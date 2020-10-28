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Спортинг Л
 
Позже

Стадион:
Жил Висенте
1
Адан
Антонио
13
Нету
Луиш
4
Коатес
Себастьян
3
Феддал
Зу
24
Порро
Педро
6
Пальинья
Жоау
8
Луис
Матеус
II
28
Гонсалвес
Педро
5
Мендеш
Нуну
11
Сантуш
Нуну
II
77
Кабрал
Жоване
1
Денис
2
Joel
V
44
Ногейра
5
Родригао
26
Рубен
Мигель
25
Минеро
Лукас
6
Афонсо
Жоао
III
31
Талоша
Жоау
29
Лино
Сэмуел
9
Miullen
20
Фудзимото
Канья
Спортинг Л
3-5-2
Жил Висенте
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сантуш Нуну II 2 0.5
2. Гонсалвес Педро 2 0.5
3. Вьетто Лусиано 1 0.25
4. Кабрал Жоване 1 (1) 0.25
5. Мендеш Нуну 1 0.25
6. Коатес Себастьян 1 0.25
7. Феддал Зу 0 0
Жил Висенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лино Сэмуел 2 0.5
2. Лоте Антуан 0 0

Карточки

Спортинг Л
# Игрок      
1. Коатес Себастьян 3 0
2. Нету Луиш 2 0
3. Феддал Зу 2 0
4. Вендел Жералдо 1 0
5. Адан Антонио 1 0
6. Вьетто Лусиано 1 0
7. Кабрал Жоване 1 0
8. Гонсалвес Педро 1 0
9. Луис Матеус II 1 0
Жил Висенте
# Игрок      
1. Ногейра 3 0
2. Афонсо Жоао III 2 0
3. Родригао 1 0
4. Leandro XII 1 0
5. Лоуренси 1 0
6. Joel V 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спортинг Л 37.5% (3) 25% (2) 0 0 12.5% (1) 25% (2)
 Жил Висенте 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Спортинг Л Последние 20 матчей: + = -
Санта-Клара 1:2 Спортинг Л Спортинг Л 2:2 Порту Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Спортинг Л 1:4 ЛАСК
Пасуш де Феррейра 0:2 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Абердин Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг Л 3:1 Белененсеш Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Бенфика 2:1 Спортинг Л Спортинг Л 0:0 Витория Сетубал Порту 2:0 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Санта-Клара Морейренсе 0:0 Спортинг Л Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Белененсеш 1:3 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Тондела Спортинг Л 1:0 Пасуш де Феррейра Витория Гимарайнш 2:2 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Авеш
Жил Висенте Последние 20 матчей: + = -
Порту 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Тондела Санта-Клара 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Портимоненсе
Жил Висенте 3:3 Пасуш де Феррейра Белененсеш 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 3:2 Тондела Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Риу Аве Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Авеш Маритиму 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:3 Фамаликан Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Санта-Клара Боавишта 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Бенфика Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Брага 2:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:5 Морейренсе

Последние игры между собой

Спортинг Л: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 3
Жил Висенте: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 9
Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:2 Спортинг Л Кубок лиги Жил Висенте 3:1 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 2:0 Жил Висенте Примейра-лига
Жил Висенте 0:4 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 2:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:2 Спортинг Л Примейра-лига Жил Висенте 2:3 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 2:0 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 0:1 Жил Висенте Кубок лиги Спортинг Л 6:1 Жил Висенте Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Спортинг Л Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Порту Заявка 5 3 1 1 13 - 6 10
4. Брага Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
5. Морейренсе Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Санта-Клара Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
7. Витория Гимарайнш Заявка 5 2 1 2 2 - 2 7
8. Маритиму Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
9. Насьонал Мадейра Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Риу Аве Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
11. Фамаликан Заявка 5 1 3 1 9 - 12 6
12. Жил Висенте Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Пасуш де Феррейра Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14. Белененсеш Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
15. Тондела Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
16. Портимоненсе Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Боавишта Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
18. Фаренсе Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Спортинг Л 97.9% (141)
X 2.1% (3)
Жил Висенте 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Жил Висенте
1.53
4.42
7.43
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.20 7.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.10 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.10 6.45
  1.49 4.42 7.43

Самый высокий коэффициент на матч «Спортинг Л» – «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спортинг Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спортинг Л» – «Жил Висенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
11.50 1.03 7.70 1.05 3.45 1.33 2.70 1.44 2.12 1.72 1.90 1.97 1.70 2.15 1.50 2.85 1.30 3.50 1.14 6.10 1.11 6.80 1.02 10.50
9.50 1.02 8.60 1.04 3.46 1.29 2.72 1.46 1.93 1.96 1.49 2.62 1.30 3.40 1.12 5.40 1.09 5.90 1.01 11.25
3.55 1.32 2.74 1.50 2.20 1.72 1.92 1.97 1.69 2.26 1.47 2.81 1.31 3.60 1.11 7.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.42 1.95 1.85 1.38 2.75 1.11 6.00
2.91 1.41 1.98 1.83 1.42 2.88 1.14 5.80 1.10 7.10
3.10 1.41 2.54 1.56 1.99 1.90 1.60 2.44 1.43 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.70 1.50 1.65 2.22 1.28 3.45
3.76 1.27 2.68 1.47 1.69 2.17 1.26 3.85 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
5.55 1.15
Букмекер Да Нет
4.05 1.27
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Прогнозы на матч Спортинг Л - Жил Висенте

Исход игры
Спортинг Л
97.9% (141)
Ничья
2.1% (3)
Жил Висенте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (44)
Меньше
68.57% (96)
Обе команды забьют
Да
28.57% (40)
Нет
71.43% (100)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
47.2% (68)
2:1 Спортинг Л
17.4% (25)
1:0 Спортинг Л
17.4% (25)
3:1 Спортинг Л
8.3% (12)
3:0 Спортинг Л
4.9% (7)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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