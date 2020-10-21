Нижний Новгород
1:1
Пенальти
Химки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Федчук АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Смирнов ОлегВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Евдокимов Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Алиев КамранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Камышев ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
Ход матча
37'
39'
50'
51'
66'
74'
84'
1'
2:1
1'
2:2
2'
2'
2:3
3'
3:3
3'
3:4
4'
4'
5'
5:4
5'
5:5
6'
6:5
6'
6:6
7'
7'
7:7
8'
8:7
8'
9'
9:8
9'
9:9
10'
10:9
10'
10:10
11'
11'
10:11
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ставпец Александр
|1
|0.33
|2.
|Попов Артём
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Конате Мохамед II
|2
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Темников Иван
|1
|0
|2.
|Мичуренков Дмитрий
|1
|0
|3.
|_Gorbunov I.
|1
|0
|4.
|_Gashchenkov M.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|2.
|Тихонов Михаил
|1
|0
|3.
|_Logashov A.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нижний Новгород
|100% (5)
|0
|0
|0
|0
|0
|Химки
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород
Зенит Иркутск 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск Нижний Новгород 1:0 Томь Нижний Новгород 0:0 Муром СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород
Химки Последние 20 матчей: + = -Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки
Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Группа 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химки
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Нижний Новгород
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 1
|3
|3.
|Зенит Иркутск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 1
|1
Тотал
Прогнозы на матч Нижний Новгород 1:1 Химки
Исход игры
Нижний Новгород
52% (78)
Ничья
21.3% (32)
Химки
26.7% (40)
Тотал 2.5
Больше
46.62% (69)
Меньше
53.38% (79)
Обе команды забьют
Да
64.86% (96)
Нет
35.14% (52)
Популярный счёт
2:1 Нижний Новгород
26.7% (40)
1:0 Нижний Новгород
18.7% (28)
1:1 Ничья
18% (27)
1:2 Химки
15.3% (23)
0:1 Химки
6.7% (10)
2:0 Нижний Новгород
5.3% (8)
0:0 Ничья
2% (3)
0:2 Химки
2% (3)
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