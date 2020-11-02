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Варта Познань
0:3
Первый тайм: 45'

Стадион:
Легия
0'
0:1
13' Гол
Вшолек Павел
0:2
23' Гол
Младенович Филип
0:3
30' Гол
Пекхарт Томаш
45'
8
Kajetan
Szmyt
21
Mateusz
Kupczak
6
Тралка
Лукаш
18
Родригез
Марио
22
Robert
Janicki
8
Гвилия
Валериане
99
Слиш
Бартош
7
Антолич
Домагой
22
Вшолек
Павел
11
Валенсия
Хоэль
Варта Познань
4-4-1-1
Легия
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тралка Лукаш 1 0.13
2. Mateusz Kupczak 1 0.13
3. Mateusz Kuzimski 1 0.13
4. Bartosz Kieliba 1 0.13
5. Aleks Lawniczak 1 0.13
6. Adrian Laskowski 0 0
7. Jakub Kuzdra 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 8 1
2. Вшолек Павел 1 0.13
3. Младенович Филип 1 0.13
4. Юранович Йосип 1 0.13
5. Слиш Бартош 1 0.13
6. Лима Лукас II 0 0
7. Енджейчик Артур 0 0
8. Капустка Бартош 0 0
9. Гвилия Валериане 0 0

Карточки

Варта Познань
# Игрок      
1. Michal Jakobowski 2 1
2. Mateusz Kuzimski 3 0
3. Тралка Лукаш 2 0
4. Adrian Laskowski 2 0
5. Jakub Kuzdra 2 0
6. Aleks Lawniczak 2 0
7. Jakub Kielb 1 0
8. Mateusz Czyzycki 1 0
Легия
# Игрок      
1. Младенович Филип 3 0
2. Енджейчик Артур 2 0
3. Лима Лукас II 2 0
4. Слиш Бартош 2 0
5. Левчук Игор 1 0
6. Лопеш Рафаэл 1 0
7. Пекхарт Томаш 1 0
8. Цежняк Радослав 1 0
9. Юранович Йосип 1 0
10. Роша Луис 1 0
11. Росолек Мацей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Варта Познань 0 20% (1) 0 40% (2) 0 40% (2)
 Легия 0 33.33% (3) 0 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Варта Познань Последние 20 матчей: + = -
Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань
Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын Хойничанка 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:2 Тыхы Заглембе Сосновец 0:2 Варта Познань Варта Познань 1:2 Пуща Неполомице Варта Познань 1:2 Хробры Медзь 0:0 Варта Познань Варта Познань 2:0 Сандецья Варта Познань 1:3 Брук-Бет Термалица Нецеча
Легия Последние 20 матчей: + = -
Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия
Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 6 1 1 20 - 9 19
2. Гурник Забже 8 5 1 2 14 - 8 16
3. Легия 3:0 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Погонь Щецин 7 4 2 1 9 - 4 14
5. Заглембе Любин 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Шлёнск 8 4 1 3 13 - 9 13
7. Лехия Гданьск 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Ягеллония 8 3 2 3 8 - 10 11
9. Краковия 8 2 5 1 11 - 11 11
10. Лех 7 2 3 2 13 - 11 9
11. Висла Краков 8 2 3 3 14 - 12 9
12. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
13. Варта Познань 0:3 8 2 1 5 5 - 9 7
14. Сталь Мелец 8 1 2 5 8 - 19 5
15. Подбескидзе 8 1 2 5 9 - 21 5
16. Пяст 8 0 2 6 5 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Warty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Легия
7.80
8.34
1.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 7.00 1.13
Бонус: 5 000 ₽ 7.80 4.70 1.45
  23.05 8.34 1.14

Самый высокий коэффициент на матч «Варта Познань» – «Легия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Варта Познань» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Легия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Варта Познань» – «Легия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
10.50 1.03 7.60 1.07 7.77 1.05 2.50 1.53 2.05 1.77 2.75 1.42 1.74 2.08 1.41 2.80 5.80 1.11 1.11 5.90 2.20 1.62 1.01 12.00 1.37 2.95 1.10 6.25 1.02 11.00
9.10 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.50 1.53 1.85 2.05 1.42 2.88 1.28 3.54 1.10 6.00 1.07 6.55 1.00 11.25
7.28 1.11 2.99 1.42 2.54 1.55 2.03 1.85 2.81 1.47 2.43 1.60 2.05 1.83 1.74 2.17 5.16 1.18 2.67 1.51 2.17 1.74 1.88 2.00 1.58 2.47 1.43 2.93 1.34 3.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
1.85 1.95 2.11 1.68 1.11 6.00 1.20 4.20 1.40 2.80 1.02 11.00
2.95 1.40 1.90 1.90 1.42 2.88
2.81 1.46 2.31 1.66 1.79 2.09 1.50 2.69 1.93 1.95 1.59 2.45 1.25 4.09 1.25 4.17 1.13 6.55
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80
2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
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