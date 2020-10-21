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Шинник
 
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Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Самодин Сергей 1 0.5
2. Кутин Денис 1 0.5
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Shvets A. 2 2

Карточки

Шинник
# Игрок      
Ахмат
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шинник 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 Ахмат 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Шинник Последние 20 матчей: + = -
Алания 4:4 Шинник Шинник 1:2 Нефтехимик Динамо Брянск 2:0 Шинник Шинник 0:3 Иртыш Омск
Знамя Ногинск 3:0 Шинник Томь 3:0 Шинник Шинник 1:1 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Шинник Шинник 3:0 Енисей Оренбург 3:0 Шинник Шинник 0:0 Чайка СКА-Хабаровск 2:1 Шинник Торпедо Москва 1:2 Шинник Шинник 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Шинник Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник Шинник 1:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Сатурн Шинник 0:2 Урал
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат
Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат

Последние игры между собой

Шинник: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ахмат: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ахмат 0:0 Шинник Премьер-лига Шинник 1:1 Ахмат Премьер-лига
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем следить за событиями 1/16 финала Кубка России, и на очереди интересный матч между командами "Шинник" и "Ахмат". Добро пожаловать, дорогие друзья!
Прогнозы 153
Шинник 10.5% (16)
X 6.5% (10)
Ахмат 83% (127)
Все прогнозы
2.04 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шинник
Ничья
Ахмат
7.85
4.50
1.49
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
11.00 4.50 1.35
6.90 4.20 1.45
6.70 4.10 1.44
7.85 3.77 1.49

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.00 1.03 7.70 1.06 3.25 1.31 2.50 1.49 2.04 1.73 1.79 1.96 1.42 2.75 1.29 3.40 1.12 5.80 1.10 6.50 1.02 11.50
7.40 1.05 3.08 1.31 2.41 1.50 1.79 2.02 1.38 2.80 1.26 3.40 1.09 5.90
2.82 1.43 2.43 1.56 2.00 1.83 1.76 2.08 1.57 2.41 1.45 2.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.89 1.85 1.40 2.80 1.12 5.90
2.76 1.39 1.83 1.87 1.37 2.84
2.77 1.44 2.28 1.63 1.77 2.06 1.48 2.63 1.34 3.20
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.48 1.63 2.18 1.25 3.70
2.41 1.50 1.59 2.21 1.22 3.82

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.64
Букмекер Да Нет
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч Шинник - Ахмат онлайн

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Прогнозы на матч Шинник - Ахмат

Исход игры
Шинник
10.5% (16)
Ничья
6.5% (10)
Ахмат
83% (127)
Тотал 2.5
Больше
41.72% (63)
Меньше
58.28% (88)
Обе команды забьют
Да
44.37% (67)
Нет
55.63% (84)
Популярный счёт
1:2 Ахмат
28.1% (43)
0:2 Ахмат
26.1% (40)
0:1 Ахмат
20.3% (31)
1:1 Ничья
6.5% (10)
2:1 Шинник
5.9% (9)
0:3 Ахмат
3.9% (6)
1:0 Шинник
3.9% (6)
1:3 Ахмат
2% (3)
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