Первый тайм

32' Нолито Агудо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Дуарте Оскар получил желтую карточку от судьи

30' Кампанья Хосе не смог попасть в створ ударом издали

29' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Удар от ворот произведет Сельта

28' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Мурильо Джейсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Судья подбегает и показывает Мурильо Джейсон из команды Сельта отложенную желтую карточку за фол.

26' Кампанья Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

23' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Араухо Нестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Леванте

18' Аспас Яго не смог попасть в створ ударом издали

17' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Айтор Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Олаза Лукас из команды Сельта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

14' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

13' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Рохер Марти из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Аспас Яго из команды Сельта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

11' Рохер Марти из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

9' Каррейра Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Плохо сыграл Вильяр Иван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Малса Микаэль из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Леванте имеет хороший шанс забить.

4' Тапия Ренато из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сельта начинает с центра поля