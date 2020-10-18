Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левин Гаррик
|1
|0.5
|2.
|Молодняков Данила
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бизяк Ловро
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камышев Илья
|1
|0
|2.
|Молчанов Дмитрий
|1
|0
|3.
|Ефремов Антон
|1
|0
|4.
|_Savelyev M.
|1
|0
|5.
|_Pershin N.
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чертаново
|100% (6)
|0
|0
|0
|0
|0
|Уфа
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Чертаново Последние 20 матчей: + = -Велес Москва 3:0 Чертаново Балтика 1:2 Чертаново Чертаново 1:0 Краснодар-2 Акрон 1:0 Чертаново
Ленинградец 0:0 Чертаново Чертаново 0:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Чертаново Чертаново 0:3 Факел Волгарь 1:0 Чертаново Чертаново 0:1 Крылья Советов Чертаново 0:1 Текстильщик Чертаново 0:3 Алания Акрон 0:1 Чертаново Нефтехимик 3:0 Чертаново Чертаново 0:1 Динамо Брянск Иртыш Омск 1:2 Чертаново Чертаново 2:0 Томь Чертаново 1:2 Спартак-2 Велес Москва 2:1 Чертаново Чертаново 3:1 Олимп-Долгопрудный
Уфа Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва
Прогнозы на матч Чертаново - Уфа
Исход игры
Чертаново
25% (11)
Ничья
15.9% (7)
Уфа
59.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
30.23% (13)
Меньше
69.77% (30)
Обе команды забьют
Да
41.86% (18)
Нет
58.14% (25)
Популярный счёт
0:1 Уфа
25% (11)
0:2 Уфа
15.9% (7)
1:2 Уфа
13.6% (6)
1:1 Ничья
11.4% (5)
1:0 Чертаново
11.4% (5)
2:1 Чертаново
9.1% (4)
1:3 Уфа
4.5% (2)
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