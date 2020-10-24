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Добрый вечер, уважаемые поклонники футбола! Этот день настал - легендарное противостояние, "эль класико"! У нас есть и Лионель Месси, и Серхио Рамос! Что ещё нужно? Море голов и опасных моментов. Для вас работать на матче будет Дмитрий Федосов!