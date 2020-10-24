  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Севилья
0:1
Перерыв

Стадион:
Эйбар
0'
0:1
41' Гол
Кике Гарсия
44' Желтая карточка
Кевин Родригес
1
Вацлик
Томаш
16
Навас
Хесус
20
Карлос
Диего
Сантос
3
Серхи
Гомес
19
Акунья
Маркос
10
Ракитич
Иван
6
Гудель
Неманья
21
Торрес
Оливер
14
Оскар
Родригес
15
Эн-Несири
Юссеф
11
Мунир
Эль-Хаддади
1
Дмитрович
Марко
22
Посо
Алехандро
2
Бургос
Эстебан
4
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
8
Папа
Диоп
6
Альварес
Серхио
24
Кевин
Родригес
25
Хиль
Бриан
14
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
Севилья
4-3-3
Эйбар
4-2-3-1

Ход матча

41'
0:1
Кике Гарсия
(Папа Диоп)
44'
 
Кевин Родригес

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 2 0.4
2. Мунир Эль-Хаддади 1 0.2
3. Ракитич Иван 1 0.2
4. Эн-Несири Юссеф 1 0.2
5. Навас Хесус 0 0
6. Хордан Хоан 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 3 0.43
2. Кевин Родригес 1 0.14
3. Бургос Эстебан 1 (1) 0.14
4. Педро Леон 0 0
5. Арбилья Анайц 0 0
6. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 1 1
2. Фернандо Режес 2 0
3. Гудель Неманья 2 0
4. Навас Хесус 1 0
5. Васкес Франко 1 0
6. Окампос Лукас 1 0
7. Сусо Хесус 1 0
8. Карлос Диего Сантос 1 0
9. Кунде Жюль 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 2 2
2. Бургос Эстебан 2 0
3. Альварес Серхио 1 0
4. Ресио Хосе 1 0
5. Бигас Педро 1 0
6. Корреа Робер 1 0
7. Арбилья Анайц 1 0
8. Техеро Альваро 1 0
9. Атьенса Мигель 1 0
10. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 20% (1) 0 0 0 20% (1) 60% (3)
 Эйбар 0 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: + = -
Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте
Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид
Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б
Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б

Последние игры между собой

Севилья: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Севилья 1:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 3:2 Севилья Ла Лига Севилья 2:2 Эйбар Примера Эйбар 1:3 Севилья Примера
Эйбар 5:1 Севилья Примера Севилья 3:0 Эйбар Примера Севилья 2:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Севилья Примера Эйбар 1:3 Севилья Примера Севилья 0:0 Эйбар Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
3. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
4. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
6. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
7. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
8. Бетис Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
9. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
10. Осасуна 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
11. Эйбар 1:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья 0:1 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Атлетик Б 0:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 5 7
15. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
16. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
17. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
18. Алавес Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:1. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.
  • Желтая карточка
    45'
    Срыв перспективной атаки, Кевин Родригес видит перед собой жёлтый свет.
  • 44'
    "Севилья" почти всем составом перебирается к воротам "Эйбара", но в атаке пока не преуспевает.
  • 43'
    "Эйбар" не показывал яркой игры, не имел опасных моментов у чужих ворот, но уже повел в счёте. Это футбол!
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Кике Гарсия!!!
    А вот и гол. Папа Диоп отдал пас вперед на Кике, который вбежал в штрафную и пробил в верхний угол. Вацлик бессилен.
  • 41'
    Все игроки гостей находятся на своей половине поля, "Севилья" долго владеет мячом, но вдалеке от штрафной.
  • 40'
    Оливер Торрес наносит удар по воротам, выше цели мяч полетел.
  • 39'
    Но вот гости пытаются провести осмысленную атаку, только последний пас с браком.
  • 38'
    Пока очевидно, что только чужие ошибки помогут командам забить. Своими усилиями выходит старательно, но больно пугливо и незатейливо.
  • Угловой
    37'
    Два подряд угловых подали хозяева, но толку от этого факта никакого.
  • Угловой
    36'
    Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента, но сейчас будет ещё один.
  • Опасный момент
    35'
    Дмитрович вступает в игру, мяч летел под перекладину, вратарь выставил руки и перевел снаряд на угловой.
  • 34'
    Долго комбинируют хозяева у штрафной соперника, но никак не получается сделать обостряющую передачу.
  • 33'
    Обе команды держат мяч, по очереди уступая друг другу это право, идут в борьбу, но до опасных моментов дело не доходит.
  • 32'
    Слегка сбивает темп "Эйбар", успокаивает игру, но в любой момент готов взорваться мощной атакой.
  • Офсайд
    31'
    Эн-Несири забрался в офсайд.
  • Угловой
    30'
    Свой второй угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную опять ничего опасного не принесла.
  • Травма, повреждение
    29'
    Получает повреждение игрок "Эйбара", прервал он прострел с левого фланга.
  • 28'
    Много позиционно атакует "Севилья", но до опасных моментов дело не доходит. Противник обороняется очень надёжно.
  • Угловой
    27'
    "Севилья" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.
  • 26'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Надо кому-то обострить.
  • 25'
    А теперь игроки "Севильи" сбились на навесы, только пока подачи оставляют желать лучшего.
  • 24'
    Вступает в игру Дмитрович, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от своего партнёра.
  • 23'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч. Хотя по владению впереди "Севилья", у неё 68%.
  • 22'
    Арбилья решается на удар по воротам, до которых было около 27 метров. Вацлик всё контролировал, да и мяч мимо всё равно полетел.
  • Фол, нарушение
    21'
    Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка, Инуи был не прав.
  • Фол, нарушение
    20'
    Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас Серхио Альварес  правила нарушает.
  • Фол, нарушение
    19'
    Ракитич фолит у центрального круга.
  • 18'
    Немного придерживают мяч хозяева, в спешке опасных моментов создать можно меньше, чем при позиционных атаках.
  • 17'
    Вчера примерно такой же старт был в матче "Эльче" - "Валенсия", а потом команды смогли организовать забитые мячи.
  • 16'
    Многовато мелких нарушений в последнее время. Вратари у нас совсем без работы.
  • Фол, нарушение
    15'
    Арбилья нарушает правила у штрафной соперника.
  • 14'
    Мельчат команды еще в районе центрального круга, оставляя нападающих на голодном пайке.
  • Фол, нарушение
    13'
    Кике Гарсия подыграл себе рукой на половине поля соперника.
  • 12'
    Спокойно защищается "Эйбар", даже не пытаясь какой-то высокий прессинг навязать. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Обслуживает встречу главный судья Алехандро Эрнандес, фиксирует он первый фол в матче. Нарушил правила Кевин Родригес.
  • 10'
    Акунья приличную скорость набрал на левом фланге, однако за мячом не успел.
  • 9'
    В центре поля вся игра, хозяева с мячом, гости держат позиционную оборону.
  • 8'
    Мяч у "Севильи", на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.
  • 7'
    Присматриваются пока команды к друг к другу, особо не стремясь в атаку. Очень осторожно играют.
  • Угловой
    6'
    Первый угловой зарабатывают игроки "Эйбара", последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 5'
    Слишком много вопросов оставляет пока стартовый отрезок. "Севилья" сильно не нагнетает, бойко начав. "Эйбар" робко владеет мячом и не слишком понимает, как действовать впереди.
  • 4'
    Серия взаимных ошибок заканчивается попыткой игроков "Эйбара" зацепиться за мяч впереди, но всё тщетно.
  • 3'
    Было бы опрометчиво нестись вперед с первых секунд. Плотный график, и команды это понимают, раскачивая оборону в позиционных атаках
  • 2'
    Разведка боем у нас, команды борются за мяч, инициативу, нащупывают слабые места.
  • 1'
    "Севилья" проводит матч в традиционном комплекте формы белого цвета, в красно-синей форме футболисты гостей.
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.58 3.95 6.10
4.20 3.05 2.05
1.67 3.88 6.25
2.01 2.84 5.45

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.90 1.17 6.40 1.12 1.92 1.87 2.14 1.76 1.81 2.06 1.62 2.27 1.72 2.20 1.29 3.60 1.15 5.30 1.06 7.70 1.02 13.00 1.01 15.00 1.03 10.00
8.90 1.06 8.10 1.08 2.76 1.44 2.29 1.63 1.85 2.16 1.34 3.26 1.21 4.55 1.13 5.90 1.11 6.70 1.01 16.50
4.69 1.21 3.18 1.38 2.20 1.73 1.82 2.07 1.58 2.49 1.34 3.46 1.68 2.27 1.22 4.64 1.48 2.81 1.45 2.95 1.19 5.04 1.10 8.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.58 2.35 1.66 2.23 1.04 10.00 1.08 7.90 1.04 10.00
2.65 1.47 1.89 1.91 1.36 3.12 1.13 5.90 1.10 7.20
1.40 3.08 1.22 4.51 1.49 2.71 1.33 3.47 1.24 4.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.64 1.51 2.46 1.18 4.60
3.20 1.35 2.40 1.57 1.61 2.32 1.20 4.40 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.63
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
4.50 1.20
Где смотреть матч Севилья 0:1 Эйбар онлайн

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Прогнозы на матч Севилья 0:1 Эйбар

Исход игры
Севилья
97.5% (154)
Ничья
2.5% (4)
Эйбар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.85% (45)
Меньше
71.15% (111)
Обе команды забьют
Да
26.92% (42)
Нет
73.08% (114)
Популярный счёт
2:0 Севилья
44.3% (70)
1:0 Севилья
24.7% (39)
2:1 Севилья
19% (30)
3:1 Севилья
3.8% (6)
3:0 Севилья
3.2% (5)
3:2 Севилья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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