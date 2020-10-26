Леванте
1:1
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Сельта
26' Желтая карточкаМурильо Джейсон
31' Желтая карточкаДуарте Оскар
42' Желтая карточкаОлаза Лукас
1:0
48' ПенальтиРохер Марти
1:1
53' ГолКаррейра Серхио
78' Желтая карточкаАнтонио Гарсия
16
Рочина
Рубен
11
Моралес
Луис
29
Фонтан
Хосе
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
2 СонЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Защитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Домингес ЯгоВратарь
- Защитник
-
17 Жунка ДавидЗащитник
-
16 Саэнс ХорхеЗащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мор ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
26'
31'
42'
48'
1:0
53'
1:1
78'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
6 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|3
|0.5
|2.
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.33
|3.
|Мелеро Гонсало
|1
|0.17
|4.
|Кампанья Хосе
|0
|0
|5.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|3
|0.43
|2.
|Каррейра Серхио
|1
|0.14
|3.
|Денис Суарес
|0
|0
|4.
|Нолито Агудо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|2
|0
|2.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|3.
|Дуарте Оскар
|1
|0
|4.
|Сон
|1
|0
|5.
|Радоя Неманья
|1
|0
|6.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|7.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|8.
|Барди Энис
|1
|0
|9.
|Робер Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|2.
|Тапия Ренато
|3
|0
|3.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|4.
|Аспас Яго
|2
|0
|5.
|Йокушлу Окай
|2
|0
|6.
|Нолито Агудо
|2
|0
|7.
|Олаза Лукас
|2
|0
|8.
|Родригес Мигель
|1
|0
|9.
|Мальо Уго
|1
|0
|10.
|Араухо Нестор
|1
|0
|11.
|Жунка Давид
|1
|0
|12.
|Айду Джозеф
|1
|0
|13.
|Мор Эмре
|1
|0
|14.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Сельта
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +9 =3 -8Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте
Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте
Сельта Последние 20 матчей: +4 =9 -7Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта
Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта
Последние игры между собой
Леванте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 10
Сельта: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 5
Сельта 4:2 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 4:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Сельта Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 3:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Леванте Сегунда Сельта 2:2 Леванте Сегунда Леванте 1:3 Сельта Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 3
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|3.
|Гранада
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 8
|13
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Кадис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Осасуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|9.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 10
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.00
|1.24
|—
|—
|2.70
|1.45
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.28
|3.60
|2.21
|1.71
|1.70
|2.15
|1.73
|2.18
|1.17
|4.90
|—
|—
|1.09
|7.20
|1.15
|5.80
|1.07
|7.77
|1.04
|9.90
|1.03
|10.00
|11.50
|1.05
|—
|—
|9.00
|1.07
|—
|—
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.96
|1.41
|—
|—
|1.98
|1.84
|—
|—
|1.54
|2.51
|—
|—
|1.37
|3.15
|1.17
|5.10
|1.14
|5.85
|1.05
|10.75
|—
|—
|3.87
|1.28
|3.29
|1.36
|2.71
|1.50
|2.06
|1.83
|1.75
|2.16
|1.54
|2.60
|1.51
|2.66
|1.76
|2.15
|1.44
|2.92
|1.25
|4.14
|1.64
|2.36
|1.43
|2.97
|1.32
|3.57
|—
|—
|1.11
|7.47
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Леванте 1:1 Сельта
Исход игры
Леванте
44% (70)
Ничья
42.1% (67)
Сельта
13.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
40.65% (63)
Меньше
59.35% (92)
Обе команды забьют
Да
75.48% (117)
Нет
24.52% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (55)
2:1 Леванте
25.2% (40)
1:0 Леванте
14.5% (23)
1:2 Сельта
8.2% (13)
2:2 Ничья
4.4% (7)
0:1 Сельта
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:0 Леванте
1.9% (3)
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