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СКА-Хабаровск
 
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Рубин

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Bolshakov K. 1 0.5
2. _Gadzhimuradov R. 1 0.5
3. _Barkov D. 1 0.5
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игнатьев Иван 1 1
2. Макаров Денис 1 1
3. Ин-Бём Хван 1 1

Карточки

СКА-Хабаровск
# Игрок      
Рубин
# Игрок      
1. Самошников Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СКА-Хабаровск 81.82% (9) 9.09% (1) 9.09% (1) 0 0 0
 Рубин 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: + = -
СКА-Хабаровск 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Чертаново Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 0:1 Енисей Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Черноморец Нв 1:3 СКА-Хабаровск Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Акрон СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск
Рубин Последние 20 матчей: + = -
Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин
Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар

Последние игры между собой

СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Рубин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Рубин 3:1 СКА-Хабаровск Премьер-лига СКА-Хабаровск 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:0 СКА-Хабаровск Кубок СКА-Хабаровск 2:0 Рубин Кубок
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2020, осталось 2 дня 7 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    СКА-Хабаровск 15.2% (10)
    X 12.1% (8)
    Рубин 72.7% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Рубин
    5.70
    3.65
    1.67
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.70 3.60 1.67
    Бонус: 5 000 ₽ 5.20 3.60 1.65
    Бонус: 5 000 ₽ 5.00 3.65 1.63

    Самый высокий коэффициент на матч «СКА-Хабаровск» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «СКА-Хабаровск» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «СКА-Хабаровск» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.60 1.04 7.40 1.07 3.15 1.33 2.44 1.52 1.99 1.76 1.75 2.00 1.39 2.85 1.27 3.50 1.11 6.00 1.08 6.80 1.01 12.00
    7.50 1.06 3.14 1.32 2.39 1.52 1.78 2.04 1.38 2.85 1.26 3.54 1.09 6.15
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    1.81 1.94 1.37 2.95 1.10 6.20
    2.72 1.40 1.81 1.89 1.36 2.88
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.80
    2.39 1.51 1.58 2.23 1.22 3.82

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.79
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Рубин онлайн

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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Рубин

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    15.2% (10)
    Ничья
    12.1% (8)
    Рубин
    72.7% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.38% (38)
    Меньше
    40.63% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    67.19% (43)
    Нет
    32.81% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Рубин
    42.4% (28)
    0:1 Рубин
    13.6% (9)
    0:2 Рубин
    9.1% (6)
    2:1 СКА-Хабаровск
    7.6% (5)
    1:1 Ничья
    7.6% (5)
    1:0 СКА-Хабаровск
    6.1% (4)
    1:3 Рубин
    4.5% (3)
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