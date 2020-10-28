Оснабрюк
0:1
Первый тайм: 40'
Стадион: Stadium at the Bremer Brucke
Дармштадт
26' Желтая карточкаПалссон Виктор
0:1
31' ГолПалссон Виктор
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
13
Райхель
Кен
23
Блаша
Давид
10
Шмидт
Никлас
23
Рапп
Николай
11
Кемпе
Тобиас
40
Берко
Эрих
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
-
13 Райхель КенЗащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кёлер СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ихорст ЛукНападающий
-
20 Марк ХейдерНападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Рапп НиколайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Берко ЭрихНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Markus Anfang
Ход матча
26'
31'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|0.6
|2.
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.2
|3.
|Керк Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурсун Сердар
|3 (1)
|0.6
|2.
|Хонзак Матиас
|1
|0.2
|3.
|Рапп Николай
|1
|0.2
|4.
|Мелем Марвин
|1
|0.2
|5.
|Скарке Тим
|1
|0.2
|6.
|Кемпе Тобиас
|0
|0
|7.
|Берко Эрих
|0
|0
|8.
|Херрман Патрик II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Айдини Басхким
|1
|1
|2.
|Марк Хейдер
|1
|0
|3.
|Райхель Кен
|1
|0
|4.
|Сантос Кристиан
|1
|0
|5.
|Керк Себастьян
|1
|0
|6.
|Таффертсхофер Ульрих
|1
|0
|7.
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|8.
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|9.
|Кюн Филипп
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Палссон Виктор
|2
|0
|2.
|Мелем Марвин
|2
|0
|3.
|Холланд Фабиан
|1
|0
|4.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|5.
|Рапп Николай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оснабрюк
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|Дармштадт
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|57.14% (4)
Предыдущие игры
Оснабрюк Последние 20 матчей: + = -Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк
Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Арминия 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк
Дармштадт Последние 20 матчей: + = -Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт
Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Карлсруэ 2:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум Дармштадт 2:0 Хайденхайм
Последние игры между собой
Оснабрюк: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Дармштадт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 5
|15
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 4
|9
|4.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|5.
|Бохум
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Дармштадт
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 9
|6
|10.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Оснабрюк
|0:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|13.
|Падерборн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|16.
|Фортуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Оснабрюк» – «Дармштадт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оснабрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дармштадт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оснабрюк» – «Дармштадт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|7.00
|1.08
|9.90
|1.03
|2.75
|1.42
|—
|—
|3.15
|1.33
|—
|—
|1.58
|2.30
|1.88
|1.92
|1.66
|2.23
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.20
|4.30
|1.05
|8.50
|1.05
|8.70
|1.04
|9.30
|
|11.25
|1.01
|10.25
|1.02
|4.10
|1.22
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.18
|1.76
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.43
|2.74
|1.19
|4.25
|1.14
|4.85
|1.03
|8.40
|—
|—
|
|7.07
|1.11
|—
|—
|2.70
|1.50
|2.37
|1.63
|2.03
|1.85
|1.75
|2.16
|1.58
|2.47
|1.77
|2.13
|1.55
|2.55
|1.55
|2.58
|1.20
|4.86
|—
|—
|1.16
|5.62
|—
|—
|—
|—