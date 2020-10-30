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Эйбар
0:2
Конец матча

Стадион:
Кадис
0'
0:1
36' Гол
Негредо Альваро
0:2
39' Гол
Санчес Сальвадор
64' Желтая карточка
Лосано Энтони
70' Желтая карточка
Бургос Эстебан
90'+4
1
Дмитрович
Марко
22
Посо
Алехандро
4
Паулу
Оливейра
2
Бургос
Эстебан
23
Арбилья
Анайц
8
Папа
Диоп
6
Альварес
Серхио
24
Кевин
Родригес
14
Инуи
Такаси
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
3
Хименес
Фали
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
6
Мари
Хосе
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
18
Негредо
Альваро
9
Лосано
Энтони
Эйбар
4-2-3-1
Кадис
4-4-2

Ход матча

36'
0:1
Негредо Альваро
(Альфонсо Луис)
39'
0:2
Санчес Сальвадор
(Негредо Альваро)
46'
Эспозито Эду
Папа Диоп
 
46'
Энрич Серхи
Инуи Такаси
 
61'
 
Алехо Иван
Санчес Сальвадор
64'
 
Лосано Энтони
70'
Бургос Эстебан
 
72'
 
Малбашич Филип
Лосано Энтони
75'
Кадзиор Дамиан
Кевин Родригес
 
80'
 
Бодиже Янн
Негредо Альваро
80'
 
Аугусто Фернандес
Йонссон Йенс
80'
 
Гарридо Хон
Мари Хосе
82'
Муто Йосинори
Кике Гарсия
 
82'
Луиш Рафаэл
Бургос Эстебан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 3 0.38
2. Кевин Родригес 1 0.13
3. Бургос Эстебан 1 (1) 0.13
4. Педро Леон 0 0
5. Папа Диоп 0 0
6. Арбилья Анайц 0 0
7. Эспозито Эду 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 2 0.25
2. Санчес Сальвадор 2 0.25
3. Лосано Энтони 1 0.13
4. Помбо Хорхе 1 0.13
5. Алехо Иван 1 0.13
6. Малбашич Филип 0 0
7. Хименес Альваро 0 0
8. Альфонсо Луис 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 2 2
2. Бургос Эстебан 3 0
3. Педро Леон 1 0
4. Альварес Серхио 1 0
5. Ресио Хосе 1 0
6. Бигас Педро 1 0
7. Корреа Робер 1 0
8. Кевин Родригес 1 0
9. Арбилья Анайц 1 0
10. Техеро Альваро 1 0
11. Эспозито Эду 1 0
12. Атьенса Мигель 1 0
13. Мендиа Эньяут 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Негредо Альваро 1 1
2. Акапо Карлос 1 1
3. Кала Хуан 2 0
4. Альфонсо Луис 2 0
5. Хименес Фали 2 0
6. Лосано Энтони 1 0
7. Аугусто Фернандес 1 0
8. Малбашич Филип 1 0
9. Мари Хосе 1 0
10. Помбо Хорхе 1 0
11. Искьердо Хайро 1 0
12. Санчес Сальвадор 1 0
13. Мауро Маркос 1 0
14. Алехо Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 0 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 20% (1)
 Кадис 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче
Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар
Кадис Последние 20 матчей: + = -
Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис
Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис Кадис 0:1 Фуэнлабрада Экстремадура 0:1 Кадис Кадис 2:0 Реал Овьедо Эльче 0:0 Кадис Кадис 0:2 Тенерифе

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кадис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Эйбар 1:0 Кадис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
2. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
3. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
5. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
6. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
9. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
10. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Эйбар Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
18. Уэска Заявка 7 0 5 2 5 - 10 5
19. Леванте Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Эйбар 56.1% (87)
X 37.4% (58)
Кадис 6.5% (10)
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2.33 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 48.00 21.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 2.43 2.89 3.38
  30.35 9.84 1.11

Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.25 1.33 2.18 1.68 1.50 2.55 1.77 2.12 1.17 4.90 1.50 2.55 1.08 7.77 1.05 9.50 1.05 9.50 1.03 6.80 0.00 22.00
5.45 1.16 3.75 1.28 2.12 1.80 1.55 2.49 1.32 3.45 1.12 6.35 1.10 7.90 1.01 16.75 1.01 17.75
5.43 1.18 3.85 1.29 2.54 1.57 2.05 1.85 1.79 2.12 1.52 2.66 1.44 2.98 3.11 1.40 2.57 1.55 2.03 1.86 1.64 2.36 1.45 2.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.31 3.35 1.20 4.44 1.12 6.10 1.05 13.00
2.08 1.75 1.36 3.12 1.19 4.70 1.03 13.00 1.02 14.25
2.07 1.81 1.70 2.23 1.33 3.46 1.28 4.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.47 1.65 2.22 1.28 3.15 1.06 7.80
2.50 1.53 1.67 2.20 1.31 3.45 1.08 8.40 1.06 9.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Где смотреть матч Эйбар 0:2 Кадис онлайн

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Прогнозы на матч Эйбар 0:2 Кадис

Исход игры
Эйбар
56.1% (87)
Ничья
37.4% (58)
Кадис
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
18.95% (29)
Меньше
81.05% (124)
Обе команды забьют
Да
49.02% (75)
Нет
50.98% (78)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
33.5% (52)
1:1 Ничья
29.7% (46)
2:1 Эйбар
13.5% (21)
2:0 Эйбар
6.5% (10)
0:0 Ничья
6.5% (10)
0:1 Кадис
3.9% (6)
1:2 Кадис
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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