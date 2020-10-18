Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Козлов Андрей
|1
|0.5
|2.
|Фамейе Джоэль
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юсупов Артём
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|_Igorevich P. E.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|Сочи
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Спартак-2 0:3 Оренбург Чайка 0:1 Оренбург Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург
Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург
Сочи Последние 20 матчей: + = -Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Прогнозы на матч Оренбург - Сочи
Исход игры
Оренбург
21.7% (10)
Ничья
21.7% (10)
Сочи
56.5% (26)
Тотал 2.5
Больше
43.18% (19)
Меньше
56.82% (25)
Обе команды забьют
Да
65.91% (29)
Нет
34.09% (15)
Популярный счёт
1:2 Сочи
21.7% (10)
1:1 Ничья
21.7% (10)
0:1 Сочи
19.6% (9)
2:1 Оренбург
8.7% (4)
1:0 Оренбург
8.7% (4)
0:2 Сочи
4.3% (2)
1:3 Сочи
4.3% (2)
2:3 Сочи
4.3% (2)
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