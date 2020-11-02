Варта Познань
0:3
Конец матча
Стадион: Stadion Warty
Легия
0:1
13' ГолВшолек Павел
0:2
23' ГолМладенович Филип
0:3
30' ГолПекхарт Томаш
53' Желтая карточкаРодригез Марио
68' Желтая карточкаBartosz Kieliba
83' Желтая карточкаАнтолич Домагой
99
Слиш
Бартош
22
Вшолек
Павел
- Основной состав
-
12 Adrian Lis IВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Jakub KuzdraЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Ход матча
13'
0:1
23'
0:2
30'
0:3
53'
68'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тралка Лукаш
|1
|0.13
|2.
|Mateusz Kupczak
|1
|0.13
|3.
|Mateusz Kuzimski
|1
|0.13
|4.
|Bartosz Kieliba
|1
|0.13
|5.
|Aleks Lawniczak
|1
|0.13
|6.
|Adrian Laskowski
|0
|0
|7.
|Jakub Kuzdra
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|8
|1
|2.
|Вшолек Павел
|1
|0.13
|3.
|Младенович Филип
|1
|0.13
|4.
|Юранович Йосип
|1
|0.13
|5.
|Слиш Бартош
|1
|0.13
|6.
|Лима Лукас II
|0
|0
|7.
|Енджейчик Артур
|0
|0
|8.
|Капустка Бартош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Michal Jakobowski
|2
|1
|2.
|Mateusz Kuzimski
|3
|0
|3.
|Тралка Лукаш
|2
|0
|4.
|Adrian Laskowski
|2
|0
|5.
|Jakub Kuzdra
|2
|0
|6.
|Aleks Lawniczak
|2
|0
|7.
|Родригез Марио
|1
|0
|8.
|Jakub Kielb
|1
|0
|9.
|Bartosz Kieliba
|1
|0
|10.
|Mateusz Czyzycki
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Младенович Филип
|3
|0
|2.
|Енджейчик Артур
|2
|0
|3.
|Лима Лукас II
|2
|0
|4.
|Слиш Бартош
|2
|0
|5.
|Левчук Игор
|1
|0
|6.
|Антолич Домагой
|1
|0
|7.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|8.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|9.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|10.
|Юранович Йосип
|1
|0
|11.
|Роша Луис
|1
|0
|12.
|Росолек Мацей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Варта Познань
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|40% (2)
|Легия
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|0
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Варта Познань Последние 20 матчей: + = -Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань
Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом Варта Познань 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Варта Познань 1:2 Стомиль Ольштын Хойничанка 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:2 Тыхы Заглембе Сосновец 0:2 Варта Познань Варта Познань 1:2 Пуща Неполомице Варта Познань 1:2 Хробры Медзь 0:0 Варта Познань Варта Познань 2:0 Сандецья Варта Познань 1:3 Брук-Бет Термалица Нецеча
Легия Последние 20 матчей: + = -Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия
Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|6
|1
|1
|20 - 9
|19
|2.
|Гурник Забже
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|3.
|Легия
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Заглембе Любин
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Шлёнск
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|7.
|Лехия Гданьск
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Ягеллония
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|9.
|Краковия
|8
|2
|5
|1
|11 - 11
|11
|10.
|Лех
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|11.
|Висла Краков
|8
|2
|3
|3
|14 - 12
|9
|12.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|13.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|14.
|Сталь Мелец
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|15.
|Подбескидзе
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|Пяст
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Варта Познань» – «Легия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Варта Познань» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Легия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Варта Познань» – «Легия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|10.50
|1.03
|7.60
|1.07
|7.77
|1.05
|—
|—
|2.50
|1.53
|2.05
|1.77
|2.75
|1.42
|1.74
|2.08
|1.41
|2.80
|—
|—
|1.80
|1.95
|—
|—
|1.11
|5.90
|—
|—
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.01
|12.00
|—
|—
|1.10
|6.25
|1.07
|7.50
|1.02
|11.00
|
|9.10
|1.02
|8.10
|1.05
|3.32
|1.31
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.85
|2.05
|—
|—
|1.42
|2.88
|—
|—
|1.28
|3.54
|—
|—
|1.10
|6.00
|—
|—
|1.07
|6.55
|—
|—
|1.00
|11.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|7.28
|1.11
|2.99
|1.42
|2.54
|1.55
|2.03
|1.85
|2.81
|1.47
|2.43
|1.60
|2.05
|1.83
|1.74
|2.17
|1.61
|2.40
|1.38
|3.18
|1.15
|5.96
|1.50
|2.67
|1.38
|3.20
|1.65
|2.33
|1.39
|3.11
|1.43
|2.93
|1.25
|4.18
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4.5
|4.5
|
|—
|—
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|2.11
|1.68
|—
|—
|1.11
|6.00
|1.20
|4.20
|1.40
|2.80
|—
|—
|1.02
|11.00
|
|2.95
|1.40
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.42
|2.88
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|2.81
|1.46
|2.31
|1.66
|1.79
|2.09
|1.50
|2.69
|1.93
|1.95
|1.59
|2.45
|1.25
|4.09
|—
|—
|1.25
|4.17
|1.13
|6.55
|—
|—