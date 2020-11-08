Португалия
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Андорра
Предыдущие игры
Португалия Последние 20 матчей: +13 =6 -1Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия
Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия Сербия 2:4 Португалия Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия
Андорра Последние 20 матчей: +2 =6 -12Фарерские острова 2:0 Андорра Андорра 0:0 Мальта Андорра 1:2 Кабо-Верде Оспиталет 1:1 Андорра
Андорра 0:1 Фарерские острова Монтаньеса 0:5 Андорра Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:2 Турция Албания 2:2 Андорра Исландия 2:0 Андорра Андорра 1:0 Молдова Франция 3:0 Андорра Турция 1:0 Андорра Андорра 0:4 Франция Молдова 1:0 Андорра Андорра 0:3 Албания Андорра 0:2 Исландия Андорра 0:0 Латвия Андорра 1:1 Грузия Казахстан 4:0 Андорра
Последние игры между собой
Португалия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Андорра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Португалия - Андорра
Исход игры
Португалия
95.7% (44)
Ничья
4.3% (2)
Андорра
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
86.05% (37)
Меньше
13.95% (6)
Обе команды забьют
Да
9.3% (4)
Нет
90.7% (39)
Популярный счёт
4:0 Португалия
28.3% (13)
3:0 Португалия
26.1% (12)
5:0 Португалия
17.4% (8)
2:0 Португалия
4.3% (2)
1:0 Португалия
4.3% (2)
3:1 Португалия
4.3% (2)
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