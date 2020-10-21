Раньше времени дёрнулся Хомич, в итоге карточка ему, и Каккоев будет пенальти ещё раз!

ГО-О-ОЛ! Денис Глушаков! 9:9! Продолжаем! Мошно Глушаков пробил в левый от себя угол, Анисимов не справился!

Иван Темников слабо пробил по центру, и Хомич справился! А теперь сам голкипер гостей будет решать судьбу серии!

ГО-О-ОЛ! Александр Сапета! 1:0! Мощно стрельнул полузащитник в верхний левый от себя угол! Хомич не угадал!

ГО-О-ОЛ! Павел Могилевец! 1:1! Мощный удар по центру от Могилевца, Анисимов прыгнул в правый угол.

Не забивает Артём Попов! Хомич угадал направление удара и смог отбить мяч в штангу!

ГО-О-ОЛ! Илья Камышев! 1:2! Низом пробил Камышев точно в левый от себя угол! Не дотянулся Анисимов!

ГО-О-ОЛ! Тимур Сулейманов! 2:2! В левый от себя угол пробил форвард, мяч от штанги заскочил в створ!

ГО-О-ОЛ! Брайан Идову! 2:3! Уверенно пробил Идову в правый от себя угол, угадал Анисимов, но выручить свою команду не смог!

ГО-О-ОЛ! Мохаммад Султонов! 3:3! Перехитрил игрок "Нижнего Новгорода" Хомича, счёт равный! Но у гостей удар в запасе!

Арсений Логашов не забивает! В штангу рядом с крестовиной попал защитник "Химок"! Сравнялись команды!

ГО-О-ОЛ! Резиуан Мирзов! 4:4! Уверенно в девятку попал Мирзов, серия продолжается! Теперь до первого промаха играем!

ГО-О-ОЛ! Артур Анисимов! 5:4! Вот это да! Вратарь вратарю! Даже не шелохнулся Хомич, удачно пробил в левый от себя угол страж ворот "Нижнего Новгорода"!

ГО-О-ОЛ! Евгений Гапон! 5:5! Уверенно пробил в левый от себя угол Гапон, Анисимов прыгнул в противоположный!

ГО-О-ОЛ! Алексей Шумских! 6:5! Мощно пробил защитник в левый от себя угол, Хомич не угадал!

ГО-О-ОЛ! Павел Комолов! 7:6! Мощный удар по центру, не справился Хомич!

ГО-О-ОЛ! Николай Калинский! 8:7! В левый угол пробил полузащитник, Хомич в очередной раз не угадал!

Никита Каккоев не забивает! По центру пробил игрок "Нижнего Новгорода", Хомич отразил!

Второй тайм

— После рикошета мяч улетел на угловой, но подать с угла поля хозяевам уже не дали! Итак, мы будем смотреть серию пенальти!

90' Штрафной напоследок заработали игроки "Нижнего Новгорода". Каминский готовится! Думаю, это последняя возможность решить все вопросы в основное время.

90' "Нижний Новгород" получил право на штрафной. Последовал заброс к воротам "Химок", Логашов сыграл на вынос.

90' Думаю, тренеры уже вовсю думают, кто будет бить пенальти. Напомню, добавленного времени у нас не будет. Судьба путёвки в 1/8 решится в серии 11-тиметровых.

90' Мирзов в штрафной площади отыграл под удар Глушакову, который нанёс удар, но в створ не попал! Рядом со штангой! Конате подставлял ногу, чтобы мяч подправить, но не дотянулся в итоге.

90' 5 минут добавлены к основному времени второго тайма.

90' Последняя замена в составе "Химок". Илья Камышев появился на поле вместо Александра Долгова.

89' Кухарчук открылся сзади, Идову сделал передачу на ход, но уже был в офсайде Илья. Последние минуты второго тайма смотрим.

88' Контратака "Нижнего Новгорода", Темников по центру в штрафную вошёл, нанёс удар, но его накрыли! Султонов там аж вскочил со злости правее, ждал он обостряющую передачу.

87' Мирзов активен на левом фланге, сделал проникающий пас в штрафную площадь, но Могилевца вытеснили, пришлось гостям отступать.

86' "Химки" чуть активнее. Планируют гости вырвать победу на правах команды из Премьер-лиги!

84' Павел Комолов получил повреждение после фола Арсения Логашова, и врачи "Нижнего Новгорода" вышли на поле. Игрок "Химок" карточку получил за свой фол.

82' Довольно близки мы к серии пенальти, заключительная десятиминутка основного времени второго тайма в самом разгаре.

80' Замена в составе "Нижнего Новгорода". Мухаммад Султонов вышел вместо Александра Ставпеца.

79' Калинский навесил справа на ближнюю штангу, мяч заметался в штрафной площади, и было довольно опасно, но в итоге был зафиксирован фол в атаке. Это в Хомича влетели во вратарской площадке.

78' Перебрались в атаку игроки "Нижнего Новгорода", последовал навес с левого фланга на дальнюю штангу, но неточно получилось. Был рикошет, поэтому угловой будет!

76' Ставпец получил небольшое повреждение. За колено держался полузащитник, но вроде всё в порядке, даже без помощи врачей обошлось.

75' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Мохамед Конате! 1:1!

Подача с правого края штрафной площади на Конате, который с линии вратарской головой переправил мяч в створ!

73' Мирзов с левого фланга ворвался в штрафную площадь соперника, но переиграть защитника и выйти на ударную позицию ему не удалось!

71' И двойная замена следом произошла у "Нижнего Новгорода". Тимур Сулейманов и Павел Комолов вышли вместо Дмитрия Мичуренкова и Артёма Федчука.

70' Двойная замена в составе "Химок". Михаил Тихонов уступил своё место на поле для Брайна Идову, а Илья Кухарчук появился вместо Камрана Алиева.

69' Дмитрий Мичуренков получил карточку. Жёстко он сыграл!

68' Конате сильно и опасно пробил с подступов к штрафной площади, Анисимов мяч отбил!

68' Калинский навесил справа с углового, отбились гости. Повторная подача уже слева, и теперь уже голкипер гостей намертво мяч поймал.

67' Логашов чуть в свои воротам мяч не переправил! Играл он на перехвате после подачи с фланга, а в итоге чуть не срезал мяч в створ! Угловой!

66' Михаил Тихонов жёстко на фланге остановил Федчука, в итоге предупреждение схватил.

65' В атаку перебрались хозяева, последовала подача с правого фланга, но Мичуренков до мяча не добрался.

64' Конате по центру тащил мяч, но Шумских чисто остановил игрока "Химок".

63' Ну что же, "Химки" выпустили на поле джокеров. Без их помощи сегодня не обойтись. Посмотрим, как изменится атака гостей.

61' Двойная замена в составе "Нижнего Новгорода". Никита Каккоев вышел вместо Исмаила Эдиева, а Николай Калинский вышел вместо Михаила Гащенкова.

60' Собирались сначала Алиева заменить "Химки", но в итоге Камран остался на поле, а отдыхать отправился именно Куат. Такое чувство, что уже по ходу решили изменить замену.

58' Двойная замена в составе "Химок". Исламбек Куат и Данил Липовой покинули пределы поля, вместо них вышли Резиуан Мирзов и Денис Глушаков.

57' Угловой у ворот "Нижнего Новгорода", Могилевец навесил от правого флажка, но получилось очень высоко, Конате до мяча не добрался.

56' Опасно атакуют "Химки"! Долгов с разворота опасно пробил низом из-за пределов штрафной площади, в падении выручил свою команду Анисимов.

54' Жёсткий стык случился в центре поля между Мичуренковым и Куатом, но к счастью, оба поднялись и встречу продолжили. Даже без остановки игры удалось обойтись.

53' Посмотрим, что придумает Черевченко в такой ситуации. Надо как-то обострять игру впереди футболистам "Химок".

51' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Александр Ставпец! 1:0!

Великолепно исполнен штрафной! Великолепно Ставпец практически без разбега перебросил стенку, обманув при этом и Хомича, который не дотянулся в прыжке! Счёт открыт!

50' Дальний удар по воротам "Химок", Тихий выставил руку, и мяч от него улетел за лицевую линию. Это карточка, и будет опасный штрафной! Мяч стоит по центру перед самой штрафной площадью!

49' Ставпец нарушил правила в атаке в борьбе за верховой мяч. Логашову досталось. Хомич разыграет штрафной от своих ворот.

49' Липовой прорывался к воротам "Нижнего Новгорода" правым флангом, но Эдиев поставил корпус и не пустил оппонента на ударную позицию.

48' Химчане потащили мяч в атаку правым флангом, аут удалось заработать.

46' Неплохая сходу атака получилась у "Нижнего Новгорода"! Слева хозяева проникли в штрафную площадь соперника, последовал удар по воротам, и Хомичу пришлось потрудиться!