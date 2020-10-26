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Леванте
1:1
Конец матча

Стадион:
Сельта
0'
26' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
31' Желтая карточка
Дуарте Оскар
42' Желтая карточка
Олаза Лукас
1:0
48' Пенальти
Рохер Марти
1:1
53' Гол
Каррейра Серхио
78' Желтая карточка
Антонио Гарсия
90'+5
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
6
Дуарте
Оскар
3
Антонио
Гарсия
24
Кампанья
Хосе
12
Малса
Микаэль
22
Мелеро
Гонсало
16
Рочина
Рубен
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
1
Вильяр
Иван
34
Каррейра
Серхио
24
Мурильо
Джейсон
4
Араухо
Нестор
29
Фонтан
Хосе
15
Олаза
Лукас
6
Денис
Суарес
14
Тапия
Ренато
9
Нолито
Агудо
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
Леванте
4-4-2
Сельта
5-3-2

Ход матча

26'
 
Мурильо Джейсон
31'
Дуарте Оскар
 
42'
 
Олаза Лукас
48'
Рохер Марти
1:0
53'
1:1
Каррейра Серхио
(Денис Суарес)
61'
Гомес Даниэль
Мелеро Гонсало
 
61'
Барди Энис
Моралес Луис
 
62'
 
Вейга Габриэль
Нолито Агудо
74'
Везу Рубен
Дуарте Оскар
 
78'
Антонио Гарсия
 
85'
Клерк Карлос
Антонио Гарсия
 
85'
Де Фрутос Хорхе
Рочина Рубен
 
87'
 
Браис Мендес
Мина Сантьяго
87'
 
Пейнадо Франсиско
Каррейра Серхио

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 6 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 3 0.5
2. Рохер Марти 2 (1) 0.33
3. Мелеро Гонсало 1 0.17
4. Кампанья Хосе 0 0
5. Мирамон Хорхе 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 3 0.43
2. Каррейра Серхио 1 0.14
3. Денис Суарес 0 0
4. Нолито Агудо 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 2 0
2. Кампанья Хосе 1 0
3. Дуарте Оскар 1 0
4. Сон 1 0
5. Радоя Неманья 1 0
6. Мирамон Хорхе 1 0
7. Антонио Гарсия 1 0
8. Барди Энис 1 0
9. Робер Пьер 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 3 0
2. Тапия Ренато 3 0
3. Пейнадо Франсиско 3 0
4. Аспас Яго 2 0
5. Йокушлу Окай 2 0
6. Нолито Агудо 2 0
7. Олаза Лукас 2 0
8. Родригес Мигель 1 0
9. Мальо Уго 1 0
10. Араухо Нестор 1 0
11. Жунка Давид 1 0
12. Айду Джозеф 1 0
13. Мор Эмре 1 0
14. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Сельта 25% (1) 0 25% (1) 50% (2) 0 0

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Атлетик Б 2:0 Леванте Леванте 0:2 Реал Мадрид Севилья 1:0 Леванте Осасуна 1:3 Леванте
Севилья 3:2 Леванте Валенсия 4:2 Леванте Леванте 1:0 Кастельон Вильярреал 1:2 Леванте Леванте 2:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Леванте 2:1 Мальорка Леванте 1:0 Хетафе Сельта 2:3 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте
Сельта Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта
Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта

Последние игры между собой

Леванте: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 10
Сельта: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 5
Сельта 2:3 Леванте Ла Лига Леванте 3:1 Сельта Ла Лига Сельта 1:4 Леванте Примера Леванте 1:2 Сельта Примера
Сельта 4:2 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 4:3 Леванте Примера Леванте 1:2 Сельта Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 3:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Леванте Примера Леванте 0:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Сельта Сегунда Сельта 1:1 Леванте Сегунда Сельта 2:2 Леванте Сегунда Леванте 1:3 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
2. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
3. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
4. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
5. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Кадис Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
9. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
10. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
18. Уэска Заявка 7 0 5 2 5 - 10 5
19. Леванте Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Леванте 44% (70)
X 42.1% (67)
Сельта 13.8% (22)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
4.00 1.60 5.70
2.58 3.38 2.80
5.26 1.38 7.59

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.00 1.24 2.70 1.45 1.70 2.15 1.28 3.60 2.21 1.71 1.70 2.15 1.73 2.18 1.17 4.90 1.09 7.20 1.15 5.80 1.07 7.77 1.04 9.90 1.03 10.00
11.50 1.05 9.00 1.07 3.72 1.28 2.96 1.41 1.98 1.84 1.54 2.51 1.37 3.15 1.17 5.10 1.14 5.85 1.05 10.75
3.87 1.28 3.29 1.36 2.71 1.50 2.06 1.83 1.75 2.16 1.54 2.60 1.51 2.66 1.76 2.15 1.44 2.92 1.25 4.14 1.64 2.36 1.43 2.97 1.32 3.57 1.11 7.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.35 3.15 1.04 10.00 1.22 4.20 1.14 6.30
3.10 1.37 2.06 1.76 1.46 2.72 1.13 5.95 1.11 6.70
1.23 4.40 1.12 6.96 1.24 4.26 1.17 5.31 1.40 3.06 1.26 4.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.75 1.41 1.68 2.05 1.30 3.35
4.25 1.22 2.95 1.40 1.76 2.08 1.35 3.26 1.19 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
Где смотреть матч Леванте 1:1 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 1:1 Сельта

Исход игры
Леванте
44% (70)
Ничья
42.1% (67)
Сельта
13.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
40.65% (63)
Меньше
59.35% (92)
Обе команды забьют
Да
75.48% (117)
Нет
24.52% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (55)
2:1 Леванте
25.2% (40)
1:0 Леванте
14.5% (23)
1:2 Сельта
8.2% (13)
2:2 Ничья
4.4% (7)
0:1 Сельта
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:0 Леванте
1.9% (3)
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