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  2. Матчи
  3. Россия
Оренбург
1:1
Второй тайм

Стадион:
Сочи
97
Гошев
Евгений
15
Гойкович
Ренато
51
Хорошков
Данил
64
Шакиров
Руслан
92
Скворцов
Алексей
57
Болотов
Евгений
76
Лопарёв
Александр
84
Воробьёв
Илья
22
Палиенко
Максим
79
Юсупов
Артём
7
Прудников
Николай
12
Заболотный
Николай
3
Набиуллин
Эльмир
25
Новосельцев
Иван
45
Миладинович
Иван
34
Маргасов
Тимофей
15
Цаллагов
Ибрагим
7
Пруцев
Данил
21
Бахтияров
Акмаль
27
Заика
Кирилл
14
Дуганджич
Марко
79
Руденко
Александр
Александрович
Оренбург
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Козлов Андрей 1 0.33
2. Фамейе Джоэль 1 0.33
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юсупов Артём 2 1
2. _Dugandzic M. 1 0.5

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Скворцов Алексей 1 0
2. _Gojkovic R. 1 0
Сочи
# Игрок      
1. _Igorevich P. E. 1 0
2. _Novoseltsev I. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 0 100% (2) 0 0 0 0
 Сочи 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург
Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург
Сочи Последние 20 матчей: + = -
Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи
Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи 5:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:1 Сочи Премьер-лига
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    57'
    Руденко грубо нарушил правила против Палиенко, за что получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    56'
    Хозяева поля в ответной атаке заработали угловой на левом фланге. Но подача со стандарта у них также получилась плохой - мяч толком не удалось поднять над землёй.
  • Фол, нарушение
    55'
    Штрафной удар в глубине поля заработали гости, но Набиуллин не сумел выполнить подачу, попал в Прудникова, который в одиночестве стоял в "стенке".
  • Опасный момент
    54'
    С дальней дистанции достаточно плотно по воротам пробивал Миладинович, но мяч полетел практически по центру ворот, что позволило Гошеву намертво поймать игровой снаряд.
  • 53'
    Владимир Федотов пока что не торопится проводить замены, хотя у него много вариантов того, как усилить игру "Сочи".
  • 52'
    Первую контратаку после перерыва попытались провести южане, но заброс на левый фланг атаки получился слишком сильным - мяч ушёл за линию поля.
  • 51'
    Сочинцы пока что не пытаются предлагать какие-то контраргументы, продолжая выжидать, когда их соперники набегаются.
  • 50'
    Правым флангом теперь пытались атаку развить хозяева поля, но из-за неточного паса мяч был упущен за боковую линию поля.
  • Опасный момент
    49'
    Воробьёв с левого фланга вошёл в штрафную площадку, после чего простреливал на дальнюю штангу, но Прудников там не успел на замыкание.
  • 48'
    Активней после возобновления игры стараются действовать оренбуржцы. В первом тайме им много пришлось работать без мяча, и теперь они пытаются играть первым номером.
  • Замена
    47'
    Одна замена в перерыве произошла в составе "Оренбурга": вместо Александра Лопарёва на поле вышел Алексей Миронов.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! В противостоянии "Оренбурга" и "Сочи" пока что ничья 1:1.
  • Угловой
    45'
    Угловой ещё и напоследок подали хозяева перед свистком на перерыв, и после подачи в штрафную площадку с подбора пробивал один из оренбуржцев - очень неточно получилось.
  • Фол, нарушение
    45'
    Штрафной удар на левом фланге заработали оренбуржцы, стараниями Скворцова.  Со стандарта последовала подача в центр штрафной площади, но защитники "Сочи" легко отбились.
  • 45'
    Левым флангом в атаку шли сочинцы, но передача по флангу оказалась слишком сильной, и мяч выскочил за лицевую линию.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • Желтая карточка
    44'
    А теперь уже Гойкович в центре поля грубо нарушал правила против Дуганджича, за что также был удостоен предупреждения.
  • Желтая карточка
    43'
    Цаллагов в центре поля откровенно руками задерживал убегающего от него Юсупова, за что получил жёлтую карточку.
  • 42'
    Скворцов снова пытался разогнать контратаку хозяев левым флангом, но Маргасов выбил у него мяч из-под ног в аут.
  • Фол, нарушение
    41'
    Свежее под конец первого тайма выглядят сочинцы. "Оренбург" снова старается всячески сбивать игровой ритм мелкими фолами в центре поля.
  • Опасный момент
    39'
    Заика запустил Пруцева в прорыв на правый край штрафной площади соперника, который простреливал вдоль ворот, но Дуганджичу сыграть на замыкании не удалось из-за противодействия защитников.
  • Фол, нарушение
    38'
    В контратаку попытались вылететь оренбуржцы, но не вышло. Пошла борьба в центре поля, в ходе которой сочинцы правила нарушили.
  • Фол, нарушение
    37'
    Штрафной удар на левом фланге атаки заработали южане. Последовала подача со стандарта в район линии вратарской площади, но там Гойкович выпрыгнул выше всех.
  • 36'
    Очень напряжённая игра идёт в этом матче Чувствуется, что цена победы здесь невероятно велика.
  • Видеоповтор
    35'
    Серьёзно негодуют болельщики "Оренбурга", и не безосновательно - Миладинович действительно играл рукой, прерывая полёт мяча дальше. Надо было ставить пенальти в пользу хозяев, но VAR на матче нет.
  • Судья
    34'
    После прострела Скворцова с левого фланга, мяч, похоже, попал в руку защитнику "Сочи", но свисток судьи молчит.
  • Фол, нарушение
    33'
    Палиенко в центре поля заработал штрафной удар для "Оренбурга", и не торопится вводить игровой снаряд в игру.
  • Пенальти
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Марко Дуганджич!!!
    Нападающий "Сочи" уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам.
  • Пенальти!
    31'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ОРЕНБУРГА"! Заику в своей штрафной площади схватил руками один из защитников.
  • 30'
    "Победу, победу!" - дружно скандирует оренбургская публика на трибунах.
  • Фол, нарушение
    29'
    Гойкович в центре поля пытался сыграть в подкате на опережении, но немного задел по ноге соперника.
  • Фол, нарушение
    28'
    Учащаются в эти минуты фолы в центре поля. Стараются вязать игру и сбивать игровой ритм хозяева поля.
  • Фол, нарушение
    26'
    Заика падал не левом фланге атаки "Сочи", но свисток зафиксировал не фол против него, а игру рукой со стороны Кирилла.
  • Угловой
    25'
    Угловой в ответной атаке на правом фланге заработали гости. Подача следовала в гущу футболистов в штрафной площади, но оренбуржцам там удалось выиграть борьбу в воздухе.
  • Опасный момент
    24'
    ОПАСНО! После передачи с левого фланга от Юсупова в борьбе с двумя защитниками в падении пробивал Воробьёв, но рядом с левой "девяткой" мяч пролетел.
  • 23'
    Немного обескураженными выглядят в эти минуты сочинцы, и, пользуясь этим, "Оренбург" снова пытается идти в атаку.
  • 22'
    Наказали всё-таки оренбуржцы соперника за нереализованные моменты. Отметим также и активность местных болельщиков.
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!! 1:0!!! Артём Юсупов!!!
    Вот это да! Ничего не предвещало беды для "Сочи", но хозяева вдвоём убежали по центру в контратаку против четырёх защитников, Воробьёв классным пасом вывел Юсупова на рандеву с Заболотным, и Артём чётко пробил в правый нижний угол ворот.
  • 20'
    Активизировались на трибунах болельщики "Оренбурга", который принялись скандировать различные кричалки. Возможно, это поможет команде Марцела Лички отвести игру подальше от своих ворот.
  • Фол, нарушение
    19'
    Штрафной удар гости заработали в глубине поля. Последовала подача в штрафную площадку, но там борьбу выиграли защитники "Оренбурга".
  • 18'
    Два убойных момента в этом матче уже запороли футболисты "Сочи". Не накажут ли оренбуржцы соперника за такое транжирство?
  • Опасный момент
    17'
    ОПАСНО!!! С правого фланга прошла прострельная передача в центр штрафной площади на Дуганджича, который обыграл защитника и вратаря, после чего невероятным образом промахнулся мимо ворот с семи метров.
  • Травма, повреждение
    16'
    Повреждение запястья получил Маргасов, из-за чего был вынужден обратиться за медицинской помощью за пределы поля.
  • 15'
    С дальней дистанции со всей силы попытался пробить Дуганджич, но мяч улетел намного выше ворот.
  • 14'
    Добавили в движении оренбуржцы, стараясь в командном прессинге заставить соперников ошибиться, но пока что не удаётся вернуть мяч под свой контроль.
  • Угловой
    13'
    Угловой на левом фланге заработали южане. Низкая подача от флажка следовала на ближнюю штангу, но там спокойно сработали защитники "Оренбурга".
  • 12'
    Острее атаки "Сочи" выглядят в дебюте матча, да и больше мячом владеют пока что игроки гостей.
  • Опасный момент
    11'
    ОПАСНО! На левый край штрафной площади прошла тонкая передача для Руденко, который от угла вратарской площади мощно пробивал по воротам, но чудом свою команду удалось спасти Гошеву.
  • 10'
    На трибунах присутствует небольшое количество болельщиков, но ведут они себя пока что достаточно пассивно.
  • 9'
    Ответную атаку правым флангом провели хозяева поля, но прострельная передача в штрафную площадку была перехвачена сочинскими защитниками.
  • Опасный момент
    8'
    Гошев выскочил за пределы своей штрафной площади, не сумев добраться до мяча, но вратаря подстраховали защитники, не позволившие соперникам пробить по осиротевшим воротам.
  • Дождь
    7'
    Снегопад начался в Оренбурге. Непросто будет сегодня командам показать свой лучший футбол.
  • Фол, нарушение
    6'
    Штрафной удар на правом фланге атаки сочинцы заработали, стараниями Бахтиярова. После подачи стандартного положения уверенно на выходе сыграл кулаками Гошев.
  • 5'
    Команды имеют по одной победе на групповой стадии. Кто выиграет сегодня, тот и получит заветную путёвку в 1/8 финала турнира.
  • 4'
    Хозяева первую атаку попытались провести правым флангом, но упустили мяч за лицевую линию.
  • 3'
    С разведки началась наша встреча - команды просто присматриваются друг к другу, не предпринимая активных действий.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча последнего тура элитного раунда Кубка России по футболу, в котором "Оренбург" сыграет дома с "Сочи".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать
Прогнозы 153
Оренбург 19.6% (30)
X 17% (26)
Сочи 63.4% (97)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Сочи
7.70
2.74
2.42
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.60 2.45 2.30
4.40 2.55 2.31
6.85 3.08 1.62
4.49 2.33 2.42

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.11 4.90 1.17 2.40 1.57 1.77 2.04 1.86 1.88 3.60 1.28 1.98 1.82 2.50 1.53 1.62 2.27 1.24 2.45 1.16 5.10 1.12 6.10 1.03 12.00
3.64 1.23 2.49 1.47 1.65 2.24 1.24 3.64 1.15 4.70 1.01 9.80 1.01 10.75 1.01 10.25 1.21 3.84 1.07 6.45
2.67 1.47 2.28 1.63 3.06 1.37 3.50 1.29 2.98 1.39 2.45 1.55 1.93 1.91 1.65 2.24 1.44 2.76 1.24 3.97 1.29 3.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.05 1.75 1.31 3.35 1.17 4.90 1.08 6.80 1.45 2.70 1.07 8.40 1.04 10.00
1.90 1.72 1.59 2.21 1.28 3.48 1.22 3.80
2.70 1.46 2.23 1.66 1.74 2.10 1.47 2.67 1.86 1.98 1.54 2.51 1.22 4.22 1.16 5.22 1.22 4.22 1.11 6.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.70 1.27 2.27 1.50 1.65 2.22 1.20 4.20
2.03 1.70 1.82 1.72 1.44 2.58 1.35 2.93

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.70 1.24
Где смотреть матч Оренбург 1:1 Сочи онлайн

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Прогнозы на матч Оренбург 1:1 Сочи

Исход игры
Оренбург
19.6% (30)
Ничья
17% (26)
Сочи
63.4% (97)
Тотал 2.5
Больше
55.33% (83)
Меньше
44.67% (67)
Обе команды забьют
Да
68% (102)
Нет
32% (48)
Популярный счёт
1:2 Сочи
34.6% (53)
1:1 Ничья
15.7% (24)
0:1 Сочи
14.4% (22)
2:1 Оренбург
11.1% (17)
1:0 Оренбург
7.2% (11)
0:2 Сочи
5.9% (9)
0:3 Сочи
3.3% (5)
2:3 Сочи
2% (3)
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