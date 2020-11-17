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Предыдущие игры

Узбекистан Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Узбекистан 0:1 Сирия ОАЭ 1:2 Узбекистан Узбекистан 1:2 Иран Узбекистан 2:1 Таджикистан
Беларусь 1:0 Узбекистан Узбекистан 2:0 Палестина Узбекистан 2:3 Саудовская Аравия Узбекистан 3:1 Кыргызстан Сингапур 1:3 Узбекистан Узбекистан 5:0 Йемен Палестина 2:0 Узбекистан Узбекистан 2:0 Сирия Узбекистан 4:0 КНДР Турция 2:0 Узбекистан Китай 0:1 Узбекистан Уругвай 3:0 Узбекистан Австралия 0:0 Узбекистан Япония 2:1 Узбекистан Туркменистан 0:4 Узбекистан Узбекистан 2:1 Оман
Ирак Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Иордания 0:0 Ирак Ирак 2:2 Бахрейн Йемен 0:0 Ирак ОАЭ 0:2 Ирак
Катар 1:2 Ирак Ирак 0:0 Бахрейн Ирак 2:1 Иран Камбоджа 0:4 Ирак Ирак 2:0 Гонконг Бахрейн 1:1 Ирак Ирак 0:1 Бахрейн Ирак 2:1 Йемен Сирия 0:0 Ирак Палестина 1:2 Ирак Ирак 1:0 Ливан Тунис 2:0 Ирак Ирак 3:2 Иордания Ирак 1:0 Сирия Катар 1:0 Ирак Иран 0:0 Ирак

Последние игры между собой

Узбекистан: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Ирак: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Узбекистан 2:1 Ирак Товарищеские матчи Ирак 0:0 Узбекистан Товарищеские матчи Ирак 0:1 Узбекистан Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • Угловой
    44'
    После подачи углового с левого фланга, прозвучал свисток, зафиксировавший фол в атаке со стороны узбекистанцев.
  • Штанга
    43'
    ОПАСНО! После подачи углового головой по своим воротам пробивал в борьбе Аднан, но перекладина спасла иракцев от второго пропущенного гола.
  • Опасный момент
    42'
    ОПАСНО! Хорошую контратаку слева направо разогнали хозяева поля, и метров с десяти её мощным ударом завершал Хамдамов, но Хамиду удалось потащить мяч на угловой.
  • Пенальти
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Достонбек Хамдамов!!!
    Хамид угадал направление удара и дотянулся до мяча, но выстрел был сильным, и вратарь свою команду всё-таки не спас.
  • Пенальти!
    39'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СБОРНОЙ ИРАКА! Не левый край штрафной площади ворвался Эркинов, ему навстречу бросился вратарь, и сбил нападающего.
  • Угловой
    38'
    Угловой на правом фланге теперь заработали хозяева поля. Мяч со стандарта был разыгран накоротке, но ничего хорошего из этого не получилось.
  • 37'
    Правым флангом провели атаку узбекистанцы, откуда следовала прострельная передача в центр, но там один из защитников просто вынес мяч в аут.
  • Травма, повреждение
    35'
    Ресан получил повреждение в центре поля. Снова пришлось приглашать на поле медиков.
  • 34'
    Букмекеры были сегодня практически уверены, что матч будет "меньшевым". На деле видим, что они действительно были правы. Хотя впереди ещё много игрового времени.
  • 33'
    Оба тренера от кромки поля что-то подсказывают своим подопечным. Видимо, требуют их играть более активно.
  • 32'
    После хорошего динамичного отрезка матча в середине, игровой ритм снова начал падать.
  • 30'
    У вратаря сборной Ирака Хамида развязался шнурок. Пришлось просить одного из защитников завязать его.
  • Угловой
    28'
    Отбились узбекистанцы после подачи углового у своих ворот, после чего заблокировали попытку выстрела с подбора.
  • Опасный момент
    27'
    Ашурматов едва не отличился автоголом. С левого края свой штрафной площади, находясь под прессингом соперника, он по дуге едва не забросил мяч под перекладину, но снаряд всё-таки опустился на ворота.
  • Травма, повреждение
    26'
    Больно 13-му номеру сборной Ирака - судье приходится пригласить на поле медицинскую бригаду.
  • Фол, нарушение
    25'
    Ресан на левом фланге ловко обыграл Ганиева, но тут же получил удар от него по ногам.
  • Фол, нарушение
    24'
    Участились в последнее время судейские свистки. Аль-Шаммари сейчас нарушил правила в центральной зоне.
  • Фол, нарушение
    23'
    Эркинов на левом краю чужой штрафной площади пытался запрессинговать Мхави, но лишь нарушил правила.
  • Офсайд
    22'
    Заброс на правый фланг атаки гостей следовал на забегание Баеша, но у того зафиксировано положение "вне игры".
  • Фол, нарушение
    21'
    Фол на половине поля гостей зафиксирован со стороны Исмаилова. Узбекистанцы недовольны, но вынуждены смириться с таким решением.
  • 20'
    Позиционные атаки, что правда, у хозяев поля не выглядят опасными.
  • 19'
    Преимущество по владению мячом в последние минуты явно на стороне сборной Узбекистана.
  • Опасный момент
    18'
    ОПАСНО! Ганиев здорово закручивал мяч над "стенкой", но немного не попал в левую девятку.
  • Фол, нарушение
    17'
    Опасный штрафной удар заработали узбекистанцы, так как один из защитников сборной Ирака сыграл рукой рядом с линией штрафной площади.
  • 16'
    Иракцы попытались быструю атаку по правому флангу организовать, но острой она не получилась.
  • 15'
    Много борьбы в центре поля мы видим, но футболисты действуют предельно корректно, не нарушая правил.
  • 14'
    Вновь у нас борьба за инициативу в центре полня, ни одна из команд не доминирует.
  • 12'
    Али обыгрался в центре с партнёром, после чего потерял мяч. Атака Ирака захлебнулась. 
  • Угловой
    11'
    Первый угловой подали гости, мяч прошёл мимо цели после удара по воротам.
  • 10'
    В последние минуты игра идёт в основном в центре поля. Небольшое преимущество есть у узбекистанцев, но в высокий прессинг они не идут.
  • 9'
    Аднан на правах капитана пытается завести своих партнёров, чтобы те не особо прижимались к воротам. 
  • 8'
    Несмотря на то, что номинальные гости начали довольно открыто и почти агрессивно, хозяева наладили контроль за мячом и уверенно атакуют в последние минуты. 
  • 6'
    Стоит ответить, что сборная Узбекистана прибрала мяч, не позволяя сопернику какие-то вольности. 
  • 4'
    Первый удар по воротам нанесли футболисты Ирака, ничего опасного.
  • 3'
    Сумела сборная Узбекистана ответить не менее интересной, но уже фланговой атакой. Абдухаликов предлагал себя впереди, получил мяч, но упустил классный шанс для удара.
  • 2'
    Аттван неплохо сыграл в центре поля, разогнав атаку Ирака. Завершилось всё неплохим ударом в сторону ворот, но Нематов контролировал ситуацию.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начался первый тайм!
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые поклонники футбола! Рады приветствовать вас на одной из самых интересных игр сегодняшнего дня!
Прогнозы 142
Узбекистан 49.3% (70)
X 38% (54)
Ирак 12.7% (18)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Узбекистан
Ничья
Ирак
2.88
2.94
3.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 2.40 3.35
  2.88 2.94 2.57

Самый высокий коэффициент на матч «Узбекистан» – «Ирак» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Узбекистан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ирак» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Узбекистан» – «Ирак», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
3.45 1.28 1.55 2.35 2.05 1.72 1.75 2.01 1.78 1.97 1.14 5.20 1.05 8.50
6.48 1.12 2.37 1.56 2.06 1.74 1.75 2.06 1.54 2.42 1.41 2.78 1.14 5.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
1.33 3.15 1.49 2.50 1.12 5.55
2.31 1.59 1.91 1.89 1.47 2.62 1.30 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
2.55 1.47 1.87 1.87 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
6.00 1.11
Где смотреть матч Узбекистан - Ирак онлайн

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Прогнозы на матч Узбекистан - Ирак

Исход игры
Узбекистан
49.3% (70)
Ничья
38% (54)
Ирак
12.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
26.24% (37)
Меньше
73.76% (104)
Обе команды забьют
Да
58.16% (82)
Нет
41.84% (59)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (45)
1:0 Узбекистан
28.2% (40)
2:1 Узбекистан
16.9% (24)
1:2 Ирак
7% (10)
0:0 Ничья
4.9% (7)
0:1 Ирак
4.2% (6)
2:0 Узбекистан
3.5% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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