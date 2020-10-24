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  3. Испания
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Бетис
0' 6'
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
5
Торрейра
Лукас
6
Коке
Хорхе
11
Лемар
Тома
9
Суарес
Луис
10
Корреа
Анхель
25
Браво
Клаудио
2
Монтойя
Мартин
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
8
Фекир
Набиль
10
Каналес
Серхио
11
Тельо
Кристиан
19
Санабрия
Антонио
Атлетико М
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 3 0.75
2. Корреа Анхель 1 0.25
3. Льоренте Маркос 1 0.25
4. Фелиш Жоау 1 0.25
5. Коста Диего 1 0.25
6. Карраско Янник 1 0.25
7. Санчес Мануэль 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 2 0.33
2. Карвалью Вилльям 2 0.33
3. Каналес Серхио 1 0.17
4. Фекир Набиль 1 (1) 0.17
5. Манди Аисса 1 0.17
6. Хоакин Санчес 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Коста Диего 1 0
2. Эррера Эктор 1 0
3. Ньигес Сауль 1 0
4. Эрмосо Марио 1 0
5. Парти Томас 1 0
6. Фелипе Аугусто IV 1 0
7. Лоди Ренан 1 0
8. Фелиш Жоау 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 3 1
2. Манди Аисса 2 1
3. Бартра Марк 3 0
4. Каналес Серхио 2 0
5. Фекир Набиль 2 0
6. Гидо Родригес 2 0
7. Сидней 1 0
8. Морено Алекс 1 0
9. Иглесиас Борха 1 0
10. Акуоку Поль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 25% (2) 0 0 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3)
 Бетис 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М
Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М
Бетис Последние 20 матчей: + = -
Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид
Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Бетис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Атлетико М 1:0 Бетис Ла Лига Бетис 1:2 Атлетико М Ла Лига Бетис 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера
Атлетико М 0:0 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетико М Примера Бетис 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Атлетико М 5:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Бетис Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 5:0 Бетис Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:4 Атлетико М Примера Бетис 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:2 Бетис Примера Бетис 0:2 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
3. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
4. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
6. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
7. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
8. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
9. Бетис Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
10. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
16. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
17. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
18. Алавес Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
  • Первый тайм
  • 6'
    Отметим, что в данный момент "Бетис" опережает "Атлетико" в турнирной таблице, опережая мадридцев на одно очко. Но при этом столичная команда имеет 2 матча в запасе.
  • 5'
    Агрессивней на первых минутах стараются действовать "пепинерос", несмотря на статус гостей.
  • Фол, нарушение
    4'
    Через центральную ось попытались к чужим владениям приблизиться севильцы, но потеряли мяч, и Фекир нарушил правила.
  • 3'
    Атакой правым краем ответили "матрасники", откуда прошла передача на Суареса в полукружие штрафной площади, но уругваец с полного хода не сумел попасть по мячу.
  • 2'
    Левым флангом первую атаку провели гости, откуда дважды пытались прострелить в штрафную площадку, но не получилось.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли "огурцы".
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.80 3.50 5.00
1.68 3.70 4.90
1.75 3.78 5.35
1.66 3.98 5.87

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.10 1.03 7.20 1.10 3.15 1.38 2.35 1.63 2.01 1.93 1.74 2.21 1.39 3.25 1.28 4.00 1.11 7.10 1.09 7.30 1.01 12.50
8.40 1.03 7.70 1.07 3.14 1.34 2.30 1.62 1.84 2.18 1.34 3.00 1.23 3.98 1.07 7.10 1.04 7.70 1.01 16.50
3.36 1.36 2.97 1.44 2.55 1.57 2.08 1.84 1.81 2.10 1.61 2.45 1.42 3.09 1.28 3.99 1.10 8.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.75 2.08 1.37 3.20 1.11 7.10
2.91 1.41 1.87 1.93 1.40 2.95 1.10 6.60 1.08 7.90
2.92 1.46 2.38 1.64 1.85 2.07 1.53 2.66 1.39 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.35 1.52 1.60 2.31 1.25 3.90
3.60 1.29 2.30 1.62 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.82
Букмекер Да Нет
5.40 1.16
Букмекер Да Нет
3.90 1.24
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Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Бетис

Исход игры
Атлетико М
92.5% (147)
Ничья
6.3% (10)
Бетис
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.57% (48)
Меньше
69.43% (109)
Обе команды забьют
Да
34.39% (54)
Нет
65.61% (103)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
43.4% (69)
2:1 Атлетико М
20.1% (32)
1:0 Атлетико М
19.5% (31)
3:1 Атлетико М
6.3% (10)
1:1 Ничья
5% (8)
3:0 Атлетико М
1.3% (2)
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