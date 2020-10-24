Атлетико М
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Ванда Метрополитано
Бетис
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|3
|0.75
|2.
|Корреа Анхель
|1
|0.25
|3.
|Льоренте Маркос
|1
|0.25
|4.
|Фелиш Жоау
|1
|0.25
|5.
|Коста Диего
|1
|0.25
|6.
|Карраско Янник
|1
|0.25
|7.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тельо Кристиан
|2
|0.33
|2.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.33
|3.
|Каналес Серхио
|1
|0.17
|4.
|Фекир Набиль
|1 (1)
|0.17
|5.
|Манди Аисса
|1
|0.17
|6.
|Хоакин Санчес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коста Диего
|1
|0
|2.
|Эррера Эктор
|1
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|1
|0
|4.
|Эрмосо Марио
|1
|0
|5.
|Парти Томас
|1
|0
|6.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|7.
|Лоди Ренан
|1
|0
|8.
|Фелиш Жоау
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|3
|1
|2.
|Манди Аисса
|2
|1
|3.
|Бартра Марк
|3
|0
|4.
|Каналес Серхио
|2
|0
|5.
|Фекир Набиль
|2
|0
|6.
|Гидо Родригес
|2
|0
|7.
|Сидней
|1
|0
|8.
|Морено Алекс
|1
|0
|9.
|Иглесиас Борха
|1
|0
|10.
|Акуоку Поль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|25% (2)
|0
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|Бетис
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М
Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М
Бетис Последние 20 матчей: + = -Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Бетис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Атлетико М 0:0 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетико М Примера Бетис 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Атлетико М 5:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Бетис Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 5:0 Бетис Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:4 Атлетико М Примера Бетис 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:2 Бетис Примера Бетис 0:2 Атлетико М Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|4.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Эльче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|6.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 8
|10
|7.
|Осасуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|8.
|Кадис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|11.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|6
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 6
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.10
|1.03
|7.20
|1.10
|3.15
|1.38
|—
|—
|2.35
|1.63
|2.01
|1.93
|1.74
|2.21
|—
|—
|1.39
|3.25
|1.28
|4.00
|1.11
|7.10
|1.09
|7.30
|1.01
|12.50
|8.40
|1.03
|7.70
|1.07
|3.14
|1.34
|—
|—
|2.30
|1.62
|—
|—
|1.84
|2.18
|—
|—
|1.34
|3.00
|1.23
|3.98
|1.07
|7.10
|1.04
|7.70
|1.01
|16.50
|—
|—
|—
|—
|3.36
|1.36
|2.97
|1.44
|2.55
|1.57
|2.08
|1.84
|1.81
|2.10
|1.61
|2.45
|1.42
|3.09
|1.28
|3.99
|—
|—
|1.10
|8.38
|—
|—
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Бетис
Исход игры
Атлетико М
92.5% (147)
Ничья
6.3% (10)
Бетис
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.57% (48)
Меньше
69.43% (109)
Обе команды забьют
Да
34.39% (54)
Нет
65.61% (103)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
43.4% (69)
2:1 Атлетико М
20.1% (32)
1:0 Атлетико М
19.5% (31)
3:1 Атлетико М
6.3% (10)
1:1 Ничья
5% (8)
3:0 Атлетико М
1.3% (2)
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