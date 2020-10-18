Велес Москва
Позже
Урал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стефанович Илья
|3
|1.5
|2.
|Алиев Саид
|2
|1
|3.
|Галоян Артур
|1
|0.5
|4.
|Родионов Кирилл II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панюков Андрей
|2
|2
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Йовичич Бранко
|1
|0
|2.
|Магомадов Чингиз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Велес Москва
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|Урал
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Велес Москва Последние 20 матчей: + = -Велес Москва 3:0 Чертаново Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Енисей 2:0 Велес Москва Велес Москва 1:1 Оренбург
Волга Ульяновск 2:4 Велес Москва Чайка 0:2 Велес Москва Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск Спартак-2 2:1 Велес Москва Балтика 1:2 Велес Москва Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва
Урал Последние 20 матчей: + = -Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал
Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал
Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Урал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Прогнозы на матч Велес Москва - Урал
Исход игры
Велес Москва
15.9% (7)
Ничья
11.4% (5)
Урал
72.7% (32)
Тотал 2.5
Больше
44.19% (19)
Меньше
55.81% (24)
Обе команды забьют
Да
51.16% (22)
Нет
48.84% (21)
Популярный счёт
1:2 Урал
31.8% (14)
0:1 Урал
20.5% (9)
1:0 Велес Москва
15.9% (7)
1:1 Ничья
9.1% (4)
1:3 Урал
6.8% (3)
0:2 Урал
6.8% (3)
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