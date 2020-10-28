Спортинг Л
Позже
Стадион: Жозе Алваладе
Жил Висенте
13
Нету
Луиш
24
Порро
Педро
1
Денис
2
Joel
V
44
Ногейра
5
Родригао
26
Рубен
Мигель
25
Минеро
Лукас
31
Талоша
Жоау
29
Лино
Сэмуел
9
Miullen
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Порро ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
-
1 ДенисВратарь
-
2 Joel VЗащитник
-
44 НогейраЗащитник
-
5 РодригаоЗащитник
-
26 Рубен МигельЗащитник
-
25 Минеро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Талоша ЖоауПолузащитник
-
29 Лино СэмуелНападающий
-
9 MiullenНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
7 ЛоуренсиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
11 Лоте АнтуанНападающий
-
-
27 Leandro XII
-
Главный тренер: Алмейда Руй
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сантуш Нуну II
|2
|0.5
|2.
|Гонсалвес Педро
|2
|0.5
|3.
|Вьетто Лусиано
|1
|0.25
|4.
|Кабрал Жоване
|1 (1)
|0.25
|5.
|Мендеш Нуну
|1
|0.25
|6.
|Коатес Себастьян
|1
|0.25
|7.
|Феддал Зу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лино Сэмуел
|2
|0.5
|2.
|Лоте Антуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коатес Себастьян
|3
|0
|2.
|Нету Луиш
|2
|0
|3.
|Феддал Зу
|2
|0
|4.
|Вендел Жералдо
|1
|0
|5.
|Адан Антонио
|1
|0
|6.
|Вьетто Лусиано
|1
|0
|7.
|Кабрал Жоване
|1
|0
|8.
|Гонсалвес Педро
|1
|0
|9.
|Луис Матеус II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ногейра
|3
|0
|2.
|Афонсо Жоао III
|2
|0
|3.
|Родригао
|1
|0
|4.
|Leandro XII
|1
|0
|5.
|Лоуренси
|1
|0
|6.
|Joel V
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спортинг Л
|37.5% (3)
|25% (2)
|0
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|Жил Висенте
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Спортинг Л Последние 20 матчей: + = -Санта-Клара 1:2 Спортинг Л Спортинг Л 2:2 Порту Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Спортинг Л 1:4 ЛАСК
Пасуш де Феррейра 0:2 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Абердин Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг Л 3:1 Белененсеш Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Бенфика 2:1 Спортинг Л Спортинг Л 0:0 Витория Сетубал Порту 2:0 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Санта-Клара Морейренсе 0:0 Спортинг Л Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Белененсеш 1:3 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Тондела Спортинг Л 1:0 Пасуш де Феррейра Витория Гимарайнш 2:2 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Авеш
Жил Висенте Последние 20 матчей: + = -Порту 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Тондела Санта-Клара 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Портимоненсе
Жил Висенте 3:3 Пасуш де Феррейра Белененсеш 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 3:2 Тондела Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Риу Аве Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Авеш Маритиму 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:3 Фамаликан Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Санта-Клара Боавишта 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Бенфика Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Брага 2:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:5 Морейренсе
Последние игры между собой
Спортинг Л: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 3
Жил Висенте: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 9
Жил Висенте 0:4 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 2:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:2 Спортинг Л Примейра-лига Жил Висенте 2:3 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 2:0 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 0:1 Жил Висенте Кубок лиги Спортинг Л 6:1 Жил Висенте Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Порту
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|4.
|Брага
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|2 - 2
|7
|8.
|Маритиму
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 12
|6
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|15.
|Тондела
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Боавишта
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Спортинг Л» – «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спортинг Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спортинг Л» – «Жил Висенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|11.50
|1.03
|7.70
|1.05
|3.45
|1.33
|2.70
|1.44
|2.12
|1.72
|1.90
|1.97
|1.70
|2.15
|1.50
|2.85
|1.30
|3.50
|1.14
|6.10
|1.11
|6.80
|1.02
|10.50
|
|9.50
|1.02
|8.60
|1.04
|3.46
|1.29
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.93
|1.96
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.30
|3.40
|1.12
|5.40
|1.09
|5.90
|1.01
|11.25
|
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.32
|2.74
|1.50
|2.20
|1.72
|1.92
|1.97
|1.69
|2.26
|1.47
|2.81
|1.31
|3.60
|—
|—
|1.11
|7.41
|—
|—
Прогнозы на матч Спортинг Л - Жил Висенте
Исход игры
Спортинг Л
97.9% (141)
Ничья
2.1% (3)
Жил Висенте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (44)
Меньше
68.57% (96)
Обе команды забьют
Да
28.57% (40)
Нет
71.43% (100)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
47.2% (68)
2:1 Спортинг Л
17.4% (25)
1:0 Спортинг Л
17.4% (25)
3:1 Спортинг Л
8.3% (12)
3:0 Спортинг Л
4.9% (7)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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