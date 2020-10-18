Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Самодин Сергей
|1
|0.5
|2.
|Кутин Денис
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Shvets A.
|2
|2
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шинник
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|Ахмат
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Шинник Последние 20 матчей: + = -Алания 4:4 Шинник Шинник 1:2 Нефтехимик Динамо Брянск 2:0 Шинник Шинник 0:3 Иртыш Омск
Знамя Ногинск 3:0 Шинник Томь 3:0 Шинник Шинник 1:1 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Шинник Шинник 3:0 Енисей Оренбург 3:0 Шинник Шинник 0:0 Чайка СКА-Хабаровск 2:1 Шинник Торпедо Москва 1:2 Шинник Шинник 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Шинник Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник Шинник 1:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Сатурн Шинник 0:2 Урал
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат
Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат
Последние игры между собой
Шинник: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ахмат: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Прогнозы на матч Шинник - Ахмат
Исход игры
Шинник
20.9% (9)
Ничья
7% (3)
Ахмат
72.1% (31)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (20)
Меньше
52.38% (22)
Обе команды забьют
Да
52.38% (22)
Нет
47.62% (20)
Популярный счёт
1:2 Ахмат
30.2% (13)
0:2 Ахмат
23.3% (10)
2:1 Шинник
14% (6)
0:1 Ахмат
14% (6)
1:1 Ничья
7% (3)
1:0 Шинник
7% (3)
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