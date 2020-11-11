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Португалия
2:0
Перерыв
Андорра
0'
1:0
8' Гол
Нету Педру
2:0
29' Гол
Паулинью Жуан
12
Лопеш
Антони
2
Семеду
Нелсон
3
Семеду
Рубен
5
Дуарте
Домингуш
19
Руй
Мариу
16
Саншеш
Ренату
8
Моутинью
Жоау
15
Оливейра
Сержиу
17
Тринкан
Франсишку
9
Паулинью
Жуан
18
Нету
Педру
1
Гомес
Хосе
II
23
Рубио
Хорди
20
Родригес
Адриан
II
5
Гарсия
Эмили
4
Ребес
Марк
21
Гарсия
Марк
2
Мартинес
Кристиан
II
7
Пуйоль
Марк
17
Сервос
Жоан
8
Виейра
Марсио
9
Санчес
Аарон
Португалия
Андорра

Ход матча

8'
Нету Педру
1:0
29'
Паулинью Жуан
2:0

Предыдущие игры

Португалия Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия
Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия
Андорра Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Фарерские острова 2:0 Андорра Андорра 0:0 Мальта Андорра 1:2 Кабо-Верде Оспиталет 1:1 Андорра
Андорра 0:1 Фарерские острова Монтаньеса 0:5 Андорра Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:2 Турция Албания 2:2 Андорра Исландия 2:0 Андорра Андорра 1:0 Молдова Франция 3:0 Андорра Турция 1:0 Андорра Андорра 0:4 Франция Молдова 1:0 Андорра Андорра 0:3 Албания Андорра 0:2 Исландия Андорра 0:0 Латвия Андорра 1:1 Грузия Казахстан 4:0 Андорра

Последние игры между собой

Португалия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Андорра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Андорра 0:2 Португалия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Португалия 6:0 Андорра Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 2:0. Впереди португальцы.
  • Угловой
    43'
    Целую серию угловых подали португальцы у ворот Андорры, однако андердог действовал на стандартных положениях очень успешно.
  • Угловой
    42'
    МОМЕНТ! Трикан избежал офсайда и, сместившись с левого фланга в центр, пробил по воротам противника. Рикошет принес угловой.
  • Угловой
    41'
    Еще один угловой у ворот Андорры не закончился ничем. Хозяева плохо разыграли стандартное положение и позволили сопернику отбиться.
  • 40'
    Отправился уже разминаться у кромки поля Роналду. Как-то с испуганными глазами за всем происходящим смотрят андоррцы.
  • Офсайд
    39'
    Моутинью на ударной позиции оказывается, но поднимают флажок судьи. Было положение "вне игры" у футболиста португальского коллектива.
  • 37'
    Получил игрок Андорры по ногам на правом фланге. Будет ему оказана медицинская помощь. Сервосу досталось, но уже поднимается он с газону, и сможет продолжить поединок.
  • 36'
    Постепенно завершается в нашем матче первый тайм. Ничего интересного за первую половину игры Андорра у ворот своего противника не создала.
  • Угловой
    35'
    В итоге еще один корнер заработали "красно-зеленые", но от атаки соперника им удалось отбиться достаточно спокойно.
  • Угловой
    34'
    После подачи с левого фланга Паулинью пробил с отскоком от газона, но успел Гомес среагировать в воротах и перевести сферу на угловой.
  • Опасный момент
    33'
    ОПАСНО! Прострельная передача с правого фланга, и Саншеш из центра без помех расстреливает ворота соперника, посылая снаряд прямиком на трибуны.
  • Угловой
    31'
    Второй угловой сейчас подали португальцы, но мяч не дошел до адресата. Сфера была потеряна пиренейцами.
  • 30'
    Несмотря на тот факт, что в нашем поединке сыграно 30 минут, уже сейчас можно сказать, что Португалия разгромит своего соперника. Собственно говоря, перед началом встречи в этом никто не сомневался.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАУЛИНЬЮ! 2:0!
    Быстрая атака португальцев. Передача с правого фланга в центр, и Паулинью в касание переправляет сферу в ворота после касания мяча голкипером Андорры.
  • 28'
    Нету слева на ударную позицию вышел. Нанес он выстрел в ближний угол, и сфера прилетела точно в голкипера, который трезво оценил эпизод и спас свою команду.
  • 27'
    Еще одна прострельная передача от Оливейру - слишком сильно для атакующего ряда хозяева идет сфера. В итоге пробить никому из хозяев так и не удается.
  • 25'
    Не включает пока дополнительных скоростей Португалия. Слишком робко идут вперед хозяева. Такими темпами будет сложно забить в ворота оппонента большое количество мячей.
  • Фол, нарушение
    24'
    Перестарался Нету. На левом фланге пошел он в отбор и снес Аарона Санчеса с ног. В итоге судьи снова игру остановили, назначив штрафной удар.
  • 23'
    Не смог справа Оливейра обработать мяч, разгоняя очередную по счету N-ную атаку португальцев. По итогу эпизода сфера вылетела за пределы газона.
  • Фол, нарушение
    22'
    Тринкан на правом фланге нарушил правила против оппонента. В очередной раз рефери пришлось обратиться к своему свистку.
  • 20'
    Пока совершенно без агрессии и невероятной активности играет Португалия. Уверен, что в ворота Андорры еще влетят голы, причем по ходу первого тайма.
  • 19'
    Оливейра после прострела с правого фланга немного не добегает до снаряда. В центре штрафной не удается футболисту замкнуть атаку своей команды.
  • Офсайд
    18'
    Нету в офсайде оказался. Большое желание у игрока забить второй гол, однако пока что у него получается далеко не все в этой встрече.
  • Фол, нарушение
    17'
    Нарушил правила Дуарте на половине поля соперника. Попросту игрок перестарался, и от большого желания съездил оппоненту по опорной ноге.
  • 16'
    Мог тут же второй гол Нету забивать, но из выгодной позиции, будучи в центре без опеки, выстрелил футболист куда-то в облака.
  • 14'
    Саншеш успевает отработать в обороне и в подкате сбросить мяч своему вратарю, который уже не спеша выбивает мяч в район центрального круга.
  • 13'
    Лопеш после подачи в его штрафную спокойно сыграл на выходе, забрав снаряд в свои перчатки. Очень надежная игра голкипера в рамке.
  • Фол, нарушение
    12'
    Да, полностью, конечно, переигрывает Португалия своего соперника по всем компонентам. Тем не менее, андоррцы заработали штрафной удар на правом фланге, неподалеку от ворот португальцев.
  • Опасный момент
    11'
    ОПАСНО! Хороший удар примерно с 28-ми метров в нижний левый угол нанес Саншеш, но за снарядом прыгнул голкипер Андорры, который достаточно умело отразил снаряд в сторону от рамки.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НЕТУ! 1:0!
    Ну что, началась веселая жизнь у Андорры? После передачи с правого фланга не смогли гости вынести сферу из штрафной. Снаряд прилетел на Нету, который слету выстрелил прямиком в левую "девятку".
  • 8'
    Пытаются оба наставника взбодрить свои коллективы. Пока не хочет просыпаться Португалия, а соперник по вполне понятным причинам ничего создать у ворот пиренейцев не может.
  • 7'
    На Саншеша был выполнил заброс из глубины. Пытался игрок на правом фланге до снаряда добраться, однако тот выкатился за пределы футбольного поля.
  • 6'
    Нету с левого фланга выполнял прострел на Паулинью, однако футболист португальской команды до мяча не добрался, а вот киперу Андорры это сделать удалось.
  • 5'
    Пытаются сверх активный прессинг применить футболисты Андорры, да только это не позволяет им загонять по олю португальцев, которые достаточно спокойно перекатывают сферу поперек поля.
  • Угловой
    4'
    Первый в матче угловой удар на правом фланге заработали португальцы. Последовал навес с правого фланга в центр штрафной, где никто из пиренейцев к снаряду добраться не сумел. Потеря.
  • 3'
    Привычно для себя взяли мяч по свой контроль пиренейцы. Ничего другого от португальцев, кроме разгрома, мы сегодня не ждет. Уж больно разнится класс и уровень соперников.
  • 2'
    Футболисты сборной Португалии вышли на футбольный газон в красно-зеленых цветах, в то время, как Андорра предстала во всем желтом. Ворота хозяев будут в первом тайме справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Португалии стартовала. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим бригаду арбитров, которая будет работать на игре:

    Главный судья: Ален Бьери (Швейцария);
    Ассистент: Марко Цюрхер (Швейцария);
    Ассистент: Ален Хайнигер (Швейцария);
    Резервный: Антониу Нобре (Португалия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках очередного товарищеского поединка сойдутся лицом к лицу национальные команды Португалии и Андорры. Встреча состоится в Лиссабоне, на стадионе «Да Луш».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 146
Португалия 98.6% (144)
X 1.4% (2)
Андорра 0% (0)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Андорра
1.02
30.00
41.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 30.00 41.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 21.00 41.00

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
8.70 1.06 5.90 1.11 5.20 1.14 3.25 1.23 2.52 1.52 1.99 1.87 1.80 2.00 1.88 1.92 1.66 2.20 1.28 1.90 1.12 6.10 1.10 6.80 1.24 4.00 1.20 4.44
6.95 1.06 5.50 1.10 5.05 1.14 3.32 1.31 2.88 1.42 2.26 1.71 1.87 1.93 1.61 2.25 1.38 2.85 1.29 3.20 1.15 4.55
6.96 1.10 3.72 1.26 2.49 1.51 2.35 1.58 2.39 1.57 2.28 1.62 1.90 1.90 1.88 1.92 1.71 2.12 1.59 2.32 1.25 3.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.55 1.47 1.95 1.85 1.87 1.92 1.24 4.00 1.13 5.80
6.10 1.12 3.95 1.25 2.31 1.61 1.85 1.95 1.52 2.53 1.25 3.95
3.70 1.26 2.93 1.39 2.68 1.46 2.60 1.49 2.21 1.65 2.02 1.77 1.55 2.39 1.46 2.68
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4
2.70 1.45 2.04 1.77 1.57 2.40 1.62 2.27 1.42 2.85
6.85 1.10 3.95 1.25 3.32 1.33 2.17 1.69 1.73 2.11 1.48 2.65 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.28
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
8.40 1.14
Где смотреть матч Португалия 2:0 Андорра онлайн

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Прогнозы на матч Португалия 2:0 Андорра

Исход игры
Португалия
98.6% (144)
Ничья
1.4% (2)
Андорра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
91.61% (131)
Меньше
8.39% (12)
Обе команды забьют
Да
3.5% (5)
Нет
96.5% (138)
Популярный счёт
4:0 Португалия
28.1% (41)
3:0 Португалия
27.4% (40)
5:0 Португалия
24% (35)
7:0 Португалия
4.8% (7)
2:0 Португалия
3.4% (5)
1:0 Португалия
3.4% (5)
6:0 Португалия
2.1% (3)
3:1 Португалия
2.1% (3)
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