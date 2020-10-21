Крылья Советов
0:0
Первый тайм
Стадион: Samara Arena (Samara)
Ротор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Понсе АндресНападающий
- Запасные игроки
-
34 Репин НикитаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хацкевич Александр
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.33
|2.
|Сергеев Игорь
|1
|0.33
|3.
|Зиньковский Антон
|1
|0.33
|4.
|Сарвели Владислав
|1
|0.33
|5.
|Голенков Егор
|1
|0.33
|6.
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0.33
|7.
|_Bozhin S.
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Витюгов Максим
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|14.29% (1)
|0
|57.14% (4)
|0
|0
|28.57% (2)
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 3:0 Волгарь Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания
Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар
Ротор Последние 20 матчей: + = -Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор
Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Динамо Ставрополь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Ротор
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|8.60
|1.04
|3.55
|1.25
|—
|—
|2.75
|1.42
|1.96
|1.79
|1.89
|1.85
|1.70
|2.08
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.33
|3.10
|1.14
|5.10
|1.11
|5.80
|1.04
|10.50
|1.03
|10.50
|—
|—
|8.50
|1.03
|3.64
|1.23
|—
|—
|2.72
|1.40
|—
|—
|1.93
|1.87
|—
|—
|1.49
|2.44
|—
|—
|1.32
|3.04
|1.13
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.34
|1.32
|2.90
|1.40
|2.28
|1.63
|1.96
|1.86
|1.74
|2.11
|1.51
|2.55
|1.40
|2.91
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Ротор
Исход игры
Крылья Советов
90.8% (138)
Ничья
7.2% (11)
Ротор
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
54% (81)
Меньше
46% (69)
Обе команды забьют
Да
57.33% (86)
Нет
42.67% (64)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
41.4% (63)
1:0 Крылья Советов
23.7% (36)
2:0 Крылья Советов
15.8% (24)
3:1 Крылья Советов
5.9% (9)
1:1 Ничья
5.3% (8)
2:2 Ничья
2% (3)
3:0 Крылья Советов
2% (3)
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