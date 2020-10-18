Аякс
3:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Йохан Кройф Арена
Херенвен
1:0
4' ГолТадич Душан
2:0
28' ПенальтиТадич Душан
3:0
35' ГолКудус Мохаммед
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
39 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Девале СибенПолузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
1:0
28'
2:0
35'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|3 (1)
|0.6
|2.
|Антони
|2
|0.4
|3.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.2
|4.
|Лабьяд Закария
|1
|0.2
|5.
|Промес Куинси
|1
|0.2
|6.
|Мартинес Лисандро
|1
|0.2
|7.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|8.
|Гравенберх Райан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верман Хенк
|2
|0.4
|2.
|Верман Йоэй
|2 (2)
|0.4
|3.
|Вауденберг Лукас
|1
|0.2
|4.
|Бохневич Павел
|1
|0.2
|5.
|Майер Батиста
|1
|0.2
|6.
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|7.
|Конголо Родни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|1
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|3.
|Гравенберх Райан
|2
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|5.
|Онана Андре
|1
|0
|6.
|Шуурс Перр
|1
|0
|7.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Смит Рейн
|1
|1
|2.
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|3.
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|4.
|Майер Батиста
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|Херенвен
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|0
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: + = -Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс
Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 2:1 Хетафе Хераклес 1:0 Аякс Хетафе 2:0 Аякс Аякс 3:0 Ваалвейк
Херенвен Последние 20 матчей: + = -Утрехт 1:1 Херенвен Херенвен 1:0 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Херенвен 2:0 Виллем II
Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Оснабрюк 2:0 Херенвен Утрехт 4:1 Херенвен Де Графсхап 5:1 Херенвен Херенвен 1:2 Витесс НАК Бреда 1:0 Херенвен Херенвен 1:3 Аякс Твенте 2:3 Херенвен Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг Витесс 4:2 Херенвен Херенвен 0:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Херенвен 2:2 Виллем II Фейеноорд 3:1 Херенвен
Последние игры между собой
Аякс: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Херенвен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Аякс 4:4 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:1 Аякс Эредивизие Херенвен 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 5:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Херенвен Эредивизие Аякс 3:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:2 Аякс Эредивизие Херенвен 0:5 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Херенвен Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|2.
|Витесс
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|3.
|Твенте
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|5.
|ПСВ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|6.
|Херенвен
|0:3 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Гронинген
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|8.
|Утрехт
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|10.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|10 - 10
|4
|12.
|Виллем II
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|13.
|Хераклес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|АДО Ден Хааг
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|16.
|Эммен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|17.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|9.60
|1.06
|8.50
|1.07
|4.05
|1.25
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.34
|1.67
|—
|—
|1.87
|1.95
|—
|—
|1.59
|2.39
|—
|—
|1.34
|3.32
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.12
|6.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.26
|1.24
|—
|—
|2.67
|1.50
|6.73
|1.11
|2.07
|1.80
|2.83
|1.45
|2.51
|1.55
|2.57
|1.53
|2.22
|1.69
|1.88
|1.99
|1.62
|2.35
|1.48
|2.71
|—
|—
|1.15
|5.65