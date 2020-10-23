  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Эльче
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Валенсия
0' 2'
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
24
Хосема
17
Фернандес
Хосан
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
16
Фидель
Чавес
20
Lucu
10
Милья
Пере
22
Ригони
Эмилиано
1
Хауме
Доменек
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьякаби
Муктар
3
Лато
Тони
30
Муса
Юнус
18
Васс
Даниэль
8
Солер
Карлос
14
Гайя
Хосе
9
Гамейро
Кевин
7
Гуэдеш
Гонсалу
Эльче
3-4-2-1
Валенсия
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моренте Тете 1 0.25
2. Милья Пере 1 0.25
3. Бое Лукас 1 0.25
4. Фидель Чавес 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 3 0.5
2. Вальехо Ману 2 0.33
3. Васс Даниэль 1 0.17
4. Габриэль Паулиста 1 0.17
5. Гуэдеш Гонсалу 1 0.17
6. Ли Кан Ин 0 0
7. Черышев Денис 0 0
8. Гайя Хосе 0 0
9. Солер Карлос 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Моренте Тете 2 0
2. Фернандес Хосан 2 0
3. Гутьеррес Хосе 1 0
4. Марконе Иван 1 0
5. Кальво Даниэль 1 0
6. Мфулу Оменуке 1 0
7. Ригони Эмилиано 1 0
8. Верду Гонсало 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Васс Даниэль 1 0
2. Кондогбия Жоффрей 1 0
3. Гайя Хосе 1 0
4. Габриэль Паулиста 1 0
5. Гуэдеш Гонсалу 1 0
6. Рачич Урош 1 0
7. Макси Гомес 1 0
8. Корреа Тьерри 1 0
9. Эскьердо Висенте 1 0
10. Гильямон Уго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)
 Валенсия 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад
Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона
Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска
Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия

Последние игры между собой

Эльче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Валенсия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Эльче 0:4 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Эльче Примера Валенсия 2:1 Эльче Примера Эльче 2:1 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
2. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
3. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
6. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Бетис Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
8. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 8 - 2 7
10. Севилья Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Эльче Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
12. Осасуна Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Валенсия Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14. Атлетик Б Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
15. Эйбар Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
16. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
17. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
18. Алавес Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
  • Первый тайм
  • 4'
    Матч начинался спокойно. Никто события не форсирует, мяч двигают команды медленно и немного вяло.
  • Офсайд
    3'
    Обслуживает встречу арбитр Сесар Сото Градо. Фиксирует он первый в матче офсайд, Гуэдеш там оказался.
  • 2'
    Хозяева, разыграв мяч от круга, контролируют мяч в центре поля. Проникнуть глубже пока сложно.
  • 1'
    "Эльче" проводит матч в традиционном комплекте формы белого цвета, в оранжевой форме игроки "Валенсии". 
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты хозяев.
  • Первый тайм
  • Офсайд
    2'
    Гайя Хосе из команды Валенсия в офсайде
  • 2'
    Валенсия контролирует мяч.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Валенсия
  • 1'
    Эльче пытается что-то создать.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Эльче начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.05 3.15 2.45
3.45 3.30 2.30
3.26 3.18 2.33
3.38 3.23 2.40

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.90 1.05 6.20 1.11 2.75 1.44 2.08 1.80 1.78 2.11 1.61 2.39 1.27 3.65 1.20 4.60 1.08 8.00 1.05 8.70 1.01 15.50
7.60 1.09 6.15 1.12 2.88 1.47 2.09 1.76 1.61 2.34 1.30 3.60 1.22 4.40 1.07 8.50 1.06 9.50 1.01 18.50
8.05 1.10 2.83 1.48 2.45 1.61 2.09 1.83 1.77 2.16 1.59 2.48 1.46 2.92 1.20 5.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.52 1.52 1.59 2.35 1.29 3.60 1.08 8.60
2.48 1.54 1.69 2.17 1.33 3.30 1.08 7.80 1.06 9.20
2.53 1.57 2.08 1.84 1.61 2.45 1.40 3.15 1.33 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.17 1.64 1.51 2.46 1.18 4.50
3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.19 4.70 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.77
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
4.00 1.27
Где смотреть матч Эльче 0:0 Валенсия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Эльче 0:0 Валенсия

Исход игры
Эльче
3.2% (5)
Ничья
30.4% (48)
Валенсия
66.5% (105)
Тотал 2.5
Больше
35.48% (55)
Меньше
64.52% (100)
Обе команды забьют
Да
60.65% (94)
Нет
39.35% (61)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
29.7% (47)
1:1 Ничья
25.3% (40)
0:1 Валенсия
24.7% (39)
0:2 Валенсия
7% (11)
0:0 Ничья
4.4% (7)
1:3 Валенсия
1.9% (3)
1:0 Эльче
1.9% (3)
2:1 Эльче
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный