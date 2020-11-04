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СКА-Хабаровск
0:0
Первый тайм

Стадион:
Рубин
СКА-Хабаровск
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Bolshakov K. 1 0.33
2. _Gadzhimuradov R. 1 0.33
3. _Barkov D. 1 0.33
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игнатьев Иван 1 0.5
2. Макаров Денис 1 0.5
3. Ин-Бём Хван 1 0.5

Карточки

СКА-Хабаровск
# Игрок      
Рубин
# Игрок      
1. Самошников Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СКА-Хабаровск 81.82% (9) 9.09% (1) 9.09% (1) 0 0 0
 Рубин 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +8 =4 -8
СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Черноморец Нв 1:3 СКА-Хабаровск Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Акрон СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск
Рубин Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин
Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар

Последние игры между собой

СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Рубин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Рубин 3:1 СКА-Хабаровск Премьер-лига СКА-Хабаровск 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 СКА-Хабаровск Кубок СКА-Хабаровск 2:0 Рубин Кубок
  • Первый тайм
  • 19'
    Брагин решил пробить по воротам со средней дистанции, мяч полетел не очень сильно и точно в руки Дюпину. 
  • 18'
    Мартусевич со стандарта выполнил подачу к правому углу штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Желтая карточка
    17'
    Фланговый защитник "Рубина" Илья Самошников получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Гаджимурадова. 
  • 16'
    Макаров с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Денис выполнил прострел в центр штрафной, Мануйлов за счёт грамотной позиции разрядил обстановку у своих ворот. 
  • 15'
    Хван со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Барков удачно выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Мануйлов у своей штрафной площади на левом фланге нарушил правила против Самошникова. Игроки "Рубина" заработали довольно опасный стандарт. 
  • Угловой
    13'
    Мартусевич с углового выполнил плохую подачу к левому углу вратарской, игроки "Рубина" отвели угрозу от своих ворот без всякого труда. 
  • 12'
    Батютин при входе в штрафную площадь удачно отыгрался с Сусловым, но на левом углу штрафной его накрыл Абильдгор, который выбил мяч на угловой. 
  • 11'
    Самошников теперь уже удачно отработал в обороне, не дал Илья Гаджимурадову пройти к штрафной площади по правому флангу, будет удар от ворот. 
  • 10'
    Самошников попробовал пройти вперёд по левому флангу, но Илья неудачно пробросил мяч вперёд себе на ход в борьбе с Мануйловым, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 9'
    Гаджимурадов получил мяч у правого угла штрафной площади "Рубина", могло быть опасно, но Рамазану пришлось практически "вытаскивать" мяч из-под себя, время для удара по воротам было упущено, а затем игроки "Рубина" накрыли и Мануйлова, который подключился к атаке по правому флангу. 
  • 8'
    Игроки "СКА-Хабаровск" начинают пробовать проводить атаки и за счёт длинного заброса вперёд, но пока этот компонент у хозяев поля также не работает. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Йевтич в центре поля нарушил правила против Мануйлова. Вновь игроки хабаровского клуба не стали торопиться при розыгрыше стандарта. 
  • 6'
    Хабаровский клуб пока даже немного больше времени проводит с  мячом в центре поля, но толку от этого не очень много. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Брагин перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Рубина", правила были нарушены против Йевтича. 
  • 4'
    Макаров попытался разогнать атаку через правый фланг, но в борьбе с двумя соперниками Денис упустил мяч в аут. 
  • 3'
    Спокойно начинается наша игра, команды пока присматриваются друг к другу, да и на искусственном газоне "Рубину" действовать непривычно всё же. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Хван в центре поля нарушил правила против Мартусевича. Игроки "СКА-Хабаровск" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная битва между "СКА-Хабаровск" и "Рубином". Команды в своей девятой группе переиграли "Черноморец" из Новороссийска 3:1 и 4:2 соответственно, а это значит, что победитель данной встречи пройдёт в следующий раунд Кубка России. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура группового этапа Кубка России между "СКА-Хабаровск" и казанским "Рубином". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Павел Шадыханов из Москвы. Помогать ему на бровках будут Варанцо Петросян из Ростова-на-Дону и Руслан Шекемов из Нальчика. Резервным арбитром на этот матч назначен Всеволод Жариков из Хабаровска. 
Прогнозы 157
СКА-Хабаровск 9.6% (15)
X 7% (11)
Рубин 83.4% (131)
0
выиграет Рубин
Рубин легко победит. Даже не шолохнётся.
Олег Чижиков #
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Рубин
5.39
3.75
1.83
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.90 3.50 1.83
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.75 1.75
Бонус: 5 000 ₽ 4.45 3.60 1.67
  5.39 3.54 1.67

Самый высокий коэффициент на матч «СКА-Хабаровск» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «СКА-Хабаровск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «СКА-Хабаровск» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.40 1.05 7.30 1.08 3.00 1.37 2.39 1.53 1.96 1.79 1.73 2.03 1.38 2.90 1.23 3.60 1.09 6.20 1.07 6.90 1.01 13.00
7.30 1.07 3.04 1.34 2.32 1.55 1.74 2.09 1.36 2.94 1.25 3.62 1.09 6.25
2.97 1.39 2.54 1.51 2.05 1.78 1.78 2.05 1.59 2.36 1.40 2.93 1.32 3.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.73 2.03 1.35 3.10 1.09 6.60
2.69 1.41 1.78 1.93 1.35 2.93
2.82 1.43 2.32 1.61 1.81 2.01 1.50 2.57 1.36 3.12 1.22 4.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.46 1.51 1.58 2.28 1.22 3.85
3.34 1.28 2.34 1.53 1.56 2.27 1.20 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.74
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч СКА-Хабаровск 0:0 Рубин онлайн

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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 0:0 Рубин

Исход игры
СКА-Хабаровск
9.6% (15)
Ничья
7% (11)
Рубин
83.4% (131)
Тотал 2.5
Больше
58.17% (89)
Меньше
41.83% (64)
Обе команды забьют
Да
62.75% (96)
Нет
37.25% (57)
Популярный счёт
1:2 Рубин
44.6% (70)
0:1 Рубин
19.7% (31)
0:2 Рубин
10.8% (17)
1:3 Рубин
5.1% (8)
1:1 Ничья
5.1% (8)
2:1 СКА-Хабаровск
4.5% (7)
1:0 СКА-Хабаровск
3.8% (6)
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