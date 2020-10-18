Текстильщик
Позже
Арсенал Тула
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аппаев Хызыр
|2
|1
|2.
|Сидоров Максим
|1
|0.5
|3.
|Мосейчук Илья
|1
|0.5
|4.
|_Goryushkin A.
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пантелеев Владислав
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|_Alshansky V.
|1
|0
|2.
|_Gubochkin A.
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Текстильщик
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|Арсенал Тула
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Текстильщик Последние 20 матчей: + = -Текстильщик 0:0 Факел Волгарь 0:0 Текстильщик Текстильщик 0:3 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Спартак-2
Салют 0:3 Текстильщик Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Томь 0:2 Текстильщик Чертаново 0:1 Текстильщик Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Чайка 0:2 Текстильщик Текстильщик 2:2 Енисей Оренбург 1:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Чайка Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 0:0 Велес Москва Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Текстильщик 1:1 Спартак-2
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов
Салют 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат
Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Текстильщик
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|3.
|Салют
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|1
Прогнозы на матч Текстильщик - Арсенал Тула
Исход игры
Текстильщик
13% (6)
Ничья
6.5% (3)
Арсенал Тула
80.4% (37)
Тотал 2.5
Больше
50% (22)
Меньше
50% (22)
Обе команды забьют
Да
52.27% (23)
Нет
47.73% (21)
Популярный счёт
1:2 Арсенал Тула
34.8% (16)
0:1 Арсенал Тула
21.7% (10)
0:2 Арсенал Тула
19.6% (9)
2:1 Текстильщик
8.7% (4)
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