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  3. Голландия
Аякс
3:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Херенвен
0'
1:0
4' Гол
Тадич Душан
2:0
28' Пенальти
Тадич Душан
3:0
35' Гол
Кудус Мохаммед
54'
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
8
Гравенберх
Райан
7
Нерес
Давид
20
Кудус
Мохаммед
10
Тадич
Душан
23
Траоре
Лассина
1
Малдер
Эрвин
2
Флоранюс
Шерел
14
Дрешевич
Ибрахим
3
Ван
Хеке
Ян-Поль
25
Бохневич
Павел
5
Вауденберг
Лукас
21
Конголо
Родни
20
Верман
Йоэй
11
Ван
Берген
Митчелл
10
Майер
Батиста
9
Верман
Хенк
Аякс
4-2-3-1
Херенвен
5-3-2

Ход матча

4'
Тадич Душан
(Кудус Мохаммед)
1:0
28'
Тадич Душан
2:0
35'
Кудус Мохаммед
(Гравенберх Райан)
3:0
46'
 
Беньямин Нюгрен
Майер Батиста

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 3 (1) 0.6
2. Антони 2 0.4
3. Кудус Мохаммед 1 0.2
4. Лабьяд Закария 1 0.2
5. Промес Куинси 1 0.2
6. Мартинес Лисандро 1 0.2
7. Мазрауи Нуссер 0 0
8. Гравенберх Райан 0 0
Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верман Хенк 2 0.4
2. Верман Йоэй 2 (2) 0.4
3. Вауденберг Лукас 1 0.2
4. Бохневич Павел 1 0.2
5. Майер Батиста 1 0.2
6. Ван дер Хейде Арьен 0 0
7. Конголо Родни 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 1 1
2. Блинд Дэйли 2 0
3. Гравенберх Райан 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Онана Андре 1 0
6. Шуурс Перр 1 0
7. Кудус Мохаммед 1 0
Херенвен
# Игрок      
1. Смит Рейн 1 1
2. Флоранюс Шерел 1 0
3. Ван дер Хейде Арьен 1 0
4. Майер Батиста 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0
 Херенвен 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: + = -
Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс
Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 2:1 Хетафе Хераклес 1:0 Аякс Хетафе 2:0 Аякс Аякс 3:0 Ваалвейк
Херенвен Последние 20 матчей: + = -
Утрехт 1:1 Херенвен Херенвен 1:0 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Херенвен 2:0 Виллем II
Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Оснабрюк 2:0 Херенвен Утрехт 4:1 Херенвен Де Графсхап 5:1 Херенвен Херенвен 1:2 Витесс НАК Бреда 1:0 Херенвен Херенвен 1:3 Аякс Твенте 2:3 Херенвен Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг Витесс 4:2 Херенвен Херенвен 0:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Херенвен 2:2 Виллем II Фейеноорд 3:1 Херенвен

Последние игры между собой

Аякс: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Херенвен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Херенвен 1:3 Аякс Эредивизие Херенвен 1:0 Аякс Товарищеские матчи Аякс 4:1 Херенвен Эредивизие Аякс 3:1 Херенвен Кубок
Аякс 4:4 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:1 Аякс Эредивизие Херенвен 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 5:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Херенвен Эредивизие Аякс 3:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:2 Аякс Эредивизие Херенвен 0:5 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Херенвен Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3:0 Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
2. Витесс 1:0 Заявка 5 4 0 1 8 - 2 12
3. Твенте Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4. Фейеноорд Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
5. ПСВ Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
6. Херенвен 0:3 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Гронинген Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
8. Утрехт Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. ВВВ-Венло Заявка 5 1 2 2 9 - 9 5
10. ПЕК Зволле Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
11. АЗ Алкмаар Заявка 4 0 4 0 10 - 10 4
12. Виллем II Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
13. Хераклес Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Ваалвейк Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15. АДО Ден Хааг 0:1 Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
16. Эммен Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
17. Спарта Роттердам Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
18. Фортуна Ситтард Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Херенвен
1.22
7.40
28.44
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.22 7.40 10.50
1.08 12.62 28.44

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.60 1.06 8.50 1.07 4.05 1.25 3.38 1.33 2.34 1.67 1.87 1.95 1.59 2.39 1.34 3.32 1.26 3.94 1.12 6.30
4.26 1.24 2.67 1.50 6.73 1.11 2.07 1.80 2.83 1.45 2.51 1.55 2.57 1.53 2.22 1.69 1.88 1.99 1.62 2.35 1.48 2.71 1.15 5.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
5.70 1.14 4.05 1.24 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26
4.07 1.26 2.72 1.49 2.15 1.75 3.71 1.29 2.99 1.41 2.11 1.76 1.91 1.96 1.57 2.45 1.25 4.02
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.25 1.12 2.72 1.46 2.05 1.77 1.59 2.36 1.28 3.68
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