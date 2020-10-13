ЦСКА Москва
1:1
Конец матча
Арсенал Тула
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкурин ИльяНападающий
-
21 Гайч АдольфоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сокол АртёмЗащитник
-
90 Бурлак ТарасЗащитник
- Защитник
-
15 Ковалёв ЮрийПолузащитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Минаев РоманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Хагуш АнриЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Подпалый Сергей
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва
ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи
Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 4
Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 10
ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула Товарищеские матчи ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига