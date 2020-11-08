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Португалия
 
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Андорра

Предыдущие игры

Португалия Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия
Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия
Андорра Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Фарерские острова 2:0 Андорра Андорра 0:0 Мальта Андорра 1:2 Кабо-Верде Оспиталет 1:1 Андорра
Андорра 0:1 Фарерские острова Монтаньеса 0:5 Андорра Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:2 Турция Албания 2:2 Андорра Исландия 2:0 Андорра Андорра 1:0 Молдова Франция 3:0 Андорра Турция 1:0 Андорра Андорра 0:4 Франция Молдова 1:0 Андорра Андорра 0:3 Албания Андорра 0:2 Исландия Андорра 0:0 Латвия Андорра 1:1 Грузия Казахстан 4:0 Андорра

Последние игры между собой

Португалия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Андорра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Андорра 0:2 Португалия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Португалия 6:0 Андорра Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Андорра от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Португалия 95.7% (44)
    X 4.3% (2)
    Андорра 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Андорра
    1.02
    26.00
    65.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.02 26.00 65.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Португалия» – «Андорра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Португалия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Андорра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Португалия» – «Андорра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    8.40 1.05 4.30 1.20 3.70 1.28 2.46 1.55 2.04 1.83 1.83 2.04 1.69 2.25 1.40 2.95 1.30 3.50 1.14 5.10 1.12 5.70
    7.70 1.04 3.98 1.20 3.40 1.28 2.34 1.57 1.93 1.87 1.67 2.34 1.38 3.04 1.28 3.54 1.12 5.40 1.09 5.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.67 1.63 2.26 1.38 3.05
    5.70 1.14 4.20 1.23 2.11 1.73 1.58 2.38 1.35 3.20
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.85 1.39 2.15 1.66 1.62 2.20
    6.65 1.11 2.83 1.43 2.15 1.70 1.64 2.26 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    Букмекер Да Нет
    11.50 1.04
    Букмекер Да Нет
    9.00 1.06
    Где смотреть матч Португалия - Андорра онлайн

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    Прогнозы на матч Португалия - Андорра

    Исход игры
    Португалия
    95.7% (44)
    Ничья
    4.3% (2)
    Андорра
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.05% (37)
    Меньше
    13.95% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    9.3% (4)
    Нет
    90.7% (39)
    Популярный счёт
    4:0 Португалия
    28.3% (13)
    3:0 Португалия
    26.1% (12)
    5:0 Португалия
    17.4% (8)
    2:0 Португалия
    4.3% (2)
    1:0 Португалия
    4.3% (2)
    3:1 Португалия
    4.3% (2)
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