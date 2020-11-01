КСМ Политехника Яссы
0:1
Первый тайм: 23'
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Вииторул Констанца
0:1
20' ГолAlin Dobrosavlevici
16
Levente
Bosz
19
Razvan
Onea
22
Sorin
Busu
42
Dan
Talmaciu
23
Гицэ
Вирджил
27
Эли
Лопес
- Основной состав
-
16 Levente BoszВратарь
-
19 Razvan OneaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Sorin BusuЗащитник
-
42 Dan TalmaciuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
77 Ассулин ГайНападающий
- Нападающий
-
-
29 Antonio Stan
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Pancu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Эли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Стоян АдрианНападающий
-
-
-
97 Darius Grosu
-
-
Главный тренер: Ruben de la Barrera
Ход матча
20'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Andrei Cristea1
|4
|0.44
|2.
|Juan Pablo Passaglia
|2
|0.22
|3.
|Платини Суареш
|1
|0.11
|4.
|Калкан Андреас
|1
|0.11
|5.
|Попадюк Дору
|1
|0.11
|6.
|Dzenan Zajmovic
|1
|0.11
|7.
|Razvan Onea
|1
|0.11
|8.
|Ванцо Флориано
|0
|0
|9.
|Бреевелд Никандро
|0
|0
|10.
|Sorin Busu
|0
|0
|11.
|Ionut Francisc Cristea
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукассен Кевин
|4
|0.44
|2.
|Янку Габриэль
|3 (1)
|0.33
|3.
|Чобану Андрей
|2 (1)
|0.22
|4.
|Alexandru Matan
|1
|0.11
|5.
|Гастаньяга Йон
|1
|0.11
|6.
|Касап Карлос
|1
|0.11
|7.
|Alin Dobrosavlevici
|1
|0.11
|8.
|Дюссо Дамьен
|0
|0
|9.
|Bradley de Nooijer
|0
|0
|10.
|Раду Бобок
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Manuel De Iriondo
|4
|1
|2.
|Ionut Francisc Cristea
|2
|1
|3.
|Ванцо Флориано
|3
|0
|4.
|Бреевелд Никандро
|2
|0
|5.
|Платини Суареш
|2
|0
|6.
|Калкан Андреас
|2
|0
|7.
|Михалаке Мариус
|0
|1
|8.
|Фрасинеску Козмин
|1
|0
|9.
|Juan Pablo Passaglia
|1
|0
|10.
|Lucas Chacana
|1
|0
|11.
|Donaldo Acka
|1
|0
|12.
|Razvan Onea
|1
|0
|13.
|Andrei Cristea1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Янку Габриэль
|3
|0
|2.
|Младен Себастьян
|2
|0
|3.
|Гастаньяга Йон
|2
|0
|4.
|Чобану Андрей
|2
|0
|5.
|Alexandru Matan
|2
|0
|6.
|Andrei Artean
|0
|1
|7.
|Матей Космин
|1
|0
|8.
|Кожокару Валентин
|1
|0
|9.
|Бензар Ромарио
|1
|0
|10.
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|11.
|Дюссо Дамьен
|1
|0
|12.
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|13.
|Гицэ Вирджил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КСМ Политехника Яссы
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|Вииторул Констанца
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: + = -Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ
УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: + = -Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра
Сепси 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 УТА Арад Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:3 Сепси Германнштадт 2:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Сепси 3:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы
Последние игры между собой
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Вииторул Констанца: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|9
|8
|0
|1
|14 - 4
|24
|2.
|ФКСБ
|8
|6
|0
|2
|22 - 9
|18
|3.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|3
|0
|9 - 3
|18
|4.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|5.
|УТА Арад
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|6.
|Академика Клинчени
|9
|3
|4
|2
|8 - 6
|13
|7.
|Вииторул Констанца
|1:0
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|8.
|Киндия Тырговиште
|8
|3
|2
|3
|5 - 5
|11
|9.
|Ботошани
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|10.
|Волунтари
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|11.
|Германнштадт
|9
|2
|4
|3
|10 - 14
|10
|12.
|КСМ Политехника Яссы
|0:1
|9
|3
|0
|6
|11 - 22
|9
|13.
|Арджеш
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|1
|5
|10 - 12
|7
|15.
|Динамо Бухарест
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|16.
|Астра
|8
|1
|1
|6
|9 - 17
|4
Победитель
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