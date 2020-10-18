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Велес Москва
 
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Урал

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стефанович Илья 3 1.5
2. Алиев Саид 2 1
3. Галоян Артур 1 0.5
4. Родионов Кирилл II 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панюков Андрей 2 2

Карточки

Велес Москва
# Игрок      
Урал
# Игрок      
1. Йовичич Бранко 1 0
2. Магомадов Чингиз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Велес Москва 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 0 12.5% (1) 25% (2)
 Урал 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Велес Москва Последние 20 матчей: + = -
Велес Москва 3:0 Чертаново Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Енисей 2:0 Велес Москва Велес Москва 1:1 Оренбург
Волга Ульяновск 2:4 Велес Москва Чайка 0:2 Велес Москва Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск Спартак-2 2:1 Велес Москва Балтика 1:2 Велес Москва Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва
Урал Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал
Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Велес Москва - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2020, осталось 2 дня 17 часов 54 минуты.


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    • Прогнозы 44
    Велес Москва 15.9% (7)
    X 11.4% (5)
    Урал 72.7% (32)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Велес Москва - Урал онлайн

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    Прогнозы на матч Велес Москва - Урал

    Исход игры
    Велес Москва
    15.9% (7)
    Ничья
    11.4% (5)
    Урал
    72.7% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.19% (19)
    Меньше
    55.81% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    51.16% (22)
    Нет
    48.84% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Урал
    31.8% (14)
    0:1 Урал
    20.5% (9)
    1:0 Велес Москва
    15.9% (7)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    1:3 Урал
    6.8% (3)
    0:2 Урал
    6.8% (3)
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