Барселона
Позже
Стадион: Камп Ноу
Реал Мадрид
13
Нето
Мурара
18
Альба
Жорди
22
Ансу
Фати
23
Менди
Ферлан
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ансу ФатиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Паян ЛуисВратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
25 РодригоНападающий
-
17 Васкес ЛукасНападающий
-
18 Йович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансу Фати
|3
|0.75
|2.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.25
|3.
|Роберто Серхи
|1
|0.25
|4.
|Месси Лионель
|1 (1)
|0.25
|5.
|Альба Жорди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.4
|2.
|Бензема Карим
|1
|0.2
|3.
|Вальверде Федерико
|1
|0.2
|4.
|Рамос Серхио
|1 (1)
|0.2
|5.
|Родриго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|1
|1
|2.
|Пике Херард
|2
|0
|3.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|4.
|Альба Жорди
|1
|0
|5.
|Бускетс Серхио
|1
|0
|6.
|Роберто Серхи
|1
|0
|7.
|Дест Серджино
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|2
|0
|2.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|3.
|Рамос Серхио
|1
|0
|4.
|Модрич Лука
|1
|0
|5.
|Марсело Виера
|1
|0
|6.
|Менди Ферлан
|1
|0
|7.
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|Реал Мадрид
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: + = -Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона
Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид
Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Барселона: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Реал Мадрид: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Барселона 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Барселона 5:1 Реал Мадрид Примера Барселона 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:3 Барселона Примера Реал Мадрид 2:0 Барселона Суперкубок Барселона 1:3 Реал Мадрид Суперкубок Реал Мадрид 2:3 Барселона Международный кубок чемпионов Реал Мадрид 2:3 Барселона Примера Барселона 1:1 Реал Мадрид Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:4 Барселона Примера Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Барселона Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:4 Барселона Примера Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Эльче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|6.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 8
|10
|7.
|Кадис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|10.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|11.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|12.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|15.
|Эйбар
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 6
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|11.50
|1.02
|5.40
|1.13
|4.70
|1.19
|—
|—
|2.70
|1.47
|2.12
|1.77
|2.17
|1.74
|1.88
|1.98
|1.71
|2.21
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.29
|3.65
|1.12
|5.60
|1.10
|6.30
|1.03
|10.50
|15.50
|1.02
|14.25
|1.02
|5.80
|1.14
|4.75
|1.19
|—
|—
|2.69
|1.48
|—
|—
|2.13
|1.76
|—
|—
|1.77
|2.28
|—
|—
|1.39
|3.05
|1.28
|3.75
|1.12
|6.35
|1.11
|6.85
|1.03
|12.50
|—
|—
|—
|—
|6.35
|1.15
|—
|—
|2.76
|1.50
|2.78
|1.48
|2.49
|1.59
|2.19
|1.75
|1.91
|2.00
|1.72
|2.23
|1.55
|2.59
|—
|—
|1.28
|3.97
|—
|—
|1.11
|7.64
|—
|—
Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид
Исход игры
Барселона
74% (125)
Ничья
19.5% (33)
Реал Мадрид
6.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
77.84% (130)
Меньше
22.16% (37)
Обе команды забьют
Да
84.43% (141)
Нет
15.57% (26)
Популярный счёт
2:1 Барселона
48.5% (82)
1:1 Ничья
9.5% (16)
3:1 Барселона
9.5% (16)
2:2 Ничья
7.1% (12)
1:0 Барселона
5.3% (9)
2:0 Барселона
4.1% (7)
3:2 Барселона
3.6% (6)
2:3 Реал Мадрид
1.8% (3)
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