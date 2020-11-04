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  2. Матчи
  3. Норвегия
Одд
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Викинг
0' 2'
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
6
Хофф
Вебьёрн
5
Кителано
Йон
16
Joshua
Kitolano
26
Filip
Roenningen
Joergensen
8
Markus
Andre
Kaasa
7
Родич
Владимир
9
Бакенга
Мушага
11
Рашани
Эльбасан
22
Эстбе
Арилд
17
Sebastian
Soeraas
Sebulonsen
35
Henrik
Heggheim
5
Андрессон
Аксель
23
Викстёль
Рольф
24
Kristoffer
Loekberg
8
Белл
Джо
27
Фридйонссон
Самуэль
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
20
Ylldren
Ibrahimaj
Одд
4-3-3
Викинг
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 7 0.32
2. Борвен Торгейр 7 (3) 0.32
3. Рууд Эспен 6 (3) 0.27
4. Kasper Lunding 4 0.18
5. Рашани Эльбасан 3 0.14
6. Хофф Вебьёрн 3 0.14
7. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.14
8. Симович Робин 2 0.09
9. Joshua Kitolano 2 0.09
10. Markus Andre Kaasa 1 0.05
11. Риса Бирк 1 0.05
12. Kevin Johnsen 1 0.05
13. Нордквелле Фредрик 1 0.05
14. Odin Luraas Bjoertuft 1 0.05
15. Качи 0 0
16. Кителано Йон 0 0
17. Bilal Njie 0 0
18. Filip Roenningen Joergensen 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 11 (4) 0.5
2. Бютюки Зюмер 9 0.41
3. Ylldren Ibrahimaj 4 0.18
4. Перейра Адриан 2 0.09
5. Белл Джо 2 0.09
6. Торстейнбё Фредерик 2 0.09
7. Kristoffer Loekberg 2 0.09
8. Viljar Vevatne 2 0.09
9. Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.05
10. Викстёль Рольф 1 0.05
11. Хёйланд Томми 1 0.05
12. Even Oestensen 1 0.05
13. Johnny Furdal 0 0
14. Jefferson De Souza 0 0
15. Sebastian Soeraas Sebulonsen 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 4 1
2. Рашани Эльбасан 3 0
3. Риса Бирк 3 0
4. Хофф Вебьёрн 2 0
5. Kasper Lunding 2 0
6. Joshua Kitolano 2 0
7. Родич Владимир 1 0
8. Россбах Сондре 1 0
9. Качи 1 0
10. Кителано Йон 1 0
11. Markus Andre Kaasa 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Viljar Vevatne 4 0
2. Викстёль Рольф 4 0
3. Хёйланд Томми 4 0
4. Торстейнбё Фредерик 3 0
5. Kristoffer Loekberg 3 0
6. Белл Джо 3 0
7. Even Oestensen 3 0
8. Бериша Ветон 2 0
9. Ylldren Ibrahimaj 2 0
10. Henrik Heggheim 2 0
11. Бютюки Зюмер 1 0
12. Эстбе Арилд 1 0
13. Эустбё Ивен 1 0
14. Sondre Bjoershol 1 0
15. Sondre Auklend 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 17.07% (7) 9.76% (4) 19.51% (8) 12.2% (5) 19.51% (8) 21.95% (9)
 Викинг 10.53% (4) 7.89% (3) 18.42% (7) 15.79% (6) 26.32% (10) 21.05% (8)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Одд 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 0:3 Одд Русенборг 4:1 Одд Хёугесунн 4:4 Одд
Одд 2:0 Стабек Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд Одд 2:1 Кристиансунд Стабек 0:1 Одд Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга
Викинг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг
Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг

Последние игры между собой

Одд: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Викинг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Викинг 1:2 Одд Типпелиген Викинг 2:0 Одд Типпелиген Одд 1:0 Викинг Типпелиген Одд 1:1 Викинг Товарищеские матчи
Одд 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Одд Типпелиген Одд 4:1 Викинг Товарищеские матчи Одд 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Одд Типпелиген Одд 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 23 20 2 1 76 - 27 62
2. Мольде 23 15 1 7 57 - 28 46
3. Русенборг 23 13 6 4 43 - 22 45
4. Волеренга 23 12 6 5 39 - 28 42
5. Одд 0:0 23 12 4 7 41 - 33 40
6. Кристиансунд 23 9 9 5 44 - 33 36
7. Викинг 0:0 23 8 7 8 39 - 40 31
8. Стабек 23 7 9 7 31 - 34 30
9. Сарпсборг-08 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Хёугесунн 23 8 4 11 27 - 37 28
11. Саннефьёрд 23 8 3 12 25 - 37 27
12. Бранн 23 6 7 10 29 - 39 25
13. Стрёмсгодсет 23 5 9 9 30 - 42 24
14. Старт 23 4 7 12 25 - 42 19
15. Мьёндален 23 5 2 16 18 - 41 17
16. Олесунн 23 2 4 17 26 - 64 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Викинг
1.68
4.50
4.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.68 4.40 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.50 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.45 4.45

Самый высокий коэффициент на матч «Одд» – «Викинг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Одд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Викинг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Одд» – «Викинг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.10 5.30 1.13 2.95 1.37 2.44 1.57 2.06 1.76 1.84 1.96 1.49 2.50 1.35 3.05 1.17 4.70 1.14 5.30 1.05 8.80
6.40 1.12 5.40 1.16 2.91 1.42 2.34 1.61 1.83 2.07 1.47 2.72 1.35 3.26 1.17 5.25 1.14 6.00 1.05 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.78 2.04 1.33 3.15
4.30 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.30 1.57 1.72 2.05 1.42 2.75
5.95 1.13 4.45 1.21 2.24 1.65 1.67 2.21 1.40 2.95 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.70
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
Букмекер Да Нет
2.39 1.53
Где смотреть матч Одд 0:0 Викинг онлайн

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