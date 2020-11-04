СКА-Хабаровск
0:0
Первый тайм
Рубин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Грачёв ГлебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
-
35 Илик ВасилийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Поддубский Алексей
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Bolshakov K.
|1
|0.33
|2.
|_Gadzhimuradov R.
|1
|0.33
|3.
|_Barkov D.
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игнатьев Иван
|1
|0.5
|2.
|Макаров Денис
|1
|0.5
|3.
|Ин-Бём Хван
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Самошников Илья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СКА-Хабаровск
|81.82% (9)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|0
|0
|0
|Рубин
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +8 =4 -8СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Черноморец Нв 1:3 СКА-Хабаровск Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Акрон СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск
Рубин Последние 20 матчей: +8 =7 -5Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин
Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар
Последние игры между собой
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Рубин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «СКА-Хабаровск» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «СКА-Хабаровск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «СКА-Хабаровск» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.40
|1.05
|7.30
|1.08
|3.00
|1.37
|—
|—
|2.39
|1.53
|1.96
|1.79
|1.73
|2.03
|—
|—
|1.38
|2.90
|—
|—
|1.23
|3.60
|1.09
|6.20
|1.07
|6.90
|1.01
|13.00
|
|—
|—
|7.30
|1.07
|3.04
|1.34
|—
|—
|2.32
|1.55
|—
|—
|1.74
|2.09
|—
|—
|1.36
|2.94
|—
|—
|1.25
|3.62
|1.09
|6.25
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.97
|1.39
|2.54
|1.51
|2.05
|1.78
|1.78
|2.05
|1.59
|2.36
|1.40
|2.93
|1.32
|3.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 0:0 Рубин
Исход игры
СКА-Хабаровск
9.6% (15)
Ничья
7% (11)
Рубин
83.4% (131)
Тотал 2.5
Больше
58.17% (89)
Меньше
41.83% (64)
Обе команды забьют
Да
62.75% (96)
Нет
37.25% (57)
Популярный счёт
1:2 Рубин
44.6% (70)
0:1 Рубин
19.7% (31)
0:2 Рубин
10.8% (17)
1:3 Рубин
5.1% (8)
1:1 Ничья
5.1% (8)
2:1 СКА-Хабаровск
4.5% (7)
1:0 СКА-Хабаровск
3.8% (6)
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