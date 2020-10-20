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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Уэска

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вальверде Федерико 2 0.33
2. Винисиус Жуниор 2 0.33
3. Рамос Серхио 2 (2) 0.33
4. Бензема Карим 1 0.17
5. Модрич Лука 1 0.17
6. Родриго 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 2 0.29
2. Сиовас Димитрис 1 0.14
3. Сандро Рамирес 1 0.14
4. Маффео Пабло 1 0.14
5. Карлос Хуан Реал 0 0
6. Феррейро Давид 0 0
7. Галан Хави 0 0
8. Онтиверос Хавьер 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 3 0
2. Карвахаль Даниэль 2 0
3. Рамос Серхио 1 0
4. Модрич Лука 1 0
5. Марсело Виера 1 0
6. Начо Игнасио 1 0
7. Менди Ферлан 1 0
8. Милитао Эдер 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Пулидо Хорхе 2 0
2. Галан Хави 2 0
3. Сиовас Димитрис 1 0
4. Москера Педро 1 0
5. Инсуа Пабло 1 0
6. Феррейро Давид 1 0
7. Маффео Пабло 1 0
8. Эскрих Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 25% (2) 12.5% (1) 0 0 25% (2) 37.5% (3)
 Уэска 0 0 20% (1) 60% (3) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис
Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия
Уэска Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М
Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Реал Мадрид 3:2 Уэска Примера Уэска 0:1 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
2. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
3. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
4. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
5. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Кадис Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
9. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
10. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
18. Уэска Заявка 7 0 5 2 5 - 10 5
19. Леванте Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Уэска от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2020, осталось 2 дня 8 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 55
    Реал Мадрид 94.5% (52)
    X 5.5% (3)
    Уэска 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Уэска
    1.38
    5.55
    9.26
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.50 8.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.37 5.30 9.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.10 8.50
      1.35 5.55 9.26

    Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.90 1.03 4.30 1.23 3.40 1.35 2.20 1.75 1.97 1.94 1.73 2.26 1.45 2.80 1.23 4.30 1.15 5.00 1.06 8.30 1.05 8.90
    14.00 1.03 11.75 1.04 4.15 1.24 3.32 1.34 2.26 1.73 1.69 2.20 1.45 2.79 1.22 4.40 1.18 5.15 1.06 9.40
    4.31 1.25 2.65 1.53 2.24 1.72 1.98 1.93 1.71 2.25 1.55 2.59 1.45 2.92 1.17 5.72
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.12 1.72 1.51 2.60 1.18 5.10
    3.32 1.33 2.22 1.66 1.56 2.43 1.19 4.55 1.13 6.00
    3.44 1.35 2.84 1.48 2.22 1.73 1.74 2.23 1.52 2.70 1.35 3.48
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.30 1.82 1.92 1.37 2.95
    4.65 1.20 3.26 1.34 1.83 1.97 1.40 2.95 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.79
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.29
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Уэска

    Исход игры
    Реал Мадрид
    94.5% (52)
    Ничья
    5.5% (3)
    Уэска
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.17% (25)
    Меньше
    52.83% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    24.53% (13)
    Нет
    75.47% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    43.6% (24)
    3:0 Реал Мадрид
    23.6% (13)
    3:1 Реал Мадрид
    12.7% (7)
    2:1 Реал Мадрид
    5.5% (3)
    1:0 Реал Мадрид
    3.6% (2)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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