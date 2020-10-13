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ЦСКА Москва
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Арсенал Тула
ЦСКА Москва
Арсенал Тула

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ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва
ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи
Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 4
Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 10
ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Новости матча
  • После матча
  • Спасибо всем за внимание! Наша игра подошла к концу!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Не дали 15 секунд доиграть. Финальный свисток!
  • Угловой
    90'
    Подача на дальнюю штангу со смещением в центр, после этого последовал вынос мяча в поле.
  • 89'
    Подача на дальнюю штрангу, ещё один вынос за лицевую. 
  • Угловой
    88'
    Угловой заработал ЦСКА.
  • 87'
    Уже заметно стемнело в Ватутинках, включили освещение у нас. Немного непривычно и необычно играть так, при неполном свете.
  • 86'
    Подходит к концу наша игра, не получается ни у одной из команд ничем нас порадовать. 
  • 85'
    Игроки ЦСКА провели атаку правым флангом, на острие ошибся Яковлев. Не хватило сил игроку на финишный рывок.
  • 84'
    Кучаев забил гол за молодёжную сборную России! Трансляцию поединка вы можете найти по этой ссылке.
  • 83'
    Думаю, если можно было давать свисток прямо сейчас, то так арбитр и сделал. Запал у футболистов иссяк. 
  • 82'
    Нигматуллин не нашёл продолжения впереди и отдал мяч на фланг своему партнёру по команде. 
  • 80'
    Смогли отвести игру от своих ворот игроки ЦСКА. 
  • 79'
    Пряхин покинул поле, Каптилович будет завершать этот матч.
  • 78'
    Пантелеев пробил от души, мяч по восходящей полетел, Тороп красиво прыгнул, но мимо цели летело.
  • Фол, нарушение
    77'
    Перед чужой штрафной Кадери отправили на газон, очень опасный штрафной "Арсенал" заработал.
  • 76'
    Не поверите, но уже 10 минут прошло, как ЦСКА ни разу даже не подходил к чужой штрафной. Замены разбили игру "армейцев" окончательно. 
  • 74'
    Карпин и Васин с трудом вышли из-под прессинга соперника. После этого тут же потеряли мяч москвичи. 
  • Офсайд
    72'
    Игрок "Арсенала" забрался в положение "вне игры".
  • 71'
    Васин в обороне сумел отобрать мяч у Рассказова, не допустив развития атаки и вывода на ударную позицию соперника. 
  • 70'
    Игроки ЦСКА по-прежнему играют вторым номером, не продвигаясь вперёд. 
  • 69'
    Тороп забрал мяч после того, как игрок "Арсенала" пробил с угла штрафной по воротам. 
  • 68'
    В центр поля перешла игра, там игроки ЦСКА тут же с мячом расстались, не сумев преодолеть и пять метров. 
  • 67'
    Игроки "Арсенала" продолжают в эти минуты катать мяч на чужой половине поля. Скоростей практически нет.
  • 66'
    Дал тренер ЦСКА отдохнуть футболистам, которые только-только восстановились от травм. 
  • Замена
    65'
    Востриков вышел на поле вместо Дзагоева. 
  • 64'
    Тороп не смог с первого раза зафиксировать мяч в руках, после чего исправил собственную ошибку. Видно, что голкипер волнуется.
  • Замена
    63'
    Дивеев покинул поле, Кватания появился. Это замена уже в составе ЦСКА.
  • 62'
    Немного успокоились у нас скорости, футболисты играют в удовольствие уже, всякие внешние факторы уже не играют роли. 
  • Угловой
    61'
    Шкурин снова ворвался с мячом в штрафную, после этого защитник выбил мяч у него на угловой.
  • 60'
    Какой сейчас классный момент был у ЦСКА! Нигматуллин пошёл сокращать угол обстрела, мяч пролетел параллельно воротам, но Шкурин не успел замкнуть.
  • 58'
    Игроки "Арсенала" подали угловой, мяч был выбит на Рассказова, который относительно безыдейно навесил в штрафную площадь. От ворот.
  • 57'
    Ещё один момент был у ЦСКА, довольно классно получилось всё сделать через правый фланг, только в концовке обострение сошло на нет. Яковлев пытался пробить.
  • Пенальти
    56'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! ГАЙЧ!!! 1:1!!! Развёл по углам мяч и голкипера игрок ЦСКА с точки. 
  • Пенальти!
    55'
    Пенальти в ворота "Арсенала"! Панченко обрезал перед штрафной, Яковлев выходил на ударную позицию, где его сбили. Это фол последней надежды. 
  • 54'
    Требуется помощь врачей футболисту "Арсенала", пауза у нас с вами.
  • Фол, нарушение
    53'
    Рассказов быстро ввёл мяч в игру из аута, потом сам по флангу пошёл, где его снёс Шкурин. Это фол, причём грубоватый.
  • 50'
    Тороп забрал мяч после довольно слабого удара по воротам горловой. И сразу же Владислав побежал вводить мяч в игру.
  • 49'
    Гайч пробил по воротам с убойной дистанции, мяч прошёл в опасной близости. Некоторым могло даже показаться, что мяч влетел в сетку, но нет.
  • 48'
    Кстати, во втором тайме вместо Шамова играет уже Артур Нигматуллин. Также появился Хлусевич, но пока не очень понятно, кого он заменил.
  • 47'
    Обменялись атаками команды, смогли довести дело до ударов по воротам, но оба раза были на месте голкиперы. Ждём интересной второй половины игры.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Ничего не добавил арбитр!
  • Штанга
    45'
    После подачи последовал удар по воротам, перекладина спасла Торопа и ЦСКА! Вот вам и скромный "Арсенал".
  • 44'
    Тороп спас ворота после того, как в очередной раз упустили "армейцы" оппонентов. 
  • 43'
    Через центр прошла атака ЦСКА, Шкурин завершил её ударом по воротам. Мяч прошёл мимо. 
  • 42'
    Пробовали давить активно "армейцы" сейчас в течение минуты, но все три-четыре раза игроки "Арсенала" отбивались. 
  • 41'
    Последовала подача на ближнюю штангу, а оттуда последовал вынос в аут.
  • Угловой
    40'
    Угловой заработали футболисты ЦСКА на правом фланге. 
  • 39'
    Вот так - от лучшей игры до очередных проблем. Васин в данном эпизоде упустил Панченко, к сожалению. 
  • 38'
    В офсайд попали теперь игроки ЦСКА после быстрой атаки. Недовольны москвичи. 
  • Штанга
    37'
    Кирилл Панченко здорово подключился к атаке, пробил по воротам и попал в штангу! Тороп не спасал в этом эпизоде фактически, повезло! ШТАНГА!
  • 36'
    На Шкурине на половине поля ЦСКА были нарушены правила. Штрафной в пользу хозяев поля. 
  • 35'
    Дзагоев пришёл к своей штрафной, чтобы помощь разрядить обстановку. Разрядить не получилось, но не дать пробить или отдать передать в штрафную - точно. 
  • 34'
    Гайча пытались вывести один на один, из-под опеки бил Адольфо, но Шамов так или иначе сыграл очень надёжно.
  • 33'
    Шамов опередил игрока ЦСКА, подобрав мяч после неточной передачи. 
  • 32'
    Игроки ЦСКА вновь активизировались и пошли вперёд. Хоть и товарищеский матч, а проигрывать не хочется. 
  • 30'
     Дауров оказался на поле, врачи выбежали оказать первую помощь. Пауза в матче у нас небольшая. 
  • Пенальти
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! ПАНТЕЛЕЕВ! В левый нижний угол от себя пробил Пантелеев, Тороп угадал, но добраться до мяча не смог. 
  • Пенальти!
    28'
    Пенальти в ворота ЦСКА!!! Васин в штрафной завалил Ковалёва, что прокидывал себе мяч на ход вперёд.
  • 28'
    Пряхин на фланге здорово обыграл оппонента, обыгрался с Васиным, но продолжена атаки впереди так и не нашёл.
  • Фол, нарушение
    27'
    Пряхин на фланге в центре поля нарушил правила. Гости неспешно разыграли мяч. 
  • 26'
    Теперь уже Виктор Васин вернулся в оборону, где подчистил за партнёрами. Позже последовала ещё одна потеря мяча, но "красно-синие" восстановили паритет.
  • 25'
     Крачковский на левом фланге выцарапал мяч, не позволив ему уйти в атаку, последовала передача и вновь атака захлебнулась. 
  • 24'
    Васин продолжает играть активнее всех. Много его критикуют, из его зон приходит опасность, но сегодня пока это рассматривать не стоит. Всё хорошо.
  • 23'
    Гайч пробил низом по воротам, в цель не попал. 
  • 22'
    Яковлев здорово на фланге отработал сейчас, отобрав мяч у соперника. 
  • 20'
    Кстати, игра проходит в закрытом режиме вообще. Попасть на неё могли только официальные лица, сдавшие тексты на Covid-19.
  • 18'
    Снова армейцы недовольны тем, что был по их мнению фол в штрафной, но пенальти нет. На товарищеских играх, напомню, ВАР не используется. 
  • 17'
    Дзагоев отдал на Шкурина, тот слева ворвался в штрафную, но слишком долго думал. Атака на этом захлебнулась. 
  • 16'
    Шкурин в чужой штрафной укрывал мяч корпусом, потом упал на газон. Было подозрение, что это пенальти, но арбитр показал, что можно играть.
  • 15'
    ЦСКА прижал соперника к воротам, очень хорошо смотрятся "армейцы". А вот гостевая команда пыл поубавила. 
  • Замена
    14'
    Панченко вышел вместо Ткачёва. Вынужденная замена прошла до момента, когда Дзагоев бил по воротам со стандарта. 
  • Офсайд
    13'
    Дзагоев эффектно пробил: Алан выстрелил со стандарта по воротам, мяч от штанги пошёл параллельно воротам. Арбитр на линии поднял флажок. Возможно, что добивающий игрок Яковлев был в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Яковлев готов был ворваться в штрафную площадь, его немедленно сбили перед чужой штрафной. 
  • Травма, повреждение
    11'
    Сергей Ткачёв потянул заднюю поверхность бедра. Увы, он не смог продолжить матч, не сыграв и 10 минут. Как же обидно.
  • 10'
    Пряхина не подпустили к мячу в чужой штрафной, защитники неплохо работают у "Арсенала".
  • 9'
    Дзагоев исполнил просто шикарную подачу, за мяч вверху поборолся Васин, полетело в сторону боковой линии, а не ворот. 
  • Угловой
    9'
    Шкурин получил мяч, пробил по воротам, Шамов парировал и выбил за лицевую. Угловой. 
  • 8'
    Гайч пытается проявлять активность впереди, пока нападающий сыроват, ждут от него объективно больше. 
  • 7'
    Васин поборолся за мяч в чужой штрафной, сумев выиграть верховую борьбу, отдать на Дзагоева и всё на этом. 
  • 5'
    Тороп сейчас впервые вступил в игру, размялся голкипер. Не исключено, что в ближайшее время его мы можем увидеть и в основе, Акинфееву нужен отдых.
  • 4'
    ЦСКА ни разу не перешёл ещё через середину поля, а вот гостевая команда вышла на серьёзный поединок, стараются игроки.
  • 3'
    Ковалёв не сумел совладать с мячом, после чего арбитр усмотрел в эпизоде офсайд.
  • 2'
    Гости с первых минут провели несколько попыток атак через правый фланг, но ни одна из них не дошла до удара по воротам. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Начался первый тайм! Игроки "Арсенала" ввели мяч в игру.
  • До матча
  • Футболисты ЦСКА ждут оппонентов для того, чтобы начать матч. Задерживаются туляки. 
  • Добрый день, уважаемые поклонники российского футбола! Мы знаем, что вы соскучились по чемпионату, но пока только товарищеская игра. Впрочем, это хороший разогрев перед туром, что начнётся уже с 17 числа. Пока же болеем за отсутствие травм и харизматичность!
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