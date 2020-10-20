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Барселона
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансу Фати 3 0.75
2. Коутиньо Филиппе 1 0.25
3. Роберто Серхи 1 0.25
4. Месси Лионель 1 (1) 0.25
5. Альба Жорди 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Жуниор 2 0.4
2. Бензема Карим 1 0.2
3. Вальверде Федерико 1 0.2
4. Рамос Серхио 1 (1) 0.2
5. Родриго 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 1 1
2. Пике Херард 2 0
3. Пьянич Миралем 1 0
4. Альба Жорди 1 0
5. Бускетс Серхио 1 0
6. Роберто Серхи 1 0
7. Дест Серджино 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 2 0
2. Карвахаль Даниэль 2 0
3. Рамос Серхио 1 0
4. Модрич Лука 1 0
5. Марсело Виера 1 0
6. Менди Ферлан 1 0
7. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 16.67% (1)
 Реал Мадрид 20% (1) 20% (1) 0 0 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона
Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид
Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Барселона: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Реал Мадрид: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Реал Мадрид 2:0 Барселона Ла Лига Барселона 0:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 0:1 Барселона Примера Реал Мадрид 0:3 Барселона Кубок Короля
Барселона 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Барселона 5:1 Реал Мадрид Примера Барселона 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:3 Барселона Примера Реал Мадрид 2:0 Барселона Суперкубок Барселона 1:3 Реал Мадрид Суперкубок Реал Мадрид 2:3 Барселона Международный кубок чемпионов Реал Мадрид 2:3 Барселона Примера Барселона 1:1 Реал Мадрид Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:4 Барселона Примера Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Барселона Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:4 Барселона Примера Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
2. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
3. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
6. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Бетис Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
8. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 8 - 2 7
10. Севилья Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Эльче Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
12. Осасуна Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Валенсия Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14. Атлетик Б Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
15. Эйбар Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
16. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
17. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
18. Алавес Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2020, осталось 2 дня 9 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 45
    Барселона 55.6% (25)
    X 28.9% (13)
    Реал Мадрид 15.6% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Реал Мадрид
    2.20
    3.84
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.20 3.60 3.30
    2.08 3.75 3.50
    2.16 3.84 3.60
    2.10 3.78 3.53

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.03 4.30 1.21 3.45 1.30 2.23 1.69 1.99 1.89 1.74 2.14 1.47 2.65 1.23 4.10 1.17 4.70 1.06 8.10 1.05 8.70
    12.50 1.03 11.25 1.04 4.40 1.22 3.45 1.32 2.28 1.77 1.73 2.13 1.48 2.69 1.24 4.15 1.19 4.90 1.07 8.70
    4.69 1.22 2.71 1.51 2.25 1.71 2.01 1.90 1.75 2.19 1.58 2.51 1.48 2.81 1.18 5.41
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.67 1.52 2.48 1.18 4.60
    3.26 1.34 2.21 1.67 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
    2.91 1.46 2.28 1.69 1.77 2.17 1.54 2.63 1.36 3.37
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
    4.60 1.20 3.26 1.34 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.61 2.33
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.40
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    Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид

    Исход игры
    Барселона
    55.6% (25)
    Ничья
    28.9% (13)
    Реал Мадрид
    15.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.44% (29)
    Меньше
    32.56% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    83.72% (36)
    Нет
    16.28% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    37.8% (17)
    1:1 Ничья
    15.6% (7)
    3:1 Барселона
    6.7% (3)
    1:0 Барселона
    6.7% (3)
    2:2 Ничья
    6.7% (3)
    1:2 Реал Мадрид
    4.4% (2)
    2:3 Реал Мадрид
    4.4% (2)
    0:1 Реал Мадрид
    4.4% (2)
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