"Крылья Советов" пока ищут свою игру, "Ротор" несмотря на полуторный состав старается активнее что-то придумывать в атаке.

Колесниченко выполнил слишком сильную передачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

Ежов выполнил неплохую передачу в центр штрафной площади на ход Цыпченко, но Матрикарди внимательно сыграл в обороне и перехватил мяч.

Кипиани перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Крыльев Советов", правила были нарушены против Полуяхтова.

Не стоит забывать, что сегодня "Крылья Советов" устроит и ничья по итогам основного времени матча, а поэтому самарский клуб особо никуда и не спешит.

10' Солдатенков из центра поля выполнил перевод на правый фланг, защитники "Ротора" сыграли внимательно и перехватили мяч.

9' Саплинов со стандарта пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Крыльев Советов", которую грамотно выстроил Фролов.

8' Витюгов на своей половине поля нарушил правила против Понсе. Игроки "Ротора" заработали неплохой стандарт.

7' Саплинов с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Понсе в борьбе с соперниками не смог пробить в ближний угол ворот, будет удар от ворот.

6' Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Крыльев Советов", Медведь в борьбе с Солдатенковым заработал угловой.

5' С правого фланга последовала хорошая подача в центр штрафной площади "Ротора", Кабутов головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

4' Игра начинается довольно спокойно, "Ротор" попытался провести свою атаку через левый фланг, но особого успеха не добился.

3' Сегодня также в Самару не приехал и сам Александр Хацкевич, вместо него на посту главного тренера находится Вячеслав Беляев.

2' "Ротору" для выхода в следующий раунд Кубка России необходимо побеждать с крупным счётом, но сделать это на выезде будет конечно же крайне затруднительно.