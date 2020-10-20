Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Эйбар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Йонг Люк
|2
|0.5
|2.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.25
|3.
|Ракитич Иван
|1
|0.25
|4.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.25
|5.
|Навас Хесус
|0
|0
|6.
|Хордан Хоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|2
|0.33
|2.
|Кевин Родригес
|1
|0.17
|3.
|Бургос Эстебан
|1 (1)
|0.17
|4.
|Педро Леон
|0
|0
|5.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|6.
|Эспозито Эду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|1
|1
|2.
|Фернандо Режес
|2
|0
|3.
|Гудель Неманья
|2
|0
|4.
|Навас Хесус
|1
|0
|5.
|Васкес Франко
|1
|0
|6.
|Окампос Лукас
|1
|0
|7.
|Сусо Хесус
|1
|0
|8.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0
|9.
|Кунде Жюль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|2
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|2
|0
|3.
|Альварес Серхио
|1
|0
|4.
|Ресио Хосе
|1
|0
|5.
|Бигас Педро
|1
|0
|6.
|Корреа Робер
|1
|0
|7.
|Арбилья Анайц
|1
|0
|8.
|Техеро Альваро
|1
|0
|9.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|10.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|20% (1)
|0
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|Эйбар
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +13 =4 -3Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте
Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =7 -7Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б
Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б
Последние игры между собой
Севилья: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 8
|10
|6.
|Кадис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|9.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Эльче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|12.
|Осасуна
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|15.
|Эйбар
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 6
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|8.00
|1.06
|3.45
|1.31
|2.65
|1.50
|2.17
|1.74
|1.88
|1.98
|1.72
|2.20
|1.51
|2.70
|1.32
|3.40
|1.13
|5.80
|1.10
|6.00
|1.02
|11.00
|1.03
|10.00
|11.25
|1.04
|9.70
|1.06
|3.52
|1.31
|2.76
|1.46
|—
|—
|1.97
|2.02
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.34
|3.32
|1.15
|5.65
|1.12
|6.50
|1.03
|12.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.82
|1.30
|2.90
|1.46
|2.26
|1.70
|1.94
|1.96
|1.73
|2.21
|1.53
|2.67
|1.36
|3.35
|—
|—
|1.14
|6.57
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Севилья - Эйбар
Исход игры
Севилья
93.2% (41)
Ничья
6.8% (3)
Эйбар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30.95% (13)
Меньше
69.05% (29)
Обе команды забьют
Да
28.57% (12)
Нет
71.43% (30)
Популярный счёт
2:0 Севилья
34.1% (15)
1:0 Севилья
27.3% (12)
2:1 Севилья
15.9% (7)
3:0 Севилья
6.8% (3)
3:1 Севилья
4.5% (2)
1:1 Ничья
4.5% (2)
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