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  2. Матчи
  3. Испания
Осасуна
1:0
Конец матча

Стадион:
Атлетик Б
0'
16' Желтая карточка
Гарсия Давид III
24' Желтая карточка
Йерай Альварес
26' Желтая карточка
Гарсия Рауль
54' Желтая карточка
Ойер Санхурхо
63' Желтая карточка
Видаль Начо
1:0
81' Пенальти
Гарсия Рубен
90'+4
1
Эррера
Серхио
12
Ронкалья
Факундо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
2
Видаль
Начо
6
Ойер
Санхурхо
21
Перес
Иньиго
7
Хони
Родригес
19
Гальего
Энрике
14
Гарсия
Рубен
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
12
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
Осасуна
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

16'
Гарсия Давид III
 
24'
 
Йерай Альварес
26'
 
Гарсия Рауль
29'
Унаи Гарсия
Эрнандес Аридане
 
54'
Ойер Санхурхо
 
63'
Видаль Начо
 
74'
Барха Энрике
Хони Родригес
 
74'
Адриан Лопес
Гальего Энрике
 
78'
 
Вильялибре Асьер
Уильямс Иньяки
81'
Гарсия Рубен
1:0
82'
 
Морсильо Хон
Беренгер Алекс
82'
 
Юри Берчиче
Баленсиага Микель
87'
 
Висенте Иньиго
Муньяин Икер
87'
 
Саррага Ойер
Лопес Унаи
88'
Торрес Роберто
Ронкалья Факундо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 2 (1) 0.33
2. Ронкалья Факундо 1 0.17
3. Адриан Лопес 1 0.17
4. Торрес Роберто 1 0.17
5. Кальери Хонатан 1 0.17
6. Торро Лукас 0 0
7. Ойер Санхурхо 0 0
8. Барха Энрике 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Унаи 2 0.33
2. Уильямс Иньяки 1 0.17
3. Беренгер Алекс 1 0.17
4. Капа Андер 0 0
5. Гарсия Дани 0 0
6. Морсильо Хон 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Гарсия Давид III 3 0
2. Видаль Начо 3 0
3. Монкайола Хон 1 1
4. Ойер Санхурхо 2 0
5. Гарсия Рубен 1 0
6. Торро Лукас 1 0
7. Круз Хуан 1 0
8. Барха Энрике 1 0
9. Эрнандес Аридане 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 3 0
2. Йерай Альварес 3 0
3. Кодро Кенан 2 0
4. Лопес Унаи 2 0
5. Гарсия Рауль 1 0
6. Капа Андер 1 0
7. Гарсия Дани 1 0
8. Вильялибре Асьер 1 0
9. Нуньес Унай 1 0
10. Морсильо Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 50% (3)
 Атлетик Б 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте
Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис
Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Атлетик Б: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Атлетик Б 0:1 Осасуна Ла Лига Осасуна 1:2 Атлетик Б Ла Лига Осасуна 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Осасуна Примера
Осасуна 2:0 Атлетик Б Товарищеские матчи Осасуна 1:5 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Осасуна Кубок Короля Осасуна 1:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Атлетик Б Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
3. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
4. Хетафе Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
6. Гранада Заявка 5 3 1 1 7 - 8 10
7. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
8. Кадис Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
9. Бетис Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
10. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 8 - 1 8
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
16. Сельта Заявка 6 1 2 3 3 - 9 5
17. Уэска Заявка 6 0 5 1 4 - 6 5
18. Алавес Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Леванте Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
20. Вальядолид Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Осасуна 20.1% (31)
X 53.9% (83)
Атлетик Б 26% (40)
Все прогнозы
2.25 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.20 1.45 4.40
5.70 1.75 3.30
3.24 3.15 2.54
6.84 1.58 3.88

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.92 1.87 5.40 1.15 1.15 5.30 2.25 1.69 1.91 1.95 1.01 15.00 1.22 4.30 1.01 15.00 1.04 9.20 1.03 9.90 0.00 18.00
7.10 1.10 5.50 1.17 2.59 1.56 1.89 1.93 1.51 2.60 1.24 4.15 1.17 5.15 1.05 10.25 1.04 11.25
1.72 2.21 1.46 2.86 1.19 4.97 1.61 2.42 1.12 7.03 1.62 2.41 1.37 3.23 1.57 2.51 1.10 7.70 1.13 6.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.53 2.50 1.52 2.60 1.05 9.50 1.06 9.90 1.03 12.00
2.40 1.57 1.57 2.40 1.28 3.68 1.06 9.00 1.04 10.50
1.42 2.98 1.23 4.33 1.36 3.29 1.25 4.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.74 1.45 2.70 1.14 5.10
3.00 1.39 1.99 1.82 1.46 2.72 1.14 5.80 1.10 6.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
Где смотреть матч Осасуна 1:0 Атлетик Б онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Атлетик Б

Исход игры
Осасуна
20.1% (31)
Ничья
53.9% (83)
Атлетик Б
26% (40)
Тотал 2.5
Больше
25.49% (39)
Меньше
74.51% (114)
Обе команды забьют
Да
76.47% (117)
Нет
23.53% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.6% (78)
1:2 Атлетик Б
13.6% (21)
1:0 Осасуна
9.7% (15)
0:1 Атлетик Б
9.1% (14)
2:1 Осасуна
8.4% (13)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:0 Осасуна
1.9% (3)
1:3 Атлетик Б
1.3% (2)
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