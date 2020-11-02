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  3. Румыния
Киндия Тырговиште
0:1
Перерыв

Стадион:
ФКСБ
0'
0:1
23' Гол
Кристя Юлиан
25
Mihai
Aioani
98
Tiberio
Capusa
17
Пициан
Андрей
66
Paul
Iacob
48
Fomba
Bourama
20
Cristian
Negut
22
Раца
Вадим
8
Marco
Dulca
7
Franck
Yameogo
19
Daniel
Popa
III
11
Флоря
Константин
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
3
Панцыру
Ионуц
20
Вынэ
Йонуц
5
Симон
Габриэл
10
Тэнасе
Флорин
98
Ман
Деннис
27
Олару
Дариус
11
Моруцан
Олимпиу
Киндия Тырговиште
ФКСБ

Ход матча

23'
0:1
Кристя Юлиан
(Моруцан Олимпиу)

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флоря Константин 2 0.22
2. Раца Вадим 1 0.11
3. Daniel Popa III 1 0.11
4. Бериша Вальмир 1 (1) 0.11
5. Cristian Negut 0 0
6. Tomas Diaz2 0 0
ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ман Деннис 7 0.78
2. Тэнасе Флорин 6 (2) 0.67
3. Моруцан Олимпиу 3 (1) 0.33
4. Кристя Юлиан 3 0.33
5. Буш Сержиу 1 0.11
6. Вынэ Йонуц 1 0.11
7. Andrei Istrate 1 0.11
8. Octavian Popescu 0 0
9. Бузьюк Александру 0 0
10. Попеску Овидиу 0 0
11. Симон Габриэл 0 0
12. Олару Дариус 0 0
13. Панцыру Ионуц 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Denis Dumitrascu 2 1
2. Daniel Popa III 3 0
3. Paul Iacob 1 1
4. Флоря Константин 2 0
5. Раца Вадим 2 0
6. Franck Yameogo 2 0
7. Cornel Dinu 2 0
8. Tomas Diaz2 2 0
9. Пициан Андрей 1 0
10. Marco Dulca 1 0
11. Adrian Ionita 1 0
12. Mihai Aioani 1 0
13. Cristian Negut 1 0
ФКСБ
# Игрок      
1. Панцыру Ионуц 3 0
2. Олару Дариус 1 1
3. Мирон Джордже 2 0
4. Кристя Юлиан 2 0
5. Ман Деннис 2 0
6. Буш Сержиу 1 0
7. Эначе Габриэль 1 0
8. Вынэ Йонуц 1 0
9. Тэнасе Флорин 1 0
10. Бузьюк Александру 1 0
11. Коман Флоринел 1 0
12. Попеску Овидиу 1 0
13. Влад Даниэл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Киндия Тырговиште 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 ФКСБ 28.57% (6) 9.52% (2) 19.05% (4) 4.76% (1) 9.52% (2) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: + = -
УТА Арад 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца
ФКСБ Последние 20 матчей: + = -
ФКСБ 5:0 Германнштадт Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 5:2 ФКСБ
ФКСБ 0:2 Слован Либерец ФКСБ 3:0 Арджеш Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш

Последние игры между собой

Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
ФКСБ: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 1:2 ФКСБ Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 9 8 0 1 14 - 4 24
2. ФКСБ 1:0 9 7 0 2 23 - 9 21
3. ЧФР Клуж 9 5 3 1 10 - 5 18
4. Сепси 9 4 3 2 12 - 8 15
5. УТА Арад 9 3 5 1 10 - 8 14
6. Академика Клинчени 9 3 4 2 8 - 6 13
7. Ботошани 9 3 2 4 14 - 13 11
8. Киндия Тырговиште 0:1 9 3 2 4 5 - 6 11
9. Вииторул Констанца 8 2 4 2 13 - 14 10
10. Газ-Метан Медиаш 9 3 1 5 12 - 13 10
11. Волунтари 9 3 1 5 10 - 13 10
12. Германнштадт 9 2 4 3 10 - 14 10
13. КСМ Политехника Яссы 8 3 0 5 12 - 22 9
14. Арджеш 9 2 2 5 9 - 15 8
15. Динамо Бухарест 8 1 2 5 7 - 11 5
16. Астра 8 1 1 6 9 - 17 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
ФКСБ
6.35
8.12
1.52
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.60 4.30 1.52
Бонус: 5 000 ₽ 19.00 6.50 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 6.35 4.35 1.49
  28.14 8.12 1.11

Самый высокий коэффициент на матч «Киндия Тырговиште» – «ФКСБ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Киндия Тырговиште» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ФКСБ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Киндия Тырговиште» – «ФКСБ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.00 1.05 9.40 1.06 4.50 1.18 3.30 1.30 2.12 1.72 1.87 1.87 1.82 1.99 1.61 2.33 1.25 3.75 1.22 4.50 1.05 8.50 1.02 9.20 1.03 9.80
11.50 1.01 9.50 1.02 4.00 1.22 3.04 1.37 2.07 1.82 1.61 2.28 1.40 2.81 1.16 4.55 1.12 5.20 1.02 9.10 1.04 8.10
2.48 1.54 2.16 1.70 3.13 1.35 2.25 1.65 1.88 1.95 1.63 2.28 1.39 2.98 1.48 2.69 1.39 2.99 1.14 5.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.15 1.65 2.05 1.77 1.31 3.25 1.14 5.10
3.26 1.33 2.11 1.71 1.52 2.50 1.22 4.20
1.85 1.97 1.53 2.50 2.04 1.79 1.63 2.29 1.19 4.57
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.90 1.38 1.88 2.00 1.41 3.10
2.99 1.38 1.77 2.03 1.35 3.14

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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