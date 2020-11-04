Хван со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Барков удачно выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Макаров с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Денис выполнил прострел в центр штрафной, Мануйлов за счёт грамотной позиции разрядил обстановку у своих ворот.

Фланговый защитник "Рубина" Илья Самошников получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Гаджимурадова.

Мартусевич со стандарта выполнил подачу к правому углу штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Брагин решил пробить по воротам со средней дистанции, мяч полетел не очень сильно и точно в руки Дюпину.

14' Мануйлов у своей штрафной площади на левом фланге нарушил правила против Самошникова. Игроки "Рубина" заработали довольно опасный стандарт.

13' Мартусевич с углового выполнил плохую подачу к левому углу вратарской, игроки "Рубина" отвели угрозу от своих ворот без всякого труда.

12' Батютин при входе в штрафную площадь удачно отыгрался с Сусловым, но на левом углу штрафной его накрыл Абильдгор, который выбил мяч на угловой.

11' Самошников теперь уже удачно отработал в обороне, не дал Илья Гаджимурадову пройти к штрафной площади по правому флангу, будет удар от ворот.

10' Самошников попробовал пройти вперёд по левому флангу, но Илья неудачно пробросил мяч вперёд себе на ход в борьбе с Мануйловым, мяч в итоге улетел в аут.

9' Гаджимурадов получил мяч у правого угла штрафной площади "Рубина", могло быть опасно, но Рамазану пришлось практически "вытаскивать" мяч из-под себя, время для удара по воротам было упущено, а затем игроки "Рубина" накрыли и Мануйлова, который подключился к атаке по правому флангу.

8' Игроки "СКА-Хабаровск" начинают пробовать проводить атаки и за счёт длинного заброса вперёд, но пока этот компонент у хозяев поля также не работает.

7' Йевтич в центре поля нарушил правила против Мануйлова. Вновь игроки хабаровского клуба не стали торопиться при розыгрыше стандарта.

6' Хабаровский клуб пока даже немного больше времени проводит с мячом в центре поля, но толку от этого не очень много.

5' Брагин перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Рубина", правила были нарушены против Йевтича.

4' Макаров попытался разогнать атаку через правый фланг, но в борьбе с двумя соперниками Денис упустил мяч в аут.

3' Спокойно начинается наша игра, команды пока присматриваются друг к другу, да и на искусственном газоне "Рубину" действовать непривычно всё же.

2' Хван в центре поля нарушил правила против Мартусевича. Игроки "СКА-Хабаровск" довольно быстро разыграли стандарт.