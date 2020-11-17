Узбекистан
Позже
Ирак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Абрамов Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Тарик ХумамПолузащитник
-
13 Ресан БашарПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Али МоханадНападающий
-
Главный тренер: Катанец Сречко
Предыдущие игры
Узбекистан Последние 20 матчей: +11 =0 -9Узбекистан 0:1 Сирия ОАЭ 1:2 Узбекистан Узбекистан 1:2 Иран Узбекистан 2:1 Таджикистан
Беларусь 1:0 Узбекистан Узбекистан 2:0 Палестина Узбекистан 2:3 Саудовская Аравия Узбекистан 3:1 Кыргызстан Сингапур 1:3 Узбекистан Узбекистан 5:0 Йемен Палестина 2:0 Узбекистан Узбекистан 2:0 Сирия Узбекистан 4:0 КНДР Турция 2:0 Узбекистан Китай 0:1 Узбекистан Уругвай 3:0 Узбекистан Австралия 0:0 Узбекистан Япония 2:1 Узбекистан Туркменистан 0:4 Узбекистан Узбекистан 2:1 Оман
Ирак Последние 20 матчей: +10 =6 -4Иордания 0:0 Ирак Ирак 2:2 Бахрейн Йемен 0:0 Ирак ОАЭ 0:2 Ирак
Последние игры между собой
Узбекистан: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Ирак: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Узбекистан» – «Ирак» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Узбекистан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ирак» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Узбекистан» – «Ирак», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Узбекистан - Ирак
Исход игры
Узбекистан
49.3% (70)
Ничья
38% (54)
Ирак
12.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
26.24% (37)
Меньше
73.76% (104)
Обе команды забьют
Да
58.16% (82)
Нет
41.84% (59)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (45)
1:0 Узбекистан
28.2% (40)
2:1 Узбекистан
16.9% (24)
1:2 Ирак
7% (10)
0:0 Ничья
4.9% (7)
0:1 Ирак
4.2% (6)
2:0 Узбекистан
3.5% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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