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Динамо Брянск
 
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Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Брянск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пикатов Дмитрий 1 0.5
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онугха Герман 1 1
2. _Panchenko K. 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Брянск 0 0 0 0 0 100% (1)
 Тамбов 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Динамо Брянск Последние 20 матчей: + = -
Динамо Брянск 2:0 Акрон Торпедо Москва 3:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Шинник Факел 0:0 Динамо Брянск
Машук-КМВ 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Волгарь Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Алания 3:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:3 Нефтехимик Динамо Брянск 0:3 Спартак-2 Динамо Брянск 1:0 Иртыш Омск Нефтехимик 0:1 Динамо Брянск Томь 0:2 Динамо Брянск Чертаново 0:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Енисей 1:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Оренбург Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Балтика 0:0 Динамо Брянск
Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов
Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов

Последние игры между собой

Динамо Брянск: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Тамбов: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Тамбов 1:0 Динамо Брянск Второй дивизион Динамо Брянск 1:2 Тамбов Второй дивизион Динамо Брянск 0:0 Тамбов Второй дивизион Тамбов 3:2 Динамо Брянск Второй дивизион
Тамбов 1:1 Динамо Брянск Второй дивизион Динамо Брянск 2:1 Тамбов Второй дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Брянск - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2020, осталось 2 дня 16 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 43
    Динамо Брянск 27.9% (12)
    X 18.6% (8)
    Тамбов 53.5% (23)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Динамо Брянск - Тамбов онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Брянск - Тамбов

    Исход игры
    Динамо Брянск
    27.9% (12)
    Ничья
    18.6% (8)
    Тамбов
    53.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (18)
    Меньше
    57.14% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (24)
    Нет
    42.86% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Тамбов
    20.9% (9)
    0:1 Тамбов
    18.6% (8)
    1:1 Ничья
    16.3% (7)
    2:1 Динамо Брянск
    14% (6)
    1:0 Динамо Брянск
    11.6% (5)
    0:2 Тамбов
    7% (3)
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