Барселона
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Стадион: Камп Ноу
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансу Фати
|3
|0.75
|2.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.25
|3.
|Роберто Серхи
|1
|0.25
|4.
|Месси Лионель
|1 (1)
|0.25
|5.
|Альба Жорди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.4
|2.
|Бензема Карим
|1
|0.2
|3.
|Вальверде Федерико
|1
|0.2
|4.
|Рамос Серхио
|1 (1)
|0.2
|5.
|Родриго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|1
|1
|2.
|Пике Херард
|2
|0
|3.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|4.
|Альба Жорди
|1
|0
|5.
|Бускетс Серхио
|1
|0
|6.
|Роберто Серхи
|1
|0
|7.
|Дест Серджино
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|2
|0
|2.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|3.
|Рамос Серхио
|1
|0
|4.
|Модрич Лука
|1
|0
|5.
|Марсело Виера
|1
|0
|6.
|Менди Ферлан
|1
|0
|7.
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|Реал Мадрид
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +13 =4 -3Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона
Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +14 =2 -4Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид
Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Барселона: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Реал Мадрид: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Барселона 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Барселона 5:1 Реал Мадрид Примера Барселона 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:3 Барселона Примера Реал Мадрид 2:0 Барселона Суперкубок Барселона 1:3 Реал Мадрид Суперкубок Реал Мадрид 2:3 Барселона Международный кубок чемпионов Реал Мадрид 2:3 Барселона Примера Барселона 1:1 Реал Мадрид Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:4 Барселона Примера Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Барселона Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:4 Барселона Примера Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 8
|10
|6.
|Кадис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|12.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|15.
|Эйбар
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 6
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|10.50
|1.03
|4.30
|1.21
|3.45
|1.30
|—
|—
|2.23
|1.69
|1.99
|1.89
|1.74
|2.14
|—
|—
|1.47
|2.65
|1.23
|4.10
|1.17
|4.70
|1.06
|8.10
|1.05
|8.70
|12.50
|1.03
|11.25
|1.04
|4.40
|1.22
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.28
|1.77
|—
|—
|1.73
|2.13
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.24
|4.15
|1.19
|4.90
|1.07
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.69
|1.22
|—
|—
|2.71
|1.51
|2.25
|1.71
|2.01
|1.90
|1.75
|2.19
|1.58
|2.51
|1.48
|2.81
|—
|—
|1.18
|5.41
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид
Исход игры
Барселона
55.6% (25)
Ничья
28.9% (13)
Реал Мадрид
15.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
67.44% (29)
Меньше
32.56% (14)
Обе команды забьют
Да
83.72% (36)
Нет
16.28% (7)
Популярный счёт
2:1 Барселона
37.8% (17)
1:1 Ничья
15.6% (7)
3:1 Барселона
6.7% (3)
1:0 Барселона
6.7% (3)
2:2 Ничья
6.7% (3)
1:2 Реал Мадрид
4.4% (2)
2:3 Реал Мадрид
4.4% (2)
0:1 Реал Мадрид
4.4% (2)
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