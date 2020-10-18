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Чертаново
 
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Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Чертаново
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левин Гаррик 1 0.5
2. Молодняков Данила 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 1

Карточки

Чертаново
# Игрок      
1. Камышев Илья 1 0
2. Молчанов Дмитрий 1 0
3. Ефремов Антон 1 0
4. _Savelyev M. 1 0
5. _Pershin N. 1 0
Уфа
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чертаново 100% (6) 0 0 0 0 0
 Уфа 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Чертаново Последние 20 матчей: + = -
Велес Москва 3:0 Чертаново Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:0 Чертаново
Ленинградец 0:0 Чертаново Чертаново 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Чертаново Чертаново 0:3 Факел Волгарь 1:0 Чертаново Чертаново 0:1 Крылья Советов Чертаново 0:1 Текстильщик Чертаново 0:3 Алания Акрон 0:1 Чертаново Нефтехимик 3:0 Чертаново Чертаново 0:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Чертаново 2:0 Томь Чертаново 1:2 Спартак-2 Велес Москва 2:1 Чертаново Чертаново 3:1 Олимп-Долгопрудный
Уфа Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва
Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чертаново - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2020, осталось 2 дня 17 часов 54 минуты.


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    • Прогнозы 44
    Чертаново 25% (11)
    X 15.9% (7)
    Уфа 59.1% (26)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Чертаново - Уфа онлайн

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    Прогнозы на матч Чертаново - Уфа

    Исход игры
    Чертаново
    25% (11)
    Ничья
    15.9% (7)
    Уфа
    59.1% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.23% (13)
    Меньше
    69.77% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    41.86% (18)
    Нет
    58.14% (25)
    Популярный счёт
    0:1 Уфа
    25% (11)
    0:2 Уфа
    15.9% (7)
    1:2 Уфа
    13.6% (6)
    1:1 Ничья
    11.4% (5)
    1:0 Чертаново
    11.4% (5)
    2:1 Чертаново
    9.1% (4)
    1:3 Уфа
    4.5% (2)
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