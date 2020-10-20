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Эльче
 
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Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моренте Тете 1 0.25
2. Милья Пере 1 0.25
3. Бое Лукас 1 0.25
4. Фидель Чавес 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 3 0.5
2. Вальехо Ману 2 0.33
3. Васс Даниэль 1 0.17
4. Габриэль Паулиста 1 0.17
5. Гуэдеш Гонсалу 1 0.17
6. Ли Кан Ин 0 0
7. Черышев Денис 0 0
8. Гайя Хосе 0 0
9. Солер Карлос 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Моренте Тете 2 0
2. Фернандес Хосан 2 0
3. Гутьеррес Хосе 1 0
4. Марконе Иван 1 0
5. Кальво Даниэль 1 0
6. Мфулу Оменуке 1 0
7. Ригони Эмилиано 1 0
8. Верду Гонсало 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Васс Даниэль 1 0
2. Кондогбия Жоффрей 1 0
3. Гайя Хосе 1 0
4. Габриэль Паулиста 1 0
5. Гуэдеш Гонсалу 1 0
6. Рачич Урош 1 0
7. Макси Гомес 1 0
8. Корреа Тьерри 1 0
9. Эскьердо Висенте 1 0
10. Гильямон Уго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)
 Валенсия 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад
Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 3:1 Эльче Эльче 2:0 Альбасете Мирандес 1:0 Эльче Расинг 1:2 Эльче Эльче 0:0 Кадис Лас-Пальмас 1:1 Эльче Эльче 0:1 Депортиво Эльче 1:0 Жирона
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска
Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия

Последние игры между собой

Эльче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Валенсия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Эльче 0:4 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Эльче Примера Валенсия 2:1 Эльче Примера Эльче 2:1 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
2. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
3. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
6. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Бетис Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
8. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 8 - 2 7
10. Севилья Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Эльче Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
12. Осасуна Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Валенсия Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14. Атлетик Б Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
15. Эйбар Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
16. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
17. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
18. Алавес Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эльче - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2020, осталось 2 дня 13 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 60
    Эльче 1.7% (1)
    X 26.7% (16)
    Валенсия 71.7% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эльче
    Ничья
    Валенсия
    3.51
    3.38
    2.31
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.40 3.20 2.25
    3.45 3.30 2.31
    3.44 3.38 2.22
    3.51 3.33 2.29

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.70 1.05 6.80 1.10 2.90 1.41 2.23 1.70 1.87 1.99 1.67 2.28 1.32 3.40 1.23 4.20 1.07 7.20 1.06 7.90 1.01 14.00
    8.80 1.07 7.00 1.10 3.02 1.44 2.21 1.68 1.67 2.24 1.33 3.38 1.24 4.15 1.09 7.90 1.07 8.80 1.01 17.25
    3.07 1.41 2.69 1.52 2.28 1.69 1.87 1.95 1.68 2.29 1.50 2.74 1.23 4.56
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.66 2.21 1.32 3.40 1.08 7.80
    2.65 1.48 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
    2.52 1.46 2.12 1.69 1.65 2.18 1.36 2.77
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.31 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20
    3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.19 4.55 1.13 5.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.85
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.27
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    Прогнозы на матч Эльче - Валенсия

    Исход игры
    Эльче
    1.7% (1)
    Ничья
    26.7% (16)
    Валенсия
    71.7% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.07% (26)
    Меньше
    55.93% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    66.1% (39)
    Нет
    33.9% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Валенсия
    38.3% (23)
    1:1 Ничья
    21.7% (13)
    0:1 Валенсия
    16.7% (10)
    0:2 Валенсия
    10% (6)
    0:0 Ничья
    5% (3)
    2:3 Валенсия
    3.3% (2)
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