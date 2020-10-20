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Атлетико М
 
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Стадион:
Бетис

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 3 0.75
2. Корреа Анхель 1 0.25
3. Льоренте Маркос 1 0.25
4. Фелиш Жоау 1 0.25
5. Коста Диего 1 0.25
6. Карраско Янник 1 0.25
7. Санчес Мануэль 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тельо Кристиан 2 0.33
2. Карвалью Вилльям 2 0.33
3. Каналес Серхио 1 0.17
4. Фекир Набиль 1 (1) 0.17
5. Манди Аисса 1 0.17
6. Хоакин Санчес 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Коста Диего 1 0
2. Эррера Эктор 1 0
3. Ньигес Сауль 1 0
4. Эрмосо Марио 1 0
5. Томас Тейе 1 0
6. Фелипе Аугусто IV 1 0
7. Лоди Ренан 1 0
8. Фелиш Жоау 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 3 1
2. Манди Аисса 2 1
3. Бартра Марк 3 0
4. Каналес Серхио 2 0
5. Фекир Набиль 2 0
6. Гидо Родригес 2 0
7. Сидней 1 0
8. Морено Алекс 1 0
9. Иглесиас Борха 1 0
10. Акуоку Поль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 25% (2) 0 0 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3)
 Бетис 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М
Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М
Бетис Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Бетис 0:3 Реал Сосьедад Валенсия 0:2 Бетис Хетафе 3:0 Бетис Бетис 2:3 Реал Мадрид
Бетис 2:0 Вальядолид Алавес 0:1 Бетис Бетис 3:2 Гранада Альмерия 0:2 Бетис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Вальядолид 2:0 Бетис Бетис 1:2 Алавес Атлетико М 1:0 Бетис Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Бетис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Атлетико М 1:0 Бетис Ла Лига Бетис 1:2 Атлетико М Ла Лига Бетис 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера
Атлетико М 0:0 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетико М Примера Бетис 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Атлетико М 5:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Бетис Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 5:0 Бетис Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:4 Атлетико М Примера Бетис 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:2 Бетис Примера Бетис 0:2 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
2. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
3. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
6. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Бетис Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
8. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
9. Барселона Заявка 4 2 1 1 8 - 2 7
10. Севилья Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Эльче Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
12. Осасуна Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Валенсия Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
14. Атлетик Б Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
15. Эйбар Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
16. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
17. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
18. Алавес Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 октября 2020, осталось 2 дня 14 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 44
    Атлетико М 88.6% (39)
    X 9.1% (4)
    Бетис 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Бетис
    1.62
    4.20
    6.85
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.60 4.00 5.70
    1.58 4.10 6.40
    1.62 4.20 6.85
    1.58 4.15 6.56

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.00 1.03 7.40 1.07 3.25 1.35 2.55 1.55 2.06 1.82 1.81 2.07 1.41 2.90 1.29 3.65 1.12 6.80 1.08 6.80 1.01 12.00
    8.70 1.02 7.90 1.05 3.18 1.33 2.45 1.55 1.86 2.15 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.85 1.01 16.50
    3.38 1.35 2.86 1.47 2.57 1.56 2.09 1.82 1.83 2.09 1.62 2.42 1.42 3.09 1.28 3.93 1.10 8.33
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.83 1.98 1.38 3.05 1.11 6.90
    2.91 1.41 1.89 1.91 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
    2.93 1.45 2.40 1.63 1.86 2.05 1.54 2.63 1.39 3.22
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.50 1.62 2.21 1.23 3.80
    3.64 1.28 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.17 1.72
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.25
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Бетис

    Исход игры
    Атлетико М
    88.6% (39)
    Ничья
    9.1% (4)
    Бетис
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (12)
    Меньше
    71.43% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (14)
    Нет
    66.67% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    52.3% (23)
    2:1 Атлетико М
    13.6% (6)
    1:0 Атлетико М
    9.1% (4)
    1:1 Ничья
    6.8% (3)
    3:1 Атлетико М
    6.8% (3)
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