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Текстильщик
 
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Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Текстильщик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аппаев Хызыр 2 1
2. Сидоров Максим 1 0.5
3. Мосейчук Илья 1 0.5
4. _Goryushkin A. 1 0.5
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пантелеев Владислав 1 1

Карточки

Текстильщик
# Игрок      
1. _Alshansky V. 1 0
2. _Gubochkin A. 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Текстильщик 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0 20% (1)
 Арсенал Тула 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Текстильщик Последние 20 матчей: + = -
Текстильщик 0:0 Факел Волгарь 0:0 Текстильщик Текстильщик 0:3 Крылья Советов Текстильщик 0:2 Спартак-2
Салют 0:3 Текстильщик Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Томь 0:2 Текстильщик Чертаново 0:1 Текстильщик Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Чайка 0:2 Текстильщик Текстильщик 2:2 Енисей Оренбург 1:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Чайка Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 0:0 Велес Москва Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Текстильщик 1:1 Спартак-2
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 1:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Тамбов 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Ростов
Салют 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Текстильщик - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2020, осталось 2 дня 16 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 46
    Текстильщик 13% (6)
    X 6.5% (3)
    Арсенал Тула 80.4% (37)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Текстильщик - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Текстильщик - Арсенал Тула

    Исход игры
    Текстильщик
    13% (6)
    Ничья
    6.5% (3)
    Арсенал Тула
    80.4% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (22)
    Меньше
    50% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    52.27% (23)
    Нет
    47.73% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал Тула
    34.8% (16)
    0:1 Арсенал Тула
    21.7% (10)
    0:2 Арсенал Тула
    19.6% (9)
    2:1 Текстильщик
    8.7% (4)
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