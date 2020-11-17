Узбекистан

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СБОРНОЙ ИРАКА! Не левый край штрафной площади ворвался Эркинов, ему навстречу бросился вратарь, и сбил нападающего.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Достонбек Хамдамов!!! Хамид угадал направление удара и дотянулся до мяча, но выстрел был сильным, и вратарь свою команду всё-таки не спас.

ОПАСНО! Хорошую контратаку слева направо разогнали хозяева поля, и метров с десяти её мощным ударом завершал Хамдамов, но Хамиду удалось потащить мяч на угловой.

ОПАСНО! После подачи углового головой по своим воротам пробивал в борьбе Аднан, но перекладина спасла иракцев от второго пропущенного гола.

После подачи углового с левого фланга, прозвучал свисток, зафиксировавший фол в атаке со стороны узбекистанцев.

38' Угловой на правом фланге теперь заработали хозяева поля. Мяч со стандарта был разыгран накоротке, но ничего хорошего из этого не получилось.

37' Правым флангом провели атаку узбекистанцы, откуда следовала прострельная передача в центр, но там один из защитников просто вынес мяч в аут.

35' Ресан получил повреждение в центре поля. Снова пришлось приглашать на поле медиков.

34' Букмекеры были сегодня практически уверены, что матч будет "меньшевым". На деле видим, что они действительно были правы. Хотя впереди ещё много игрового времени.

33' Оба тренера от кромки поля что-то подсказывают своим подопечным. Видимо, требуют их играть более активно.

32' После хорошего динамичного отрезка матча в середине, игровой ритм снова начал падать.

30' У вратаря сборной Ирака Хамида развязался шнурок. Пришлось просить одного из защитников завязать его.

28' Отбились узбекистанцы после подачи углового у своих ворот, после чего заблокировали попытку выстрела с подбора.

27' Ашурматов едва не отличился автоголом. С левого края свой штрафной площади, находясь под прессингом соперника, он по дуге едва не забросил мяч под перекладину, но снаряд всё-таки опустился на ворота.

26' Больно 13-му номеру сборной Ирака - судье приходится пригласить на поле медицинскую бригаду.

25' Ресан на левом фланге ловко обыграл Ганиева, но тут же получил удар от него по ногам.

24' Участились в последнее время судейские свистки. Аль-Шаммари сейчас нарушил правила в центральной зоне.

23' Эркинов на левом краю чужой штрафной площади пытался запрессинговать Мхави, но лишь нарушил правила.

22' Заброс на правый фланг атаки гостей следовал на забегание Баеша, но у того зафиксировано положение "вне игры".

21' Фол на половине поля гостей зафиксирован со стороны Исмаилова. Узбекистанцы недовольны, но вынуждены смириться с таким решением.

20' Позиционные атаки, что правда, у хозяев поля не выглядят опасными.

19' Преимущество по владению мячом в последние минуты явно на стороне сборной Узбекистана.

18' ОПАСНО! Ганиев здорово закручивал мяч над "стенкой", но немного не попал в левую девятку.

17' Опасный штрафной удар заработали узбекистанцы, так как один из защитников сборной Ирака сыграл рукой рядом с линией штрафной площади.

16' Иракцы попытались быструю атаку по правому флангу организовать, но острой она не получилась.

15' Много борьбы в центре поля мы видим, но футболисты действуют предельно корректно, не нарушая правил.

14' Вновь у нас борьба за инициативу в центре полня, ни одна из команд не доминирует.

12' Али обыгрался в центре с партнёром, после чего потерял мяч. Атака Ирака захлебнулась.

11' Первый угловой подали гости, мяч прошёл мимо цели после удара по воротам.

10' В последние минуты игра идёт в основном в центре поля. Небольшое преимущество есть у узбекистанцев, но в высокий прессинг они не идут.

9' Аднан на правах капитана пытается завести своих партнёров, чтобы те не особо прижимались к воротам.

8' Несмотря на то, что номинальные гости начали довольно открыто и почти агрессивно, хозяева наладили контроль за мячом и уверенно атакуют в последние минуты.

6' Стоит ответить, что сборная Узбекистана прибрала мяч, не позволяя сопернику какие-то вольности.

4' Первый удар по воротам нанесли футболисты Ирака, ничего опасного.

3' Сумела сборная Узбекистана ответить не менее интересной, но уже фланговой атакой. Абдухаликов предлагал себя впереди, получил мяч, но упустил классный шанс для удара.

2' Аттван неплохо сыграл в центре поля, разогнав атаку Ирака. Завершилось всё неплохим ударом в сторону ворот, но Нематов контролировал ситуацию.