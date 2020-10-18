Первый тайм

49' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Херенвен

48' Блинд Дэйли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Флоранюс Шерел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Херенвен

46' Траоре Лассина оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Опасность! Тадич Душан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Херенвен

44' Тадич Душан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

43' Аякс имеет хороший шанс забить.

42' Хорошую попытку сделал Майер Батиста . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Удар от ворот произведет Херенвен

39' Траоре Лассина выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Вауденберг Лукас из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

35' Г О О О О Л - Кудус Мохаммед изменил счет на табло!

35' Отличные скиллы показывает Кудус Мохаммед , обводя своих соперников

35' Опасность! Гравенберх Райан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

35' Удар от ворот произведет Херенвен

35' Отличный пас сделал Тадич Душан из команды Аякс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

33' Малдер Эрвин взял и забрал мяч на выходе

32' Гравенберх Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

31' Удар от ворот произведет Херенвен

31' Траоре Лассина оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Отличные скиллы показывает Мазрауи Нуссер , обводя своих соперников

28' Г О О О О Л - Тадич Душан из команды Аякс забивает с точки!

27' После проверки VAR судья изменил решение - Аякс пробьет пенальти!

25' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

24' Аякс имеет хороший шанс забить.

23' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Траоре Лассина предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Мазрауи Нуссер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Онана Андре взял и забрал мяч на выходе

16' Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ох, нехорошо это выглядит. Мазрауи Нуссер получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Мазрауи Нуссер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Тальяфико Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Опасность! Тадич Душан из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

4' Г О О О О Л - Тадич Душан изменил счет на табло!

4' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бохневич Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Удар от ворот произведет Херенвен

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Херенвен начинает с центра поля