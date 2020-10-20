Эльче
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Стадион: Мартинес Валеро
Валенсия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моренте Тете
|1
|0.25
|2.
|Милья Пере
|1
|0.25
|3.
|Бое Лукас
|1
|0.25
|4.
|Фидель Чавес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|3
|0.5
|2.
|Вальехо Ману
|2
|0.33
|3.
|Васс Даниэль
|1
|0.17
|4.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.17
|5.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.17
|6.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|7.
|Черышев Денис
|0
|0
|8.
|Гайя Хосе
|0
|0
|9.
|Солер Карлос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Моренте Тете
|2
|0
|2.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|3.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|4.
|Марконе Иван
|1
|0
|5.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|6.
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|7.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|8.
|Верду Гонсало
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Васс Даниэль
|1
|0
|2.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|3.
|Гайя Хосе
|1
|0
|4.
|Габриэль Паулиста
|1
|0
|5.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|6.
|Рачич Урош
|1
|0
|7.
|Макси Гомес
|1
|0
|8.
|Корреа Тьерри
|1
|0
|9.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|10.
|Гильямон Уго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|Валенсия
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +10 =5 -5Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад
Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =3 -9Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска
Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия
Последние игры между собой
Эльче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Валенсия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 8
|10
|6.
|Кадис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|12.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|15.
|Эйбар
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 6
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.70
|1.05
|6.80
|1.10
|2.90
|1.41
|—
|—
|2.23
|1.70
|1.87
|1.99
|1.67
|2.28
|—
|—
|1.32
|3.40
|1.23
|4.20
|1.07
|7.20
|1.06
|7.90
|1.01
|14.00
|8.80
|1.07
|7.00
|1.10
|3.02
|1.44
|—
|—
|2.21
|1.68
|—
|—
|1.67
|2.24
|—
|—
|1.33
|3.38
|1.24
|4.15
|1.09
|7.90
|1.07
|8.80
|1.01
|17.25
|—
|—
|—
|—
|3.07
|1.41
|2.69
|1.52
|2.28
|1.69
|1.87
|1.95
|1.68
|2.29
|1.50
|2.74
|—
|—
|1.23
|4.56
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Эльче - Валенсия
Исход игры
Эльче
1.7% (1)
Ничья
26.7% (16)
Валенсия
71.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
44.07% (26)
Меньше
55.93% (33)
Обе команды забьют
Да
66.1% (39)
Нет
33.9% (20)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
38.3% (23)
1:1 Ничья
21.7% (13)
0:1 Валенсия
16.7% (10)
0:2 Валенсия
10% (6)
0:0 Ничья
5% (3)
2:3 Валенсия
3.3% (2)
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