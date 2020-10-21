Оренбург
1:1
Второй тайм
Стадион: Gazovik Stadium (Orenburg)
Сочи
79
Юсупов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Юсупов АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
Ход матча
18'
1:0
30'
1:1
30'
41'
43'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Козлов Андрей
|1
|0.33
|2.
|Фамейе Джоэль
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юсупов Артём
|2
|1
|2.
|_Dugandzic M.
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скворцов Алексей
|1
|0
|2.
|_Gojkovic R.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|_Igorevich P. E.
|1
|0
|2.
|_Novoseltsev I.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|Сочи
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург
Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург
Сочи Последние 20 матчей: + = -Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.50
|1.11
|4.90
|1.17
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.77
|2.04
|1.86
|1.88
|3.60
|1.28
|1.98
|1.82
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.62
|2.27
|—
|—
|1.24
|2.45
|—
|—
|1.16
|5.10
|1.12
|6.10
|1.03
|12.00
|3.64
|1.23
|2.49
|1.47
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.24
|3.64
|—
|—
|1.15
|4.70
|—
|—
|1.01
|9.80
|—
|—
|1.01
|10.75
|—
|—
|1.01
|10.25
|—
|—
|1.21
|3.84
|1.07
|6.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.67
|1.47
|2.28
|1.63
|3.06
|1.37
|3.50
|1.29
|2.98
|1.39
|2.45
|1.55
|1.93
|1.91
|1.65
|2.24
|1.44
|2.76
|1.24
|3.97
|1.29
|3.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.05
|1.75
|—
|—
|1.31
|3.35
|—
|—
|1.17
|4.90
|—
|—
|1.08
|6.80
|—
|—
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.04
|10.00
|1.90
|1.72
|—
|—
|1.59
|2.21
|—
|—
|1.28
|3.48
|—
|—
|1.22
|3.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.70
|1.46
|2.23
|1.66
|1.74
|2.10
|1.47
|2.67
|1.86
|1.98
|1.54
|2.51
|1.22
|4.22
|1.16
|5.22
|1.22
|4.22
|1.11
|6.58
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Оренбург 1:1 Сочи
Исход игры
Оренбург
19.6% (30)
Ничья
17% (26)
Сочи
63.4% (97)
Тотал 2.5
Больше
55.33% (83)
Меньше
44.67% (67)
Обе команды забьют
Да
68% (102)
Нет
32% (48)
Популярный счёт
1:2 Сочи
34.6% (53)
1:1 Ничья
15.7% (24)
0:1 Сочи
14.4% (22)
2:1 Оренбург
11.1% (17)
1:0 Оренбург
7.2% (11)
0:2 Сочи
5.9% (9)
0:3 Сочи
3.3% (5)
2:3 Сочи
2% (3)
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