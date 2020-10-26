Леванте
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Сельта
26' Желтая карточкаМурильо Джейсон
32' Желтая карточкаДуарте Оскар
16
Рочина
Рубен
11
Моралес
Луис
29
Фонтан
Хосе
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Защитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Домингес ЯгоВратарь
- Защитник
-
17 Жунка ДавидЗащитник
-
16 Саэнс ХорхеЗащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
26'
32'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|3
|0.5
|2.
|Рохер Марти
|1
|0.17
|3.
|Мелеро Гонсало
|1
|0.17
|4.
|Кампанья Хосе
|0
|0
|5.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|3
|0.43
|2.
|Нолито Агудо
|0
|0
|3.
|Денис Суарес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|2
|0
|2.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|3.
|Сон
|1
|0
|4.
|Радоя Неманья
|1
|0
|5.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|6.
|Барди Энис
|1
|0
|7.
|Робер Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тапия Ренато
|3
|0
|2.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|3.
|Аспас Яго
|2
|0
|4.
|Йокушлу Окай
|2
|0
|5.
|Нолито Агудо
|2
|0
|6.
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|7.
|Родригес Мигель
|1
|0
|8.
|Мальо Уго
|1
|0
|9.
|Араухо Нестор
|1
|0
|10.
|Жунка Давид
|1
|0
|11.
|Олаза Лукас
|1
|0
|12.
|Айду Джозеф
|1
|0
|13.
|Мор Эмре
|1
|0
|14.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
|Сельта
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте
Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте
Сельта Последние 20 матчей: + = -Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта
Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта
Последние игры между собой
Леванте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 10
Сельта: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 5
Сельта 4:2 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 4:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Сельта Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 3:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Леванте Сегунда Сельта 2:2 Леванте Сегунда Леванте 1:3 Сельта Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 3
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|3.
|Гранада
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 8
|13
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Кадис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Осасуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|9.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|6
|17.
|Сельта
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 9
|6
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 10
|5
|19.
|Леванте
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.01
|6.80
|1.10
|2.90
|1.40
|—
|—
|2.22
|1.65
|2.21
|1.71
|1.66
|2.20
|1.73
|2.18
|1.33
|3.25
|—
|—
|1.23
|4.05
|1.15
|5.60
|1.07
|8.40
|1.04
|9.90
|1.03
|10.00
|11.50
|1.05
|9.00
|1.07
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.96
|1.41
|—
|—
|1.98
|1.84
|—
|—
|1.54
|2.51
|—
|—
|1.37
|3.15
|1.17
|5.10
|1.14
|5.85
|1.05
|10.75
|—
|—
|7.40
|1.11
|—
|—
|2.76
|1.48
|2.41
|1.61
|2.06
|1.83
|1.76
|2.15
|1.59
|2.46
|1.73
|2.20
|1.51
|2.68
|1.47
|2.88
|1.19
|5.09
|—
|—
|1.11
|7.47
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Леванте 0:0 Сельта
Исход игры
Леванте
44% (70)
Ничья
42.1% (67)
Сельта
13.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
40.65% (63)
Меньше
59.35% (92)
Обе команды забьют
Да
75.48% (117)
Нет
24.52% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (55)
2:1 Леванте
25.2% (40)
1:0 Леванте
14.5% (23)
1:2 Сельта
8.2% (13)
2:2 Ничья
4.4% (7)
0:1 Сельта
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:0 Леванте
1.9% (3)
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