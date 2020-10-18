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Оренбург
 
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Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Козлов Андрей 1 0.5
2. Фамейе Джоэль 1 0.5
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юсупов Артём 1 1

Карточки

Оренбург
# Игрок      
Сочи
# Игрок      
1. _Igorevich P. E. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 0 100% (2) 0 0 0 0
 Сочи 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург
Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург
Сочи Последние 20 матчей: + = -
Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи
Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи 5:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:1 Сочи Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 53 минуты.


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    • Прогнозы 46
    Оренбург 21.7% (10)
    X 21.7% (10)
    Сочи 56.5% (26)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Оренбург - Сочи онлайн

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    Прогнозы на матч Оренбург - Сочи

    Исход игры
    Оренбург
    21.7% (10)
    Ничья
    21.7% (10)
    Сочи
    56.5% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.18% (19)
    Меньше
    56.82% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    65.91% (29)
    Нет
    34.09% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Сочи
    21.7% (10)
    1:1 Ничья
    21.7% (10)
    0:1 Сочи
    19.6% (9)
    2:1 Оренбург
    8.7% (4)
    1:0 Оренбург
    8.7% (4)
    0:2 Сочи
    4.3% (2)
    1:3 Сочи
    4.3% (2)
    2:3 Сочи
    4.3% (2)
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