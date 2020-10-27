Викинг
0:1
Конец матча
Стадион: SR-Bank Arena Зрители: 600
Хёугесунн
0:1
24' ГолIbrahima Wadji
33' Желтая карточкаIbrahima Wadji
73' Желтая карточкаSondre Auklend
73' Желтая карточкаХёйланд Томми
75' Желтая карточкаBruno Leite2
84' Желтая карточкаСтёлос Александер
90' Желтая карточкаEven Oestensen
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
24'
0:1
33'
73'
73'
75'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
11 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|11 (4)
|0.52
|2.
|Бютюки Зюмер
|8
|0.38
|3.
|Ylldren Ibrahimaj
|4
|0.19
|4.
|Перейра Адриан
|2
|0.1
|5.
|Белл Джо
|2
|0.1
|6.
|Торстейнбё Фредерик
|2
|0.1
|7.
|Viljar Vevatne
|2
|0.1
|8.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.1
|9.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.05
|10.
|Викстёль Рольф
|1
|0.05
|11.
|Хёйланд Томми
|1
|0.05
|12.
|Even Oestensen
|1
|0.05
|13.
|Johnny Furdal
|0
|0
|14.
|Jefferson De Souza
|0
|0
|15.
|Sebastian Soeraas Sebulonsen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Velde
|7 (1)
|0.32
|2.
|Niklas Sandberg I
|6 (4)
|0.27
|3.
|Ibrahima Wadji
|4
|0.18
|4.
|Alexander Ammitzboell
|3
|0.14
|5.
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.05
|6.
|Коне Ибраима
|1
|0.05
|7.
|Деслер Миккел
|0
|0
|8.
|Стёлос Александер
|0
|0
|9.
|Kevin Martin Krygaard
|0
|0
|10.
|Bruno Leite2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|4
|0
|2.
|Хёйланд Томми
|4
|0
|3.
|Viljar Vevatne
|3
|0
|4.
|Торстейнбё Фредерик
|3
|0
|5.
|Even Oestensen
|3
|0
|6.
|Бериша Ветон
|2
|0
|7.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0
|8.
|Ylldren Ibrahimaj
|2
|0
|9.
|Белл Джо
|2
|0
|10.
|Henrik Heggheim
|2
|0
|11.
|Бютюки Зюмер
|1
|0
|12.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|13.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|14.
|Sondre Auklend
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Bruno Leite2
|5
|0
|2.
|Стёлос Александер
|4
|0
|3.
|Kristoffer Velde
|4
|0
|4.
|Benjamin Hansen1
|4
|0
|5.
|Thore Pedersen
|3
|0
|6.
|Ibrahima Wadji
|3
|0
|7.
|Деслер Миккел
|2
|0
|8.
|Niklas Sandberg I
|2
|0
|9.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|10.
|Сандвик Хельге
|1
|0
|11.
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|12.
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|13.
|Kevin Martin Krygaard
|1
|0
|14.
|Alexander Ammitzboell
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Викинг
|10.81% (4)
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|27.03% (10)
|21.62% (8)
|Хёугесунн
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: + = -Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин
Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн
Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн
Последние игры между собой
Викинг: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Викинг 0:0 Хёугесунн Типпелиген Викинг 4:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Хёугесунн Типпелиген Викинг 1:4 Хёугесунн Товарищеские матчи Викинг 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Хёугесунн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|22
|19
|2
|1
|73 - 25
|59
|2.
|Мольде
|22
|14
|1
|7
|54 - 27
|43
|3.
|Русенборг
|22
|12
|6
|4
|42 - 22
|42
|4.
|Волеренга
|22
|11
|6
|5
|37 - 28
|39
|5.
|Одд
|21
|12
|2
|7
|40 - 32
|38
|6.
|Кристиансунд
|22
|9
|9
|4
|42 - 30
|36
|7.
|Викинг
|21
|8
|5
|8
|38 - 39
|29
|8.
|Стабек
|22
|7
|8
|7
|30 - 33
|29
|9.
|Хёугесунн
|22
|8
|4
|10
|27 - 36
|28
|10.
|Сарпсборг-08
|22
|8
|3
|11
|26 - 29
|27
|11.
|Саннефьёрд
|22
|8
|2
|12
|22 - 34
|26
|12.
|Бранн
|22
|6
|6
|10
|26 - 36
|24
|13.
|Стрёмсгодсет
|22
|5
|9
|8
|30 - 40
|24
|14.
|Старт
|22
|4
|7
|11
|25 - 41
|19
|15.
|Мьёндален
|22
|5
|2
|15
|17 - 38
|17
|16.
|Олесунн
|22
|1
|4
|17
|25 - 64
|7
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|10.50
|1.02
|11.00
|1.02
|1.92
|1.82
|—
|—
|3.65
|1.27
|—
|—
|1.14
|5.20
|2.07
|1.75
|1.83
|1.98
|1.72
|2.12
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.25
|3.65
|1.02
|11.00
|1.07
|7.20
|1.01
|12.60
|1.01
|12.00
|12.00
|1.00
|11.25
|1.01
|4.85
|1.17
|—
|—
|3.95
|1.28
|—
|—
|2.48
|1.60
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.57
|2.32
|—
|—
|1.30
|3.75
|1.21
|4.55
|1.08
|7.70
|1.08
|8.50
|1.03
|13.00
|—
|—
|—
|—
|1.62
|2.35
|1.37
|3.17
|1.12
|6.41
|1.74
|2.15
|1.51
|2.61
|1.34
|3.32
|1.71
|2.18
|1.53
|2.57
|1.12
|6.44
|1.50
|2.65
|—
|—
|1.16
|5.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—