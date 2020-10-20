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Севилья
 
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Стадион:
Эйбар

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 2 0.5
2. Мунир Эль-Хаддади 1 0.25
3. Ракитич Иван 1 0.25
4. Эн-Несири Юссеф 1 0.25
5. Навас Хесус 0 0
6. Хордан Хоан 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 2 0.33
2. Кевин Родригес 1 0.17
3. Бургос Эстебан 1 (1) 0.17
4. Педро Леон 0 0
5. Арбилья Анайц 0 0
6. Эспозито Эду 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 1 1
2. Фернандо Режес 2 0
3. Гудель Неманья 2 0
4. Навас Хесус 1 0
5. Васкес Франко 1 0
6. Окампос Лукас 1 0
7. Сусо Хесус 1 0
8. Карлос Диего Сантос 1 0
9. Кунде Жюль 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 2 2
2. Бургос Эстебан 2 0
3. Альварес Серхио 1 0
4. Ресио Хосе 1 0
5. Бигас Педро 1 0
6. Корреа Робер 1 0
7. Арбилья Анайц 1 0
8. Техеро Альваро 1 0
9. Атьенса Мигель 1 0
10. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 20% (1) 0 0 0 20% (1) 60% (3)
 Эйбар 0 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте
Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче Эйбар 1:2 Атлетик Б
Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б

Последние игры между собой

Севилья: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Севилья 1:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 3:2 Севилья Ла Лига Севилья 2:2 Эйбар Примера Эйбар 1:3 Севилья Примера
Эйбар 5:1 Севилья Примера Севилья 3:0 Эйбар Примера Севилья 2:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Севилья Примера Эйбар 1:3 Севилья Примера Севилья 0:0 Эйбар Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
2. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
3. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
6. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Бетис Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
8. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 8 - 2 7
10. Севилья Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Эльче Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
12. Осасуна Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Валенсия Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14. Атлетик Б Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
15. Эйбар Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
16. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
17. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
18. Алавес Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Эйбар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2020, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 44
    Севилья 93.2% (41)
    X 6.8% (3)
    Эйбар 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Эйбар
    1.50
    4.75
    8.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.50 4.40 7.30
    1.48 4.50 6.70
    1.50 4.75 8.00
    1.46 4.68 7.76

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.00 1.02 8.00 1.06 3.45 1.31 2.65 1.50 2.17 1.74 1.88 1.98 1.72 2.20 1.51 2.70 1.32 3.40 1.13 5.80 1.10 6.00 1.02 11.00 1.03 10.00
    11.25 1.04 9.70 1.06 3.52 1.31 2.76 1.46 1.97 2.02 1.50 2.62 1.34 3.32 1.15 5.65 1.12 6.50 1.03 12.75
    3.82 1.30 2.90 1.46 2.26 1.70 1.94 1.96 1.73 2.21 1.53 2.67 1.36 3.35 1.14 6.57
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.94 1.86 1.40 2.85 1.12 5.90
    3.04 1.38 2.00 1.81 1.44 2.79 1.13 5.90 1.10 7.20
    3.16 1.40 2.59 1.55 2.02 1.89 1.62 2.42 1.45 2.96
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.44 1.68 2.14 1.27 3.60
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.27 3.76 1.19 4.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.07 1.73
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
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    Прогнозы на матч Севилья - Эйбар

    Исход игры
    Севилья
    93.2% (41)
    Ничья
    6.8% (3)
    Эйбар
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.95% (13)
    Меньше
    69.05% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    28.57% (12)
    Нет
    71.43% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Севилья
    34.1% (15)
    1:0 Севилья
    27.3% (12)
    2:1 Севилья
    15.9% (7)
    3:0 Севилья
    6.8% (3)
    3:1 Севилья
    4.5% (2)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
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