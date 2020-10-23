Первый тайм

4' Матч начинался спокойно. Никто события не форсирует, мяч двигают команды медленно и немного вяло.

3' Обслуживает встречу арбитр Сесар Сото Градо. Фиксирует он первый в матче офсайд, Гуэдеш там оказался.

2' Хозяева, разыграв мяч от круга, контролируют мяч в центре поля. Проникнуть глубже пока сложно.

1' "Эльче" проводит матч в традиционном комплекте формы белого цвета, в оранжевой форме игроки "Валенсии".