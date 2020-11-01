СКА-Хабаровск
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Рубин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Bolshakov K.
|1
|0.5
|2.
|_Gadzhimuradov R.
|1
|0.5
|3.
|_Barkov D.
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игнатьев Иван
|1
|1
|2.
|Макаров Денис
|1
|1
|3.
|Ин-Бём Хван
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Самошников Илья
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СКА-Хабаровск
|81.82% (9)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|0
|0
|0
|Рубин
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: + = -СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Черноморец Нв 1:3 СКА-Хабаровск Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Акрон СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск
Рубин Последние 20 матчей: + = -Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин
Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар
Последние игры между собой
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Рубин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «СКА-Хабаровск» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «СКА-Хабаровск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «СКА-Хабаровск» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Рубин
Исход игры
СКА-Хабаровск
15.2% (10)
Ничья
12.1% (8)
Рубин
72.7% (48)
Тотал 2.5
Больше
59.38% (38)
Меньше
40.63% (26)
Обе команды забьют
Да
67.19% (43)
Нет
32.81% (21)
Популярный счёт
1:2 Рубин
42.4% (28)
0:1 Рубин
13.6% (9)
0:2 Рубин
9.1% (6)
2:1 СКА-Хабаровск
7.6% (5)
1:1 Ничья
7.6% (5)
1:0 СКА-Хабаровск
6.1% (4)
1:3 Рубин
4.5% (3)
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