Одд
3:0
Конец матча
Стадион: Скагерак Арена Зрители: 600
Викинг
1:0
18' ГолБакенга Мушага
49' Желтая карточкаБелл Джо
2:0
51' ГолБакенга Мушага
53' Желтая карточкаВикстёль Рольф
3:0
58' ГолJoshua Kitolano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
10 КачиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
18'
49'
51'
53'
58'
85'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
13 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакенга Мушага
|9
|0.39
|2.
|Борвен Торгейр
|7 (3)
|0.3
|3.
|Рууд Эспен
|6 (3)
|0.26
|4.
|Kasper Lunding
|4
|0.17
|5.
|Рашани Эльбасан
|3
|0.13
|6.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0.13
|7.
|Joshua Kitolano
|3
|0.13
|8.
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.13
|9.
|Симович Робин
|2
|0.09
|10.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0.04
|11.
|Риса Бирк
|1
|0.04
|12.
|Kevin Johnsen
|1
|0.04
|13.
|Нордквелле Фредрик
|1
|0.04
|14.
|Odin Luraas Bjoertuft
|1
|0.04
|15.
|Родич Владимир
|0
|0
|16.
|Качи
|0
|0
|17.
|Кителано Йон
|0
|0
|18.
|Bilal Njie
|0
|0
|19.
|Filip Roenningen Joergensen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|11 (4)
|0.48
|2.
|Бютюки Зюмер
|9
|0.39
|3.
|Ylldren Ibrahimaj
|4
|0.17
|4.
|Перейра Адриан
|2
|0.09
|5.
|Белл Джо
|2
|0.09
|6.
|Торстейнбё Фредерик
|2
|0.09
|7.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.09
|8.
|Viljar Vevatne
|2
|0.09
|9.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.04
|10.
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|11.
|Хёйланд Томми
|1
|0.04
|12.
|Even Oestensen
|1
|0.04
|13.
|Johnny Furdal
|0
|0
|14.
|Jefferson De Souza
|0
|0
|15.
|Sebastian Soeraas Sebulonsen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|4
|1
|2.
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|3.
|Риса Бирк
|3
|0
|4.
|Хофф Вебьёрн
|2
|0
|5.
|Kasper Lunding
|2
|0
|6.
|Joshua Kitolano
|2
|0
|7.
|Родич Владимир
|1
|0
|8.
|Россбах Сондре
|1
|0
|9.
|Качи
|1
|0
|10.
|Кителано Йон
|1
|0
|11.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|5
|0
|2.
|Viljar Vevatne
|4
|0
|3.
|Хёйланд Томми
|4
|0
|4.
|Белл Джо
|4
|0
|5.
|Торстейнбё Фредерик
|3
|0
|6.
|Kristoffer Loekberg
|3
|0
|7.
|Even Oestensen
|3
|0
|8.
|Бериша Ветон
|2
|0
|9.
|Ylldren Ibrahimaj
|2
|0
|10.
|Henrik Heggheim
|2
|0
|11.
|Бютюки Зюмер
|1
|0
|12.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|13.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|14.
|Sondre Bjoershol
|1
|0
|15.
|Sondre Auklend
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Одд
|15.91% (7)
|11.36% (5)
|18.18% (8)
|15.91% (7)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|Викинг
|10.53% (4)
|7.89% (3)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|26.32% (10)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +12 =3 -5Одд 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 0:3 Одд Русенборг 4:1 Одд Хёугесунн 4:4 Одд
Викинг Последние 20 матчей: +8 =5 -7Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг
Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг
Последние игры между собой
Одд: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Викинг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|23
|20
|2
|1
|76 - 27
|62
|2.
|Мольде
|23
|15
|1
|7
|57 - 28
|46
|3.
|Русенборг
|23
|13
|6
|4
|43 - 22
|45
|4.
|Одд
|23
|13
|3
|7
|44 - 33
|42
|5.
|Волеренга
|23
|12
|6
|5
|39 - 28
|42
|6.
|Кристиансунд
|23
|9
|9
|5
|44 - 33
|36
|7.
|Викинг
|23
|8
|6
|9
|39 - 43
|30
|8.
|Стабек
|23
|7
|9
|7
|31 - 34
|30
|9.
|Сарпсборг-08
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|10.
|Хёугесунн
|23
|8
|4
|11
|27 - 37
|28
|11.
|Саннефьёрд
|23
|8
|3
|12
|25 - 37
|27
|12.
|Бранн
|23
|6
|7
|10
|29 - 39
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|23
|5
|9
|9
|30 - 42
|24
|14.
|Старт
|23
|4
|7
|12
|25 - 42
|19
|15.
|Мьёндален
|23
|5
|2
|16
|18 - 41
|17
|16.
|Олесунн
|23
|2
|4
|17
|26 - 64
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Одд» – «Викинг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Одд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Викинг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Одд» – «Викинг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|9.00
|1.04
|5.30
|1.13
|3.05
|1.35
|2.44
|1.57
|2.06
|1.76
|2.01
|1.75
|1.49
|2.50
|1.17
|4.70
|1.17
|4.70
|1.15
|5.00
|1.05
|8.80
|1.02
|11.00
|
|6.40
|1.12
|5.40
|1.16
|2.91
|1.42
|2.34
|1.61
|—
|—
|1.83
|2.07
|1.47
|2.72
|1.35
|3.26
|1.17
|5.25
|1.14
|6.00
|1.05
|10.75
|—
|—