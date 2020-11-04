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Одд
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Викинг
0'
1:0
18' Гол
Бакенга Мушага
49' Желтая карточка
Белл Джо
2:0
51' Гол
Бакенга Мушага
53' Желтая карточка
Викстёль Рольф
3:0
58' Гол
Joshua Kitolano
90'+3
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
6
Хофф
Вебьёрн
5
Кителано
Йон
16
Joshua
Kitolano
26
Filip
Roenningen
Joergensen
8
Markus
Andre
Kaasa
7
Родич
Владимир
9
Бакенга
Мушага
11
Рашани
Эльбасан
22
Эстбе
Арилд
17
Sebastian
Soeraas
Sebulonsen
35
Henrik
Heggheim
5
Андрессон
Аксель
23
Викстёль
Рольф
24
Kristoffer
Loekberg
8
Белл
Джо
27
Фридйонссон
Самуэль
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
20
Ylldren
Ibrahimaj
Одд
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

18'
Бакенга Мушага
(Joshua Kitolano)
1:0
49'
 
Белл Джо
51'
Бакенга Мушага
(Joshua Kitolano)
2:0
53'
 
Викстёль Рольф
58'
Joshua Kitolano
(Родич Владимир)
3:0
59'
Симович Робин
Бакенга Мушага
 
63'
 
Хёйланд Томми
Бериша Ветон
63'
 
Бютюки Зюмер
Де Ланлай Янн-Эрик
63'
 
Торстейнбё Фредерик
Фридйонссон Самуэль
72'
Нордквелле Фредрик
Родич Владимир
 
79'
 
Sondre Auklend
Kristoffer Loekberg
79'
 
Even Oestensen
Ylldren Ibrahimaj
85'
Леуритсен Тобиас
Markus Andre Kaasa
 
85'
Качи
Рашани Эльбасан
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 5
  • 13 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 9 0.39
2. Борвен Торгейр 7 (3) 0.3
3. Рууд Эспен 6 (3) 0.26
4. Kasper Lunding 4 0.17
5. Рашани Эльбасан 3 0.13
6. Хофф Вебьёрн 3 0.13
7. Joshua Kitolano 3 0.13
8. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.13
9. Симович Робин 2 0.09
10. Markus Andre Kaasa 1 0.04
11. Риса Бирк 1 0.04
12. Kevin Johnsen 1 0.04
13. Нордквелле Фредрик 1 0.04
14. Odin Luraas Bjoertuft 1 0.04
15. Родич Владимир 0 0
16. Качи 0 0
17. Кителано Йон 0 0
18. Bilal Njie 0 0
19. Filip Roenningen Joergensen 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 11 (4) 0.48
2. Бютюки Зюмер 9 0.39
3. Ylldren Ibrahimaj 4 0.17
4. Перейра Адриан 2 0.09
5. Белл Джо 2 0.09
6. Торстейнбё Фредерик 2 0.09
7. Kristoffer Loekberg 2 0.09
8. Viljar Vevatne 2 0.09
9. Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.04
10. Викстёль Рольф 1 0.04
11. Хёйланд Томми 1 0.04
12. Even Oestensen 1 0.04
13. Johnny Furdal 0 0
14. Jefferson De Souza 0 0
15. Sebastian Soeraas Sebulonsen 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 4 1
2. Рашани Эльбасан 3 0
3. Риса Бирк 3 0
4. Хофф Вебьёрн 2 0
5. Kasper Lunding 2 0
6. Joshua Kitolano 2 0
7. Родич Владимир 1 0
8. Россбах Сондре 1 0
9. Качи 1 0
10. Кителано Йон 1 0
11. Markus Andre Kaasa 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 5 0
2. Viljar Vevatne 4 0
3. Хёйланд Томми 4 0
4. Белл Джо 4 0
5. Торстейнбё Фредерик 3 0
6. Kristoffer Loekberg 3 0
7. Even Oestensen 3 0
8. Бериша Ветон 2 0
9. Ylldren Ibrahimaj 2 0
10. Henrik Heggheim 2 0
11. Бютюки Зюмер 1 0
12. Эстбе Арилд 1 0
13. Эустбё Ивен 1 0
14. Sondre Bjoershol 1 0
15. Sondre Auklend 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 15.91% (7) 11.36% (5) 18.18% (8) 15.91% (7) 18.18% (8) 20.45% (9)
 Викинг 10.53% (4) 7.89% (3) 18.42% (7) 15.79% (6) 26.32% (10) 21.05% (8)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Одд 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 0:3 Одд Русенборг 4:1 Одд Хёугесунн 4:4 Одд
Одд 2:0 Стабек Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд Одд 2:1 Кристиансунд Стабек 0:1 Одд Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга
Викинг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Стабек 1:1 Викинг Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг
Викинг 5:2 Олесунн Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг

Последние игры между собой

Одд: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Викинг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Викинг 1:2 Одд Типпелиген Викинг 2:0 Одд Типпелиген Одд 1:0 Викинг Типпелиген Одд 1:1 Викинг Товарищеские матчи
Одд 0:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Одд Типпелиген Одд 4:1 Викинг Товарищеские матчи Одд 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Одд Типпелиген Одд 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 23 20 2 1 76 - 27 62
2. Мольде 23 15 1 7 57 - 28 46
3. Русенборг 23 13 6 4 43 - 22 45
4. Одд 23 13 3 7 44 - 33 42
5. Волеренга 23 12 6 5 39 - 28 42
6. Кристиансунд 23 9 9 5 44 - 33 36
7. Викинг 23 8 6 9 39 - 43 30
8. Стабек 23 7 9 7 31 - 34 30
9. Сарпсборг-08 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Хёугесунн 23 8 4 11 27 - 37 28
11. Саннефьёрд 23 8 3 12 25 - 37 27
12. Бранн 23 6 7 10 29 - 39 25
13. Стрёмсгодсет 23 5 9 9 30 - 42 24
14. Старт 23 4 7 12 25 - 42 19
15. Мьёндален 23 5 2 16 18 - 41 17
16. Олесунн 23 2 4 17 26 - 64 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Бакенга Мушага бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 4.20 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 5.50 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.45 4.45

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.00 1.04 5.30 1.13 3.05 1.35 2.44 1.57 2.06 1.76 2.01 1.75 1.49 2.50 1.17 4.70 1.17 4.70 1.15 5.00 1.05 8.80 1.02 11.00
6.40 1.12 5.40 1.16 2.91 1.42 2.34 1.61 1.83 2.07 1.47 2.72 1.35 3.26 1.17 5.25 1.14 6.00 1.05 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.62 1.45 2.90 1.38 1.52 2.42 1.33 3.15 1.05 8.50
4.30 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.30 1.57 1.72 2.05 1.42 2.75
5.95 1.13 4.45 1.21 2.24 1.65 1.67 2.21 1.40 2.95 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.39 1.53
Где смотреть матч Одд 3:0 Викинг онлайн

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