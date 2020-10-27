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  3. Норвегия
Викинг
0:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Хёугесунн
0'
0:1
24' Гол
Ibrahima Wadji
33' Желтая карточка
Ibrahima Wadji
73' Желтая карточка
Sondre Auklend
73' Желтая карточка
Хёйланд Томми
75' Желтая карточка
Bruno Leite2
84' Желтая карточка
Стёлос Александер
90'+3
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
35
Henrik
Heggheim
5
Андрессон
Аксель
3
Viljar
Vevatne
20
Ylldren
Ibrahimaj
8
Белл
Джо
9
Торстейнбё
Фредерик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
7
Бютюки
Зюмер
1
Сандвик
Хельге
15
Фредриксен
Ульрик
4
Кнудсен
Фредрик
5
Benjamin
Hansen1
22
Стёлос
Александер
23
Thore
Pedersen
8
Kevin
Martin
Krygaard
16
Bruno
Leite2
10
Niklas
Sandberg
I
17
Ibrahima
Wadji
99
Kristoffer
Velde
Викинг
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

Ход матча

24'
0:1
Ibrahima Wadji
(Bruno Leite2)
33'
 
Ibrahima Wadji
66'
Хёйланд Томми
Белл Джо
 
66'
Kristoffer Loekberg
Бериша Ветон
 
66'
Sondre Auklend
Торстейнбё Фредерик
 
66'
Фридйонссон Самуэль
Де Ланлай Янн-Эрик
 
73'
Sondre Auklend
 
73'
Хёйланд Томми
 
75'
 
Bruno Leite2
77'
 
Oliver Klitten
Niklas Sandberg I
82'
 
Гринхейм Кристиан
Bruno Leite2
82'
 
Коне Ибраима
Ibrahima Wadji
84'
 
Стёлос Александер

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 11 (4) 0.52
2. Бютюки Зюмер 8 0.38
3. Ylldren Ibrahimaj 4 0.19
4. Перейра Адриан 2 0.1
5. Белл Джо 2 0.1
6. Торстейнбё Фредерик 2 0.1
7. Viljar Vevatne 2 0.1
8. Kristoffer Loekberg 2 0.1
9. Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.05
10. Викстёль Рольф 1 0.05
11. Хёйланд Томми 1 0.05
12. Even Oestensen 1 0.05
13. Johnny Furdal 0 0
14. Jefferson De Souza 0 0
15. Sebastian Soeraas Sebulonsen 0 0
Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Velde 7 (1) 0.32
2. Niklas Sandberg I 6 (4) 0.27
3. Ibrahima Wadji 4 0.18
4. Alexander Ammitzboell 3 0.14
5. Фредриксен Ульрик 1 0.05
6. Коне Ибраима 1 0.05
7. Деслер Миккел 0 0
8. Стёлос Александер 0 0
9. Kevin Martin Krygaard 0 0
10. Bruno Leite2 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 4 0
2. Viljar Vevatne 3 0
3. Хёйланд Томми 3 0
4. Торстейнбё Фредерик 3 0
5. Бериша Ветон 2 0
6. Kristoffer Loekberg 2 0
7. Ylldren Ibrahimaj 2 0
8. Белл Джо 2 0
9. Even Oestensen 2 0
10. Henrik Heggheim 2 0
11. Бютюки Зюмер 1 0
12. Эстбе Арилд 1 0
13. Эустбё Ивен 1 0
Хёугесунн
# Игрок      
1. Kristoffer Velde 4 0
2. Benjamin Hansen1 4 0
3. Bruno Leite2 4 0
4. Стёлос Александер 3 0
5. Thore Pedersen 3 0
6. Ibrahima Wadji 3 0
7. Деслер Миккел 2 0
8. Niklas Sandberg I 2 0
9. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
10. Сандвик Хельге 1 0
11. Кнудсен Фредрик 1 0
12. Кялльман Беньямин 1 0
13. Kevin Martin Krygaard 1 0
14. Alexander Ammitzboell 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 10.81% (4) 8.11% (3) 16.22% (6) 16.22% (6) 27.03% (10) 21.62% (8)
 Хёугесунн 19.05% (4) 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5) 4.76% (1) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: + = -
Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин
Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн
Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн

Последние игры между собой

Викинг: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хёугесунн 0:2 Викинг Типпелиген Хёугесунн 1:1 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 0:1 Викинг Кубок Хёугесунн 1:0 Викинг Типпелиген
Викинг 0:0 Хёугесунн Типпелиген Викинг 4:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Хёугесунн Типпелиген Викинг 1:4 Хёугесунн Товарищеские матчи Викинг 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Хёугесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 22 19 2 1 73 - 25 59
2. Мольде 22 14 1 7 54 - 27 43
3. Русенборг 22 12 6 4 42 - 22 42
4. Волеренга 22 11 6 5 37 - 28 39
5. Одд 21 12 2 7 40 - 32 38
6. Кристиансунд 22 9 9 4 42 - 30 36
7. Викинг 0:1 21 8 5 8 38 - 39 29
8. Стабек 22 7 8 7 30 - 33 29
9. Хёугесунн 1:0 22 8 4 10 27 - 36 28
10. Сарпсборг-08 22 8 3 11 26 - 29 27
11. Саннефьёрд 22 8 2 12 22 - 34 26
12. Бранн 22 6 6 10 26 - 36 24
13. Стрёмсгодсет 22 5 9 8 30 - 40 24
14. Старт 22 4 7 11 25 - 41 19
15. Мьёндален 22 5 2 15 17 - 38 17
16. Олесунн 22 1 4 17 25 - 64 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Ibrahima Wadji получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Ibrahima Wadji бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Хёугесунн
4.60
4.89
2.98
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.60 4.00 1.65
15.00 4.00 1.31
2.27 3.50 3.05
27.55 4.89 1.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.02 11.00 1.02 1.92 1.82 3.65 1.27 1.14 5.20 2.07 1.75 1.83 1.98 1.72 2.12 1.15 5.00 1.25 3.65 1.02 11.00 1.07 7.20 1.01 12.60 1.01 12.00
12.00 1.00 11.25 1.01 4.85 1.17 3.95 1.28 2.48 1.60 1.91 1.89 1.57 2.32 1.30 3.75 1.21 4.55 1.08 7.70 1.08 8.50 1.03 13.00
1.62 2.35 1.37 3.17 1.12 6.41 1.74 2.15 1.51 2.61 1.34 3.32 1.71 2.18 1.53 2.57 1.12 6.44 1.50 2.65 1.16 5.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 2.35 1.57 1.45 2.62 1.20 4.20 1.04 9.00
3.30 1.33 2.38 1.58 1.62 2.30 1.24 4.05 1.15 5.50
2.07 1.80 1.70 2.20 1.33 3.38 1.77 2.11 1.26 3.89 1.14 5.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.30 1.89 1.83 1.41 2.75 1.31 3.30
4.80 1.18 3.38 1.32 2.01 1.85 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Где смотреть матч Викинг 0:1 Хёугесунн онлайн

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