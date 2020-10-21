Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Самодин Сергей
|1
|0.5
|2.
|Кутин Денис
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Shvets A.
|2
|2
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шинник
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|Ахмат
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Шинник Последние 20 матчей: + = -Алания 4:4 Шинник Шинник 1:2 Нефтехимик Динамо Брянск 2:0 Шинник Шинник 0:3 Иртыш Омск
Знамя Ногинск 3:0 Шинник Томь 3:0 Шинник Шинник 1:1 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Шинник Шинник 3:0 Енисей Оренбург 3:0 Шинник Шинник 0:0 Чайка СКА-Хабаровск 2:1 Шинник Торпедо Москва 1:2 Шинник Шинник 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Шинник Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник Шинник 1:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Сатурн Шинник 0:2 Урал
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат
Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат
Последние игры между собой
Шинник: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ахмат: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|10.00
|1.03
|7.70
|1.06
|3.25
|1.31
|—
|—
|2.50
|1.49
|2.04
|1.73
|1.79
|1.96
|—
|—
|1.42
|2.75
|1.29
|3.40
|1.12
|5.80
|1.10
|6.50
|1.02
|11.50
|—
|—
|7.40
|1.05
|3.08
|1.31
|—
|—
|2.41
|1.50
|—
|—
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.38
|2.80
|1.26
|3.40
|1.09
|5.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.82
|1.43
|2.43
|1.56
|2.00
|1.83
|1.76
|2.08
|1.57
|2.41
|1.45
|2.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Шинник - Ахмат
Исход игры
Шинник
10.5% (16)
Ничья
6.5% (10)
Ахмат
83% (127)
Тотал 2.5
Больше
41.72% (63)
Меньше
58.28% (88)
Обе команды забьют
Да
44.37% (67)
Нет
55.63% (84)
Популярный счёт
1:2 Ахмат
28.1% (43)
0:2 Ахмат
26.1% (40)
0:1 Ахмат
20.3% (31)
1:1 Ничья
6.5% (10)
2:1 Шинник
5.9% (9)
0:3 Ахмат
3.9% (6)
1:0 Шинник
3.9% (6)
1:3 Ахмат
2% (3)
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