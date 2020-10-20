Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Уэска
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вальверде Федерико
|2
|0.33
|2.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.33
|3.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.33
|4.
|Бензема Карим
|1
|0.17
|5.
|Модрич Лука
|1
|0.17
|6.
|Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|2
|0.29
|2.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.14
|3.
|Сандро Рамирес
|1
|0.14
|4.
|Маффео Пабло
|1
|0.14
|5.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|6.
|Феррейро Давид
|0
|0
|7.
|Галан Хави
|0
|0
|8.
|Онтиверос Хавьер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|3
|0
|2.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|3.
|Рамос Серхио
|1
|0
|4.
|Модрич Лука
|1
|0
|5.
|Марсело Виера
|1
|0
|6.
|Начо Игнасио
|1
|0
|7.
|Менди Ферлан
|1
|0
|8.
|Милитао Эдер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пулидо Хорхе
|2
|0
|2.
|Галан Хави
|2
|0
|3.
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|4.
|Москера Педро
|1
|0
|5.
|Инсуа Пабло
|1
|0
|6.
|Феррейро Давид
|1
|0
|7.
|Маффео Пабло
|1
|0
|8.
|Эскрих Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|0
|25% (2)
|37.5% (3)
|Уэска
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +14 =3 -3Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис
Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия
Уэска Последние 20 матчей: +7 =9 -4Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М
Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон Депортиво 2:1 Уэска Уэска 1:0 Лас-Пальмас Сарагоса 0:1 Уэска Уэска 1:1 Кадис Альбасете 2:2 Уэска
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 3
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|3.
|Гранада
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 8
|13
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Кадис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Осасуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|9.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 10
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.90
|1.03
|4.30
|1.23
|3.40
|1.35
|—
|—
|2.20
|1.75
|1.97
|1.94
|1.73
|2.26
|—
|—
|1.45
|2.80
|1.23
|4.30
|1.15
|5.00
|1.06
|8.30
|1.05
|8.90
|
|14.00
|1.03
|11.75
|1.04
|4.15
|1.24
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.26
|1.73
|—
|—
|1.69
|2.20
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.22
|4.40
|1.18
|5.15
|1.06
|9.40
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.31
|1.25
|—
|—
|2.65
|1.53
|2.24
|1.72
|1.98
|1.93
|1.71
|2.25
|1.55
|2.59
|1.45
|2.92
|—
|—
|1.17
|5.72
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Уэска
Исход игры
Реал Мадрид
94.5% (52)
Ничья
5.5% (3)
Уэска
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.17% (25)
Меньше
52.83% (28)
Обе команды забьют
Да
24.53% (13)
Нет
75.47% (40)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
43.6% (24)
3:0 Реал Мадрид
23.6% (13)
3:1 Реал Мадрид
12.7% (7)
2:1 Реал Мадрид
5.5% (3)
1:0 Реал Мадрид
3.6% (2)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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