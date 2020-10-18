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Нижний Новгород
 
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Химки

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Попов Артём 1 0.5
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Конате Мохамед II 1 1

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. _Gorbunov I. 1 0
Химки
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 100% (5) 0 0 0 0 0
 Химки 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -
Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород
Зенит Иркутск 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск Нижний Новгород 1:0 Томь Нижний Новгород 0:0 Муром СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород
Химки Последние 20 матчей: + = -
Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки
Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Нижний Новгород 1:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 0:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 1:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:2 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Нижний Новгород 2:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион Химки 1:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2020, осталось 2 дня 17 часов 23 минуты.


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    • Прогнозы 46
    Нижний Новгород 45.7% (21)
    X 19.6% (9)
    Химки 34.8% (16)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Нижний Новгород - Химки онлайн

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    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Химки

    Исход игры
    Нижний Новгород
    45.7% (21)
    Ничья
    19.6% (9)
    Химки
    34.8% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.89% (22)
    Меньше
    51.11% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (30)
    Нет
    33.33% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Нижний Новгород
    23.9% (11)
    1:2 Химки
    21.7% (10)
    1:1 Ничья
    17.4% (8)
    1:0 Нижний Новгород
    13% (6)
    2:0 Нижний Новгород
    6.5% (3)
    0:1 Химки
    6.5% (3)
    0:2 Химки
    4.3% (2)
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