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  3. Испания
Леванте
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Сельта
0'
26' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
32' Желтая карточка
Дуарте Оскар
32'
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
6
Дуарте
Оскар
3
Антонио
Гарсия
24
Кампанья
Хосе
12
Малса
Микаэль
22
Мелеро
Гонсало
16
Рочина
Рубен
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
1
Вильяр
Иван
34
Каррейра
Серхио
24
Мурильо
Джейсон
4
Араухо
Нестор
29
Фонтан
Хосе
15
Олаза
Лукас
6
Денис
Суарес
14
Тапия
Ренато
9
Нолито
Агудо
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
Леванте
4-4-2
Сельта
5-3-2

Ход матча

26'
 
Мурильо Джейсон
32'
Дуарте Оскар
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 3 0.5
2. Рохер Марти 1 0.17
3. Мелеро Гонсало 1 0.17
4. Кампанья Хосе 0 0
5. Мирамон Хорхе 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 3 0.43
2. Нолито Агудо 0 0
3. Денис Суарес 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 2 0
2. Кампанья Хосе 1 0
3. Сон 1 0
4. Радоя Неманья 1 0
5. Мирамон Хорхе 1 0
6. Барди Энис 1 0
7. Робер Пьер 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 3 0
2. Пейнадо Франсиско 3 0
3. Аспас Яго 2 0
4. Йокушлу Окай 2 0
5. Нолито Агудо 2 0
6. Мурильо Джейсон 2 0
7. Родригес Мигель 1 0
8. Мальо Уго 1 0
9. Араухо Нестор 1 0
10. Жунка Давид 1 0
11. Олаза Лукас 1 0
12. Айду Джозеф 1 0
13. Мор Эмре 1 0
14. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 20% (1) 0 40% (2) 0 0 40% (2)
 Сельта 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте
Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте
Сельта Последние 20 матчей: + = -
Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта
Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта

Последние игры между собой

Леванте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 10
Сельта: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 5
Сельта 2:3 Леванте Ла Лига Леванте 3:1 Сельта Ла Лига Сельта 1:4 Леванте Примера Леванте 1:2 Сельта Примера
Сельта 4:2 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 4:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Сельта Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 3:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Леванте Сегунда Сельта 2:2 Леванте Сегунда Леванте 1:3 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
2. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
3. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
4. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
5. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Кадис Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
9. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
10. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
17. Сельта 0:0 Заявка 7 1 3 3 3 - 9 6
18. Уэска Заявка 7 0 5 2 5 - 10 5
19. Леванте 0:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Леванте 44% (70)
X 42.1% (67)
Сельта 13.8% (22)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Сельта
2.58
3.38
3.44
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.25 3.35 3.25
2.28 3.20 3.30
2.58 3.38 2.80
2.42 3.00 3.44

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.01 6.80 1.10 2.90 1.40 2.22 1.65 2.21 1.71 1.66 2.20 1.73 2.18 1.33 3.25 1.23 4.05 1.15 5.60 1.07 8.40 1.04 9.90 1.03 10.00
11.50 1.05 9.00 1.07 3.72 1.28 2.96 1.41 1.98 1.84 1.54 2.51 1.37 3.15 1.17 5.10 1.14 5.85 1.05 10.75
7.40 1.11 2.76 1.48 2.41 1.61 2.06 1.83 1.76 2.15 1.59 2.46 1.73 2.20 1.51 2.68 1.47 2.88 1.19 5.09 1.11 7.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.66 1.42 2.85 1.22 4.20 1.14 6.30
3.10 1.37 2.06 1.76 1.46 2.72 1.13 5.95 1.11 6.70
1.90 1.98 1.56 2.51 1.24 4.26 1.17 5.31 1.40 3.06 1.26 4.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.75 1.41 1.70 2.05 1.30 3.35
4.25 1.22 2.95 1.40 1.76 2.08 1.35 3.26 1.19 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
Где смотреть матч Леванте 0:0 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 0:0 Сельта

Исход игры
Леванте
44% (70)
Ничья
42.1% (67)
Сельта
13.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
40.65% (63)
Меньше
59.35% (92)
Обе команды забьют
Да
75.48% (117)
Нет
24.52% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (55)
2:1 Леванте
25.2% (40)
1:0 Леванте
14.5% (23)
1:2 Сельта
8.2% (13)
2:2 Ничья
4.4% (7)
0:1 Сельта
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:0 Леванте
1.9% (3)
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