
|Гарсия Леви
|1
|0.25
|7.
|Албанис Христос
|0
|0
|8.
|Танкович Муамер
|0
|0
|9.
|Andre Simoes1
|0
|0
|10.
|Махаирас Теодосиос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|2
|0.4
|2.
|Цолис Христос
|1
|0.2
|3.
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.2
|4.
|Мург Томас
|1
|0.2
|5.
|Живкович Андрия
|1
|0.2
|6.
|Шваб Штефан
|0
|0
|7.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|8.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крстичич Ненад
|2
|0
|2.
|Ливайя Марко
|2
|0
|3.
|Сварнас Эфстратиос
|2
|0
|4.
|Манталос Петрос
|0
|1
|5.
|Шахов Евгений
|1
|0
|6.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|7.
|Паулинью Паулу
|1
|0
|8.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|9.
|Лопеш Элдер
|1
|0
|10.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|11.
|Хнид Нассим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0
|2.
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|3.
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|4.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|ПАОК
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: + = -Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК
ПАОК Последние 20 матчей: + = -ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК
Последние игры между собой
АЕК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
ПАОК: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
ПАОК 1:0 АЕК Кубок АЕК 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 0:3 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 АЕК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Кубок АЕК 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|ПАОК
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|6.
|Астерас
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|8.
|Атромитос
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|9.
|Аполлон Смирнис
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|ПАС Янина
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|11.
|Панатинаикос
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|Панетоликос
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|13.
|Лариса
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|14.
|Ламия
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.50
|1.09
|5.60
|1.12
|—
|—
|1.28
|3.45
|—
|—
|1.98
|1.83
|1.70
|2.15
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.23
|3.80
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.05
|8.50
|1.03
|10.00
|1.02
|16.50
|6.20
|1.08
|5.10
|1.14
|—
|—
|2.57
|1.48
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.57
|2.56
|—
|—
|1.25
|3.95
|—
|—
|1.18
|4.70
|1.04
|8.70
|1.03
|9.20
|1.00
|11.25
|6.95
|1.11
|—
|—
|3.04
|1.37
|1.96
|1.87
|1.60
|2.33
|1.25
|3.84
|1.76
|2.08
|1.52
|2.53
|1.35
|3.18
|1.52
|2.53
|1.39
|2.96
|1.17
|5.17
|—
|—
|1.10
|7.12
|—
|—