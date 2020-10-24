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Осасуна
0:0
Перерыв

Стадион:
Атлетик Б
0'
16' Желтая карточка
Гарсия Давид III
24' Желтая карточка
Йерай Альварес
26' Желтая карточка
Гарсия Рауль
1
Эррера
Серхио
12
Ронкалья
Факундо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
2
Видаль
Начо
6
Ойер
Санхурхо
21
Перес
Иньиго
7
Хони
Родригес
19
Гальего
Энрике
14
Гарсия
Рубен
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
12
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
Осасуна
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

16'
Гарсия Давид III
 
24'
 
Йерай Альварес
26'
 
Гарсия Рауль
29'
Унаи Гарсия
Эрнандес Аридане
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ронкалья Факундо 1 0.17
2. Адриан Лопес 1 0.17
3. Гарсия Рубен 1 0.17
4. Торрес Роберто 1 0.17
5. Кальери Хонатан 1 0.17
6. Торро Лукас 0 0
7. Ойер Санхурхо 0 0
8. Барха Энрике 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Унаи 2 0.33
2. Уильямс Иньяки 1 0.17
3. Беренгер Алекс 1 0.17
4. Капа Андер 0 0
5. Гарсия Дани 0 0
6. Морсильо Хон 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Гарсия Давид III 3 0
2. Монкайола Хон 1 1
3. Видаль Начо 2 0
4. Гарсия Рубен 1 0
5. Торро Лукас 1 0
6. Ойер Санхурхо 1 0
7. Круз Хуан 1 0
8. Барха Энрике 1 0
9. Эрнандес Аридане 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 3 0
2. Йерай Альварес 3 0
3. Кодро Кенан 2 0
4. Лопес Унаи 2 0
5. Гарсия Рауль 1 0
6. Капа Андер 1 0
7. Гарсия Дани 1 0
8. Вильялибре Асьер 1 0
9. Нуньес Унай 1 0
10. Морсильо Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2)
 Атлетик Б 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте
Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис
Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Атлетик Б: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Атлетик Б 0:1 Осасуна Ла Лига Осасуна 1:2 Атлетик Б Ла Лига Осасуна 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Осасуна Примера
Осасуна 2:0 Атлетик Б Товарищеские матчи Осасуна 1:5 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Атлетик Б Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
3. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
4. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
6. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
7. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
8. Бетис Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
9. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
10. Осасуна 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
11. Эйбар 1:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья 0:1 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Атлетик Б 0:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 5 7
15. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
16. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
17. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
18. Алавес Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Осасуна 20.1% (31)
X 53.9% (83)
Атлетик Б 26% (40)
Все прогнозы
2.25 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Атлетик Б
3.56
2.97
2.81
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.30 2.80 2.45
3.75 2.28 2.45
3.24 3.15 2.54
3.56 2.50 2.81

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.05 1.37 5.40 1.15 1.44 2.75 2.25 1.69 1.91 1.95 1.10 6.80 1.22 4.30 1.01 15.00 1.04 9.20 1.03 9.90 0.00 18.00
7.10 1.10 5.50 1.17 2.59 1.56 1.89 1.93 1.51 2.60 1.24 4.15 1.17 5.15 1.05 10.25 1.04 11.25
4.24 1.25 3.01 1.42 2.21 1.72 1.86 2.03 1.62 2.41 1.37 3.23 1.57 2.51 1.24 4.32 1.13 6.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.53 2.50 1.52 2.60 1.05 9.50 1.06 9.90 1.03 12.00
2.40 1.57 1.57 2.40 1.28 3.68 1.06 9.00 1.04 10.50
1.42 2.98 1.23 4.33 1.36 3.29 1.25 4.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.74 1.45 2.70 1.14 5.10
3.00 1.39 1.99 1.82 1.46 2.72 1.14 5.80 1.10 6.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
Где смотреть матч Осасуна 0:0 Атлетик Б онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Атлетик Б

Исход игры
Осасуна
20.1% (31)
Ничья
53.9% (83)
Атлетик Б
26% (40)
Тотал 2.5
Больше
25.49% (39)
Меньше
74.51% (114)
Обе команды забьют
Да
76.47% (117)
Нет
23.53% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.6% (78)
1:2 Атлетик Б
13.6% (21)
1:0 Осасуна
9.7% (15)
0:1 Атлетик Б
9.1% (14)
2:1 Осасуна
8.4% (13)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:0 Осасуна
1.9% (3)
1:3 Атлетик Б
1.3% (2)
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