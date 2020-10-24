16' Желтая карточкаГарсия Давид III
24' Желтая карточкаЙерай Альварес
26' Желтая карточкаГарсия Рауль
21
Перес
Иньиго
14
Гарсия
Рубен
21
Капа
Андер
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Навас РаульЗащитник
- Полузащитник
-
29 Орос АймарПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Саверио КикеНападающий
-
20 Адриан ЛопесНападающий
-
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Саррага ОйерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
24'
26'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.17
|2.
|Адриан Лопес
|1
|0.17
|3.
|Гарсия Рубен
|1
|0.17
|4.
|Торрес Роберто
|1
|0.17
|5.
|Кальери Хонатан
|1
|0.17
|6.
|Торро Лукас
|0
|0
|7.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|8.
|Барха Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Унаи
|2
|0.33
|2.
|Уильямс Иньяки
|1
|0.17
|3.
|Беренгер Алекс
|1
|0.17
|4.
|Капа Андер
|0
|0
|5.
|Гарсия Дани
|0
|0
|6.
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Давид III
|3
|0
|2.
|Монкайола Хон
|1
|1
|3.
|Видаль Начо
|2
|0
|4.
|Гарсия Рубен
|1
|0
|5.
|Торро Лукас
|1
|0
|6.
|Ойер Санхурхо
|1
|0
|7.
|Круз Хуан
|1
|0
|8.
|Барха Энрике
|1
|0
|9.
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|3
|0
|2.
|Йерай Альварес
|3
|0
|3.
|Кодро Кенан
|2
|0
|4.
|Лопес Унаи
|2
|0
|5.
|Гарсия Рауль
|1
|0
|6.
|Капа Андер
|1
|0
|7.
|Гарсия Дани
|1
|0
|8.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|9.
|Нуньес Унай
|1
|0
|10.
|Морсильо Хон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|Атлетик Б
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: + = -Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте
Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис
Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Атлетик Б: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Осасуна 2:0 Атлетик Б Товарищеские матчи Осасуна 1:5 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Атлетик Б Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|4.
|Хетафе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Эльче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|6.
|Гранада
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 8
|10
|7.
|Кадис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|10.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|11.
|Эйбар
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Севилья
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|15.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 6
|5
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.05
|1.37
|5.40
|1.15
|—
|—
|1.44
|2.75
|2.25
|1.69
|1.91
|1.95
|—
|—
|1.10
|6.80
|1.22
|4.30
|1.01
|15.00
|1.04
|9.20
|1.03
|9.90
|0.00
|18.00
|7.10
|1.10
|5.50
|1.17
|—
|—
|2.59
|1.56
|—
|—
|1.89
|1.93
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.24
|4.15
|1.17
|5.15
|1.05
|10.25
|1.04
|11.25
|—
|—
|4.24
|1.25
|3.01
|1.42
|2.21
|1.72
|1.86
|2.03
|1.62
|2.41
|1.37
|3.23
|1.57
|2.51
|1.24
|4.32
|—
|—
|1.13
|6.64
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Атлетик Б
Исход игры
Осасуна
20.1% (31)
Ничья
53.9% (83)
Атлетик Б
26% (40)
Тотал 2.5
Больше
25.49% (39)
Меньше
74.51% (114)
Обе команды забьют
Да
76.47% (117)
Нет
23.53% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.6% (78)
1:2 Атлетик Б
13.6% (21)
1:0 Осасуна
9.7% (15)
0:1 Атлетик Б
9.1% (14)
2:1 Осасуна
8.4% (13)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:0 Осасуна
1.9% (3)
1:3 Атлетик Б
1.3% (2)
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