ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Кике Гарсия!!! А вот и гол. Папа Диоп отдал пас вперед на Кике, который вбежал в штрафную и пробил в верхний угол. Вацлик бессилен.

"Эйбар" не показывал яркой игры, не имел опасных моментов у чужих ворот, но уже повел в счёте. Это футбол!

"Севилья" почти всем составом перебирается к воротам "Эйбара", но в атаке пока не преуспевает.

Срыв перспективной атаки, Кевин Родригес видит перед собой жёлтый свет.

Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:1. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.

41' Все игроки гостей находятся на своей половине поля, "Севилья" долго владеет мячом, но вдалеке от штрафной.

40' Оливер Торрес наносит удар по воротам, выше цели мяч полетел.

39' Но вот гости пытаются провести осмысленную атаку, только последний пас с браком.

38' Пока очевидно, что только чужие ошибки помогут командам забить. Своими усилиями выходит старательно, но больно пугливо и незатейливо.

37' Два подряд угловых подали хозяева, но толку от этого факта никакого.

36' Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента, но сейчас будет ещё один.

35' Дмитрович вступает в игру, мяч летел под перекладину, вратарь выставил руки и перевел снаряд на угловой.

34' Долго комбинируют хозяева у штрафной соперника, но никак не получается сделать обостряющую передачу.

33' Обе команды держат мяч, по очереди уступая друг другу это право, идут в борьбу, но до опасных моментов дело не доходит.

32' Слегка сбивает темп "Эйбар", успокаивает игру, но в любой момент готов взорваться мощной атакой.

31' Эн-Несири забрался в офсайд.

30' Свой второй угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную опять ничего опасного не принесла.

29' Получает повреждение игрок "Эйбара", прервал он прострел с левого фланга.

28' Много позиционно атакует "Севилья", но до опасных моментов дело не доходит. Противник обороняется очень надёжно.

27' "Севилья" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.

26' Нет даже ударов в сторону ворот. Надо кому-то обострить.

25' А теперь игроки "Севильи" сбились на навесы, только пока подачи оставляют желать лучшего.

24' Вступает в игру Дмитрович, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от своего партнёра.

23' Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч. Хотя по владению впереди "Севилья", у неё 68%.

22' Арбилья решается на удар по воротам, до которых было около 27 метров. Вацлик всё контролировал, да и мяч мимо всё равно полетел.

21' Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка, Инуи был не прав.

20' Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас Серхио Альварес правила нарушает.

19' Ракитич фолит у центрального круга.

18' Немного придерживают мяч хозяева, в спешке опасных моментов создать можно меньше, чем при позиционных атаках.

17' Вчера примерно такой же старт был в матче "Эльче" - "Валенсия", а потом команды смогли организовать забитые мячи.

16' Многовато мелких нарушений в последнее время. Вратари у нас совсем без работы.

15' Арбилья нарушает правила у штрафной соперника.

14' Мельчат команды еще в районе центрального круга, оставляя нападающих на голодном пайке.

13' Кике Гарсия подыграл себе рукой на половине поля соперника.

12' Спокойно защищается "Эйбар", даже не пытаясь какой-то высокий прессинг навязать.

11' Обслуживает встречу главный судья Алехандро Эрнандес, фиксирует он первый фол в матче. Нарушил правила Кевин Родригес.

10' Акунья приличную скорость набрал на левом фланге, однако за мячом не успел.

9' В центре поля вся игра, хозяева с мячом, гости держат позиционную оборону.

8' Мяч у "Севильи", на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.

7' Присматриваются пока команды к друг к другу, особо не стремясь в атаку. Очень осторожно играют.

6' Первый угловой зарабатывают игроки "Эйбара", последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

5' Слишком много вопросов оставляет пока стартовый отрезок. "Севилья" сильно не нагнетает, бойко начав. "Эйбар" робко владеет мячом и не слишком понимает, как действовать впереди.

4' Серия взаимных ошибок заканчивается попыткой игроков "Эйбара" зацепиться за мяч впереди, но всё тщетно.

3' Было бы опрометчиво нестись вперед с первых секунд. Плотный график, и команды это понимают, раскачивая оборону в позиционных атаках

2' Разведка боем у нас, команды борются за мяч, инициативу, нащупывают слабые места.

1' "Севилья" проводит матч в традиционном комплекте формы белого цвета, в красно-синей форме футболисты гостей.