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Шинник
 
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Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Самодин Сергей 1 0.5
2. Кутин Денис 1 0.5
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Shvets A. 2 2

Карточки

Шинник
# Игрок      
Ахмат
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шинник 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 Ахмат 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Шинник Последние 20 матчей: + = -
Алания 4:4 Шинник Шинник 1:2 Нефтехимик Динамо Брянск 2:0 Шинник Шинник 0:3 Иртыш Омск
Знамя Ногинск 3:0 Шинник Томь 3:0 Шинник Шинник 1:1 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Шинник Шинник 3:0 Енисей Оренбург 3:0 Шинник Шинник 0:0 Чайка СКА-Хабаровск 2:1 Шинник Торпедо Москва 1:2 Шинник Шинник 1:2 Велес Москва Балтика 2:0 Шинник Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник Шинник 1:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Сатурн Шинник 0:2 Урал
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Ростов 3:0 Ахмат Рубин 1:1 Ахмат Ахмат 2:0 Урал Динамо Москва 1:0 Ахмат
Знамя Ногинск 0:3 Ахмат Ахмат 0:1 Сочи Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Локомотив Москва 2:3 Ахмат Химки 1:2 Ахмат Ахмат 3:1 Ротор Спартак Москва 2:0 Ахмат Арсенал Тула 0:0 Ахмат Краснодар 4:0 Ахмат Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат

Последние игры между собой

Шинник: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ахмат: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ахмат 0:0 Шинник Премьер-лига Шинник 1:1 Ахмат Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2020, осталось 2 дня 17 часов 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 43
    Шинник 20.9% (9)
    X 7% (3)
    Ахмат 72.1% (31)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Шинник - Ахмат онлайн

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    Прогнозы на матч Шинник - Ахмат

    Исход игры
    Шинник
    20.9% (9)
    Ничья
    7% (3)
    Ахмат
    72.1% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (20)
    Меньше
    52.38% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    52.38% (22)
    Нет
    47.62% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Ахмат
    30.2% (13)
    0:2 Ахмат
    23.3% (10)
    2:1 Шинник
    14% (6)
    0:1 Ахмат
    14% (6)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    1:0 Шинник
    7% (3)
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