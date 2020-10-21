Владимир Федотов пока что не торопится проводить замены, хотя у него много вариантов того, как усилить игру "Сочи".

С дальней дистанции достаточно плотно по воротам пробивал Миладинович, но мяч полетел практически по центру ворот, что позволило Гошеву намертво поймать игровой снаряд.

Штрафной удар в глубине поля заработали гости, но Набиуллин не сумел выполнить подачу, попал в Прудникова, который в одиночестве стоял в "стенке".

Хозяева поля в ответной атаке заработали угловой на левом фланге. Но подача со стандарта у них также получилась плохой - мяч толком не удалось поднять над землёй.

Руденко грубо нарушил правила против Палиенко, за что получил жёлтую карточку.

Одна замена в перерыве произошла в составе "Оренбурга": вместо Александра Лопарёва на поле вышел Алексей Миронов.

Активней после возобновления игры стараются действовать оренбуржцы. В первом тайме им много пришлось работать без мяча, и теперь они пытаются играть первым номером.

Воробьёв с левого фланга вошёл в штрафную площадку, после чего простреливал на дальнюю штангу, но Прудников там не успел на замыкание.

Правым флангом теперь пытались атаку развить хозяева поля, но из-за неточного паса мяч был упущен за боковую линию поля.

Сочинцы пока что не пытаются предлагать какие-то контраргументы, продолжая выжидать, когда их соперники набегаются.

Первую контратаку после перерыва попытались провести южане, но заброс на левый фланг атаки получился слишком сильным - мяч ушёл за линию поля.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! В противостоянии "Оренбурга" и "Сочи" пока что ничья 1:1.

45' Угловой ещё и напоследок подали хозяева перед свистком на перерыв, и после подачи в штрафную площадку с подбора пробивал один из оренбуржцев - очень неточно получилось.

45' Штрафной удар на левом фланге заработали оренбуржцы, стараниями Скворцова. Со стандарта последовала подача в центр штрафной площади, но защитники "Сочи" легко отбились.

45' Левым флангом в атаку шли сочинцы, но передача по флангу оказалась слишком сильной, и мяч выскочил за лицевую линию.

45' 1 минута компенсирована.

44' А теперь уже Гойкович в центре поля грубо нарушал правила против Дуганджича, за что также был удостоен предупреждения.

43' Цаллагов в центре поля откровенно руками задерживал убегающего от него Юсупова, за что получил жёлтую карточку.

42' Скворцов снова пытался разогнать контратаку хозяев левым флангом, но Маргасов выбил у него мяч из-под ног в аут.

41' Свежее под конец первого тайма выглядят сочинцы. "Оренбург" снова старается всячески сбивать игровой ритм мелкими фолами в центре поля.

39' Заика запустил Пруцева в прорыв на правый край штрафной площади соперника, который простреливал вдоль ворот, но Дуганджичу сыграть на замыкании не удалось из-за противодействия защитников.

38' В контратаку попытались вылететь оренбуржцы, но не вышло. Пошла борьба в центре поля, в ходе которой сочинцы правила нарушили.

37' Штрафной удар на левом фланге атаки заработали южане. Последовала подача со стандарта в район линии вратарской площади, но там Гойкович выпрыгнул выше всех.

36' Очень напряжённая игра идёт в этом матче Чувствуется, что цена победы здесь невероятно велика.

35' Серьёзно негодуют болельщики "Оренбурга", и не безосновательно - Миладинович действительно играл рукой, прерывая полёт мяча дальше. Надо было ставить пенальти в пользу хозяев, но VAR на матче нет.

34' После прострела Скворцова с левого фланга, мяч, похоже, попал в руку защитнику "Сочи", но свисток судьи молчит.

33' Палиенко в центре поля заработал штрафной удар для "Оренбурга", и не торопится вводить игровой снаряд в игру.

32' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Марко Дуганджич!!!

Нападающий "Сочи" уверенно развёл мяч и вратаря по разным углам.

31' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ОРЕНБУРГА"! Заику в своей штрафной площади схватил руками один из защитников.

30' "Победу, победу!" - дружно скандирует оренбургская публика на трибунах.

29' Гойкович в центре поля пытался сыграть в подкате на опережении, но немного задел по ноге соперника.

28' Учащаются в эти минуты фолы в центре поля. Стараются вязать игру и сбивать игровой ритм хозяева поля.

26' Заика падал не левом фланге атаки "Сочи", но свисток зафиксировал не фол против него, а игру рукой со стороны Кирилла.

25' Угловой в ответной атаке на правом фланге заработали гости. Подача следовала в гущу футболистов в штрафной площади, но оренбуржцам там удалось выиграть борьбу в воздухе.

24' ОПАСНО! После передачи с левого фланга от Юсупова в борьбе с двумя защитниками в падении пробивал Воробьёв, но рядом с левой "девяткой" мяч пролетел.

23' Немного обескураженными выглядят в эти минуты сочинцы, и, пользуясь этим, "Оренбург" снова пытается идти в атаку.

22' Наказали всё-таки оренбуржцы соперника за нереализованные моменты. Отметим также и активность местных болельщиков.

21' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!! 1:0!!! Артём Юсупов!!!

Вот это да! Ничего не предвещало беды для "Сочи", но хозяева вдвоём убежали по центру в контратаку против четырёх защитников, Воробьёв классным пасом вывел Юсупова на рандеву с Заболотным, и Артём чётко пробил в правый нижний угол ворот.

20' Активизировались на трибунах болельщики "Оренбурга", который принялись скандировать различные кричалки. Возможно, это поможет команде Марцела Лички отвести игру подальше от своих ворот.

19' Штрафной удар гости заработали в глубине поля. Последовала подача в штрафную площадку, но там борьбу выиграли защитники "Оренбурга".

18' Два убойных момента в этом матче уже запороли футболисты "Сочи". Не накажут ли оренбуржцы соперника за такое транжирство?

17' ОПАСНО!!! С правого фланга прошла прострельная передача в центр штрафной площади на Дуганджича, который обыграл защитника и вратаря, после чего невероятным образом промахнулся мимо ворот с семи метров.

16' Повреждение запястья получил Маргасов, из-за чего был вынужден обратиться за медицинской помощью за пределы поля.

15' С дальней дистанции со всей силы попытался пробить Дуганджич, но мяч улетел намного выше ворот.

14' Добавили в движении оренбуржцы, стараясь в командном прессинге заставить соперников ошибиться, но пока что не удаётся вернуть мяч под свой контроль.

13' Угловой на левом фланге заработали южане. Низкая подача от флажка следовала на ближнюю штангу, но там спокойно сработали защитники "Оренбурга".

12' Острее атаки "Сочи" выглядят в дебюте матча, да и больше мячом владеют пока что игроки гостей.

11' ОПАСНО! На левый край штрафной площади прошла тонкая передача для Руденко, который от угла вратарской площади мощно пробивал по воротам, но чудом свою команду удалось спасти Гошеву.

10' На трибунах присутствует небольшое количество болельщиков, но ведут они себя пока что достаточно пассивно.

9' Ответную атаку правым флангом провели хозяева поля, но прострельная передача в штрафную площадку была перехвачена сочинскими защитниками.

8' Гошев выскочил за пределы своей штрафной площади, не сумев добраться до мяча, но вратаря подстраховали защитники, не позволившие соперникам пробить по осиротевшим воротам.

7' Снегопад начался в Оренбурге. Непросто будет сегодня командам показать свой лучший футбол.

6' Штрафной удар на правом фланге атаки сочинцы заработали, стараниями Бахтиярова. После подачи стандартного положения уверенно на выходе сыграл кулаками Гошев.

5' Команды имеют по одной победе на групповой стадии. Кто выиграет сегодня, тот и получит заветную путёвку в 1/8 финала турнира.

4' Хозяева первую атаку попытались провести правым флангом, но упустили мяч за лицевую линию.

3' С разведки началась наша встреча - команды просто присматриваются друг к другу, не предпринимая активных действий.