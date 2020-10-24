Первый тайм

6' Отметим, что в данный момент "Бетис" опережает "Атлетико" в турнирной таблице, опережая мадридцев на одно очко. Но при этом столичная команда имеет 2 матча в запасе.

5' Агрессивней на первых минутах стараются действовать "пепинерос", несмотря на статус гостей.

4' Через центральную ось попытались к чужим владениям приблизиться севильцы, но потеряли мяч, и Фекир нарушил правила.

3' Атакой правым краем ответили "матрасники", откуда прошла передача на Суареса в полукружие штрафной площади, но уругваец с полного хода не сумел попасть по мячу.

2' Левым флангом первую атаку провели гости, откуда дважды пытались прострелить в штрафную площадку, но не получилось.