Севилья
0:1
Перерыв
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Эйбар
0:1
41' ГолКике Гарсия
44' Желтая карточкаКевин Родригес
16
Навас
Хесус
10
Ракитич
Иван
25
Хиль
Бриан
14
Инуи
Такаси
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Видаль АлешНападающий
-
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
41'
0:1
44'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|2
|0.4
|2.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.2
|3.
|Ракитич Иван
|1
|0.2
|4.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.2
|5.
|Навас Хесус
|0
|0
|6.
|Хордан Хоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|3
|0.43
|2.
|Кевин Родригес
|1
|0.14
|3.
|Бургос Эстебан
|1 (1)
|0.14
|4.
|Педро Леон
|0
|0
|5.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|6.
|Эспозито Эду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|1
|1
|2.
|Фернандо Режес
|2
|0
|3.
|Гудель Неманья
|2
|0
|4.
|Навас Хесус
|1
|0
|5.
|Васкес Франко
|1
|0
|6.
|Окампос Лукас
|1
|0
|7.
|Сусо Хесус
|1
|0
|8.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|9.
|Кунде Жюль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|2
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|2
|0
|3.
|Альварес Серхио
|1
|0
|4.
|Ресио Хосе
|1
|0
|5.
|Бигас Педро
|1
|0
|6.
|Корреа Робер
|1
|0
|7.
|Арбилья Анайц
|1
|0
|8.
|Техеро Альваро
|1
|0
|9.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|10.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|20% (1)
|0
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|Эйбар
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: + = -Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте
Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б
Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б
Последние игры между собой
Севилья: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|4.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Эльче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|6.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 8
|10
|7.
|Кадис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|10.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|11.
|Эйбар
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Севилья
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|15.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 6
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.90
|1.17
|6.40
|1.12
|—
|—
|1.92
|1.87
|—
|—
|2.14
|1.76
|1.81
|2.06
|1.62
|2.27
|1.72
|2.20
|1.29
|3.60
|1.15
|5.30
|1.06
|7.70
|1.02
|13.00
|1.01
|15.00
|1.03
|10.00
|8.90
|1.06
|8.10
|1.08
|—
|—
|2.76
|1.44
|—
|—
|2.29
|1.63
|—
|—
|1.85
|2.16
|—
|—
|1.34
|3.26
|1.21
|4.55
|1.13
|5.90
|1.11
|6.70
|1.01
|16.50
|—
|—
|4.69
|1.21
|3.18
|1.38
|2.20
|1.73
|1.82
|2.07
|1.58
|2.49
|1.34
|3.46
|1.68
|2.27
|1.22
|4.64
|1.48
|2.81
|1.45
|2.95
|1.19
|5.04
|—
|—
|1.10
|8.39
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Севилья 0:1 Эйбар
Исход игры
Севилья
97.5% (154)
Ничья
2.5% (4)
Эйбар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.85% (45)
Меньше
71.15% (111)
Обе команды забьют
Да
26.92% (42)
Нет
73.08% (114)
Популярный счёт
2:0 Севилья
44.3% (70)
1:0 Севилья
24.7% (39)
2:1 Севилья
19% (30)
3:1 Севилья
3.8% (6)
3:0 Севилья
3.2% (5)
3:2 Севилья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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