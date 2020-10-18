Динамо Брянск
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Тамбов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пикатов Дмитрий
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онугха Герман
|1
|1
|2.
|_Panchenko K.
|1
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Брянск
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Тамбов
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Динамо Брянск Последние 20 матчей: + = -Динамо Брянск 2:0 Акрон Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Шинник Факел 0:0 Динамо Брянск
Машук-КМВ 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Волгарь Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Алания 3:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:3 Нефтехимик Динамо Брянск 0:3 Спартак-2 Динамо Брянск 1:0 Иртыш Омск Нефтехимик 0:1 Динамо Брянск Томь 0:2 Динамо Брянск Чертаново 0:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Енисей 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Оренбург Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Балтика 0:0 Динамо Брянск
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов
Последние игры между собой
Динамо Брянск: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Тамбов: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Прогнозы на матч Динамо Брянск - Тамбов
Исход игры
Динамо Брянск
27.9% (12)
Ничья
18.6% (8)
Тамбов
53.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (18)
Меньше
57.14% (24)
Обе команды забьют
Да
57.14% (24)
Нет
42.86% (18)
Популярный счёт
1:2 Тамбов
20.9% (9)
0:1 Тамбов
18.6% (8)
1:1 Ничья
16.3% (7)
2:1 Динамо Брянск
14% (6)
1:0 Динамо Брянск
11.6% (5)
0:2 Тамбов
7% (3)
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