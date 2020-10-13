Спасибо всем за внимание! Наша игра подошла к концу!

Подача на дальнюю штрангу, ещё один вынос за лицевую.

Подача на дальнюю штангу со смещением в центр, после этого последовал вынос мяча в поле.

87' Уже заметно стемнело в Ватутинках, включили освещение у нас. Немного непривычно и необычно играть так, при неполном свете.

86' Подходит к концу наша игра, не получается ни у одной из команд ничем нас порадовать.

85' Игроки ЦСКА провели атаку правым флангом, на острие ошибся Яковлев. Не хватило сил игроку на финишный рывок.

83' Думаю, если можно было давать свисток прямо сейчас, то так арбитр и сделал. Запал у футболистов иссяк.

82' Нигматуллин не нашёл продолжения впереди и отдал мяч на фланг своему партнёру по команде.

80' Смогли отвести игру от своих ворот игроки ЦСКА.

79' Пряхин покинул поле, Каптилович будет завершать этот матч.

78' Пантелеев пробил от души, мяч по восходящей полетел, Тороп красиво прыгнул, но мимо цели летело.

77' Перед чужой штрафной Кадери отправили на газон, очень опасный штрафной "Арсенал" заработал.

76' Не поверите, но уже 10 минут прошло, как ЦСКА ни разу даже не подходил к чужой штрафной. Замены разбили игру "армейцев" окончательно.

74' Карпин и Васин с трудом вышли из-под прессинга соперника. После этого тут же потеряли мяч москвичи.

72' Игрок "Арсенала" забрался в положение "вне игры".

71' Васин в обороне сумел отобрать мяч у Рассказова, не допустив развития атаки и вывода на ударную позицию соперника.

70' Игроки ЦСКА по-прежнему играют вторым номером, не продвигаясь вперёд.

69' Тороп забрал мяч после того, как игрок "Арсенала" пробил с угла штрафной по воротам.

68' В центр поля перешла игра, там игроки ЦСКА тут же с мячом расстались, не сумев преодолеть и пять метров.

67' Игроки "Арсенала" продолжают в эти минуты катать мяч на чужой половине поля. Скоростей практически нет.

66' Дал тренер ЦСКА отдохнуть футболистам, которые только-только восстановились от травм.

65' Востриков вышел на поле вместо Дзагоева.

64' Тороп не смог с первого раза зафиксировать мяч в руках, после чего исправил собственную ошибку. Видно, что голкипер волнуется.

63' Дивеев покинул поле, Кватания появился. Это замена уже в составе ЦСКА.

62' Немного успокоились у нас скорости, футболисты играют в удовольствие уже, всякие внешние факторы уже не играют роли.

61' Шкурин снова ворвался с мячом в штрафную, после этого защитник выбил мяч у него на угловой.

60' Какой сейчас классный момент был у ЦСКА! Нигматуллин пошёл сокращать угол обстрела, мяч пролетел параллельно воротам, но Шкурин не успел замкнуть.

58' Игроки "Арсенала" подали угловой, мяч был выбит на Рассказова, который относительно безыдейно навесил в штрафную площадь. От ворот.

57' Ещё один момент был у ЦСКА, довольно классно получилось всё сделать через правый фланг, только в концовке обострение сошло на нет. Яковлев пытался пробить.

56' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! ГАЙЧ!!! 1:1!!! Развёл по углам мяч и голкипера игрок ЦСКА с точки.

55' Пенальти в ворота "Арсенала"! Панченко обрезал перед штрафной, Яковлев выходил на ударную позицию, где его сбили. Это фол последней надежды.

54' Требуется помощь врачей футболисту "Арсенала", пауза у нас с вами.

53' Рассказов быстро ввёл мяч в игру из аута, потом сам по флангу пошёл, где его снёс Шкурин. Это фол, причём грубоватый.

50' Тороп забрал мяч после довольно слабого удара по воротам горловой. И сразу же Владислав побежал вводить мяч в игру.

49' Гайч пробил по воротам с убойной дистанции, мяч прошёл в опасной близости. Некоторым могло даже показаться, что мяч влетел в сетку, но нет.

48' Кстати, во втором тайме вместо Шамова играет уже Артур Нигматуллин. Также появился Хлусевич, но пока не очень понятно, кого он заменил.

47' Обменялись атаками команды, смогли довести дело до ударов по воротам, но оба раза были на месте голкиперы. Ждём интересной второй половины игры.