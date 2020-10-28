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  3. Германия
Оснабрюк
0:1
Первый тайм: 40'

Стадион:
Дармштадт
0'
26' Желтая карточка
Палссон Виктор
0:1
31' Гол
Палссон Виктор
40'
22
Кюн
Филипп
7
Айдини
Басхким
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
13
Райхель
Кен
23
Блаша
Давид
8
Таффертсхофер
Ульрих
29
Хеннинг
Брайан
10
Шмидт
Никлас
14
Аменийдо
Этьенн
9
Сантос
Кристиан
1
Шуэн
Марсель
37
Херрман
Патрик
II
17
Май
Ларс-Лукас
23
Рапп
Николай
32
Холланд
Фабиан
6
Мелем
Марвин
4
Палссон
Виктор
11
Кемпе
Тобиас
22
Сейдель
Аарон
19
Дурсун
Сердар
40
Берко
Эрих
Оснабрюк
4-2-3-1
Дармштадт
4-3-3

Ход матча

26'
 
Палссон Виктор
31'
0:1
Палссон Виктор
(Дурсун Сердар)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сантос Кристиан 3 (1) 0.6
2. Аменийдо Этьенн 1 0.2
3. Керк Себастьян 0 0
Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 3 (1) 0.6
2. Хонзак Матиас 1 0.2
3. Рапп Николай 1 0.2
4. Мелем Марвин 1 0.2
5. Скарке Тим 1 0.2
6. Кемпе Тобиас 0 0
7. Берко Эрих 0 0
8. Херрман Патрик II 0 0

Карточки

Оснабрюк
# Игрок      
1. Айдини Басхким 1 1
2. Марк Хейдер 1 0
3. Райхель Кен 1 0
4. Сантос Кристиан 1 0
5. Керк Себастьян 1 0
6. Таффертсхофер Ульрих 1 0
7. Гугганиг Лукас 1 0
8. Аменийдо Этьенн 1 0
9. Кюн Филипп 1 0
Дармштадт
# Игрок      
1. Палссон Виктор 2 0
2. Мелем Марвин 2 0
3. Холланд Фабиан 1 0
4. Бадер Маттиас 1 0
5. Рапп Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оснабрюк 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0
 Дармштадт 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 57.14% (4)

Предыдущие игры

Оснабрюк Последние 20 матчей: + = -
Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк
Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Арминия 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк
Дармштадт Последние 20 матчей: + = -
Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт
Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Карлсруэ 2:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум Дармштадт 2:0 Хайденхайм

Последние игры между собой

Оснабрюк: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Дармштадт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Дармштадт 2:2 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 4:0 Дармштадт Бундеслига 2 Оснабрюк 1:1 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 0:2 Оснабрюк Бундеслига 3
Дармштадт 1:0 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 1:0 Дармштадт Бундеслига 3 Оснабрюк 4:1 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 0:1 Оснабрюк Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 5 5 0 0 13 - 5 15
2. Хольштайн Киль Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
3. Ганновер 96 Заявка 5 3 0 2 10 - 4 9
4. Ян Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
5. Бохум Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Дармштадт 1:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Зандхаузен Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9. Санкт-Паули Заявка 5 1 3 1 10 - 9 6
10. Гройтер Фюрт Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Оснабрюк 0:1 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Нюрнберг Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
13. Падерборн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Хайденхайм Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Карлсруэ Заявка 5 1 1 3 4 - 5 4
16. Фортуна Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Айнтрахт Бр Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium at the Bremer Brucke. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Дармштадт
3.21
3.64
2.51
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.50 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.15 2.90 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.64 2.36
  3.21 3.04 2.51

Самый высокий коэффициент на матч «Оснабрюк» – «Дармштадт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оснабрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дармштадт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оснабрюк» – «Дармштадт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.00 1.08 9.90 1.03 2.75 1.42 3.15 1.33 1.58 2.30 1.88 1.92 1.66 2.23 1.20 4.20 1.20 4.30 1.05 8.50 1.05 8.70 1.04 9.30
11.25 1.01 10.25 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.18 1.76 1.67 2.21 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.40
7.07 1.11 2.70 1.50 2.37 1.63 2.03 1.85 1.75 2.16 1.58 2.47 1.77 2.13 1.55 2.55 1.55 2.58 1.20 4.86 1.16 5.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.77 1.97 2.10 1.74 1.11 5.80 1.15 4.90 1.09 6.50
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
1.59 2.44 1.35 3.34 1.11 7.11 1.51 2.67 1.36 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90
4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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