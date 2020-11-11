Португалия
2:0
Перерыв
Андорра
1:0
8' ГолНету Педру
2:0
29' ГолПаулинью Жуан
12
Лопеш
Антони
19
Руй
Мариу
18
Нету
Педру
23
Рубио
Хорди
21
Гарсия
Марк
17
Сервос
Жоан
- Основной состав
-
12 Лопеш АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Руй МариуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Нету ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Силва РуиВратарь
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Жота ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фелиш ЖоауНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Рубио ХордиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гарсия МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сервос ЖоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бланко ЛьюисПолузащитник
-
14 Алаез ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альварес Хесус
Ход матча
8'
1:0
29'
2:0
Предыдущие игры
Португалия Последние 20 матчей: +13 =6 -1Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия
Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия
Андорра Последние 20 матчей: +2 =6 -12Фарерские острова 2:0 Андорра Андорра 0:0 Мальта Андорра 1:2 Кабо-Верде Оспиталет 1:1 Андорра
Андорра 0:1 Фарерские острова Монтаньеса 0:5 Андорра Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:2 Турция Албания 2:2 Андорра Исландия 2:0 Андорра Андорра 1:0 Молдова Франция 3:0 Андорра Турция 1:0 Андорра Андорра 0:4 Франция Молдова 1:0 Андорра Андорра 0:3 Албания Андорра 0:2 Исландия Андорра 0:0 Латвия Андорра 1:1 Грузия Казахстан 4:0 Андорра
Последние игры между собой
Португалия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Андорра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Португалия» – «Андорра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Португалия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Андорра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Португалия» – «Андорра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
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|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|
|8.70
|1.06
|5.90
|1.11
|5.20
|1.14
|3.25
|1.23
|—
|—
|2.52
|1.52
|1.99
|1.87
|1.80
|2.00
|1.88
|1.92
|1.66
|2.20
|—
|—
|1.28
|1.90
|1.12
|6.10
|1.10
|6.80
|1.24
|4.00
|1.20
|4.44
|
|6.95
|1.06
|5.50
|1.10
|5.05
|1.14
|3.32
|1.31
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|2.26
|1.71
|—
|—
|1.87
|1.93
|—
|—
|1.61
|2.25
|1.38
|2.85
|1.29
|3.20
|1.15
|4.55
|—
|—
|
|—
|—
|6.96
|1.10
|—
|—
|3.72
|1.26
|2.49
|1.51
|2.35
|1.58
|2.39
|1.57
|2.28
|1.62
|1.90
|1.90
|1.88
|1.92
|1.71
|2.12
|1.59
|2.32
|—
|—
|1.25
|3.84
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.55
|1.47
|—
|—
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.87
|1.92
|—
|—
|1.24
|4.00
|1.13
|5.80
|
|6.10
|1.12
|3.95
|1.25
|—
|—
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|1.25
|3.95
|—
|—
|
|—
|—
|3.70
|1.26
|2.93
|1.39
|2.68
|1.46
|2.60
|1.49
|2.21
|1.65
|2.02
|1.77
|1.55
|2.39
|1.46
|2.68
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Португалия 2:0 Андорра
Исход игры
Португалия
98.6% (144)
Ничья
1.4% (2)
Андорра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
91.61% (131)
Меньше
8.39% (12)
Обе команды забьют
Да
3.5% (5)
Нет
96.5% (138)
Популярный счёт
4:0 Португалия
28.1% (41)
3:0 Португалия
27.4% (40)
5:0 Португалия
24% (35)
7:0 Португалия
4.8% (7)
2:0 Португалия
3.4% (5)
1:0 Португалия
3.4% (5)
6:0 Португалия
2.1% (3)
3:1 Португалия
2.1% (3)
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