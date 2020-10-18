Нижний Новгород
Позже
Химки
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Попов Артём
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Конате Мохамед II
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|_Gorbunov I.
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нижний Новгород
|100% (5)
|0
|0
|0
|0
|0
|Химки
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -Нижний Новгород 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Балтика Краснодар-2 2:3 Нижний Новгород
Зенит Иркутск 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Акрон Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Шинник Факел 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Волгарь Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Томь 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:1 Алания Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Динамо Брянск 1:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Иртыш Омск Нижний Новгород 1:0 Томь Нижний Новгород 0:0 Муром СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород
Химки Последние 20 матчей: + = -Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки
Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2 Химки 3:0 Сатурн Нефтехимик 2:2 Химки Химки 3:0 Томь
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Группа 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|0 - 0
|2
|3.
|Зенит Иркутск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 1
|1
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Химки
Исход игры
Нижний Новгород
45.7% (21)
Ничья
19.6% (9)
Химки
34.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
48.89% (22)
Меньше
51.11% (23)
Обе команды забьют
Да
66.67% (30)
Нет
33.33% (15)
Популярный счёт
2:1 Нижний Новгород
23.9% (11)
1:2 Химки
21.7% (10)
1:1 Ничья
17.4% (8)
1:0 Нижний Новгород
13% (6)
2:0 Нижний Новгород
6.5% (3)
0:1 Химки
6.5% (3)
0:2 Химки
4.3% (2)
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