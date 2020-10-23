Эльче
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Мартинес Валеро
Валенсия
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
16
Фидель
Чавес
20
Lucu
10
Милья
Пере
30
Муса
Юнус
18
Васс
Даниэль
14
Гайя
Хосе
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
20 LucuПолузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Луисми ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
18 Коне ЮссуфПолузащитник
- Нападающий
-
40 Бри ДиегоНападающий
-
37 Jony III
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гайя ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Гильямон УгоЗащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ли Кан ИнПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моренте Тете
|1
|0.25
|2.
|Милья Пере
|1
|0.25
|3.
|Бое Лукас
|1
|0.25
|4.
|Фидель Чавес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|3
|0.5
|2.
|Вальехо Ману
|2
|0.33
|3.
|Васс Даниэль
|1
|0.17
|4.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.17
|5.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.17
|6.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|7.
|Черышев Денис
|0
|0
|8.
|Гайя Хосе
|0
|0
|9.
|Солер Карлос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Моренте Тете
|2
|0
|2.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|3.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|4.
|Марконе Иван
|1
|0
|5.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|6.
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|7.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|8.
|Верду Гонсало
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Васс Даниэль
|1
|0
|2.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|3.
|Гайя Хосе
|1
|0
|4.
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|5.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|6.
|Рачич Урош
|1
|0
|7.
|Макси Гомес
|1
|0
|8.
|Корреа Тьерри
|1
|0
|9.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|10.
|Гильямон Уго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|Валенсия
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: + = -Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад
Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона
Валенсия Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска
Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия
Последние игры между собой
Эльче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Валенсия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 8
|10
|6.
|Кадис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|12.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|15.
|Эйбар
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 6
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.90
|1.05
|6.20
|1.11
|2.75
|1.44
|—
|—
|2.08
|1.80
|1.78
|2.11
|1.61
|2.39
|—
|—
|1.27
|3.65
|1.20
|4.60
|1.08
|8.00
|1.05
|8.70
|1.01
|15.50
|7.60
|1.09
|6.15
|1.12
|2.88
|1.47
|—
|—
|2.09
|1.76
|—
|—
|1.61
|2.34
|—
|—
|1.30
|3.60
|1.22
|4.40
|1.07
|8.50
|1.06
|9.50
|1.01
|18.50
|8.05
|1.10
|—
|—
|2.83
|1.48
|2.45
|1.61
|2.09
|1.83
|1.77
|2.16
|1.59
|2.48
|1.46
|2.92
|—
|—
|1.20
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Эльче 0:0 Валенсия
Исход игры
Эльче
3.2% (5)
Ничья
30.4% (48)
Валенсия
66.5% (105)
Тотал 2.5
Больше
35.48% (55)
Меньше
64.52% (100)
Обе команды забьют
Да
60.65% (94)
Нет
39.35% (61)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
29.7% (47)
1:1 Ничья
25.3% (40)
0:1 Валенсия
24.7% (39)
0:2 Валенсия
7% (11)
0:0 Ничья
4.4% (7)
1:3 Валенсия
1.9% (3)
1:0 Эльче
1.9% (3)
2:1 Эльче
1.3% (2)
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