Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Эррера Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Головой пробил Рауль Гарсия, но голкипер отбил его в поле!

49' [player1] нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б в офсайде

42' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Осасуна

39' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Эррера Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

35' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

34' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Эрнандес Аридане получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Эрнандес Аридане на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б предупрежден после нескольких фолов.

25' Перес Иньиго решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Йерай Альварес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Отличный пас сделал Ойер Санхурхо из команды Осасуна . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

23' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Беренгер Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Баленсиага Микель из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Матч возобновлен

16' Рауль Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Гарсия Давид III совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

9' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Удар от ворот произведет Осасуна

6' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Рауль Гарсия наказан за толчок Хони Родригес

3' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

2' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Осасуна начинает с центра поля