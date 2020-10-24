  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Барселона
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид
13
Нето
Мурара
2
Дест
Серджино
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
16
Гонсалес
Педро
14
Коутиньо
Филиппе
22
Ансу
Фати
10
Месси
Лионель
1
Куртуа
Тибо
6
Начо
Игнасио
5
Варан
Рафаэль
4
Рамос
Серхио
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Барселона
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансу Фати 3 0.75
2. Коутиньо Филиппе 1 0.25
3. Роберто Серхи 1 0.25
4. Месси Лионель 1 (1) 0.25
5. Альба Жорди 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Жуниор 2 0.4
2. Бензема Карим 1 0.2
3. Вальверде Федерико 1 0.2
4. Рамос Серхио 1 (1) 0.2
5. Родриго 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 1 1
2. Пике Херард 2 0
3. Пьянич Миралем 1 0
4. Альба Жорди 1 0
5. Бускетс Серхио 1 0
6. Роберто Серхи 1 0
7. Дест Серджино 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 2 0
2. Карвахаль Даниэль 2 0
3. Рамос Серхио 1 0
4. Модрич Лука 1 0
5. Марсело Виера 1 0
6. Менди Ферлан 1 0
7. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 16.67% (1)
 Реал Мадрид 20% (1) 20% (1) 0 0 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: + = -
Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона
Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид
Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Барселона: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Реал Мадрид: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Реал Мадрид 2:0 Барселона Ла Лига Барселона 0:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 0:1 Барселона Примера Реал Мадрид 0:3 Барселона Кубок Короля
Барселона 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Барселона 5:1 Реал Мадрид Примера Барселона 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:3 Барселона Примера Реал Мадрид 2:0 Барселона Суперкубок Барселона 1:3 Реал Мадрид Суперкубок Реал Мадрид 2:3 Барселона Международный кубок чемпионов Реал Мадрид 2:3 Барселона Примера Барселона 1:1 Реал Мадрид Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:4 Барселона Примера Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Барселона Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:4 Барселона Примера Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
2. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
3. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
6. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
7. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
8. Бетис Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
9. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
10. Барселона Заявка 4 2 1 1 8 - 2 7
11. Севилья Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
12. Осасуна Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14. Атлетик Б Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
15. Эйбар Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
16. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
17. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
18. Алавес Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые поклонники футбола! Этот день настал - легендарное противостояние, "эль класико"! У нас есть и Лионель Месси, и Серхио Рамос! Что ещё нужно? Море голов и опасных моментов. Для вас работать на матче будет Дмитрий Федосов!
Прогнозы 168
Барселона 73.8% (124)
X 19.6% (33)
Реал Мадрид 6.5% (11)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Реал Мадрид
2.04
3.95
4.04
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.00 3.90 3.90
1.93 3.85 3.90
2.01 4.00 3.96
1.93 3.95 4.04

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 5.40 1.13 4.70 1.19 2.70 1.47 2.12 1.77 2.17 1.74 1.88 1.98 1.71 2.21 1.39 3.00 1.29 3.65 1.12 5.60 1.10 6.30 1.03 10.50
15.50 1.02 14.25 1.02 5.80 1.14 4.75 1.19 2.69 1.48 2.13 1.76 1.77 2.28 1.39 3.05 1.28 3.75 1.12 6.35 1.11 6.85 1.03 12.50
6.35 1.15 2.76 1.50 2.78 1.48 2.49 1.59 2.19 1.75 1.91 2.00 1.72 2.23 1.55 2.59 1.28 3.97 1.11 7.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.60 1.50 1.65 2.23 1.27 3.85
4.05 1.24 2.53 1.52 1.70 2.17 1.30 3.64 1.17 5.05
3.36 1.37 2.70 1.52 2.00 1.91 1.69 2.29 1.48 2.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.15 1.65 1.61 2.23 1.37 2.95
5.40 1.16 4.05 1.24 2.08 1.76 1.54 2.48 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.80
Букмекер Да Нет
3.50 1.31
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
Где смотреть матч Барселона - Реал Мадрид онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид

Исход игры
Барселона
74% (125)
Ничья
19.5% (33)
Реал Мадрид
6.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
77.84% (130)
Меньше
22.16% (37)
Обе команды забьют
Да
84.43% (141)
Нет
15.57% (26)
Популярный счёт
2:1 Барселона
48.5% (82)
1:1 Ничья
9.5% (16)
3:1 Барселона
9.5% (16)
2:2 Ничья
7.1% (12)
1:0 Барселона
5.3% (9)
2:0 Барселона
4.1% (7)
3:2 Барселона
3.6% (6)
2:3 Реал Мадрид
1.8% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный