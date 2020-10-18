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АЕК
1:1
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
1:0
23' Гол
Ансарифард Карим
40' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
45' Желтая карточка
Крстичич Ненад
55' Желтая карточка
Михаилидис Яннис
77' Желтая карточка
Шахов Евгений
84' Желтая карточка
Ливайя Марко
1:1
89' Гол
Мург Томас
90'+7
1
Цидотас
Панайотис
26
Хнид
Нассим
19
Чигринский
Дмитрий
5
Неделчару
Ионуц
27
Паулинью
Паулу
28
Шахов
Евгений
6
Крстичич
Ненад
40
Митай
Марио
17
Танкович
Муамер
11
Ансарифард
Карим
10
Ливайя
Марко
88
Живкович
Живко
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
3
Матос
Леонардо
24
Эсити
Андерсон
22
Шваб
Штефан
23
Яннулис
Димитрис
11
Цолис
Христос
25
Колак
Антонио-Мирко
14
Живкович
Андрия
АЕК
3-4-3
ПАОК
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манталос Петрос 1 0.25
2. Крстичич Ненад 1 0.25
3. Ансарифард Карим 1 0.25
4. Ливайя Марко 1 0.25
5. Энобахаре Брайт 1 0.25
6. Гарсия Леви 1 0.25
7. Албанис Христос 0 0
8. Танкович Муамер 0 0
9. Andre Simoes1 0 0
10. Махаирас Теодосиос 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 2 0.4
2. Цолис Христос 1 0.2
3. Эль-Каддури Омар 1 0.2
4. Мург Томас 1 0.2
5. Живкович Андрия 1 0.2
6. Шваб Штефан 0 0
7. Бисесвар Диего 0 0
8. Яннулис Димитрис 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 2 0
2. Ливайя Марко 2 0
3. Сварнас Эфстратиос 2 0
4. Манталос Петрос 0 1
5. Шахов Евгений 1 0
6. Чигринский Дмитрий 1 0
7. Паулинью Паулу 1 0
8. Оливейра Нелсон 1 0
9. Лопеш Элдер 1 0
10. Неделчару Ионуц 1 0
11. Хнид Нассим 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Эль-Каддури Омар 2 0
2. Ингасон Сверрир 2 0
3. Михаилидис Яннис 2 0
4. Пелкас Димитрис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 33.33% (2) 33.33% (2)
 ПАОК 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 50% (3)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: + = -
Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК
Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники Паниониос 1:1 АЕК
ПАОК Последние 20 матчей: + = -
ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК
ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК Арис Салоники 0:2 ПАОК Олимпиакос 2:0 ПАОК

Последние игры между собой

АЕК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
ПАОК: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
АЕК 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:2 АЕК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:2 ПАОК Суперлига
ПАОК 1:0 АЕК Кубок АЕК 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 0:3 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 АЕК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Кубок АЕК 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Олимпиакос 4 3 1 0 10 - 1 10
3. Волос 5 3 1 1 6 - 3 10
4. ПАОК 5 2 3 0 6 - 2 9
5. АЕК 4 2 1 1 6 - 2 7
6. Астерас 4 2 1 1 5 - 5 7
7. ОФИ 5 1 3 1 7 - 9 6
8. Атромитос 5 1 2 2 4 - 9 5
9. Аполлон Смирнис 2 1 0 1 1 - 1 3
10. ПАС Янина 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Панатинаикос 4 0 2 2 3 - 5 2
12. Панетоликос 4 0 2 2 2 - 6 2
13. Лариса 4 0 1 3 2 - 6 1
14. Ламия 4 0 0 4 3 - 10 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Крстичич Ненад получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Неделчару Ионуц получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Christos Tzolis бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Ансарифард Карим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.15 5.80 38.00
1.13 5.40 32.00
2.57 3.02 3.04
17.50 1.10 8.94

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.50 1.09 5.60 1.12 1.28 3.45 1.98 1.83 1.70 2.15 1.20 4.20 1.23 3.80 1.14 5.20 1.05 8.50 1.03 10.00 1.02 16.50
6.20 1.08 5.10 1.14 2.57 1.48 1.94 1.86 1.57 2.56 1.25 3.95 1.18 4.70 1.04 8.70 1.03 9.20 1.00 11.25
6.95 1.11 3.04 1.37 1.96 1.87 1.60 2.33 1.25 3.84 1.76 2.08 1.52 2.53 1.35 3.18 1.52 2.53 1.39 2.96 1.17 5.17 1.10 7.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.57 2.41 1.55 2.35 1.05 8.30 1.05 8.50
2.36 1.59 1.58 2.38 1.30 3.52
2.12 1.72 1.75 2.09 1.36 3.11 1.38 3.11 1.44 2.76 1.24 3.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.11 1.68 1.48 2.55 1.16 4.80
3.10 1.37 2.05 1.65 1.54 2.56 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
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