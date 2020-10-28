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  2. Матчи
  3. Германия
Оснабрюк
1:1
Конец матча

Стадион:
Дармштадт
0'
26' Желтая карточка
Палссон Виктор
0:1
31' Гол
Палссон Виктор
44' Желтая карточка
Хеннинг Брайан
54' Желтая карточка
Аменийдо Этьенн
57' Желтая карточка
Мелем Марвин
1:1
78' Гол
Ихорст Лук
90'+4
22
Кюн
Филипп
7
Айдини
Басхким
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
13
Райхель
Кен
23
Блаша
Давид
8
Таффертсхофер
Ульрих
29
Хеннинг
Брайан
10
Шмидт
Никлас
14
Аменийдо
Этьенн
9
Сантос
Кристиан
1
Шуэн
Марсель
37
Херрман
Патрик
II
17
Май
Ларс-Лукас
23
Рапп
Николай
32
Холланд
Фабиан
6
Мелем
Марвин
4
Палссон
Виктор
11
Кемпе
Тобиас
22
Сейдель
Аарон
19
Дурсун
Сердар
40
Берко
Эрих
Оснабрюк
4-2-3-1
Дармштадт
4-3-3

Ход матча

26'
 
Палссон Виктор
31'
0:1
Палссон Виктор
(Дурсун Сердар)
44'
Хеннинг Брайан
 
46'
Рейс Людовит
Блаша Давид
 
46'
Ихорст Лук
Хеннинг Брайан
 
54'
Аменийдо Этьенн
 
57'
 
Мелем Марвин
57'
Керк Себастьян
Аменийдо Этьенн
 
74'
 
Хонзак Матиас
Сейдель Аарон
75'
 
Шнелльхардт Фабиан
Мелем Марвин
78'
Ихорст Лук
(Керк Себастьян)
1:1
83'
Кёлер Свен
Шмидт Никлас
 
83'
 
Скарке Тим
Берко Эрих
90'
Марк Хейдер
Сантос Кристиан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сантос Кристиан 3 (1) 0.6
2. Аменийдо Этьенн 1 0.2
3. Ихорст Лук 1 0.2
4. Керк Себастьян 0 0
Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурсун Сердар 3 (1) 0.6
2. Палссон Виктор 1 0.2
3. Хонзак Матиас 1 0.2
4. Рапп Николай 1 0.2
5. Мелем Марвин 1 0.2
6. Скарке Тим 1 0.2
7. Кемпе Тобиас 0 0
8. Берко Эрих 0 0
9. Херрман Патрик II 0 0

Карточки

Оснабрюк
# Игрок      
1. Айдини Басхким 1 1
2. Аменийдо Этьенн 2 0
3. Марк Хейдер 1 0
4. Райхель Кен 1 0
5. Сантос Кристиан 1 0
6. Керк Себастьян 1 0
7. Таффертсхофер Ульрих 1 0
8. Хеннинг Брайан 1 0
9. Гугганиг Лукас 1 0
10. Кюн Филипп 1 0
Дармштадт
# Игрок      
1. Мелем Марвин 3 0
2. Палссон Виктор 2 0
3. Холланд Фабиан 1 0
4. Бадер Маттиас 1 0
5. Рапп Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оснабрюк 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Дармштадт 0 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 0 50% (4)

Предыдущие игры

Оснабрюк Последние 20 матчей: + = -
Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк
Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Арминия 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк
Дармштадт Последние 20 матчей: + = -
Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Нюрнберг 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:0 Ян Зандхаузен 3:2 Дармштадт
Магдебург 2:3 Дармштадт Витесс 2:2 Дармштадт Дармштадт 0:0 Норвич Дармштадт 0:0 Норвич Веен Висбаден 2:1 Дармштадт Штуттгарт 1:3 Дармштадт Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Арминия 1:0 Дармштадт Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ян 3:0 Дармштадт Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Карлсруэ 2:0 Дармштадт Дармштадт 0:0 Бохум Дармштадт 2:0 Хайденхайм

Последние игры между собой

Оснабрюк: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Дармштадт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Дармштадт 2:2 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 4:0 Дармштадт Бундеслига 2 Оснабрюк 1:1 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 0:2 Оснабрюк Бундеслига 3
Дармштадт 1:0 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 1:0 Дармштадт Бундеслига 3 Оснабрюк 4:1 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 0:1 Оснабрюк Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 5 5 0 0 13 - 5 15
2. Хольштайн Киль Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
3. Ганновер 96 Заявка 5 3 0 2 10 - 4 9
4. Ян Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
5. Бохум Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Зандхаузен Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Оснабрюк Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
9. Санкт-Паули Заявка 5 1 3 1 10 - 9 6
10. Гройтер Фюрт Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Дармштадт Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12. Нюрнберг Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
13. Падерборн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Хайденхайм Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Карлсруэ Заявка 5 1 1 3 4 - 5 4
16. Фортуна Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Айнтрахт Бр Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Хеннинг Брайан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Палссон Виктор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Палссон Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium at the Bremer Brucke. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.70 4.40 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 1.14 9.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.64 2.36
  22.41 4.75 1.27

Самый высокий коэффициент на матч «Оснабрюк» – «Дармштадт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оснабрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дармштадт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оснабрюк» – «Дармштадт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.00 1.08 9.90 1.03 2.31 1.57 3.15 1.33 1.14 5.20 1.88 1.92 1.66 2.23 1.03 10.00 1.20 4.30 1.07 7.50 1.05 8.70 1.04 9.30
11.25 1.01 10.25 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.18 1.76 1.67 2.21 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.40
7.07 1.11 2.09 1.79 1.72 2.19 1.35 3.31 2.08 1.81 1.19 5.03 1.53 2.59 1.49 2.71 1.55 2.58 1.21 4.62 1.16 5.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.77 1.97 2.10 1.74 1.11 5.80 1.15 4.90 1.09 6.50
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
1.59 2.44 1.35 3.34 1.11 7.11 1.51 2.67 1.36 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90
4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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