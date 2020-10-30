0:1
36' ГолНегредо Альваро
0:2
39' ГолСанчес Сальвадор
64' Желтая карточкаЛосано Энтони
70' Желтая карточкаБургос Эстебан
14
Инуи
Такаси
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
15
Акапо
Карлос
16
Кала
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Корреа РоберЗащитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
27 Баро МаркЗащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
-
14 Алехо ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
36'
0:1
39'
64'
70'
80'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|3
|0.38
|2.
|Кевин Родригес
|1
|0.13
|3.
|Бургос Эстебан
|1 (1)
|0.13
|4.
|Педро Леон
|0
|0
|5.
|Папа Диоп
|0
|0
|6.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|7.
|Эспозито Эду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|2
|0.25
|2.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.25
|3.
|Лосано Энтони
|1
|0.13
|4.
|Помбо Хорхе
|1
|0.13
|5.
|Алехо Иван
|1
|0.13
|6.
|Малбашич Филип
|0
|0
|7.
|Хименес Альваро
|0
|0
|8.
|Альфонсо Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|2
|2
|2.
|Бургос Эстебан
|3
|0
|3.
|Педро Леон
|1
|0
|4.
|Альварес Серхио
|1
|0
|5.
|Ресио Хосе
|1
|0
|6.
|Бигас Педро
|1
|0
|7.
|Корреа Робер
|1
|0
|8.
|Кевин Родригес
|1
|0
|9.
|Арбилья Анайц
|1
|0
|10.
|Техеро Альваро
|1
|0
|11.
|Эспозито Эду
|1
|0
|12.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|13.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Негредо Альваро
|1
|1
|2.
|Акапо Карлос
|1
|1
|3.
|Кала Хуан
|2
|0
|4.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|5.
|Хименес Фали
|2
|0
|6.
|Лосано Энтони
|1
|0
|7.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|8.
|Малбашич Филип
|1
|0
|9.
|Мари Хосе
|1
|0
|10.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|11.
|Искьердо Хайро
|1
|0
|12.
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|13.
|Мауро Маркос
|1
|0
|14.
|Алехо Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|Кадис
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Севилья 0:1 Эйбар Эйбар 0:0 Осасуна Вальядолид 1:2 Эйбар Эйбар 0:1 Эльче
Эйбар 1:2 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Эйбар Эйбар 0:0 Сельта Атлетик Б 2:2 Эйбар Осасуна 1:1 Эйбар Леганес 3:1 Эйбар Райо Вальекано 0:1 Эйбар Вильярреал 4:0 Эйбар Эйбар 3:1 Вальядолид Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар
Кадис Последние 20 матчей: + = -Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кадис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 3
|14
|2.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Гранада
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 8
|13
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Осасуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|9.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 10
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|3.25
|1.33
|2.18
|1.68
|—
|—
|1.50
|2.55
|1.77
|2.12
|1.17
|4.90
|—
|—
|1.50
|2.55
|—
|—
|1.08
|7.77
|—
|—
|1.05
|9.50
|1.05
|9.50
|1.03
|6.80
|0.00
|22.00
|
|5.45
|1.16
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.12
|1.80
|—
|—
|1.55
|2.49
|—
|—
|1.32
|3.45
|—
|—
|1.12
|6.35
|—
|—
|1.10
|7.90
|1.01
|16.75
|1.01
|17.75
|—
|—
|
|5.43
|1.18
|3.85
|1.29
|2.54
|1.57
|2.05
|1.85
|1.79
|2.12
|1.52
|2.66
|1.44
|2.98
|3.11
|1.40
|2.57
|1.55
|2.03
|1.86
|1.64
|2.36
|1.45
|2.87
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Эйбар 0:2 Кадис
Исход игры
Эйбар
56.1% (87)
Ничья
37.4% (58)
Кадис
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
18.95% (29)
Меньше
81.05% (124)
Обе команды забьют
Да
49.02% (75)
Нет
50.98% (78)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
33.5% (52)
1:1 Ничья
29.7% (46)
2:1 Эйбар
13.5% (21)
2:0 Эйбар
6.5% (10)
0:0 Ничья
6.5% (10)
0:1 Кадис
3.9% (6)
1:2 Кадис
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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