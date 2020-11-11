Отправился уже разминаться у кромки поля Роналду. Как-то с испуганными глазами за всем происходящим смотрят андоррцы.

Еще один угловой у ворот Андорры не закончился ничем. Хозяева плохо разыграли стандартное положение и позволили сопернику отбиться.

МОМЕНТ! Трикан избежал офсайда и, сместившись с левого фланга в центр, пробил по воротам противника. Рикошет принес угловой.

Целую серию угловых подали португальцы у ворот Андорры, однако андердог действовал на стандартных положениях очень успешно.

Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 2:0. Впереди португальцы.

39' Моутинью на ударной позиции оказывается, но поднимают флажок судьи. Было положение "вне игры" у футболиста португальского коллектива.

37' Получил игрок Андорры по ногам на правом фланге. Будет ему оказана медицинская помощь. Сервосу досталось, но уже поднимается он с газону, и сможет продолжить поединок.

36' Постепенно завершается в нашем матче первый тайм. Ничего интересного за первую половину игры Андорра у ворот своего противника не создала.

35' В итоге еще один корнер заработали "красно-зеленые", но от атаки соперника им удалось отбиться достаточно спокойно.

34' После подачи с левого фланга Паулинью пробил с отскоком от газона, но успел Гомес среагировать в воротах и перевести сферу на угловой.

33' ОПАСНО! Прострельная передача с правого фланга, и Саншеш из центра без помех расстреливает ворота соперника, посылая снаряд прямиком на трибуны.

31' Второй угловой сейчас подали португальцы, но мяч не дошел до адресата. Сфера была потеряна пиренейцами.

30' Несмотря на тот факт, что в нашем поединке сыграно 30 минут, уже сейчас можно сказать, что Португалия разгромит своего соперника. Собственно говоря, перед началом встречи в этом никто не сомневался.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАУЛИНЬЮ! 2:0!

Быстрая атака португальцев. Передача с правого фланга в центр, и Паулинью в касание переправляет сферу в ворота после касания мяча голкипером Андорры.

28' Нету слева на ударную позицию вышел. Нанес он выстрел в ближний угол, и сфера прилетела точно в голкипера, который трезво оценил эпизод и спас свою команду.

27' Еще одна прострельная передача от Оливейру - слишком сильно для атакующего ряда хозяева идет сфера. В итоге пробить никому из хозяев так и не удается.

25' Не включает пока дополнительных скоростей Португалия. Слишком робко идут вперед хозяева. Такими темпами будет сложно забить в ворота оппонента большое количество мячей.

24' Перестарался Нету. На левом фланге пошел он в отбор и снес Аарона Санчеса с ног. В итоге судьи снова игру остановили, назначив штрафной удар.

23' Не смог справа Оливейра обработать мяч, разгоняя очередную по счету N-ную атаку португальцев. По итогу эпизода сфера вылетела за пределы газона.

22' Тринкан на правом фланге нарушил правила против оппонента. В очередной раз рефери пришлось обратиться к своему свистку.

20' Пока совершенно без агрессии и невероятной активности играет Португалия. Уверен, что в ворота Андорры еще влетят голы, причем по ходу первого тайма.

19' Оливейра после прострела с правого фланга немного не добегает до снаряда. В центре штрафной не удается футболисту замкнуть атаку своей команды.

18' Нету в офсайде оказался. Большое желание у игрока забить второй гол, однако пока что у него получается далеко не все в этой встрече.

17' Нарушил правила Дуарте на половине поля соперника. Попросту игрок перестарался, и от большого желания съездил оппоненту по опорной ноге.

16' Мог тут же второй гол Нету забивать, но из выгодной позиции, будучи в центре без опеки, выстрелил футболист куда-то в облака.

14' Саншеш успевает отработать в обороне и в подкате сбросить мяч своему вратарю, который уже не спеша выбивает мяч в район центрального круга.

13' Лопеш после подачи в его штрафную спокойно сыграл на выходе, забрав снаряд в свои перчатки. Очень надежная игра голкипера в рамке.

12' Да, полностью, конечно, переигрывает Португалия своего соперника по всем компонентам. Тем не менее, андоррцы заработали штрафной удар на правом фланге, неподалеку от ворот португальцев.

11' ОПАСНО! Хороший удар примерно с 28-ми метров в нижний левый угол нанес Саншеш, но за снарядом прыгнул голкипер Андорры, который достаточно умело отразил снаряд в сторону от рамки.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НЕТУ! 1:0!

Ну что, началась веселая жизнь у Андорры? После передачи с правого фланга не смогли гости вынести сферу из штрафной. Снаряд прилетел на Нету, который слету выстрелил прямиком в левую "девятку".

8' Пытаются оба наставника взбодрить свои коллективы. Пока не хочет просыпаться Португалия, а соперник по вполне понятным причинам ничего создать у ворот пиренейцев не может.

7' На Саншеша был выполнил заброс из глубины. Пытался игрок на правом фланге до снаряда добраться, однако тот выкатился за пределы футбольного поля.

6' Нету с левого фланга выполнял прострел на Паулинью, однако футболист португальской команды до мяча не добрался, а вот киперу Андорры это сделать удалось.

5' Пытаются сверх активный прессинг применить футболисты Андорры, да только это не позволяет им загонять по олю португальцев, которые достаточно спокойно перекатывают сферу поперек поля.

4' Первый в матче угловой удар на правом фланге заработали португальцы. Последовал навес с правого фланга в центр штрафной, где никто из пиренейцев к снаряду добраться не сумел. Потеря.

3' Привычно для себя взяли мяч по свой контроль пиренейцы. Ничего другого от португальцев, кроме разгрома, мы сегодня не ждет. Уж больно разнится класс и уровень соперников.

2' Футболисты сборной Португалии вышли на футбольный газон в красно-зеленых цветах, в то время, как Андорра предстала во всем желтом. Ворота хозяев будут в первом тайме справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.