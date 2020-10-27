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  3. Норвегия
Викинг
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Хёугесунн
0'
0:1
24' Гол
Ibrahima Wadji
33' Желтая карточка
Ibrahima Wadji
73' Желтая карточка
Sondre Auklend
73' Желтая карточка
Хёйланд Томми
75' Желтая карточка
Bruno Leite2
84' Желтая карточка
Стёлос Александер
90' Желтая карточка
Even Oestensen
90'+7
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
35
Henrik
Heggheim
5
Андрессон
Аксель
3
Viljar
Vevatne
20
Ylldren
Ibrahimaj
8
Белл
Джо
9
Торстейнбё
Фредерик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
7
Бютюки
Зюмер
1
Сандвик
Хельге
15
Фредриксен
Ульрик
4
Кнудсен
Фредрик
5
Benjamin
Hansen1
22
Стёлос
Александер
23
Thore
Pedersen
8
Kevin
Martin
Krygaard
16
Bruno
Leite2
10
Niklas
Sandberg
I
17
Ibrahima
Wadji
99
Kristoffer
Velde
Викинг
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

Ход матча

24'
0:1
Ibrahima Wadji
(Bruno Leite2)
33'
 
Ibrahima Wadji
66'
Хёйланд Томми
Белл Джо
 
66'
Kristoffer Loekberg
Бериша Ветон
 
66'
Sondre Auklend
Торстейнбё Фредерик
 
66'
Фридйонссон Самуэль
Де Ланлай Янн-Эрик
 
73'
Sondre Auklend
 
73'
Хёйланд Томми
 
75'
 
Bruno Leite2
77'
 
Oliver Klitten
Niklas Sandberg I
82'
 
Гринхейм Кристиан
Bruno Leite2
82'
 
Коне Ибраима
Ibrahima Wadji
84'
 
Стёлос Александер
90'
Even Oestensen
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 11 (4) 0.52
2. Бютюки Зюмер 8 0.38
3. Ylldren Ibrahimaj 4 0.19
4. Перейра Адриан 2 0.1
5. Белл Джо 2 0.1
6. Торстейнбё Фредерик 2 0.1
7. Viljar Vevatne 2 0.1
8. Kristoffer Loekberg 2 0.1
9. Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.05
10. Викстёль Рольф 1 0.05
11. Хёйланд Томми 1 0.05
12. Even Oestensen 1 0.05
13. Johnny Furdal 0 0
14. Jefferson De Souza 0 0
15. Sebastian Soeraas Sebulonsen 0 0
Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Velde 7 (1) 0.32
2. Niklas Sandberg I 6 (4) 0.27
3. Ibrahima Wadji 4 0.18
4. Alexander Ammitzboell 3 0.14
5. Фредриксен Ульрик 1 0.05
6. Коне Ибраима 1 0.05
7. Деслер Миккел 0 0
8. Стёлос Александер 0 0
9. Kevin Martin Krygaard 0 0
10. Bruno Leite2 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 4 0
2. Хёйланд Томми 4 0
3. Viljar Vevatne 3 0
4. Торстейнбё Фредерик 3 0
5. Even Oestensen 3 0
6. Бериша Ветон 2 0
7. Kristoffer Loekberg 2 0
8. Ylldren Ibrahimaj 2 0
9. Белл Джо 2 0
10. Henrik Heggheim 2 0
11. Бютюки Зюмер 1 0
12. Эстбе Арилд 1 0
13. Эустбё Ивен 1 0
14. Sondre Auklend 1 0
Хёугесунн
# Игрок      
1. Bruno Leite2 5 0
2. Стёлос Александер 4 0
3. Kristoffer Velde 4 0
4. Benjamin Hansen1 4 0
5. Thore Pedersen 3 0
6. Ibrahima Wadji 3 0
7. Деслер Миккел 2 0
8. Niklas Sandberg I 2 0
9. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
10. Сандвик Хельге 1 0
11. Кнудсен Фредрик 1 0
12. Кялльман Беньямин 1 0
13. Kevin Martin Krygaard 1 0
14. Alexander Ammitzboell 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 10.81% (4) 8.11% (3) 16.22% (6) 16.22% (6) 27.03% (10) 21.62% (8)
 Хёугесунн 18.18% (4) 13.64% (3) 18.18% (4) 22.73% (5) 4.55% (1) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: + = -
Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин
Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 2:0 Сарпсборг-08 Старт 5:1 Хёугесунн Хёугесунн 4:4 Одд Русенборг 2:1 Хёугесунн
Стабек 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:1 Волеренга Олесунн 1:3 Хёугесунн Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн

Последние игры между собой

Викинг: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хёугесунн 0:2 Викинг Типпелиген Хёугесунн 1:1 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 0:1 Викинг Кубок Хёугесунн 1:0 Викинг Типпелиген
Викинг 0:0 Хёугесунн Типпелиген Викинг 4:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Викинг Товарищеские матчи Хёугесунн 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Хёугесунн Типпелиген Викинг 1:4 Хёугесунн Товарищеские матчи Викинг 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Хёугесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 22 19 2 1 73 - 25 59
2. Мольде 22 14 1 7 54 - 27 43
3. Русенборг 22 12 6 4 42 - 22 42
4. Волеренга 22 11 6 5 37 - 28 39
5. Одд 21 12 2 7 40 - 32 38
6. Кристиансунд 22 9 9 4 42 - 30 36
7. Викинг 21 8 5 8 38 - 39 29
8. Стабек 22 7 8 7 30 - 33 29
9. Хёугесунн 22 8 4 10 27 - 36 28
10. Сарпсборг-08 22 8 3 11 26 - 29 27
11. Саннефьёрд 22 8 2 12 22 - 34 26
12. Бранн 22 6 6 10 26 - 36 24
13. Стрёмсгодсет 22 5 9 8 30 - 40 24
14. Старт 22 4 7 11 25 - 41 19
15. Мьёндален 22 5 2 15 17 - 38 17
16. Олесунн 22 1 4 17 25 - 64 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Ibrahima Wadji получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Ibrahima Wadji бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
26.00 5.10 1.20
15.00 4.00 1.31
2.27 3.50 3.05
27.55 4.89 1.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.02 11.00 1.02 1.92 1.82 3.65 1.27 1.14 5.20 2.07 1.75 1.83 1.98 1.72 2.12 1.15 5.00 1.25 3.65 1.02 11.00 1.07 7.20 1.01 12.60 1.01 12.00
12.00 1.00 11.25 1.01 4.85 1.17 3.95 1.28 2.48 1.60 1.91 1.89 1.57 2.32 1.30 3.75 1.21 4.55 1.08 7.70 1.08 8.50 1.03 13.00
1.62 2.35 1.37 3.17 1.12 6.41 1.74 2.15 1.51 2.61 1.34 3.32 1.71 2.18 1.53 2.57 1.12 6.44 1.50 2.65 1.16 5.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 2.35 1.57 1.45 2.62 1.20 4.20 1.04 9.00
3.30 1.33 2.38 1.58 1.62 2.30 1.24 4.05 1.15 5.50
2.07 1.80 1.70 2.20 1.33 3.38 1.77 2.11 1.26 3.89 1.14 5.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.30 1.89 1.83 1.41 2.75 1.31 3.30
4.80 1.18 3.38 1.32 2.01 1.85 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Где смотреть матч Викинг 0:1 Хёугесунн онлайн

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