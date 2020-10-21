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Крылья Советов
0:0
Первый тайм

Стадион:
Ротор
Крылья Советов
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабутов Дмитрий 1 0.33
2. Сергеев Игорь 1 0.33
3. Зиньковский Антон 1 0.33
4. Сарвели Владислав 1 0.33
5. Голенков Егор 1 0.33
6. Цыпченко Дмитрий 1 0.33
7. _Bozhin S. 1 0.33
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Витюгов Максим 1 0
Ротор
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 14.29% (1) 0 57.14% (4) 0 0 28.57% (2)
 Ротор 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания
Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар
Ротор Последние 20 матчей: + = -
Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор
Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ротор 0:2 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 15'
    Не стоит забывать, что сегодня "Крылья Советов" устроит и ничья по итогам основного времени матча, а поэтому самарский клуб особо никуда и не спешит. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Кипиани перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Крыльев Советов", правила были нарушены против Полуяхтова. 
  • 13'
    Ежов выполнил неплохую передачу в центр штрафной площади на ход Цыпченко, но Матрикарди внимательно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • 12'
    Колесниченко выполнил слишком сильную передачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • 11'
    "Крылья Советов" пока ищут свою игру, "Ротор" несмотря на полуторный состав старается активнее что-то придумывать в атаке. 
  • 10'
    Солдатенков из центра поля выполнил перевод на правый фланг, защитники "Ротора" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 9'
    Саплинов со стандарта пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Крыльев Советов", которую грамотно выстроил Фролов. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Витюгов на своей половине поля нарушил правила против Понсе. Игроки "Ротора" заработали неплохой стандарт.
  • Угловой
    7'
    Саплинов с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Понсе в борьбе с соперниками не смог пробить в ближний угол ворот, будет удар от ворот. 
  • 6'
    Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Крыльев Советов", Медведь в борьбе с Солдатенковым заработал угловой. 
  • Опасный момент
    5'
    С правого фланга последовала хорошая подача в центр штрафной площади "Ротора", Кабутов головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 4'
    Игра начинается довольно спокойно, "Ротор" попытался провести свою атаку через левый фланг, но особого успеха не добился. 
  • 3'
    Сегодня также в Самару не приехал и сам Александр Хацкевич, вместо него на посту главного тренера находится Вячеслав Беляев. 
  • 2'
    "Ротору" для выхода в следующий раунд Кубка России необходимо побеждать с крупным счётом, но сделать это на выезде будет конечно же крайне затруднительно. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Ротор" привёз в Самару далеко не самый сильный состав, команда Александра Хацкевича уже практически бросила играть в Кубке России из-за технического поражения в матче с "Динамо" из Ставрополья. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура группового этапа Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и волгоградским "Ротором". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Алексей Амелин из Тулы. Помогать ему на бровках будут максим Ковалёв из Реутова и Юрий Ярушкин из Вологды. 
Прогнозы 152
Крылья Советов 90.8% (138)
X 7.2% (11)
Ротор 2% (3)
Все прогнозы
1.96 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Ротор
1.63
4.30
5.39
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.60 4.30 4.80
1.63 3.95 5.20
1.59 3.92 5.10
1.57 4.02 5.39

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 8.60 1.04 3.55 1.25 2.75 1.42 1.96 1.79 1.89 1.85 1.70 2.08 1.50 2.48 1.33 3.10 1.14 5.10 1.11 5.80 1.04 10.50 1.03 10.50
8.50 1.03 3.64 1.23 2.72 1.40 1.93 1.87 1.49 2.44 1.32 3.04 1.13 5.00
3.34 1.32 2.90 1.40 2.28 1.63 1.96 1.86 1.74 2.11 1.51 2.55 1.40 2.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.90 1.84 1.41 2.80 1.12 5.70
2.93 1.35 1.96 1.75 1.45 2.55
3.15 1.35 2.60 1.49 2.04 1.79 1.62 2.30 1.43 2.79 1.28 3.63
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.80 1.40 1.73 2.04 1.30 3.30
2.65 1.42 1.67 2.07 1.27 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.93
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
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Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Ротор

Исход игры
Крылья Советов
90.8% (138)
Ничья
7.2% (11)
Ротор
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
54% (81)
Меньше
46% (69)
Обе команды забьют
Да
57.33% (86)
Нет
42.67% (64)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
41.4% (63)
1:0 Крылья Советов
23.7% (36)
2:0 Крылья Советов
15.8% (24)
3:1 Крылья Советов
5.9% (9)
1:1 Ничья
5.3% (8)
2:2 Ничья
2% (3)
3:0 Крылья Советов
2% (3)
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