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  3. Румыния
КСМ Политехника Яссы
0:1
Первый тайм: 23'

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
0:1
20' Гол
Alin Dobrosavlevici
23'
16
Levente
Bosz
19
Razvan
Onea
23
Фрасинеску
Козмин
3
Баксеванос
Николаос
22
Sorin
Busu
42
Dan
Talmaciu
86
Бреевелд
Никандро
8
Juan
Pablo
Passaglia
20
Платини
Суареш
9
Dzenan
Zajmovic
90
Калкан
Андреас
12
Кожокару
Валентин
4
Дюссо
Дамьен
21
Alin
Dobrosavlevici
23
Гицэ
Вирджил
6
Bradley
de
Nooijer
11
Victor
Fernandez1
28
Гастаньяга
Йон
8
Касап
Карлос
20
Alexandru
Matan
42
Лукассен
Кевин
27
Эли
Лопес
КСМ Политехника Яссы
Вииторул Констанца

Ход матча

1'
Manuel De Iriondo
Dan Talmaciu
 
20'
0:1
Alin Dobrosavlevici
(Дюссо Дамьен)

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andrei Cristea1 4 0.44
2. Juan Pablo Passaglia 2 0.22
3. Платини Суареш 1 0.11
4. Калкан Андреас 1 0.11
5. Попадюк Дору 1 0.11
6. Dzenan Zajmovic 1 0.11
7. Razvan Onea 1 0.11
8. Ванцо Флориано 0 0
9. Бреевелд Никандро 0 0
10. Sorin Busu 0 0
11. Ionut Francisc Cristea 0 0
Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукассен Кевин 4 0.44
2. Янку Габриэль 3 (1) 0.33
3. Чобану Андрей 2 (1) 0.22
4. Alexandru Matan 1 0.11
5. Гастаньяга Йон 1 0.11
6. Касап Карлос 1 0.11
7. Alin Dobrosavlevici 1 0.11
8. Дюссо Дамьен 0 0
9. Bradley de Nooijer 0 0
10. Раду Бобок 0 0

Карточки

КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Manuel De Iriondo 4 1
2. Ionut Francisc Cristea 2 1
3. Ванцо Флориано 3 0
4. Бреевелд Никандро 2 0
5. Платини Суареш 2 0
6. Калкан Андреас 2 0
7. Михалаке Мариус 0 1
8. Фрасинеску Козмин 1 0
9. Juan Pablo Passaglia 1 0
10. Lucas Chacana 1 0
11. Donaldo Acka 1 0
12. Razvan Onea 1 0
13. Andrei Cristea1 1 0
Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Янку Габриэль 3 0
2. Младен Себастьян 2 0
3. Гастаньяга Йон 2 0
4. Чобану Андрей 2 0
5. Alexandru Matan 2 0
6. Andrei Artean 0 1
7. Матей Космин 1 0
8. Кожокару Валентин 1 0
9. Бензар Ромарио 1 0
10. Кицу Аурелиан 1 0
11. Дюссо Дамьен 1 0
12. Кастанеда Хосе 1 0
13. Гицэ Вирджил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
КСМ Политехника Яссы 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Вииторул Констанца 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2)

Предыдущие игры

КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: + = -
Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ
УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: + = -
Вииторул Констанца 2:2 Арджеш Волунтари 0:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Астра
Сепси 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:1 УТА Арад Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:3 Сепси Германнштадт 2:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Сепси 3:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы

Последние игры между собой

КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Вииторул Констанца: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы Лига 1 КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Первая лига Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы Первая лига
Вииторул Констанца 0:1 КСМ Политехника Яссы Первая лига Вииторул Констанца 1:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 9 8 0 1 14 - 4 24
2. ФКСБ 8 6 0 2 22 - 9 18
3. ЧФР Клуж 8 5 3 0 9 - 3 18
4. Сепси 9 4 3 2 12 - 8 15
5. УТА Арад 9 3 5 1 10 - 8 14
6. Академика Клинчени 9 3 4 2 8 - 6 13
7. Вииторул Констанца 1:0 9 3 4 2 13 - 13 13
8. Киндия Тырговиште 8 3 2 3 5 - 5 11
9. Ботошани 9 3 2 4 14 - 13 11
10. Волунтари 9 3 1 5 10 - 13 10
11. Германнштадт 9 2 4 3 10 - 14 10
12. КСМ Политехника Яссы 0:1 9 3 0 6 11 - 22 9
13. Арджеш 9 2 2 5 9 - 15 8
14. Газ-Метан Медиаш 8 2 1 5 10 - 12 7
15. Динамо Бухарест 8 1 2 5 7 - 11 5
16. Астра 8 1 1 6 9 - 17 4
  • До матча
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
КСМ Политехника Яссы
Ничья
Вииторул Констанца
2.98
3.40
2.62
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.98 3.40 2.38
  2.92 3.30 2.62

Самый высокий коэффициент на матч «КСМ Политехника Яссы» – «Вииторул Констанца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «КСМ Политехника Яссы» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вииторул Констанца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «КСМ Политехника Яссы» – «Вииторул Констанца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.80 1.03 7.70 1.05 3.32 1.30 2.61 1.48 1.89 1.99 1.46 2.68 1.35 3.04 1.11 5.45 1.08 5.60 1.00 9.90
3.55 1.32 2.70 1.51 2.15 1.76 1.88 2.02 1.67 2.29 1.48 2.79 1.33 3.48 1.11 7.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
2.82 1.42 1.90 1.88 1.42 2.82
3.00 1.43 2.46 1.59 1.92 1.97 1.57 2.52 1.41 3.07
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.61 1.48 1.67 2.18 1.27 3.68
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