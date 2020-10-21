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Нижний Новгород
1:1
Пенальти

Стадион:
Химки
Нижний Новгород
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ставпец Александр 1 0.33
2. Попов Артём 1 0.33
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Конате Мохамед II 2 1

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Темников Иван 1 0
2. Мичуренков Дмитрий 1 0
3. _Gorbunov I. 1 0
4. _Gashchenkov M. 1 0
Химки
# Игрок      
1. Тихий Дмитрий 1 0
2. Тихонов Михаил 1 0
3. _Logashov A. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 100% (5) 0 0 0 0 0
 Химки 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -
Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород
Зенит Иркутск 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск Нижний Новгород 1:0 Томь Нижний Новгород 0:0 Муром СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород
Химки Последние 20 матчей: + = -
Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки
Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Нижний Новгород 1:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Нижний Новгород 2:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион
  • Пенальти
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Дмитрий Хомич! 9:10!

    "Химки" выходят в 1/8 финала Кубка России! Очень длинная серия, всеми игроками исполняли команды удары!
  • Не забитый пенальти
    Иван Темников слабо пробил по центру, и Хомич справился! А теперь сам голкипер гостей будет решать судьбу серии!
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Денис Глушаков! 9:9!
    Продолжаем! Мошно Глушаков пробил в левый от себя угол, Анисимов не справился!
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Никита Каккоев! 9:8!
    Со второй попытки Каккоев мощный ударом отправил мяч под перекладину!
  • Желтая карточка
    Раньше времени дёрнулся Хомич, в итоге карточка ему, и Каккоев будет пенальти ещё раз!
  • Никита Каккоев не забивает! По центру пробил игрок "Нижнего Новгорода", Хомич отразил!
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Илья Кухарчук! 8:8!
    И он продолжил серию точным ударом в самый угол ворот Анисимова!
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Николай Калинский! 8:7!
    В левый угол пробил полузащитник, Хомич в очередной раз не угадал!
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Дмитрий Тихий! 7:7!
    Продолжается серия! Точен защитник!
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Павел Комолов! 7:6!
    Мощный удар по центру, не справился Хомич!
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Мохамед Конате! 6:6!
    Продолжаем, точно в угол пробил Конате!
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Алексей Шумских! 6:5!
    Мощно пробил защитник в левый от себя угол, Хомич не угадал!
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Евгений Гапон! 5:5!
    Уверенно пробил в левый от себя угол Гапон, Анисимов прыгнул в противоположный!
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Артур Анисимов! 5:4!
    Вот это да! Вратарь вратарю! Даже не шелохнулся Хомич, удачно пробил в левый от себя угол страж ворот "Нижнего Новгорода"!
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Резиуан Мирзов! 4:4!
    Уверенно в девятку попал Мирзов, серия продолжается! Теперь до первого промаха играем!
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Кирилл Гоцук! 4:3!
    Мощно пробил низом защитник в левый от себя угол!
  • Не забитый пенальти
    Арсений Логашов не забивает! В штангу рядом с крестовиной попал защитник "Химок"! Сравнялись команды!
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Мохаммад Султонов! 3:3!
    Перехитрил игрок "Нижнего Новгорода" Хомича, счёт равный! Но у гостей удар в запасе!
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Брайан Идову! 2:3!
    Уверенно пробил Идову в правый от себя угол, угадал Анисимов, но выручить свою команду не смог!
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Тимур Сулейманов! 2:2!
    В левый от себя угол пробил форвард, мяч от штанги заскочил в створ!
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Илья Камышев! 1:2!
    Низом пробил Камышев точно в левый от себя угол! Не дотянулся Анисимов!
  • Не забитый пенальти
    Не забивает Артём Попов! Хомич угадал направление удара и смог отбить мяч в штангу!
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Павел Могилевец! 1:1!
    Мощный удар по центру от Могилевца, Анисимов прыгнул в правый угол.
  • Пенальти
    ГО-О-ОЛ! Александр Сапета! 1:0!
    Мощно стрельнул полузащитник в верхний левый от себя угол! Хомич не угадал!
  • Первыми будут начинать игроки "Нижнего Новгорода"!
  • Второй тайм
  • Перерыв
    После рикошета мяч улетел на угловой, но подать с угла поля хозяевам уже не дали! Итак, мы будем смотреть серию пенальти!
  • 90'
    Штрафной напоследок заработали игроки "Нижнего Новгорода". Каминский готовится! Думаю, это последняя возможность решить все вопросы в основное время.
  • 90'
    "Нижний Новгород" получил право на штрафной. Последовал заброс к воротам "Химок", Логашов сыграл на вынос.
  • 90'
    Думаю, тренеры уже вовсю думают, кто будет бить пенальти. Напомню, добавленного времени у нас не будет. Судьба путёвки в 1/8 решится в серии 11-тиметровых.
  • 90'
    Мирзов в штрафной площади отыграл под удар Глушакову, который нанёс удар, но в створ не попал! Рядом со штангой! Конате подставлял ногу, чтобы мяч подправить, но не дотянулся в итоге.
  • Дополнительное время
    90'
    5 минут добавлены к основному времени второго тайма.
  • Замена
    90'
    Последняя замена в составе "Химок". Илья Камышев появился на поле вместо Александра Долгова.
  • Офсайд
    89'
    Кухарчук открылся сзади, Идову сделал передачу на ход, но уже был в офсайде Илья. Последние минуты второго тайма смотрим.
  • 88'
    Контратака "Нижнего Новгорода", Темников по центру в штрафную вошёл, нанёс удар, но его накрыли! Султонов там аж вскочил со злости правее, ждал он обостряющую передачу.
  • 87'
    Мирзов активен на левом фланге, сделал проникающий пас в штрафную площадь, но Могилевца вытеснили, пришлось гостям отступать.
  • 86'
    "Химки" чуть активнее. Планируют гости вырвать победу на правах команды из Премьер-лиги!
  • Желтая карточка
    84'
    Павел Комолов получил повреждение после фола Арсения Логашова, и врачи "Нижнего Новгорода" вышли на поле. Игрок "Химок" карточку получил за свой фол.
  • 82'
    Довольно близки мы к серии пенальти, заключительная десятиминутка основного времени второго тайма в самом разгаре.
  • Замена
    80'
    Замена в составе "Нижнего Новгорода". Мухаммад Султонов вышел вместо Александра Ставпеца.
  • Угловой
    79'
    Калинский навесил справа на ближнюю штангу, мяч заметался в штрафной площади, и было довольно опасно, но в итоге был зафиксирован фол в атаке. Это в Хомича влетели во вратарской площадке.
  • 78'
    Перебрались в атаку игроки "Нижнего Новгорода", последовал навес с левого фланга на дальнюю штангу, но неточно получилось. Был рикошет, поэтому угловой будет!
  • 76'
    Ставпец получил небольшое повреждение. За колено держался полузащитник, но вроде всё в порядке, даже без помощи врачей обошлось.
  • Описание гола
    75'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Мохамед Конате! 1:1!
    Подача с правого края штрафной площади на Конате, который с линии вратарской головой переправил мяч в створ!
  • 73'
    Мирзов с левого фланга ворвался в штрафную площадь соперника, но переиграть защитника и выйти на ударную позицию ему не удалось!
  • Замена
    71'
    И двойная замена следом произошла у "Нижнего Новгорода". Тимур Сулейманов и Павел Комолов вышли вместо Дмитрия Мичуренкова и Артёма Федчука.
  • Замена
    70'
    Двойная замена в составе "Химок". Михаил Тихонов уступил своё место на поле для Брайна Идову, а Илья Кухарчук появился вместо Камрана Алиева.
  • Желтая карточка
    69'
    Дмитрий Мичуренков получил карточку. Жёстко он сыграл!
  • Опасный момент
    68'
    Конате сильно и опасно пробил с подступов к штрафной площади, Анисимов мяч отбил!
  • Угловой
    68'
    Калинский навесил справа с углового, отбились гости. Повторная подача уже слева, и теперь уже голкипер гостей намертво мяч поймал.
  • Опасный момент
    67'
    Логашов чуть в свои воротам мяч не переправил! Играл он на перехвате после подачи с фланга, а в итоге чуть не срезал мяч в створ! Угловой!
  • Желтая карточка
    66'
    Михаил Тихонов жёстко на фланге остановил Федчука, в итоге предупреждение схватил.
  • 65'
    В атаку перебрались хозяева, последовала подача с правого фланга, но Мичуренков до мяча не добрался.
  • 64'
    Конате по центру тащил мяч, но Шумских чисто остановил игрока "Химок".
  • 63'
    Ну что же, "Химки" выпустили на поле джокеров. Без их помощи сегодня не обойтись. Посмотрим, как изменится атака гостей.
  • Замена
    61'
    Двойная замена в составе "Нижнего Новгорода". Никита Каккоев вышел вместо Исмаила Эдиева, а Николай Калинский вышел вместо Михаила Гащенкова.
  • 60'
    Собирались сначала Алиева заменить "Химки", но в итоге Камран остался на поле, а отдыхать отправился именно Куат. Такое чувство, что уже по ходу решили изменить замену.
  • Замена
    58'
    Двойная замена в составе "Химок". Исламбек Куат и Данил Липовой покинули пределы поля, вместо них вышли Резиуан Мирзов и Денис Глушаков.
  • 57'
    Угловой у ворот "Нижнего Новгорода", Могилевец навесил от правого флажка, но получилось очень высоко, Конате до мяча не добрался.
  • Опасный момент
    56'
    Опасно атакуют "Химки"! Долгов с разворота опасно пробил низом из-за пределов штрафной площади, в падении выручил свою команду Анисимов.
  • 54'
    Жёсткий стык случился в центре поля между Мичуренковым и Куатом, но к счастью, оба поднялись и встречу продолжили. Даже без остановки игры удалось обойтись.
  • 53'
    Посмотрим, что придумает Черевченко в такой ситуации. Надо как-то обострять игру впереди футболистам "Химок".
  • Описание гола
    51'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Александр Ставпец! 1:0!
    Великолепно исполнен штрафной! Великолепно Ставпец практически без разбега перебросил стенку, обманув при этом и Хомича, который не дотянулся в прыжке! Счёт открыт!
  • Желтая карточка
    50'
    Дальний удар по воротам "Химок", Тихий выставил руку, и мяч от него улетел за лицевую линию. Это карточка, и будет опасный штрафной! Мяч стоит по центру перед самой штрафной площадью!
  • Фол, нарушение
    49'
    Ставпец нарушил правила в атаке в борьбе за верховой мяч. Логашову досталось. Хомич разыграет штрафной от своих ворот.
  • 49'
    Липовой прорывался к воротам "Нижнего Новгорода" правым флангом, но Эдиев поставил корпус и не пустил оппонента на ударную позицию.
  • 48'
    Химчане потащили мяч в атаку правым флангом, аут удалось заработать.
  • 46'
    Неплохая сходу атака получилась у "Нижнего Новгорода"! Слева хозяева проникли в штрафную площадь соперника, последовал удар по воротам, и Хомичу пришлось потрудиться!
  • Второй тайм начался
    46'
    Поехали! Игра началась! Без замен обошлось после перерыва.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 81'
    Сделали все замены в тренерском штабе "Нижнего Новгорода", а вот у гостей ещё один шанс для замены остался.
  • Перерыв
    Закончен первый тайм. Пока без голов у нас, да и опасных моментов толком мы не видели. Сделаем паузу, скоро вернёмся!
  • Дополнительное время
    45'
    Одна минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Долгов попытался пробить по воротам, но его накрыли. Атака продолжилась, и почти сразу появилась возможность у Конате, но в створ он не попал.
  • 42'
    Подача с левого фланга к воротам хозяев, защитник встал на пути мяча.
  • 41'
    Пошла у нас заключительная пятиминутка первого тайма. Игроки "Нижнего Новгорода" неторопливо катают мяч. Позиционная атака у них получается.
  • 40'
    Заброс со штрафного к воротам "Нижнего Новгорода", Конате там попытался в падении через себя пробить, но не получилось. Отбились хозяева.
  • Желтая карточка
    39'
    Ещё одна карточка следом. Михаил Гащенков положил руку на плечо Долгову, остановив перспективную атаку "Химок".
  • 38'
    Разыграли штрафной футболисты "Химок", длинную передачу в чужую штрафную площадь выполнил Логашов, уверенно мяч в руки забрал Анисимов, но ему особо никто и не мешал.
  • Желтая карточка
    37'
    Первая карточка в нашем матче. Иван Темников в центре поля правила нарушил.
  • 36'
    Левым флангом пошли вперёд игроки "Нижнего Новгорода", но гости в обороне сыграли уверенно. Аут в пользу хозяев.
  • Фол, нарушение
    35'
    Штрафной заработали футболисты "Нижнего Новгорода", Попов выполнил заброс в штрафную площадь к 11-тиметровой отметки, но там нарушены правила против Куата.
  • 33'
    Не так много опасных моментов у нас, как хотелось бы. Да и сами футболисты особо не торопятся разыгрывать мяч.
  • 31'
    Полчаса матча позади. В принципе на встречных курсах команды действуют.
  • 29'
    Сапета и Алиев что-то не поделили, в итоге главный арбитр небольшую лекцию им прочитал и успокоил.
  • 27'
    Заброс в штрафную площадь "Химок", Тихий смог сбросить мяч своему голкиперу. Довольно рискованно, но всё получилось.
  • 25'
    Тихонов по правому флангу отдавал на ход Конате, но успел на перехвате сыграть защитник. Аут в пользу "Химок".
  • 23'
    Середина первого тайма идёт, гости попытались атаку правым флангом провести, но не прошёл заброс.
  • 12'
    Чуть больше владеют в эти минуты мячом футболисты "Химок", но до откровенно опасных моментов это не доходит.
  • 10'
    Да, не хватает командам задора. Всё очень медленно и спокойно у нас проходит на первых минутах.
  • 7'
    Хорошая атака "Нижнего Новгорода", последовала подача в штрафную площадь, где Гоцук выиграл борьбу, но в створ не попал.
  • 5'
    Довольно спокойно у нас всё начинается, никто не торопится обозначать преимущество на первых минутах.
  • 3'
    Борьба за выход в 1/8 будет сегодня нешуточной! Футболисты "Нижнего Новгорода" действуют в серой форме, а "Химки" в традиционной для себя красной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • До матча
  • Здравствуйте, друзья! Мы рады предложить вашему вниманию прямую трансляцию матча "Нижний Новгород" - "Химки". Добро пожаловать!
Прогнозы 150
Нижний Новгород 52% (78)
X 21.3% (32)
Химки 26.7% (40)
Все прогнозы
2.6 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нижний Новгород
Ничья
Химки
5.10
3.24
4.80
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
5.10 1.48 4.80
2.35 3.24 2.83

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.90 1.38 7.10 1.08 2.12 1.67 2.33 1.57 1.93 1.82 1.55 2.35 1.36 3.00 1.05 8.50 1.09 6.40 1.02 11.00 1.01 13.00
7.20 1.05 3.04 1.32 2.34 1.53 1.76 2.06 1.36 2.88 1.25 3.48 1.08 6.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.38 2.90 1.72 2.04 1.02 11.00 1.09 6.70
2.72 1.40 1.80 1.90 1.36 2.89
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.90
2.36 1.52 1.57 2.25 1.21 3.92

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Нижний Новгород 1:1 Химки онлайн

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Прогнозы на матч Нижний Новгород 1:1 Химки

Исход игры
Нижний Новгород
52% (78)
Ничья
21.3% (32)
Химки
26.7% (40)
Тотал 2.5
Больше
46.62% (69)
Меньше
53.38% (79)
Обе команды забьют
Да
64.86% (96)
Нет
35.14% (52)
Популярный счёт
2:1 Нижний Новгород
26.7% (40)
1:0 Нижний Новгород
18.7% (28)
1:1 Ничья
18% (27)
1:2 Химки
15.3% (23)
0:1 Химки
6.7% (10)
2:0 Нижний Новгород
5.3% (8)
0:0 Ничья
2% (3)
0:2 Химки
2% (3)
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